Parcursul european al RM în 2025: de la votul de la Strasbourg la negocieri tehnice
TVR Moldova, 5 ianuarie 2026 20:10
2025 a fost un an de referință pentru parcursul european al Republicii Moldova. De la aprobarea unui sprijin financiar istoric la finalizarea screening-ului bilateral. S-au deschis discuțiile tehnice pe primele clustere de negociere, iar relația Chișinău-Bruxelles a intrat într-o etapă nouă. Dar parcursul nu a fost linear. Pe lângă investiții și declarații ferme de susținere, Bruxelles-ul a cerut același lucru, constant: justiție, anticorupție, administrație, fără scurtături. Urmăriţi o retrospectivă a principalelor momente care au marcat parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova în 2025.
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:40
Trei piloni din în fața Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească. Trecătorii sunt in pericol și solicită intervenția urgentă a autorităților pentru a preveni producerea unui accident. Reprezentanții Regiei Transport Electric dau asigurări că situația este monitorizată, iar stâlpii sunt incluși în planul de intervenții, urmând să fie înlocuiți.
Acum 2 ore
19:10
Cei mai bucuroşi de ninsoare sunt copiii, care și-au scos, în sfârşit, săniuțele la plimbare. Ei au improvizat pârtii și s-au bătut cu bulgări de zăpadă.
18:40
Zile de iarnă autentică în Republica Moldova, care aduc după ele probleme în trafic, atât în localităţi cât şi pe drumurile naţionale. Autospecialele drumarilor au patrulat, noaptea trecută, pe cele mai importante şosele şi au aruncat materiale antiderapante. Iar un Cod Galben de polei rămâne valabil şi în această noapte. La asta se adaugă ninsoarea, dar şi o avertizare de ceaţă densă, pe întreg teritoriul ţării, în perioada 6-7 ianuarie, care vor încurca şi mai mult traficul rutier, dar şi pe cel aerian.
18:40
Miroase deja îmbietor de prin cuptoarele gospodinelor din satele basarabene în ajunul Crăciunului pe stil vechi. Se păstrează cu grijă tradițiile, iar femeile coc Crăciunei și Hulubași, pe care îi vor da colindătorilor ca semn de belșug și mulțumire. Mâine urmează și prepararea altor bucate.
Acum 4 ore
17:50
Autostrada Unirii A8: Ce lucrări urmează să fie realizate pe teritoriul Republicii Moldova? # TVR Moldova
România a inițiat procedura de licitație pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8 – Târgu Neamț–Iași–Ungheni, un proiect de importanță strategică majoră, care va asigura în premieră construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
17:10
În noul an, FC Clic Media continuă să bată tot ce îi stă în cale în Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. Actuala deținătoare a titlului a marcat 14 goluri în partida cu Sporting Nisporeni și are o serie de șase victorii în campionat.
17:00
Iurie Leancă consideră că a oferit „un exemplu” prin faptul că a venit luni, 5 ianuarie, în instanță să fie audiat în calitate de martor al apărării oligarhului Vladimir Plahotniuc în dosarul acestuia cu privire la Frauda Bancară.
16:40
Bărbat, amendat cu 50 mii de lei pentru coruperea alegătorilor în interesul partidelor lui Șor # TVR Moldova
Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat pentru coruperea alegătorilor, după ce instanța a stabilit că a acționat în interesul partidelor „Victorie” și „Șansa” în timpul campaniei electorale din 2024. Acesta ar fi oferit și promis bani mai multor persoane pentru a le influența votul la alegerile prezidențiale și la referendumul constituțional.
Acum 6 ore
16:30
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite în timpul unei operaţiuni militare, afirmând că „istoria va spune cine au fost trădătorii”, scrie TVR Info.
16:30
Iurie Leancă spune că n-a avut indicații de la Plahotniuc: „Regret că nu mi-am dat demisia” # TVR Moldova
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni ca martor al apărării în prima ședință din acest an în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
16:20
Statele Unite preiau controlul petrolului venezuelean după capturarea lui Nicolás Maduro. Dar, deși Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, costurile și realitățile pieței globale arată că această mișcare are un impact mult mai mic decât și-ar fi imaginat Trump și îl așteaptă pe termen lung provocări uriașe.
16:10
Pe parcursul a aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model neutru, deținute de tineri din regiunea transnistreană, informează Biroul Politici de Reintegrare.
