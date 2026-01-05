Cine a vizitat Parlamentul în 2025? Instituția a avut circa 13.500 de „musafiri”
Realitatea.md, 5 ianuarie 2026 15:20
În 2025, Parlamentul a fost vizitat de circa 13.500 de persoane. Peste 10.000 dintre ele au avut parte de tururi ghidate, iar celelalte au participat la evenimentele organizate în sediul instituției. Mai mult de jumătate dintre vizitatori au fost elevi și studenți. Printre musafirii Legislativului au fost și peste 450 de cetățeni străini, veniți din […]
Acum 5 minute
15:40
Atenție la gheața de pe râuri și bazine acvatice: risc crescut pentru populație și navigație # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează asupra menținerii formațiunilor de gheață pe râurile Prut și Nistru, precum și asupra variațiilor de nivel ale apei până pe 6 ianuarie, ora 08:00. Potrivit hidrologilor, pe râul Nistru, pe sectoarele Naslavcea – Camenca și Dubăsari – Răscăieți, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 centimetri. În același timp, pe […]
15:40
Valiză plină cu țigări, depistată de vameși la Aeroport. Un tânăr de 29 de ani ducea 120 de pachete, fără a le declara # Realitatea.md
Un tânăr de 29 de ani a încercat să scoată din Moldova 120 de pachete de țigări, fără să le declare. Bărbatul urma să zboare de la Chișinău în Belgia. Vameșii și polițiștii de frontieră i-a dat peste cap planul. Aceștia au descoperit conținutul valizei în timpul controlului de specialitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […]
15:40
Poliția îi avertizează pe șoferi și pietoni că drumurile pot fi periculoase din cauza ninsorilor, ghețușului și poleiului. Șoferii sunt sfătuiți să meargă mai încet, să păstreze distanța față de alte mașini și să evite depășirile sau frânările bruște. De asemenea, este important ca mașinile să fie echipate corespunzător pentru iarnă și să fie folosite […]
Acum 15 minute
15:30
Fiul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a cerut unitate în rândul susținătorilor după ce tatăl său a fost capturat de autoritățile americane. „Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea", a declarat […]
Acum 30 minute
15:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 5 ianuarie, o serie de schimbări la nivelul conducerii Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ca parte a remanierii generale a administrației prezidențiale și a ministerelor. Zelenski a declarat pe rețelele sale că i-a cerut lui Vasile Maliuk, șeful SBU, să se concentreze mai mult pe operațiunile de […]
15:20
În 2025, Parlamentul a fost vizitat de circa 13.500 de persoane. Peste 10.000 dintre ele au avut parte de tururi ghidate, iar celelalte au participat la evenimentele organizate în sediul instituției. Mai mult de jumătate dintre vizitatori au fost elevi și studenți. Printre musafirii Legislativului au fost și peste 450 de cetățeni străini, veniți din […]
Acum 2 ore
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări Cod Galben pentru următoarele zile, vizând poleiul, ghețușul și ceața densă, fenomene care pot crea dificultăți în trafic. Primul Cod Galben este valabil în perioada 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 10:00 și vizează poleiul și ghețușul. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține […]
14:20
Serviciul Vamal rămâne principala sursă de venit la bugetul de stat. Aproape jumătate din bani vin de la frontieră # Realitatea.md
În primele 11 luni ale anului 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au ajuns la 68,8 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 14,4% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Din această sumă, 67,9 miliarde de lei reprezintă venituri generale și colectate, iar alte 878,8 milioane de lei […]
14:20
Zelenski: fosta vicepremieră a Canadei, Christia Freeland, devine consilieră economică la Kiev # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astăzi, 5 ianuarie, că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcția de consilieră pentru dezvoltare economică. Liderul de la Kiev a transmis informația pe rețelele sale sociale. „Astăzi, Kristia Freeland a fost numită consilieră pentru dezvoltare economică. Kristia are expertiză exact în aceste domenii și […]
14:20
„M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi # Realitatea.md
Un fost lucrător de la ferma lui Stepan Găină, bărbat suspectat de mai multe omoruri din raionul Anenii Noi, a povestit în cadrul emisiunii Life MD Documentary despre momentele de groază prin care a trecut, transmite unimedia.md. Serghei Clâcean, în vârstă de 40 de ani, spune că a fost atacat cu un ciocan, închis într-un […]
13:50
Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano–Cortina, în Italia, între 6 și 22 februarie. Decizia nu va fi schimbată în nicio situație, a anunțat președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry. Oficialul a precizat că nici un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina nu […]
