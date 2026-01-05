Benzina și motorina se scumpesc din nou
Ziua, 5 ianuarie 2026 15:50
Carburanții se scumpesc la început de an. Prețul benzinei depășește 22 de lei per litru, conform noilor tarife, stabilite pentru marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,02 lei, mai scump cu 10 bani decât luni, 5 ianuarie, transmite IPN. Motorina standard la fel se scumpește și
• • •
Acum 30 minute
15:50
Carburanții se scumpesc la început de an. Prețul benzinei depășește 22 de lei per litru, conform noilor tarife, stabilite pentru marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,02 lei, mai scump cu 10 bani decât luni, 5 ianuarie, transmite IPN. Motorina standard la fel se scumpește și
15:40
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei demisionează sub presiunea lui Zelenski, urmând să se concentreze pe operațiuni împotriva Rusiei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe 5 ianuarie că Vasili Maliuk va părăsi funcția de director al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), urmând însă să rămână în cadrul instituției pentru a se ocupa de operațiuni asimetrice împotriva Federației Ruse, relatează Kyiv Independent. „(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și
Acum 2 ore
15:00
VIDEO | Nicolas Maduro, adus încătușat la tribunalul federal din New York după capturarea de către forțele SUA # Ziua
Nicolas Maduro a fost adus luni, sub escortă strictă, la o instanță federală din New York, unde urmează să compară pentru prima dată în fața judecătorilor americani, după capturarea sa de către forțele SUA. Maduro, în vârstă de 63 de ani, a fost transferat dintr-un centru de detenție din Brooklyn către principalul tribunal federal din
14:50
ONU convoacă Consiliul de Securitate după atacul SUA asupra Venezuelei. Maduro, în fața instanței federale americane # Ziua
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțe speciale americane a declanșat un grav scandal internațional și a generat o criză diplomatică majoră. Astăzi, 5 ianuarie, situația va fi examinată în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Administrația președintelui american Donald Trump, care îl acuză pe Maduro de complicitate
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben de polei pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a intrat în vigoare luni, 5 ianuarie, la ora 14:00 și va fi valabilă până în 6 ianuarie, ora 10:00.
14:10
La începutul noului an, în registrele municipale de evidență a copiilor sunt 85 de minori, care așteaptă să fie preluați să crească într-o familie. Alți 22 de copii deja se află la etape diferite ale procesului de adopție, de la pregătirea actelor până la proceduri judiciare aflate pe rol, potrivit datelor prezentate de Direcția generală
Acum 4 ore
13:50
„Gata, ajunge!” Premierul Groenlandei, reacție după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea insulei # Ziua
Premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a respins ferm cele mai recente declarații ale președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă anexare a teritoriului autonom danez, cerând dialog și respectarea dreptului internațional. „Ajunge acum. Fără presiuni. Fără insinuări. Fără fantezii de anexare", a scris Nielsen duminică seara pe Facebook, reacționând la afirmațiile repetate ale liderului de
13:20
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie. Contactată de IPN, Diana Blănaru, șefa Serviciului de informare și
12:40
Fostul premier Iurie Leancă, chemat la audieri în dosarul Plahotniuc. Instanța a reluat examinarea după o scurtă pauză # Ziua
Instanța de judecată a reluat examinarea dosarului Plahotniuc, după o scurtă pauză de sărbători și a organizat prima ședință din acest an. În fața completului, în calitate de martor, astăzi a fost chemat fostul premier Iurie Leancă, care a condus Guvernul în perioada în care a fost decisă acordarea garanțiilor de stat pentru a acoperi
12:10
BINE DE ȘTIUT | Disputa calendarelor. Confuzia creată în jurul stilului vechi, respectat încă de unele patriarhii ortodoxe # Ziua
Stil vechi sau stil nou. Cum e corect și cine are dreptate? Cred că asemenea discuții în contradictoriu vă fac capul calendar la aproape fiecare masă de Crăciun sau de Sfântul Vasile. Răspunsul este cât se poate de simplu. Toate marile sărbători creștine din calendarul ortodox, cu mici excepții, cum ar fi Biserica Armeană, au
Acum 6 ore
11:50
Cetățenii moldoveni, avertizați să evite călătoriile în Iran pe fondul riscurilor de securitate. Cel puțin 16 morți după o săptămână de proteste violente # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, a emis un avertisment oficial prin care recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul escaladării tensiunilor interne și al menținerii unor riscuri majore de securitate în regiune. Potrivit misiunii diplomatice, cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului
11:20
