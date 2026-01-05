CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției

Unika.md, 5 ianuarie 2026 09:40

CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 5 minute
10:00
Peste 72.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte și recomandările Poliției de Frontieră Unika.md
Peste 72.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte și recomandările Poliției de Frontieră
10:00
Ambasada Republicii Moldova recomandă evitarea călătoriilor în Iran. Cetățenii moldoveni, îndemnați să-și comunice prezența și să fie pregătiți de evacuare Unika.md
Ambasada Republicii Moldova recomandă evitarea călătoriilor în Iran. Cetățenii moldoveni, îndemnați să-și comunice prezența și să fie pregătiți de evacuare
10:00
Primăria Chișinău: Brazii de sărbători nu se aruncă la gunoi! Cum trebuie colectați corect și ce se întâmplă cu ei Unika.md
Primăria Chișinău: Brazii de sărbători nu se aruncă la gunoi! Cum trebuie colectați corect și ce se întâmplă cu ei
10:00
A intrat în vigoare „Legea freelancerilor”: regim fiscal unic, fără birocrație și cu protecție socială pentru munca independentă Unika.md
A intrat în vigoare „Legea freelancerilor”: regim fiscal unic, fără birocrație și cu protecție socială pentru munca independentă
Acum 15 minute
09:50
Peste 3.260 de abateri în trafic, înregistrate de poliție în weekend. Viteza excesivă și consumul de alcool, principalele probleme Unika.md
Peste 3.260 de abateri în trafic, înregistrate de poliție în weekend. Viteza excesivă și consumul de alcool, principalele probleme
09:50
Atacuri rusești la Kiev: doi morți, infrastructură medicală lovită și noi tensiuni diplomatice Unika.md
Atacuri rusești la Kiev: doi morți, infrastructură medicală lovită și noi tensiuni diplomatice
09:50
Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia Unika.md
Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia
09:50
Drumurile din Republica Moldova, departe de standardele europene. Raportul Comisiei Europene: doar 9% din rețeaua principală este în stare bună Unika.md
Drumurile din Republica Moldova, departe de standardele europene. Raportul Comisiei Europene: doar 9% din rețeaua principală este în stare bună
Acum 30 minute
09:40
CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției Unika.md
CNA: Sechestre de sute de milioane, condamnări și bunuri recuperate în ultima săptămână. Rezultate semnificative în combaterea corupției
Acum 12 ore
21:50
Drumarii intervin pentru prevenirea înzăpezirii și a poleiului pe drumurile naționale. Recomandări pentru șoferi Unika.md
Drumarii intervin pentru prevenirea înzăpezirii și a poleiului pe drumurile naționale. Recomandări pentru șoferi
21:40
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție Unika.md
Incident armat pe drumul Tomai–Ceadîr-Lunga: Foc de armă tras asupra unei familii aflate în mașină. Principalul suspect, reținut de poliție
Ieri
09:10
Atac comun al Regatului Unit și Franței asupra unui sit ISIS din Siria Unika.md
Atac comun al Regatului Unit și Franței asupra unui sit ISIS din Siria
09:10
Delcy Rodriguez, noul lider interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro. Cine este și ce urmează pentru țară Unika.md
Delcy Rodriguez, noul lider interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro. Cine este și ce urmează pentru țară
08:50
Horoscopul zilei – Duminică, 4 ianuarie 2026. Leul strălucește, iar restul zodiilor se bucură de liniște Unika.md
Horoscopul zilei – Duminică, 4 ianuarie 2026. Leul strălucește, iar restul zodiilor se bucură de liniște
3 ianuarie 2026
22:50
China, „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela. Beijingul condamnă ferm capturarea lui Nicolas Maduro Unika.md
China, „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela. Beijingul condamnă ferm capturarea lui Nicolas Maduro
21:10
O adolescentă de 14 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a consumat alcool la o petrecere de Revelion Unika.md
O adolescentă de 14 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a consumat alcool la o petrecere de Revelion
21:10
Un copil de un an din Râbnița, spitalizat cu arsuri după un șoc electric Unika.md
Un copil de un an din Râbnița, spitalizat cu arsuri după un șoc electric
21:10
Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armament occidental: modernizare accelerată și noi standarde Unika.md
Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armament occidental: modernizare accelerată și noi standarde
21:00
Tragedia de la Crans-Montana: „Pe lângă faptul că este o victimă, este şi un erou” - Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incendiu Unika.md
Tragedia de la Crans-Montana: „Pe lângă faptul că este o victimă, este şi un erou” - Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incendiu
21:00
Prima imagine cu Maduro după atacul SUA. Trump: „Vom conduce noi Venezuela pentru o perioadă de tranziție” Unika.md
Prima imagine cu Maduro după atacul SUA. Trump: „Vom conduce noi Venezuela pentru o perioadă de tranziție”
18:00
Grapefruit: beneficii, contraindicații, conținut nutrițional și curiozități Unika.md
Grapefruit: beneficii, contraindicații, conținut nutrițional și curiozități
17:40
Cum a fost capturat Nicolas Maduro: Raidul Delta Force, detalii din operațiune și reacția președintelui Trump Unika.md
Cum a fost capturat Nicolas Maduro: Raidul Delta Force, detalii din operațiune și reacția președintelui Trump
14:00
Uniunea Europeană și marile capitale europene, reacții moderate după capturarea lui Nicolas Maduro: „Respectați dreptul internațional!” Unika.md
Uniunea Europeană și marile capitale europene, reacții moderate după capturarea lui Nicolas Maduro: „Respectați dreptul internațional!”