Acum 4 ore
13:40
Șoferii din străinătate, care încalcă, nu vor mai scăpa de amendă? S-ar putea transmite notificări internaționale # Realitatea.md
Autoritățile ar putea reglementa identificarea șoferilor care se deplasează cu vehicule înmatriculate în străinătate și încalcă regulile de circulație. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește un proiect de modificare a Codului Contravențional, care prevede modul de notificare a persoanelor respective, de transmitere a avizelor și de colectare a amenzilor. Autoritățile de la Chișinău își propun să […]
13:20
Zece persoane au fost găsite vinovate, luni, de cyberbullying la adresa lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, anunță surse din presa franceză, citate de MediaFax. Verdictul a fost pronunțat de un tribunal din Paris. Inculpații fiind opt bărbați și două femei cu vârste între 41 și 65 de ani. Aceștia au fost condamnați […]
13:10
Tăieri ilegale în pădurea din Nihoreni: un bărbat, prins în flagrant de inspectorii de mediu # Realitatea.md
Un bărbat a fost prins în flagrant, pe timp de noapte, în timp ce defrișa ilegal mai mulți copaci într-un trup de pădure din extravilanul localității Nihoreni, raionul Rîșcani. Cazul a fost depistat în cadrul unei razii comune desfășurate de inspectorii de mediu din Rîșcani, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani. Pădurea […]
13:10
Bărbat șantajat, după ce a plătit o femeie pentru sex. Un individ îi cerea 2000 de euro, invocând că ar fi violat-o # Realitatea.md
După ce a plătit o femeie pentru sex, un bărbat s-a trezit șantajat. Victimei i se cereau 2000 de euro, ca să nu fie denunțat la Poliție un pretins viol. Totul s-a întâmplat în august 2022. Un individ, aflându-se în curtea unui bloc de locuit, a cerut persoanei banii. Victima susține că a transmis 2000 […]
13:00
SUA ar putea controla 30% din rezervele globale de petrol după schimbările din Venezuela # Realitatea.md
Un raport recent transmis de eleconomista.es, analizează impactul schimbărilor din regimul venezuelean asupra pieței globale a petrolului. Potrivit specialiștilor, plecarea lui Maduro ar putea permite companiilor americane să preia controlul unei părți semnificative a rezervelor de petrol din Venezuela și Guyana. SUA pompează deja aproximativ 13,3 milioane de barili de petrol pe zi, comparativ cu […]
12:50
Legea freelancerilor a intrat în vigoare. Ce se schimbă pentru cei care lucrează pe cont propriu # Realitatea.md
Freelancerii vor fi mai protejați și vor beneficia de taxe clare și protecție socială, odată cu intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a noii Legi a freelancerilor, anunță Guvernul Republicii Moldova. Noua lege se aplică persoanelor care prestează servicii în domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit, servicii de curățenie și alte […]
12:40
Energocom a cumpărat mai multă energie în decembrie, la un preț mai mic decât în noiembrie # Realitatea.md
Energocom a procurat în luna decembrie 2025 un volum de 458,15 mii MWh de energie electrică, cu peste 60 de mii MWh mai mult decât în luna precedentă. Prețul mediu ponderat de achiziție a fost de 132,57 euro/MWh, în scădere cu peste 2 euro față de noiembrie, transmite IPN. Energia achiziționată a provenit atât din […]
12:40
Nașa falsă cerea urgent bani de la fin! Cetățean dus de nas din închisoare, de pe un cont fals de WhatsApp # Realitatea.md
Un bărbat a transferat peste 10.000 de lei unui escroc care l-a contactat de pe WhatsApp. Individul, fiind în detenție, a creat un cont cu identitatea falsă a nașei victimei. Tânărul care a pus schema la cale are 24 de ani. În decembrie 2024, acesta a recurs la furt de identitate și invocând o urgență […]
12:40
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat peste 450 de zboruri luni dimineață din cauza zăpezii și a temperaturilor extrem de scăzute, iar numărul acestora ar putea crește pe parcursul zilei, informează Reuters, citat de HotNews. Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, se confruntă cu perturbări de la începutul weekendului 2-4 ianuarie, cauzate […]
12:10
Vremea sau sărbătorile sunt de vină? INSP: 9 accidente s-au produs în trei zile. 11 persoane au fost traumatizate # Realitatea.md
Timp de 3 zile, în Republica Moldova au avut loc nouă accidente grave. Informațiile au fost precizate pentru Realitatea de către responsabilii din cadrul serviciului de presă al Inspectoratului General pentru Securitate Publică. Urmare a coliziunilor, 11 persoane au fost traumatizate. Cel mai frecvent, accidentele s-au produs din cauza nerespectării regulilor de circulație rutieră. Pe […]
12:00
„Iadul pe Pământ”. Închisoarea federală din New York în care a fost dus Nicolas Maduro # Realitatea.md
Închisoarea federală Metropolitan Detention Center (MDC) din New York, unde este încarcerat Nicolás Maduro, este cunoscută pentru condițiile extrem de dure și pentru numeroasele probleme de securitate semnalate de-a lungul timpului. În ultimii ani, deținuții au organizat proteste colective, acuzând supraaglomerarea, violența dintre deținuți, lipsa asistenței medicale adecvate și condițiile inumane din interiorul penitenciarului. Din […]