The Times: Ayatollahul Ali Khamenei ar avea un plan de fugă la Moscova dacă revoltele din Iran se intensifică # Ziua
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar avea pregătit un plan de rezervă pentru a părăsi țara în cazul în care forțele de securitate nu reușesc să înăbușe protestele sau încep să dezerteze, potrivit unui raport de informații citat de The Times. Potrivit sursei, Khamenei, în vârstă de 86 de ani, intenționează să părăsească
11:10
Ninsorile slabe și poleiul format pe drumuri au scos în teren utilajele speciale și noaptea trecută # Ziua
Drumarii din unitățile teritoriale au intervenit și noaptea trecută pe șoselele naționale în contextul ninsorilor slabe și a poleiului format de temperaturile sub zero. Administrația Națională a Drumurilor anunță că au fost mobilizați 66 de muncitori cu 64 de utilaje speciale, fiind răspândite 139 de tone de material antiderapant și 566 de tone de sare
10:50
Primăria Capitalei îndeamnă și în acest an locuitorii orașului și suburbiilor să nu arunce brazii în tomberoane, ci să-i depoziteze lângă platforme de unde aceștia vor fi preluați de muncitorii de la Regia „Autosalubritate". „Brazii depozitați corespunzător, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, pot fi transformați în îngrășământ natural sau tocați pentru obținerea de
10:40
VIDEO | Donald Trump spune că nu crede în atacul cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede că a avut loc un atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, așa cum a susținut anterior Moscova. „Nu cred că a existat acest atac. Ceva s-a întâmplat în apropiere, dar nu a avut nicio legătură cu casa [președintelui Rusiei]", a spus Donald
10:20
Ministrul Sănătății promite că din 2027 va fi dublată indemnizația unică pentru tinerii medici care vor alege să lucreze în sate # Ziua
Indemnizația unică pentru tinerii medici, care vor merge să lucreze în sate după absolvire, va ajunge la 250 de mii de lei, însă aceștia vor avea un contract obligatoriu pentru o perioadă mai mare. Despre acest lucru anunță ministrul Sănătății, Emil Ceban, care susține că suma va începe va fi acordată începând cu absolvenții promoției
Acum 8 ore
09:50
VIDEO | Atac rusesc asupra unui spital din Kiev. Cel puțin un mort și mai mulți răniți. Zelenski cere sprijin pentru apărarea aeriană # Ziua
Armata rusă a atacat în cursul nopții un spital din Kiev, unde funcționa un staționar cu pacienți internați. În urma bombardamentului, bolnavii au fost evacuați de urgență. Atacul s-a soldat cu victim. Mai multe persoane au fost rănite, iar o persoană și-a pierdut viața. „Din păcate, o persoană a murit. Transmit condoleanțe familiei. Tuturor celor
09:20
VIDEO | Trump își extinde amenințările după atacul din Venezuela: „O operațiune în Columbia sună bine” și „avem nevoie în mod absolut de Groenlanda” # Ziua
Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie de declarații dure la adresa mai multor state din America Latină și a reiterat pretențiile Washingtonului asupra Groenlandei, în contextul operațiunii militare americane din Venezuela și al capturării lui Nicolas Maduro. Trump a sugerat explicit posibilitatea unei intervenții militare
08:50
Incendiu la o biserică din raionul Drochia. A ars încăperea în care era instalată centrala de încălzire # Ziua
Biserica „Sfânta Treime" din satul Sofia, raionul Drochia, a fost cuprinsă de un incendiu, care s-a produs noaptea când în lăcaș nu se afla nicio persoană. Flăcările au izbucnit într-o anexă tehnică unde se află o sobă și centrala de încălzire a bisericii. Potrivit parohiei, fumul s-a răspândit în tot lăcașul, iar incendiul a provocat
08:30
Un bărbat a tras o împușcătură în mașina în care se deplasa împreună cu soția de care divorțează # Ziua
O femei și copilul acesteia au fost la un pas de tragedie, după ce un bărbat a scos arma și a tras o împușcătură în mașina în care se deplasau toți trei. Acesta a fost reținut de polițiști în urma unei sesizări a femeii care se află în proces de divorț cu bărbatul. Incidentul a
Acum 24 ore
17:00
Danemarca cere SUA să-i respecte integritatea teritorială după publicarea unei hărți a Groenlandei în culorile drapelului SUA # Ziua
Danemarca a cerut Statelor Unite să respecte integritatea sa teritorială, după apariția pe rețelele sociale a unei hărți a Groenlandei colorată în culorile drapelului american. Reacția a venit din partea ambasadorului Danemarcei în SUA, Jesper Moller Sorensen. Diplomatul danez a subliniat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Danemarca și Statele Unite sunt aliați apropiați
16:30
Autoritățile iraniene au impus restricții asupra accesului la internet, ca reacție la protestele anti-guvernamentale de amploare declanșate de criza economică și inflația ridicată. Potrivit datelor furnizate de compania IT Cloudflare, traficul de internet a scăzut sâmbătă cu aproximativ o treime, iar duminică dimineață cu 15%, utilizatorii rețelelor sociale raportând întreruperi și blocaje pe scară largă.