15:40
15:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova sare în apărarea Venezuelei, „alături de partidelor comuniste frățești”, potrivit unei declarații a formațiunii politice publicată pe 5 ianuarie. Partidul fostului președinte pro-rus, Vladimir Voronin, lansează, cu acest prilej, acuzații neîntemeiate la adresa României, căreia îi atribuie, în mod fals, „planuri agresive” față de Republica Moldova.
15:10
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează Reuters.
15:00
Adjunctul Direcției de Urbanism Chișinău, cu terenuri și mașini de lux, scapă de verificarea averii # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și intereselor personale în cazul lui Andrian Grigorițchi, șef-adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, deși familia acestuia a făcut achiziții semnificative în ultimii ani.
14:40
Noi reguli privind moștenirea în R. Moldova: soțul supraviețuitor în clasa I a moștenitorilor # TVR Moldova
Începând cu 1 ianuarie 2026, soțul supraviețuitor are statutul de moștenitor de clasa I, beneficiind de drepturi egale cu copiii și părinții defunctului. Codul civil modificat îi permite, pe lângă cota succesorală, să primească mobilierul și obiectele de uz casnic din locuința comună, necesare pentru menținerea gospodăriei.
14:40
Meteorologii au emis o avertizare de cod galben valabilă pentru 5 ianuarie ora 14:00 - 6 ianuarie ora 10:00.
Acum 8 ore
14:10
Număr record în 2025: peste 23.000 de studenți au ales universitățile din Republica Moldova # TVR Moldova
În anul 2025, peste 23.000 de studenți au ales să studieze în universitățile din Republica Moldova, dintre care 1.113 provin din alte țări, un număr record. Comparativ cu anul precedent, admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar la cele de masterat cu 13%, informează Ministerul Educației și Cercetării.
13:40
Peste 65% din energia electrică consumată în decembrie, acoperită din importuri, potrivit Energocom # TVR Moldova
În decembrie 2025, Energocom a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.
13:10
Cea mai tristă perioadă a anului nu e neapărat o dată din calendar, ci un amestec de factori care, împreună, apasă pe butoanele noastre sensibile. Pentru unii e finalul de toamnă și iarna (când se scurtează zilele), pentru alții e „după sărbători” (când se termină agitația și rămâne liniștea), iar pentru mulți e fix intervalul în care realitatea se compară dureros cu așteptările: ce am vrut să simt vs. ce simt de fapt, explică psihologul Radu Leca, potrivit tvrinfo.ro.
13:10
Presiuni pentru extinderea roamingului UE: Moldova și Ucraina, printre statele reticente # TVR Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face presiuni pentru extinderea zonei de roaming a UE ca parte a agendei de extindere a blocului comunitar, însă planul se confruntă cu un scepticism tot mai mare din partea operatorilor de telecomunicații și a țărilor candidate, inclusiv Ucraina și Moldova, potrivit euractiv.com.
12:40
Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani: Un tânăr, condamnat # TVR Moldova
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru escrocherie.
12:40
Un judecător în vârstă de 92 de ani va conduce procesul penal a lui Nicolás Maduro, la New York # TVR Moldova
Procesul penal intentat în Statele Unite împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro va fi prezidat de judecătorul federal Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai vârstnici magistrați activi din sistemul judiciar american. Născut în 1933, Hellerstein are 92 de ani și continuă să judece dosare de mare importanță la Tribunalul Districtual pentru Districtul Sudic al New Yorkului, din Manhattan.
Acum 12 ore
12:30
Tensiuni diplomatice: premierul Groenlandei reacționează ferm la declarațiile lui Trump # TVR Moldova
„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa, scrie TVR Info.
12:10
O fată în vârstă de 17 ani a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit, în raionul Căușeni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:40
Indemnizația pentru tinerii medici care vor lucra în mediul rural va crește la 250.000 de lei # TVR Moldova
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural până la 250.000 de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres.
11:30
Ninsori, lapoviță și minime de -10 grade în această săptămână. Cum se circulă pe drumurile din RM? # TVR Moldova
În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale din republică, anunță Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, instituția menționează că au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul republicii pentru patrularea și monitorizarea continuă a șoselelor naționale, precum și pentru combaterea poleiului.
11:20
Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.
10:50
10:50
Locuitorii municipiului Chișinău sunt îndemnați să nu arunce brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă în containerele pentru deșeuri menajere.
