Programul evenimentelor dedicate Crăciunului pe stil vechi, ce se vor desfășura în capitală
Ziarul de Garda, 6 ianuarie 2026 10:10
Pe 6 ianuarie 2026, în ajunul Crăciunului pe rit vechi, între orele 17:00 – 22:00, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, va fi organizat un program special consacrat sărbătorii Nașterii Domnului. Genericul evenimentului, potrivit Primăriei Chișinău, va fi„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”. Programul va începe cu slujba privegherii în cinstea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos/...
10:20
Dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală: directorul, directorul-adjunc, un maistru și un preot au fost trimiși pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Patru bărbați cu vârste cu cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care directorul, directorul-adjunc, un maistru și un cleric bisericesc, au fost trimiși în judecată învinuiți de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență în dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău, anunță marți, 6 ianuarie, Procuratura...
10:20
Veaceslav Platon se vrea martor în dosarul „Frauda bancară”, episdul Plahotniuc. În acest sens, Platon a depus o cerere, menționând că solicită audierea sa în dosar prin intermediul videoconferinței. Marți, 6 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la etapa examinării probelor apărării. Ședința de judecată de...
10:10
Ilan Șor, vizat în noi cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice
Fugarul Ilan Șor, condamnat pentru 15 ani de închisoare cu executare pentru implicarea în „frauda bancară”, și care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, este cercetat și în alte cauze penale ce privesc finanțarea ilegală a partidelor politice, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, într-o emisiune la Moldova 1. Acesta a...
10:10
Programul evenimentelor dedicate Crăciunului pe stil vechi, ce se vor desfășura în capitală # Ziarul de Garda
Pe 6 ianuarie 2026, în ajunul Crăciunului pe rit vechi, între orele 17:00 – 22:00, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, va fi organizat un program special consacrat sărbătorii Nașterii Domnului. Genericul evenimentului, potrivit Primăriei Chișinău, va fi„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”. Programul va începe cu slujba privegherii în cinstea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos/...
10:00
Ilan Șor, vizat în noi cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice # Ziarul de Garda
Fugarul Ilan Șor, condamnat pentru 15 ani de închisoare cu executare pentru implicarea în „frauda bancară”, și care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, este cercetat și în alte cauze penale ce privesc finanțarea ilegală a partidelor politice, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, într-o emisiune la Moldova 1. Acesta a...
09:50
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie, începând cu ora 10:00. Decizia a fost luată marți, 6 ianuarie, de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Președintele CSP, Dumitru Obadă, a propus ca ședința să fie desfășurată în regim online, cu implementarea votului electronic. „Consiliul a hotărât de a convoca Adunarea Generală a...
09:30
„Impedimentul” transnistrean: Proiectul care urma să salveze mai multe localități din perimetrul Zonei de Securitate de dependența energetică față de regiunea separatistă a ajuns în blocaj # Ziarul de Garda
Șase localități din Zona de Securitate nu au fost conectate la sistemul de gaze de pe malul drept al Nistrului, la aproape un an de la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale să pună în responsabilitatea „Moldovagaz” conectarea „în termeni proximi” a 14 localități din zonă. Deși în 2025 au fost organizate licitații pentru executarea lucrărilor...
09:10
Delsy Rodríguez a depus jurământul în calitate de președintă interimară a Venezuelei. La ONU s-a discutat despre operațiunea SUA și capturarea lui Maduro # Ziarul de Garda
Noua lideră a Venezuelei, Delsy Rodríguez, a depus jurământul în calitate de președinte interimar în cadrul Adunării Naționale a țării, la Caracas, scrie BBC. Între timp, Consiliul de Securitate al ONU a avut o discuție despre situația din Venezuela în cadrul unei ședințe de urgență la New York. Reprezentantul permanent al Venezuelei la ONU, Samuel...