Ieri
16:00
VIDEO | O grupare anarhistă revendică un incendiu din Berlin care a lăsat zeci de mii de gospodării fără electricitate și încălzire # Ziua
O grupare anarhistă, autointitulată „Vulkan", și-a asumat responsabilitatea pentru incendiul care a provocat o întrerupere masivă a alimentării cu energie electrică în sud-vestul Berlinului. Informația a fost relatată de publicația germană Tagesspiegel. Potrivit operatorului rețelei de electricitate Stromnetz Berlin, în data de 3 ianuarie, aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de întreprinderi din sud-vestul capitalei
15:40
Trafic intens la vama Palanca, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Autoritățile recomandă rute alternative # Ziua
Călătorii sunt atenționați că, la această oră, Punctul de Trecere a Frontierei Palanca se confruntă cu trafic majorat de persoane și mijloace de transport, fiind aglomerată în special direcția de ieșire din R. Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, autoritățile de control desfășoară măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea în punctul de trecere fiind organizată la capacitate
15:10
Serviciile municipale, mobilizate din cauza vremii nefavorabile. Cetățenii, îndemnați la prudență în trafic # Ziua
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, serviciile municipale, împreună cu preturile de sector, monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență la deplasare, atât pe drumurile publice, cât și în trafic, și solicită ca copiii și minorii să fie
14:00
Presa americană a amânat publicarea informațiilor despre atacul din Venezuela pentru a nu pune în pericol trupele SUA # Ziua
Mai multe instituții media importante din Statele Unite, printre care The New York Times și The Washington Post, au aflat despre raidul secret al SUA în Venezuela cu puțin timp înainte ca operațiunea să înceapă, vineri seara, însă au decis să nu publice informațiile pentru a evita punerea în pericol a militarilor americani implicați, potrivit
13:20
Un blackout a afectat duminică dimineață aeroporturile din întreaga Grecie, începând cu ora 09:30, din cauza unei defecțiuni tehnice la nivelul frecvențelor radio, care a dus la suspendarea temporară a aterizărilor și decolărilor. Cu puțin înainte de ora 13:00, autoritățile au început restabilirea parțială a operațiunilor. Potrivit informațiilor disponibile, defecțiunea a vizat sistemele centrale de
12:50
Zelenski cere prezență militară a Franței și Marii Britanii în Ucraina în cadrul negocierilor privind planul de pace # Ziua
Consilierii pentru securitate națională ai mai multor state europene au ajuns sâmbătă la Kiev pentru a participa la un forum de securitate și pentru a continua negocierile privind planul de pace destinat opririi agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Ucraina și aliații săi europeni continuă discuțiile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, aflat deja în al patrulea
12:10
Curtea Supremă de Justiție a Venezuelei a decis ca vicepreședintele Delcy Rodriguez să preia temporar atribuțiile de șef al statului, în absența președintelui Nicolas Maduro, relatează Reuters. Într-un comunicat oficial, instanța supremă precizează că Delcy Rodriguez „preia funcția de președinte pentru a garanta continuitatea guvernării și protecția deplină a țării", în contextul situației excepționale generate
11:30
Un român a murit în incendiul din Crans-Montana. Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime # Ziua
Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Printre aceştia se numără şi un cetăţean român, în vârstă de 18 ani, scrie BBC. Inform
11:00
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din R. Moldova pentru siguranța circulației # Ziua
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din Republica Moldova, desfășurând lucrări de întreținere a drumurilor în regim de iarnă, în zonele unde condițiile meteorologice au impus intervenții. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pentru prevenirea lunecușului, în contextul avertizării de Cod galben de vreme complicată, emisă de meteorologi și valabilă pe întreg teritoriul […] Articolul Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din R. Moldova pentru siguranța circulației apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au efectuat, sâmbătă seara, 3 ianuarie, un atac aerian asupra unui obiectiv al organizației teroriste „Statul Islamic” (ISIS) situat în munții din apropierea orașului Palmyra, în centrul Siriei. Potrivit Ministerului Apărării de la Londra, ținta atacului a fost un sistem de tuneluri care ducea către un presupus depozit […] Articolul VIDEO | Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au atacat poziții ISIS în Siria apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Elon Musk anunță acces gratuit la Starlink „în sprijinul poporului venezuelean”, după capturarea lui Nicolas Maduro # Ziua
