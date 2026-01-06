Programul evenimentelor dedicate Crăciunului pe stil vechi, ce se vor desfășura în capitală

13:40

Ziarul de Gardă începe anul cu inimile pline de recunoștință: avem 19 189 de abonați pentru luna ianuarie 2026, care devine astfel cel mai abonat ianuarie din toată istoria noastră de 21 de ani. Mulțumim fiecăruia pentru încredere și pentru că ați ales să fiți parte din comunitatea ZdG. Fiecare abonament înseamnă sprijin pentru informare...