08:40
LIVE TEXT/ Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie reale, nu doar vorbe, afirmă Lituania. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:34 Orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia trebuie să fie reale, a declarat luni, 5 ianuarie, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit Reuters. „Nu putem doar promite.. Rusia nu ar crede vorbele noastre. (Garanțiile de securitate, n.r.) Trebuie să fie reale… Garanțiile de...
22:10
LIVE TEXT/ Drone ucrainene au distrus un sistem radar rusesc cheie în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1411 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Operatorii Brigăzii 412 Sisteme Autopilotate NEMESIS au distrus o stație radar rusească 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V, conform comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Madyar Brovd, scrie Ukrinform. „Rachetele SBS din Brigada 412 Nemesis au lucrat folosind sistemul Middle Strike. S-300V...
21:30
Elveția îngheață activele lui Maduro după arestarea acestuia. Ordinul va afecta 37 de persoane # Ziarul de Garda
Elveția a blocat activele deținute în țară de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și asociații săi, a anunțat luni, 5 ianuarie, guvernul elvețian, în urma arestării acestuia de către forțele americane la Caracas și transferului său în Statele Unite, scrie Reuters. Un purtător de cuvânt al Ministerului elvețian de Externe a declarat că ordinul afectează 37...
20:30
Ce a spus Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York la prima apariție în instanță. Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune # Ziarul de Garda
Nicolas Maduro s-a aflat luni, 5 ianuarie, pentru aproximativ 30 de minute în fața unui judecător din New York care i-a prezentat acuzațiile pentru care este judecat în SUA. Acesta este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive...
20:00
Omul de afaceri Valentin Eșanu susține că ar exista presiuni asupra activitații firmei sale de pe piața metalelor: „Ni se pot inscena fapte ilegale"
O companie activă pe piața metalelor feroase și neferoase din R. Moldova face apel asupra unor „riscuri grave pentru securitatea activității sale economice”. Într-un comunicat publicat de directorul companiei SRL „Sofilarex Plus” Valentin Eșanu luni, 5 ianuarie, compania anunță existența unor semnale privind posibile „acțiuni de provocare și compromitere artificială a activității comerciale”. Potrivit companiei,...
19:50
O companie de pe piața metalelor din R. Moldova face apel asupra unor riscuri pentru securitatea economică: „Ni se pot înscena fapte ilegale” # Ziarul de Garda
O companie activă pe piața metalelor feroase și neferoase din R. Moldova face apel asupra unor „riscuri grave pentru securitatea activității sale economice”. Într-un comunicat publicat de directorul companiei SRL „Sofilarex Plus” Valentin Eșanu luni, 5 ianuarie, compania anunță existența unor semnale privind posibile „acțiuni de provocare și compromitere artificială a activității comerciale”. Potrivit companiei,...
18:50
Mai multe mașini și camioane au derapat de pe carosabil din cauza condițiilor meteo. IGP îndeamnă șoferii să manifeste prudență la volan # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport, anunță luni, 5 ianaurie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Pentru siguranța tuturor, IGP recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare...
18:00
655 de diplome ale tinerilor din regiunea transnistreană au fost apostilate de către autoritățile R. Moldova. Uniunea Europeană rămâne principala destinație # Ziarul de Garda
Pe parcursul a aproape 8 ani, 655 de diplome de model neutru ale căror posesori sunt tineri din regiunea transnistreană, au fost apostilate de către autoritățile R. Moldova, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a celor agreate prin Decizia protocolare „Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii din regiunea transnistreană” din...
17:40
Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au crescut cu peste 17 miliarde de lei în 2025 # Ziarul de Garda
Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) s-au mărit în 2025 cu 17 miliarde 494 milioane de lei, înregistrând o creștere cu 1,5 miliarde de lei în comparație cu cele din 2024, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit instituției, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu...
17:20
Președinta Mexicului condamnă acțiunile SUA în Venezuela și răspunde acuzațiilor lui Trump # Ziarul de Garda
Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, notează CNN. Totodată, aceasta a venit și cu un răspuns la acuzațiile lui Donald Trump, potrivit cărora Mexicul nu face suficient în lupta cu consumul de droguri. „Poziția Mexicului față de orice formă de intervenție este fermă,...