Miliardarul american Elon Musk a anunțat duminică că rețeaua sa de sateliți Starlink va oferi internet gratuit timp de o lună cetățenilor din Venezuela, invocând sprijinul pentru populația țării după capturarea președintelui Nicolas Maduro. „În sprijinul poporului venezuelean”, a scris Musk pe platforma X, distribuind un mesaj oficial al Starlink privind activarea gratuită a serviciilor […] Articolul Elon Musk anunță acces gratuit la Starlink „în sprijinul poporului venezuelean”, după capturarea lui Nicolas Maduro apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
R. Moldova se alătură apelurilor internaționale pentru o tranziție democratică în Venezuela: „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp” # Ziua
Ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a reacționat la evenimentele recente din Venezuela, subliniind că legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp, atât acasă, cât și în străinătate. Susținem dreptul poporului venezuelean […] Articolul R. Moldova se alătură apelurilor internaționale pentru o tranziție democratică în Venezuela: „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp” apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Trump afirmă că SUA vor „conduce” Venezuela până la o tranziție completă. Maduro a ajuns la New York, unde va fi judecat # Ziua
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis pe teren oameni încă din vară. Donald Trump […] Articolul VIDEO | Trump afirmă că SUA vor „conduce” Venezuela până la o tranziție completă. Maduro a ajuns la New York, unde va fi judecat apare prima dată în ZIUA.md.
3 ianuarie 2026
17:10
Ucraina evacuează de urgență peste 3.000 de copii și părinți din două regiuni, pe fondul înaintării trupelor ruse # Ziua
Autoritățile ucrainene au dispus evacuarea de urgență a peste 3.000 de copii și a părinților acestora din zonele de frontieră ale regiunilor Zaporojie și Dnepropetrovsk, pe fondul intensificării ofensivei trupelor ruse. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Alexei Kuleba. „Având în vedere situația complicată de securitate, a fost luată decizia […] Articolul Ucraina evacuează de urgență peste 3.000 de copii și părinți din două regiuni, pe fondul înaintării trupelor ruse apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Reacția Ucrainei după atacul SUA asupra Venezuelei: „Regimul Maduro a încălcat grav drepturile omului și principiile democratice” # Ziua
Ucraina și-a reafirmat poziția fermă împotriva regimurilor dictatoriale și în sprijinul dreptului popoarelor de a trăi în libertate, în contextul atacului Statelor Unite asupra Venezuelei și al capturării președintelui Nicolas Maduro. Potrivit șefului diplomației de la Kiev, Andrei Sibiga, Ucraina a apărat în mod constant dreptul națiunilor de a trăi fără dictatură, opresiune și încălcări […] Articolul Reacția Ucrainei după atacul SUA asupra Venezuelei: „Regimul Maduro a încălcat grav drepturile omului și principiile democratice” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Ayatollahul Ali Khamenei cere reprimarea dură a protestelor din Iran: „Instigatorii trebuie puși la locul lor” # Ziua
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat pentru prima dată public la protestele de amploare care continuă în țară de peste o săptămână, cerând reprimarea fermă a celor pe care îi numește „instigatori ai dezordinilor”. Într-un discurs transmis de televiziunea de stat, Khamenei a calificat manifestațiile drept un „complot al dușmanilor interni și […] Articolul Ayatollahul Ali Khamenei cere reprimarea dură a protestelor din Iran: „Instigatorii trebuie puși la locul lor” apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului din stațiunea Crans-Montana # Ziua
Poliția elvețiană a identificat primele patru victime ale incendiului devastator izbucnit în noaptea de Revelion la un bar din stațiunea montană Crans-Montana, tragedie soldată cu zeci de morți și peste o sută de răniți. Potrivit Poliției cantonale Valais, este vorba despre două tinere elvețiene, în vârstă de 21 și 16 ani, și doi tineri elvețieni, […] Articolul Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului din stațiunea Crans-Montana apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Procurorul general al SUA anunță că Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme # Ziua
Procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, a anunțat că Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost inculpați în Districtul Sudic din New York, fiind acuzați de mai multe infracțiuni grave, inclusiv legate de narcoterorism. Potrivit declarației făcute publice de șefa Departamentului de Justiție al SUA, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație pentru […] Articolul Procurorul general al SUA anunță că Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Un avocat acuzat de trafic de influență a fost condamnat la un an de închisoare și privat de dreptul de a exercita profesia timp de cinci ani, printr-o sentință pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a menținut, totodată, sechestrul aplicat în faza de urmărire penală asupra unui imobil care aparține avocatului, transmite IPN. Potrivit […] Articolul Un avocat condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Reacția UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” # Ziua