11:50
Moldova, mai prezentă în instituțiile europene și promovarea exporturilor. Mihai Popșoi anunță prioritățile din 2026 # Realitatea.md
Promovarea exporturilor, deschiderea noilor ambasade, prezența mai mare a Moldovei în instituțiile europene și accelerarea în procesul de integrare europeană sunt prioritățile diplomaților moldoveni în 2026, potrivit lui Mihai Popșoi. Ministrul de Externe a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Moldpres că autoritățile planifică să ofere mai mult sprijin moldovenilor din diasporă, să promoveze cultura și […]
11:50
VIDEO Sediul Gărzilor Revoluționare din Iran atacat: Khamenei ar pregăti fuga la Moscova dacă protestele escaladează # Realitatea.md
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, ar avea un plan de rezervă pentru a se refugia la Moscova în cazul în care protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze. Informația a fost relatată de cotidianul britanic The Times, citat de Digi24, pe […]
Acum 6 ore
11:30
„Aprindeți luminile în seara de Crăciun!”. Concert de colinde pe 6 ianuarie, în scuarul Catedralei Mitropolitane # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău organizează marți, 6 ianuarie, evenimentul „Aprindeți luminile în seara de Crăciun!", în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului", cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului pe stil vechi. Programul începe la ora 17:00, cu slujba Privegherii în cinstea Nașterii Mântuitorului Hristos, oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului". De la ora 19:00, publicul este invitat la […]
11:30
Atenție, cine se află vacanță! Cod portocaliu de ninsori în România: 2 morți și 97 de persoane salvate din munți # Realitatea.md
Meteorologii români au anunțat Coduri galben și portocaliu de ninsori peste Prut. Între timp, salvamontiștii precizează că în 24 de ore aau depistat doi oameni fără suflare în timpul intervențiilor. Conform prognozelor, patru județe din România se vor afla sub cod portocaliu de ninsori. Alerta a intrat în vigoare luni la ora 10:00 în Caraş-Severin, […] Articolul Atenție, cine se află vacanță! Cod portocaliu de ninsori în România: 2 morți și 97 de persoane salvate din munți apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Prima ședință din acest an în dosarul lui Plahotniuc. Este audiat fostul premier Iurie Leancă # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat la o nouă ședință de judecată în dosarul penal în care este vizat, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. În cadrul ședinței de astăzi, instanța urmează să-l audieze pe Iurie Leancă, fost premier, care a fost citat în calitate de martor al apărării. Vladimir Plahotniuc este cercetat penal pentru implicare […]
11:20
VIDEO Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Realitatea.md
Relația strategică cu Uniunea Europeană se traduce în cifre concrete, iar ajutorul va îmbunătă
11:20
Liderul venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară luni, 5 ianuarie, în fața unei curți federale din Manhattan, la câteva zile după ce a fost capturat de forțele armate ale Statelor Unite, într-o operațiune desfășurată la Caracas. Potrivit agenției Reuters, citată de HotNews, Maduro este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme […] Articolul VIDEO Capturat și dus în SUA: acuzații grave împotriva lui Nicolas Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Trump, supărat pe Machado: ar putea refuza sprijinul pentru cursa prezidențială din Venezuela # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump nu ar susține candidatura Mariei Corina Machado la funcția de președinte al Venezuelei din cauza unui conflict legat de Premiul Nobel pentru Pace, potrivit The Washington Post. Conform publicației, administrația americană ar fi fost lipsită de un plan clar pentru gestionarea consecințelor intervenției în Venezuela, iar decizia de a nu o […] Articolul Trump, supărat pe Machado: ar putea refuza sprijinul pentru cursa prezidențială din Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
O adolescentă, la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Cahla sobei era închisă # Realitatea.md
O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs în localitatea Tocuz, raionul Căușeni. Pe 4 ianuarie, la ora 7:54, familia a cerut ajutor la Serviciul 112. Minora a fost transportată la spitalul raional pentru investigații. Actualmente starea ei este stabilă. Ancheta specialiștilor de […] Articolul O adolescentă, la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Cahla sobei era închisă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Anul 2026 sub semnul insecurității. Cât de sigură este Republica Moldova în noul context geopolitic? # Realitatea.md
