Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere „Black Party” spectaculoasă la Chișinău. Vedete, umor și atmosferă virală
Unika.md, 5 ianuarie 2026 21:20
Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere „Black Party” spectaculoasă la Chișinău. Vedete, umor și atmosferă virală
• • •
Acum 15 minute
21:40
Părinții fetei de 13 ani lăsată în spital la Căușeni de Revelion, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești
Acum o oră
21:20
Guvernul român a decis cu privire la alocația de stat pentru copii în 2026. Sunt vizați și copiii din Moldova cu cetățenie română
21:20
Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere „Black Party” spectaculoasă la Chișinău. Vedete, umor și atmosferă virală
21:10
Cod Galben de polei și ceață // Premier Energy Distribution avertizează: Nu atingeți cabluri rupte și căzute la pământ!
21:10
România a decis ce se va întâmpla cu alocația de stat pentru copii cu cetățenie românească în 2026?
21:00
Cinci cazuri de blocare și derapare pe drumurile din Moldova. IGSU și Poliția: prudență maximă în trafic!
21:00
Un bărbat inconștient, salvat de carabinieri în urma unei intervenții rapide
21:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău funcționează în termeni normali, în ciuda vremii de iarnă
Acum 12 ore
10:50
Cazuri de deținere de droguri, depistate în mai multe sectoare ale Capitalei. Persoanele implicate, documentate și sancționate
10:40
O adolescentă din Tocuz, Căușeni, intoxicată cu monoxid de carbon. IGSU: Verificați sobele și canalele de fum!
10:40
Doi moldoveni, condamnați la 15 ani de închisoare în Ucraina pentru acte de sabotaj. Instanța a dispus și confiscarea averii
10:20
Tăiere ilegală de arbori depistată la Nihoreni, Râșcani. Autoritățile aplică sancțiuni
10:10
De ce pe bancnotele din 2015 apare semnătura Ancăi Dragu
10:00
Peste 72.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte și recomandările Poliției de Frontieră
10:00
Ambasada Republicii Moldova recomandă evitarea călătoriilor în Iran. Cetățenii moldoveni, îndemnați să-și comunice prezența și să fie pregătiți de evacuare
10:00
Primăria Chișinău: Brazii de sărbători nu se aruncă la gunoi! Cum trebuie colectați corect și ce se întâmplă cu ei
10:00
A intrat în vigoare „Legea freelancerilor”: regim fiscal unic, fără birocrație și cu protecție socială pentru munca independentă
09:50
Peste 3.260 de abateri în trafic, înregistrate de poliție în weekend. Viteza excesivă și consumul de alcool, principalele probleme
09:50
Atacuri rusești la Kiev: doi morți, infrastructură medicală lovită și noi tensiuni diplomatice
09:50
Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia
09:50
Drumurile din Republica Moldova, departe de standardele europene. Raportul Comisiei Europene: doar 9% din rețeaua principală este în stare bună
09:40
CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției
Ieri
21:50
Drumarii intervin pentru prevenirea înzăpezirii și a poleiului pe drumurile naționale. Recomandări pentru șoferi
21:40
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție
09:10
Atac comun al Regatului Unit și Franței asupra unui sit ISIS din Siria
09:10
Delcy Rodriguez, noul lider interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro. Cine este și ce urmează pentru țară
08:50
Horoscopul zilei – Duminică, 4 ianuarie 2026. Leul strălucește, iar restul zodiilor se bucură de liniște
3 ianuarie 2026
22:50
China, „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela. Beijingul condamnă ferm capturarea lui Nicolas Maduro
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
O adolescentă de 14 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a consumat alcool la o petrecere de Revelion
21:10
Un copil de un an din Râbnița, spitalizat cu arsuri după un șoc electric
21:10
Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armament occidental: modernizare accelerată și noi standarde
21:00
Tragedia de la Crans-Montana: „Pe lângă faptul că este o victimă, este şi un erou” - Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incendiu
21:00
Prima imagine cu Maduro după atacul SUA. Trump: „Vom conduce noi Venezuela pentru o perioadă de tranziție”
18:00
Grapefruit: beneficii, contraindicații, conținut nutrițional și curiozități
17:40
Cum a fost capturat Nicolas Maduro: Raidul Delta Force, detalii din operațiune și reacția președintelui Trump
14:00
Uniunea Europeană și marile capitale europene, reacții moderate după capturarea lui Nicolas Maduro: „Respectați dreptul internațional!”
13:30
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
13:20
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american
13:20
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional
11:00
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea
10:20
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei
10:10
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela
10:10
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național
10:00
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave
09:50
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale
09:50
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE
09:40
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători
09:40
Explozii puternice în capitala Venezuelei
09:30
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic
09:20
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026