10:50
Iurie Leancă este primul martor din 2026 al lui Vladimir Plahotniuc în dosarul acestuia din cauza denumită generic „Furtul Miliardului”. Iurie Leancă a deținut funcția de premier din aprilie 2013 până în februarie 2015. În timpul mandatului lui Leancă în fruntea Executivului, au avut loc cele mai grave abateri sistemul bancar din Republica Moldova. Acestea au culminat pe 19-26 noiembrie 2014, perioadă în care fosta conducere a Băncii Naționale nu a intervenit pentru a stopa activitățile ilicite.
10:20
Ninsori, lapoviță și minime de -10 grade în această săptămână. Cum se circulă pe traseele naționale # TVR Moldova
În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale din republică, anunță Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii menționează că au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul republicii pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului.
09:50
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3 260 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.
09:10
Un incendiu produs duminică noapte a afectat Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, unde o încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări, provocând pagube materiale.
08:50
Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea în fața unui judecător federal din New York luni la prânz, a anunțat duminică tribunalul, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, relatează tvrinfo.ro, cu referire la AFP.
08:40
Rusia a atacat Kievul și regiunea capitalei ucrainene cu o serie de drone în noaptea de 5 ianuarie, ucigând o persoană în Kiev și alta în regiunea Kiev, potrivit autorităților regionale din Ucraina, transmite kyivindependent.com.
Acum 24 ore
21:40
Împușcătură la Ceadîr-Lunga: Bărbat aflat în divorț, suspectat că ar fi tras asupra mașinii familiei # TVR Moldova
Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată duminică, în jurul orei 18:40, de o femeie care a anunțat că, în timp ce se deplasa împreună cu copilul și concubinul său pe drumul local de legătură Tomai–Ceadîr-Lunga, asupra automobilului în care se aflau a fost efectuată o împușcătură.
Ieri
20:10
Republica Moldova a introdus un regim fiscal special pentru freelanceri: Cât vor plăti? # TVR Moldova
Din 1 ianuarie, antreprenorii independenţi din Republica Moldova sau aşa-numiţii freelanceri vor activa în baza unui regim fiscal special. Potrivit noii legi, sunt vizaţi reprezentanţii a 40 de domenii de activitate, incluse în Codul Fiscal. Aceştia vor plăti un impozit unic, vor fi asiguraţi cu poliţă medicală şi vor beneficia de facilităţi sociale. Cu ajutorul acestei legi, autorităţile speră să-i aducă în câmpul legal de impozitare pe cât mai mulţi antreprenori.
19:40
Iarna vine la pachet şi cu situaţiile de risc în trafic. Din acest motiv, echiparea corespunzătoare a automobilelor este esenţială, mai ales, pe timp de ninsoare, lapoviţă sau gheţuş. La piaţa auto de pe strada Calea Orheiului din Chişinău am surprins, astăzi, mai mulţi şoferi care au venit să-şi cumpere acumulatoare, anvelope, ulei sau soluţie anticongelantă.
18:30
Accident la Rezina: O tânără a ajuns la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat # TVR Moldova
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital, în urma unui grav accident care s-a produs în această dimineaţă, în apropiere de localitatea Otac, raionul Rezina. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat în jurul orei 07:00.
17:10
Anul 2026 promite să fie unul dintre cei mai spectaculoși ani pentru pasionații de astronomie. Potrivit unui calendar astronomic publicat de Space.com, cerul va găzdui o serie de fenomene vizibile cu ochiul liber — de la eclipse până la roiuri de meteori și o superlună.
16:10
Elveția a declarat zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele Guy Parmelin, citat de AFP și Agerpres.
16:00
Ministrul de Externe, Popșoi: Susținem dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a reacționat după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către autoritățile americane.
15:10
Integritate financiară pusă sub semnul întrebării: încă un judecător pleacă de la Curtea de Apel # TVR Moldova
O judecătoare de la Curtea de Apel nu a trecut reevaluarea externă, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a constatat existența unor dubii serioase privind integritatea sa financiară. CSM a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă (vetting) cu 8 voturi „pro” și 2 „împotrivă”, stabilind nepromovarea evaluării.
14:10
În contextul creșterii semnificative a traficului din perioada sărbătorilor, Poliția anunță intensificarea patrulărilor pe traseele naționale, în special pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova.
13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul deputatului Vasile Costiuc, potrivit unui proces-verbal emis la data de 31 decembrie 2025.
12:10
Beijingulsolicită SUA să îi asigure siguranța personală a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, să îi elibereze imediat.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe al României a comunicat că urmărește, în strânsă coordonare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situația din Venezuela.