17:10
LIVE TEXT/ Un atac cu cinci rachete a rănit un bărbat și a provocat „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1411 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:59 Rusia a lansat cinci atacuri cu rachete asupra orașului Harkiv, rănind un bărbat de 58 de ani și provocând „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice a orașului, au declarat autoritățile locale. Bărbatul rănit, angajat al unei companii din apropierea locului atacului, a fost internat în spital, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov și Procuraturii din regiunea...
17:10
SUA ar putea majora „foarte rapid” tarifele pentru India dacă continuă să cumpere petrol rusesc # Ziarul de Garda
Statele Unite ar putea majora tarifele pentru bunurile indiene dacă New Delhi nu își reduce achizițiile de petrol rusesc, a declarat președintele american Donald Trump duminică, 4 ianuarie, transmite The Kyiv Independent. India, alături de China, a devenit cel mai mare cumpărător de petrol rusesc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de...
17:00
LIVE TEXT/ Un atac cu cinci rachete a rănit un bărbat și a provocat „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:59 Rusia a lansat cinci atacuri cu rachete asupra orașului Harkiv, rănind un bărbat de 58 de ani și provocând „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice a orașului, au declarat autoritățile locale. Bărbatul rănit, angajat al unei companii din apropierea locului atacului, a fost internat în spital, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov și Procuraturii din regiunea...
17:00
161 de arbori au fost tăiați ilegal la Criuleni, cu un prejudiciul de aproximativ 200 de mii de lei. Ministrul Mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă” # Ziarul de Garda
161 arbori au fost tăiați ilegal, iar prejudiciu este de 200 mii de lei descoperit în urma unui controlul inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, a anunțat luni, 5 ianuarie, Ministerul Mediului. În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost prezentate drept lucrări...
16:50
Iurie Leancă a fost audiat ca martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc: „Garanțiile de stat au fost emise în condiții secrete pentru a evita panica în societate"
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, ca martor al apărării în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „furtul miliardului” din 2014. Potrivit Europa Liberă, acesta a povestit că este vizat într-un alt episod al fraudei și a spus că regretă că nu și-a dat demisia „la timp”. Fostul...
16:30
Iulie Leancă a fost audiat ca martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc: „Garanțiile de stat au fost emise în condiții secrete pentru a evita panica în societate” # Ziarul de Garda
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, ca martor al apărării în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „furtul miliardului” din 2014. Potrivit Europa Liberă, acesta a povestit că este vizat într-un alt episod al fraudei și a spus că regretă că nu și-a dat demisia „la timp”. Fostul...
16:30
288 de afaceri agricole micro și mici au primit finanțare în 2025 prin programul FCA # Ziarul de Garda
Au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, începând cu lansarea programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, 38 de afaceri fiind finanțate doar în ultima lună. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord, transmite...
16:20
De ce a încălcat CSJ termenul stabilit de lege pentru examinarea contestațiilor judecătorilor de la curțile de apel care nu au promovat evaluarea? Răspunsul instanței # Ziarul de Garda
„Finalizarea examinării în fond a cauzelor are loc, în mare parte, în termenul legal de 30 zile, doar că pledoariile și pronunțarea deciziilor s-a amânat pentru motive justificate”, a comunicat Curtea Supremă de Justiție (CSJ) după ce ZdG a constat că mii de dosare bat pasul pe loc în ultima jumătate de an, în timp...
16:10
Trump avertizează că Iranul va fi „lovit foarte tare”, dacă vor fi uciși protestatari # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi „lovit foarte tare” dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie țara de mai bine de o săptămână, informează dpa, citat de Agerpres. El nu a oferit detalii cu privire la măsurile pe care SUA le-ar putea lua în considerare. „Urmărim situația cu...
