Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei

Unika.md, 3 ianuarie 2026 13:30

Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 30 minute
13:30
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei Unika.md
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
13:20
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american Unika.md
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american
13:20
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional Unika.md
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional
Acum 4 ore
11:00
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea Unika.md
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea
10:20
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei Unika.md
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei
10:10
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela Unika.md
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela
10:10
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național Unika.md
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național
10:00
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave Unika.md
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave
Acum 6 ore
09:50
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale Unika.md
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale
09:50
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE Unika.md
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE
09:40
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători Unika.md
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători
09:40
Explozii puternice în capitala Venezuelei Unika.md
Explozii puternice în capitala Venezuelei
09:30
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic Unika.md
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic
09:20
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026 Unika.md
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026
Acum 24 ore
23:40
Care este greșeala ta recurentă în dragoste, în funcție de zodie – și cum o poți corecta Unika.md
Care este greșeala ta recurentă în dragoste, în funcție de zodie – și cum o poți corecta
23:10
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut? Unika.md
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut?
22:50
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic Unika.md
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic
22:10
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor Unika.md
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor
22:10
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii Unika.md
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
22:00
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat Unika.md
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat
21:50
Cutremur de 6,5 în sudul Mexicului: panică după Anul Nou, un mort și zeci de răniți Unika.md
Cutremur de 6,5 în sudul Mexicului: panică după Anul Nou, un mort și zeci de răniți
21:10
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită Unika.md
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită
20:50
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani Unika.md
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani
20:50
Avertismentul medicilor: Vitaminele pe care NU ar trebui să le iei niciodată seara Unika.md
Avertismentul medicilor: Vitaminele pe care NU ar trebui să le iei niciodată seara
20:20
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume Unika.md
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume
20:10
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor Unika.md
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor
19:50
Presa din Italia, detalii despre moartea moldoveanului ucis de focurile de artificii Unika.md
Presa din Italia, detalii despre moartea moldoveanului ucis de focurile de artificii
19:40
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un pas spre modernizarea sistemului energetic al Republicii Moldova Unika.md
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un pas spre modernizarea sistemului energetic al Republicii Moldova
19:40
Ce indică primele investigații cu privire la incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția Unika.md
Ce indică primele investigații cu privire la incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția
19:30
Luna Lupului și credințele iernii. Când se vede prima superlună din 2026? Unika.md
Luna Lupului și credințele iernii. Când se vede prima superlună din 2026?
19:10
Copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după un accident la patinuarul din Centrul capitalei Unika.md
Copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după un accident la patinuarul din Centrul capitalei
19:00
Crimă în satul Bujor, raionul Hâncești: Trei bărbați reținuți după moartea violentă a unui tânăr de 21 de ani Unika.md
Crimă în satul Bujor, raionul Hâncești: Trei bărbați reținuți după moartea violentă a unui tânăr de 21 de ani
19:00
CNAS: Obligații pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției privind contribuțiile sociale pentru 2026 Unika.md
CNAS: Obligații pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției privind contribuțiile sociale pentru 2026
19:00
Presa italiană a reconstituit ultimele zile ale moldoveanului ucis în Veneția Unika.md
Presa italiană a reconstituit ultimele zile ale moldoveanului ucis în Veneția
18:50
Primele detalii în cazul morții Victoriei Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones Unika.md
Primele detalii în cazul morții Victoriei Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones
18:50
Navă rusă reținută în Finlanda: suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicații și transport de oțel sub sancțiuni UE Unika.md
Navă rusă reținută în Finlanda: suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicații și transport de oțel sub sancțiuni UE
18:40
Cine sunt proprietarii barului Le Constellation, devastat de incendiu în Crans-Montana Unika.md
Cine sunt proprietarii barului Le Constellation, devastat de incendiu în Crans-Montana
17:40
De ce e bine să mănânci pâine de secară Unika.md
De ce e bine să mănânci pâine de secară
17:40
Un cetățean român, presupus dispărut după incendiul devastator din Crans-Montana, Elveția. MAE monitorizează cazul Unika.md
Un cetățean român, presupus dispărut după incendiul devastator din Crans-Montana, Elveția. MAE monitorizează cazul
17:40
Atac rusesc asupra unui cartier rezidențial din Harkov: cel puțin 15 răniți, printre care și un bebeluș Unika.md
Atac rusesc asupra unui cartier rezidențial din Harkov: cel puțin 15 răniți, printre care și un bebeluș
17:30
Dmitri Kuleba: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026. Șansele unui armistițiu în această iarnă sunt zero” Unika.md
Dmitri Kuleba: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026. Șansele unui armistițiu în această iarnă sunt zero”
17:20
Donald Trump susține că este „în perfectă stare de sănătate” după un nou examen cognitiv trecut cu brio Unika.md
Donald Trump susține că este „în perfectă stare de sănătate” după un nou examen cognitiv trecut cu brio
17:10
ANSA retrage de pe piață un lot de ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă pentru consumul uman Unika.md
ANSA retrage de pe piață un lot de ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă pentru consumul uman
17:10
Crețu, despre relația cu Usatîi și dacă râvnește la fotoliu de președinte Unika.md
Crețu, despre relația cu Usatîi și dacă râvnește la fotoliu de președinte
17:10
Avocatul Poporului cere reglementarea strictă sau chiar interzicerea articolelor pirotehnice: s-au folosit în exces de Revelion Unika.md
Avocatul Poporului cere reglementarea strictă sau chiar interzicerea articolelor pirotehnice: s-au folosit în exces de Revelion
17:00
Infrastructura, cheia dezvoltării regionale: Moldova accelerează modernizarea pentru șanse egale în toate comunitățile Unika.md
Infrastructura, cheia dezvoltării regionale: Moldova accelerează modernizarea pentru șanse egale în toate comunitățile
17:00
Tragedie de Revelion la Crans-Montana: Aproape 40 de morți și peste 100 de răniți într-un incendiu devastator într-un bar aglomerat Unika.md
Tragedie de Revelion la Crans-Montana: Aproape 40 de morți și peste 100 de răniți într-un incendiu devastator într-un bar aglomerat
17:00
Caz neobișnuit la Căușeni: Un copil de 12 ani, abandonat două zile în spital, după un abces dentar Unika.md
Caz neobișnuit la Căușeni: Un copil de 12 ani, abandonat două zile în spital, după un abces dentar
16:50
Moldova, parte a „Europa Creativă”: Artiștii și instituțiile culturale pot accesa fonduri europene pentru proiecte culturale Unika.md
Moldova, parte a „Europa Creativă”: Artiștii și instituțiile culturale pot accesa fonduri europene pentru proiecte culturale
16:50
Sportivii ruși, excluși de la reprezentarea națională la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, indiferent de situația războiului din Ucraina Unika.md
Sportivii ruși, excluși de la reprezentarea națională la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, indiferent de situația războiului din Ucraina
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.