Uniunea Europeană a reacționat rapid după informațiile privind atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat necesitatea respectării dreptului internațional și a Cartei Organizației Națiunilor Unite, făcând apel la reținere. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețeaua X, Kallas a anunțat că UE monitorizează îndeaproape situația din […] Articolul Reacția UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Un copil de un an din orașul Râbnița, regiunea transnistreană, a fost spitalizat cu arsuri la mână, după ce a suferit un șoc electric în propria locuință. Incidentul s-a produs în seara zilei de 2 ianuarie, când toți membrii familiei se aflau acasă, transmite IPN. Potrivit părinților, într-un moment de neatenție, copilul a întins mâinile […] Articolul Copil de un an din Râbnița, spitalizat cu arsuri în urma unei electrocutări apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Cod galben de vreme complicată pe întreg teritoriul R. Moldova. Polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben privind condiții complicate ale vremii, valabilă începând de mâine, 4 ianuarie, ora 10:00, până luni, pe 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse sunt prognozate polei și depuneri de lapoviță, iar pe carosabil se va forma un strat subțire de gheață, ceea […] Articolul Cod galben de vreme complicată pe întreg teritoriul R. Moldova. Polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Nicolas Maduro a fost arestat și urmează să fie adus în Statele Unite pentru a răspunde în fața justiției. Informația a fost făcută publică de senatorul american Mike Lee, care afirmă că a fost informat direct de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Oficialul a precizat că nu sunt anticipate alte acțiuni americane în […] Articolul Senator SUA: Maduro a fost arestat și nu sunt anticipate alte acțiuni americane în Venezuela apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a condamnat într-un comunicat ceea ce califică drept un act de agresiune armată al Statelor Unite ale Americii împotriva Venezuelei, exprimând „profundă îngrijorare și condamnare” față de evoluțiile recente. Potrivit MAE rus, pretextele invocate pentru „justificarea acțiunilor americane sunt „neîntemeiate”, iar ostilitatea ideologizată ar fi prevalat asupra pragmatismului și […] Articolul Moscova condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere evitarea escaladării apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, Nicolas Maduro, afirmând că acesta ar fi fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară. Potrivit declarației făcute de Trump, operațiunea a fost realizată în cooperare cu agenții americane de […] Articolul Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Doi morți, inclusiv un copil de 3 ani, în urma atacului din Harkov. Kievul acuză Rusia, Moscova neagă loviturile # Ziua
Un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din orașul ucrainean Harkov s-a soldat cu moartea a două persoane, printre care un copil de trei ani, și rănirea a cel puțin 19 persoane, au anunțat autoritățile regionale ucrainene. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 2 ianuarie. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Siniegubov, a declarat […] Articolul Doi morți, inclusiv un copil de 3 ani, în urma atacului din Harkov. Kievul acuză Rusia, Moscova neagă loviturile apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Ambasada Republicii Moldova în SUA își mută temporar sediul, în urma incendiului din decembrie # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii anunță că, începând cu data de 5 ianuarie, activitatea misiunii diplomatice va fi relocată temporar pentru o perioadă estimată de 3–5 luni. Potrivit informațiilor oficiale, noua adresă temporară a Ambasadei este: 1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005. Relocarea a devenit necesară în urma incendiului […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în SUA își mută temporar sediul, în urma incendiului din decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă”. Nicolas Maduro a decretat stare de urgență în țară # Ziua
Autoritățile de la Caracas au acuzat Statele Unite ale Americii de o „agresiune militară gravă” împotriva teritoriului și populației venezuelene, susținând că atacurile au vizat atât obiective civile, cât și militare din capitala Caracas, precum și din statele Miranda, Aragua și La Guaira. Într-un comunicat oficial, transmis de ministrul de Externe al Venezuelei, Yvan Gil […] Articolul Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă”. Nicolas Maduro a decretat stare de urgență în țară apare prima dată în ZIUA.md.