Semne geopolitice anul are. Așa ar suna o urătură scrisă de marii strategi ai lumii. Intervenția recentă a Statelor Unite în Venezuela a zdruncinat idealismul din politica globală și a deschis era pragmatismului în relațiile internaționale. Capturarea unui lider național și transferul său la New York pentru judecată rescriu regulile jocului geopolitic. Întreaga lume așteaptă […] Articolul Anul 2026 sub semnul insecurității. Cât de sigură este Republica Moldova în noul context geopolitic? apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Nu arunca bradul în tomberon! Ce să faci, ca să devină îngrășământ natural pentru alte plante # Realitatea.md
Brazii naturali, care au decorat casele în perioada sărbătorilor de iarnă, nu trebuie aruncați în tomberoane, sugerează Primăria Capitalei. Cetățenii sunt îndemnați să îi lase lângă platformele de colectare a deșeurilor. Serviciile municipale de salubrizare îi vor prelua apoi și îi vor transforma în îngrășământ natural. De asemenea, pomii de Crăciun pot fi tocați, pentru […] Articolul Nu arunca bradul în tomberon! Ce să faci, ca să devină îngrășământ natural pentru alte plante apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Drumarii, la datorie pe parcursul nopții în nordul, centrul și sudul țării. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe mai multe trasee naționale din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, pentru patrularea, monitorizarea și combaterea lunecușului, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, lucrările s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii Noi, Călărași, Soroca, precum și în alte zone ale țării, inclusiv pe traseele R6, R26, R30, M3, […] Articolul Drumarii, la datorie pe parcursul nopții în nordul, centrul și sudul țării. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
10 realizări importante în 2025. Grosu: Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești-Chișinău # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, deputatul PAS Igor Grosu, a prezentat 10 cele mai importante realizări ale guvernării în anul 2025. Printre acestea, se numără obținerea celui mai mare pachet financiar primit de Republica Moldova din partea Uniunii Europene, în sumă de 1,9 miliarde de euro și finalizarea construcției Liniei Independenței Energetice – Vulcănești – Chișinău, precum și finalizarea […] Articolul 10 realizări importante în 2025. Grosu: Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești-Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ce se schimbă la TVA pentru gaze și energie electrică: reguli noi din 2026 pentru 29 de comercianți # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare noi reguli la completarea Declarației privind TVA pentru tranzacțiile cu produse energetice și serviciile aferente acestora. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care precizează că modificările au drept scop simplificarea procedurilor de declarare și eliminarea interpretărilor neuniforme, scrie Bani.md. Noile prevederi se […] Articolul Ce se schimbă la TVA pentru gaze și energie electrică: reguli noi din 2026 pentru 29 de comercianți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:40
Novak Djokovic s-a retras din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis pe care însuși o crease # Realitatea.md
Novak Djokovic a făcut un anunț bulversant pentru lumea tenisului cu doar câteva zile înainte de startul Australian Open. Sârbul s-a retras definitiv din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, pe care el însuși o crease pentru a ajuta sportivii să aibă un cuvânt mai ușor de auzit. PTPA a fost organizația care a apărat-o pe românca […] Articolul Novak Djokovic s-a retras din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis pe care însuși o crease apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul istoric al președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, acuzat de conducerea unei organizații de trafic de droguri care operează la nivel internațional. Maduro a fost arestat în urma unei operațiuni militare americane la Caracas și transferat, ultterior, în Statele Unite. Autoritățile americane îl acuză de implicare […] Articolul Cine este judecătorul care va decide soarta lui Nicolás Maduro în SUA apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ce trebuie să știe moldovenii despre situația din Iran: avertismentul Ambasadei și opțiunile de ieșire din țară # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Într-un anunț oficial, misiunea diplomatică îndeamnă cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului să contacteze de urgență […] Articolul Ce trebuie să știe moldovenii despre situația din Iran: avertismentul Ambasadei și opțiunile de ieșire din țară apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Atac cu drone asupra capitalei și regiunii Kiev în noaptea de 5 ianuarie: doi morți și mai mulți răniți # Realitatea.md
