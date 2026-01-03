Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
Unika.md, 3 ianuarie 2026 13:30
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
13:30
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei # Unika.md
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
13:20
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american # Unika.md
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american
13:20
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional # Unika.md
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional
Acum 4 ore
11:00
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea # Unika.md
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea
10:20
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei # Unika.md
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei
10:10
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela # Unika.md
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela
10:10
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național # Unika.md
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național
10:00
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave # Unika.md
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave
Acum 6 ore
09:50
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale # Unika.md
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale
09:50
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE # Unika.md
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE
09:40
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători
09:40
Explozii puternice în capitala Venezuelei
09:30
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic # Unika.md
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic
09:20
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026
Acum 24 ore
23:40
Care este greșeala ta recurentă în dragoste, în funcție de zodie – și cum o poți corecta
23:10
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut? # Unika.md
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut?
22:50
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic # Unika.md
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic
22:10
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor # Unika.md
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor
22:10
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii # Unika.md
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
22:00
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat # Unika.md
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat
21:50
Cutremur de 6,5 în sudul Mexicului: panică după Anul Nou, un mort și zeci de răniți
21:10
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită # Unika.md
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită
20:50
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani # Unika.md
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani
20:50
Avertismentul medicilor: Vitaminele pe care NU ar trebui să le iei niciodată seara
20:20
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume # Unika.md
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume
20:10
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor # Unika.md
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor
19:50
Presa din Italia, detalii despre moartea moldoveanului ucis de focurile de artificii
19:40
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un pas spre modernizarea sistemului energetic al Republicii Moldova # Unika.md
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un pas spre modernizarea sistemului energetic al Republicii Moldova
19:40
Ce indică primele investigații cu privire la incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția # Unika.md
Ce indică primele investigații cu privire la incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția
19:30
Luna Lupului și credințele iernii. Când se vede prima superlună din 2026?
19:10
Copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după un accident la patinuarul din Centrul capitalei # Unika.md
Copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după un accident la patinuarul din Centrul capitalei
19:00
Crimă în satul Bujor, raionul Hâncești: Trei bărbați reținuți după moartea violentă a unui tânăr de 21 de ani # Unika.md
Crimă în satul Bujor, raionul Hâncești: Trei bărbați reținuți după moartea violentă a unui tânăr de 21 de ani
19:00
CNAS: Obligații pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției privind contribuțiile sociale pentru 2026 # Unika.md
CNAS: Obligații pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției privind contribuțiile sociale pentru 2026
19:00
Presa italiană a reconstituit ultimele zile ale moldoveanului ucis în Veneția
18:50
Primele detalii în cazul morții Victoriei Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones
18:50
Navă rusă reținută în Finlanda: suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicații și transport de oțel sub sancțiuni UE # Unika.md
Navă rusă reținută în Finlanda: suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicații și transport de oțel sub sancțiuni UE
18:40
Cine sunt proprietarii barului Le Constellation, devastat de incendiu în Crans-Montana
17:40
De ce e bine să mănânci pâine de secară
17:40
Un cetățean român, presupus dispărut după incendiul devastator din Crans-Montana, Elveția. MAE monitorizează cazul # Unika.md
Un cetățean român, presupus dispărut după incendiul devastator din Crans-Montana, Elveția. MAE monitorizează cazul
17:40
Atac rusesc asupra unui cartier rezidențial din Harkov: cel puțin 15 răniți, printre care și un bebeluș # Unika.md
Atac rusesc asupra unui cartier rezidențial din Harkov: cel puțin 15 răniți, printre care și un bebeluș
17:30
Dmitri Kuleba: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026. Șansele unui armistițiu în această iarnă sunt zero” # Unika.md
Dmitri Kuleba: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026. Șansele unui armistițiu în această iarnă sunt zero”
17:20
Donald Trump susține că este „în perfectă stare de sănătate” după un nou examen cognitiv trecut cu brio # Unika.md
Donald Trump susține că este „în perfectă stare de sănătate” după un nou examen cognitiv trecut cu brio
17:10
ANSA retrage de pe piață un lot de ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă pentru consumul uman # Unika.md
ANSA retrage de pe piață un lot de ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă pentru consumul uman
17:10
Crețu, despre relația cu Usatîi și dacă râvnește la fotoliu de președinte
17:10
Avocatul Poporului cere reglementarea strictă sau chiar interzicerea articolelor pirotehnice: s-au folosit în exces de Revelion # Unika.md
Avocatul Poporului cere reglementarea strictă sau chiar interzicerea articolelor pirotehnice: s-au folosit în exces de Revelion
17:00
Infrastructura, cheia dezvoltării regionale: Moldova accelerează modernizarea pentru șanse egale în toate comunitățile # Unika.md
Infrastructura, cheia dezvoltării regionale: Moldova accelerează modernizarea pentru șanse egale în toate comunitățile
17:00
Tragedie de Revelion la Crans-Montana: Aproape 40 de morți și peste 100 de răniți într-un incendiu devastator într-un bar aglomerat # Unika.md
Tragedie de Revelion la Crans-Montana: Aproape 40 de morți și peste 100 de răniți într-un incendiu devastator într-un bar aglomerat
17:00
Caz neobișnuit la Căușeni: Un copil de 12 ani, abandonat două zile în spital, după un abces dentar # Unika.md
Caz neobișnuit la Căușeni: Un copil de 12 ani, abandonat două zile în spital, după un abces dentar
16:50
Moldova, parte a „Europa Creativă”: Artiștii și instituțiile culturale pot accesa fonduri europene pentru proiecte culturale # Unika.md
Moldova, parte a „Europa Creativă”: Artiștii și instituțiile culturale pot accesa fonduri europene pentru proiecte culturale
16:50
Sportivii ruși, excluși de la reprezentarea națională la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, indiferent de situația războiului din Ucraina # Unika.md
Sportivii ruși, excluși de la reprezentarea națională la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, indiferent de situația războiului din Ucraina
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.