13:30
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei Unika.md
Donald Trump confirmă capturarea lui Nicolas Maduro: „O operațiune strălucită”. SUA recunosc oficial atacul asupra Venezuelei
13:20
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american Unika.md
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american
13:20
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional Unika.md
Rusia condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere dialog internațional
11:00
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea Unika.md
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: Două persoane, inclusiv un copil, au murit. Rusia neagă implicarea
10:20
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei Unika.md
Tânărul omorât în Veneția, va fi înmormântat în Moldova. Familia și autoritățile așteaptă rezultatele anchetei
10:10
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela Unika.md
Președintele Columbiei: „Caracasul este bombardat”. Solicitare de urgență la ONU după acuzațiile de agresiune militară în Venezuela
10:10
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național Unika.md
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă” și declară stare de urgență la nivel național
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave Unika.md
Incendiul devastator din Elveția readuce în atenție tragediile provocate de artificii în cluburi de noapte. Cazul Colectiv, printre cele mai grave
09:50
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale Unika.md
Ministerul Apărării pregătește reforma antrenamentelor voluntare și modernizarea Armatei Naționale
09:50
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE Unika.md
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE
09:40
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători Unika.md
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: Recomandări pentru șoferi și călători
09:40
Explozii puternice în capitala Venezuelei Unika.md
Explozii puternice în capitala Venezuelei
09:30
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic Unika.md
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic
09:20
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026 Unika.md
Horoscopul zilei – 3 ianuarie 2026
2 ianuarie 2026
23:40
Care este greșeala ta recurentă în dragoste, în funcție de zodie – și cum o poți corecta Unika.md
Care este greșeala ta recurentă în dragoste, în funcție de zodie – și cum o poți corecta
23:10
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut? Unika.md
Aventurierul care a traversat planeta pe jos, timp de 27 de ani. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut?
22:50
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic Unika.md
Avalanșe mortale în Alpii italieni: două persoane ucise și mai mulți răniți. Salvatorii, împiedicați de vântul puternic
22:10
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor Unika.md
Ce alimente îți strică somnul și ce să mănânci pentru a dormi bine. Recomandările specialiștilor
22:10
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii Unika.md
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
22:00
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat Unika.md
SUA își avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” – Mesaj de maximă severitate din partea Departamentului de Stat
21:50
Cutremur de 6,5 în sudul Mexicului: panică după Anul Nou, un mort și zeci de răniți Unika.md
Cutremur de 6,5 în sudul Mexicului: panică după Anul Nou, un mort și zeci de răniți
21:10
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită Unika.md
Ibuprofenul: când și cum trebuie administrat corect. Ce riscuri ascunde utilizarea greșită
20:50
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani Unika.md
Europa, în fața unei „bombe demografice” medicale: peste 35% dintre medicii UE au peste 55 de ani
20:50
Avertismentul medicilor: Vitaminele pe care NU ar trebui să le iei niciodată seara Unika.md
Avertismentul medicilor: Vitaminele pe care NU ar trebui să le iei niciodată seara
20:20
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume Unika.md
ANSA retrage de pe piață un nou lot de ouă contaminate cu metronidazol. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume
20:10
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor Unika.md
45% din rețeaua feroviară a Republicii Moldova, în stare foarte proastă. Raportul Comisiei Europene semnalează lipsa progreselor
19:50
Presa din Italia, detalii despre moartea moldoveanului ucis de focurile de artificii Unika.md
Presa din Italia, detalii despre moartea moldoveanului ucis de focurile de artificii
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.