Parcursul european al RM în 2025: de la votul de la Strasbourg la negocieri tehnice

Zile de iarnă autentică în Republica Moldova, care aduc după ele probleme în trafic, atât în localităţi cât şi pe drumurile naţionale. Autospecialele drumarilor au patrulat, noaptea trecută, pe cele mai importante şosele şi au aruncat materiale antiderapante. Iar un Cod Galben de polei rămâne valabil şi în această noapte. La asta se adaugă ninsoarea, dar şi o avertizare de ceaţă densă, pe întreg teritoriul ţării, în perioada 6-7 ianuarie, care vor încurca şi mai mult traficul rutier, dar şi pe cel aerian.