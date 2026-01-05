Cine a vizitat Parlamentul în 2025? Instituția a avut circa 13.500 de „musafiri”

17:50

În timp ce oamenii caută tot mai obsesiv surse de proteină – de la popcorn proteic promovat de vedete până la smoothie-uri neobișnuite – insectele rămân aproape complet excluse din alimentația occidentală, deși sunt extrem de nutritive și sustenabile. La nivel global, interesul pentru proteină a crescut cu peste 200% în ultimii 10 ani, însă […] Articolul Insectele, o sursă de proteină sănătoasă. De ce ne este atât de greu să le mâncăm? apare prima dată în Realitatea.md.