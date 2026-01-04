Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție
Unika.md, 4 ianuarie 2026 21:40
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție
Acum o oră
21:50
Drumarii intervin pentru prevenirea înzăpezirii și a poleiului pe drumurile naționale. Recomandări pentru șoferi
Acum 2 ore
21:40
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție
Acum 24 ore
09:10
Atac comun al Regatului Unit și Franței asupra unui sit ISIS din Siria
09:10
Delcy Rodriguez, noul lider interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro. Cine este și ce urmează pentru țară
08:50
Horoscopul zilei – Duminică, 4 ianuarie 2026. Leul strălucește, iar restul zodiilor se bucură de liniște
3 ianuarie 2026
22:50
China, „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela. Beijingul condamnă ferm capturarea lui Nicolas Maduro
Ieri
21:10
O adolescentă de 14 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a consumat alcool la o petrecere de Revelion
21:10
Un copil de un an din Râbnița, spitalizat cu arsuri după un șoc electric
21:10
Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armament occidental: modernizare accelerată și noi standarde
21:00
Tragedia de la Crans-Montana: „Pe lângă faptul că este o victimă, este şi un erou” - Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incendiu
21:00
Prima imagine cu Maduro după atacul SUA. Trump: „Vom conduce noi Venezuela pentru o perioadă de tranziție”
18:00
Grapefruit: beneficii, contraindicații, conținut nutrițional și curiozități
17:40
Cum a fost capturat Nicolas Maduro: Raidul Delta Force, detalii din operațiune și reacția președintelui Trump
14:00
Uniunea Europeană și marile capitale europene, reacții moderate după capturarea lui Nicolas Maduro: „Respectați dreptul internațional!”
13:30
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
13:20
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american
13:20
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional
11:00
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea
10:20
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei
10:10
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela
10:10
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național
10:00
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave
09:50
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale
09:50
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE
09:40
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători
09:40
Explozii puternice în capitala Venezuelei
09:30
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic
09:20
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026
2 ianuarie 2026
23:40
Care este greșeala ta recurentă în dragoste, în funcție de zodie – și cum o poți corecta
23:10
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut?
22:50
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor
22:10
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
22:00
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat
21:50
Cutremur de 6,5 în sudul Mexicului: panică după Anul Nou, un mort și zeci de răniți
21:10
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită
20:50
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani
20:50
Avertismentul medicilor: Vitaminele pe care NU ar trebui să le iei niciodată seara
20:20
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume
20:10
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor
19:50
Presa din Italia, detalii despre moartea moldoveanului ucis de focurile de artificii
19:40
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, un pas spre modernizarea sistemului energetic al Republicii Moldova
19:40
Ce indică primele investigații cu privire la incendiul de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția
19:30
Luna Lupului și credințele iernii. Când se vede prima superlună din 2026?
19:10
Copil de 13 ani, transportat de urgență la spital după un accident la patinuarul din Centrul capitalei
19:00
Crimă în satul Bujor, raionul Hâncești: Trei bărbați reținuți după moartea violentă a unui tânăr de 21 de ani
19:00
CNAS: Obligații pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției privind contribuțiile sociale pentru 2026
19:00
Presa italiană a reconstituit ultimele zile ale moldoveanului ucis în Veneția
18:50
Primele detalii în cazul morții Victoriei Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones
18:50
Navă rusă reținută în Finlanda: suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicații și transport de oțel sub sancțiuni UE