Rusia a atacat capitala și regiunea Kiev cu un val de drone în noaptea de 5 ianuarie, ucigând cel puțin două persoane, potrivit autorităților regionale, transmite The Kyiv Independent. Un centru medical privat din districtul Obolonskîi al Kievului a fost avariat în urma atacului, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, a anunțat Serviciul […] Articolul Atac cu drone asupra capitalei și regiunii Kiev în noaptea de 5 ianuarie: doi morți și mai mulți răniți apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
O petiție semnată de reprezentanți din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universității Cahul # Realitatea.md
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie. Inițiativa vine în contextul […] Articolul O petiție semnată de reprezentanți din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universității Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia. O încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică în care era instalat cazanul ce asigura încălzirea bisericii. „Am fost şi noi încercaţi astăzi, încă în plină noapte, printr-o nenorocire care a adus pagube sfintei noastre biserici… În urma unui incident, a […] Articolul Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia. O încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Bilanț devastator, după incendiul din Crans-Montana: din cei 40 de morți, 20 sunt copii # Realitatea.md
Toate cele 40 de persoane care și-au pierdut viața în incendiul produs în stațiunea elvețiană Crans-Montana au fost identificate, au anunțat autoritățile din cantonul Valais. Bilanțul tragediei este cu atât mai grav cu cât jumătate dintre victime sunt minori – adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, transmite Antena 3 CNN, citând poliția […] Articolul Bilanț devastator, după incendiul din Crans-Montana: din cei 40 de morți, 20 sunt copii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
07:30
Începem săptămâna cu vreme instabilă în toată țara. La nord sunt prognozate ninsori slabe, în centru va cădea lapoviță, iar la sud – ploi slabe. Maximele zilei vor fi cuprinse între -2 și +3 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că pentru ziua de astăzi rămâne în vigoare codul galben de condiții periculoase […] Articolul Polei, ceață și ninsori slabe: ce prognozează meteorologii pentru 5 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 5 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 76 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 86 de bani. Leul românesc valorează 3 lei și 88 de bani. Hrivna ucraineană costă 39 de bani. […] Articolul Curs valutar 5 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:50
Un incident grav a avut loc astăzi, în jurul orei 18:40, pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga. O femeie a sesizat Poliția din, declarând că în timp ce se afla în mașină, împreună cu copilul și concubinul său, a fost trasă o împușcătură în automobilul lor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma […] Articolul Foc de armă tras într-o mașină, la Ceadîr-Lunga. Un copil a fost martor la incident apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Drumurile din Republica Moldova au probleme serioase de calitate și nu respectă, în mare parte, standardele europene, arată un raport al Comisiei Europene privind rețeaua de transport TEN-T. Rețeaua TEN-T din Moldova are aproape 900 de kilometri, însă aproape toate drumurile sunt drumuri obișnuite, cu o singură bandă pe sens. Autostrăzi nu există, iar drumurile […] Articolul Raport UE: Mai mult de jumătate din drumurile Moldovei sunt în stare proastă apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
În timp ce oamenii caută tot mai obsesiv surse de proteină – de la popcorn proteic promovat de vedete până la smoothie-uri neobișnuite – insectele rămân aproape complet excluse din alimentația occidentală, deși sunt extrem de nutritive și sustenabile. La nivel global, interesul pentru proteină a crescut cu peste 200% în ultimii 10 ani, însă […] Articolul Insectele, o sursă de proteină sănătoasă. De ce ne este atât de greu să le mâncăm? apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova au intrat în vigoare reguli mai simple privind moștenirea. Potrivit noii legi, soțul sau soția rămasă în viață este inclus(ă) din nou în prima clasă de moștenitori, alături de copii. Pe lângă partea sa din moștenire, soțul supraviețuitor poate păstra mobilierul și obiectele de uz casnic din […] Articolul Reguli noi privind moștenirea în Moldova, valabile din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Autoritățile anunță trafic intens la frontieră, în special la punctele Leușeni și Palanca. Duminică seara, la Leușeni se înregistrează aglomerare pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar la Palanca traficul rămâne ridicat atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Autoritățile de control activează la capacitate maximă și iau măsuri pentru fluidizarea traficului. Pentru […] Articolul Trafic intens duminică seara la frontiera Leușeni și Palanca apare prima dată în Realitatea.md.