15:40
„Destul este destul”. Mesajul ferm al premierului Groenlandei pentru Trump. UE și alți aliați își exprimă solidaritatea # Ziarul de Garda
Groenlanda i-a cerut lui Donald Trump să renunțe la „fanteziile sale despre anexare”, după ce președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), proaspăt ieșit din operațiunea militară din Venezuela, a amenințat din nou că va prelua controlul asupra teritoriului arctic, transmite The Guardian. Într-o declarație, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a acuzat SUA de o retorică „complet...
15:30
FOTO/ Maduro, transferat la tribunalul federal unde urmează să compară în fața judecătorului # Ziarul de Garda
Liderul destituit al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din statul New York, unde urmează să compară în fața unui judecător, pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri. Tensiuni între SUA și Venezuela În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară...
15:10
Zilele următoare aduc polei, gheață și ceață. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertizări meteo care vizează zilele de 5, 6 și 7 ianuarie. Din data de 5 ianuarie, ora 14:00, până pe 6 ianuarie, ora 10:00, în vigoare va fi codul galben de polei și gheață: „pe arii extinse se va menține...
14:30
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei demisionează sub presiunea lui Zelenski, pentru a se concentra pe operațiuni împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat azi, 5 ianuarie, că Vasili Maliuk va renunța la funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dar va rămâne în cadrul instituției pentru a se concentra pe operațiuni asimetrice împotriva Rusiei, scrie The Kyiv Independent. „(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și...
14:20
În România, alocația de stat pentru copii este înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, scrie Edupedu.ro. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, cunoscută drept „oug trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea...
14:00
Trump avertizează alte țări și sugerează că ar putea urma o acțiune militară în Columbia: „Sună bine pentru mine” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că ar putea urma o acțiune militară în Columbia, după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Maduro, și a spus că „Mexicul trebuie să-și pună lucrurile în ordine”. Declarațiile au fost făcute pentru reporterii de la bordul Air Force One, în timp ce liderul american se întorcea din...
13:50
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone în mai multe regiuni ale Ucrainei: un bărbat a decedat în timp ce manevra un excavator. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:43 O persoană a murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, a anunțat șefului Administrației Regionale, Ivan Fedorov. O dronă rusă a lovit una dintre zonele orașului. În urma atacului, un excavator a luat foc. Șoferul a murit pe loc. În urma atacului cu drone, în Dnipro a izbucnit un incendiu. O...
13:40
Ziarul de Gardă începe anul cu inimile pline de recunoștință: avem 19 189 de abonați pentru luna ianuarie 2026, care devine astfel cel mai abonat ianuarie din toată istoria noastră de 21 de ani. Mulțumim fiecăruia pentru încredere și pentru că ați ales să fiți parte din comunitatea ZdG. Fiecare abonament înseamnă sprijin pentru informare...
13:10
Cota zero la impozitul pe profit reinvestit va fi menținută și în 2026. Care sunt companiile ce pot beneficia # Ziarul de Garda
Parlamentul și Guvernul R. Moldova au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și pentru anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale menite susținerii mediului de afaceri și stimulării creșterii economice, a anunțat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victoria Belous. Potrivit noilor prevederi, vor putea beneficia de scutirea de impozit pe...
12:50
În anul 2025, peste 23 000 de studenți au ales să studieze în universitățile din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC), într-un comunicat. Potrivit responsabililor de la educație, dintre aceștia, 1 113 provin din alte țări, ceea ce reprezintă un număr record. Din numărul total de studenți, 17 346 au fost înmatriculați la...
12:30
Au fost identificate cele 40 de victime ale incendiului din Crans-Montana. Cuplul francez care administra barul, cercetați pentru omor din neglijență # Ziarul de Garda
Cadavrele celor 40 de victime ale incendiului izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate de poliție. Vârsta victimelor variază între 14 și 39 de ani, 15 dintre ele având sub 18 ani, scrie BBC. Cele mai tinere victime sunt o fată elvețiană și un băiat francez,...
12:20
Escrocherie…din detenție. Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a înșelat un bărbat de bani # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost recunoscut vinovat de escrocherie și condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, tânărul nu se află la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru furt și jaf, cazul...
12:10
Extinderea sistemului „Roaming ca acasă” spre alte țări din regiune, întâmpină rezistență din partea operatorilor # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face presiuni pentru extinderea ariei de roaming a UE ca parte a agendei de extindere a blocului, însă planul se confruntă cu un scepticism tot mai mare din partea operatorilor de telecomunicații și a țărilor candidate, inclusiv Ucraina și R. Moldova, transmite Euractiv. Sistemul „Roaming ca acasă” permite...
12:00
Achizițiile de energie electrică în luna decembrie 2025: circa 35% din volumul total a fost cumpărat de Energocom de la producătorii locali # Ziarul de Garda
În decembrie 2025, societatea pe acțiuni deținută de stat Energocom a achiziționat un volum total de 458,150 mii de MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 euro/MWh. Conform unui comunicat de presă, importurile au constituit 65,46% din volumul total, în...
11:30
A intrat în vigoare noul mod de completare a declarației TVA pentru achizițiile de energie electrică și gaze naturale # Ziarul de Garda
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), pentru ceea ce privește achizițiile de energie electrică și gaze naturale, a fost modificată, urmând să fie completată într-un mod mai simplu. Noile reguli au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite Serviciul Fiscal de Stat (SFS). SFS explică că modificările vizează achizițiile efectuate de la furnizori...
11:20
Prima ședință din acest an în dosarul Plahotniuc: fostul premier Iurie Leancă, audiat ca martor al apărării # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat luni, 5 ianuarie 2026, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc. Fostul lider democrat este prezent la ședință. Instanța urmează să-l audieze astăzi pe fostul prim-ministru Iurie Leancă, scrie News Maker. Până în prezent au fost audiați 7 dintre cei 20 de martori ai apărării acceptați de instanță. La...
11:10
Sistemul electronic de prescriere a medicamentelor, modernizat cu sprijin financiar extern. Care sunt noutățile # Ziarul de Garda
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății luni, 5 ianuarie, au fost implementate „14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor...
11:00
Cuba afirmă că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii de capturare a lui Maduro # Ziarul de Garda
Guvernul Cubei a declarat duminică, 4 ianuarie, că 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul raidului american din Venezuela, desfășurat pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro și a-l duce în Statele Unite pentru a fi judecat. Havana a anunțat că vor fi două zile de doliu, pe 5 și 6 ianuarie, în...
10:50
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, pe fondul tensiunilor interne # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune, anunță Ambasada R. Moldova în Iran cu reședința la Baku, Azerbaidjan. Cetățenii R. Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului...
10:40
Intervenții cu 64 de utilaje speciale și antiderapant, pe traseele naționale: „În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă” # Ziarul de Garda
Ca urmare a precipitațiilor din 4 ianuarie, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit, pe parcursul nopții spre 5 ianuarie, în raioanele din nordul, centrul și sudul țării. Acestea au patrulat și monitorizat traseele naționale, precum și au efectuat lucrări de combatere a lunecușului, transmite Administraţia Națională a Drumurilor. Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei,...
10:30
LIVE TEXT/ Nouă rachete balistice și peste 160 de drone, lansate asupra Ucrainei în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În noaptea de 5 ianuarie (de la ora 18:00 pe 4 ianuarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 9 rachete balistice Iskander-M/rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Briansk și Voronej, precum și cu 165 de drone de atac de tip Șahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo și...
10:20
Incendiu la o biserică din Drochia. Responsabilii bisericilor și mănăstirilor sunt rugați să respecte regulile antiincendiare # Ziarul de Garda
Un incendiu a izbucnit ieri, 4 ianuarie, la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia, din cauza încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea cazanului care funcționa pe combustibil solid, potrivit pompierilor care au fost la fața locului pentru a lichida incendiul, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost...
10:00
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” au anunțat luni, 5 ianuarie, că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi colectați separat și nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere. Conform autorităților, brazii depozitați corect, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, pot fi transformați în îngrășământ natural sau tocați pentru obținerea de...
