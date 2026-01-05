„M-a ademenit în beci și mi-a tras cu ciocanul în cap”. Mărturiile unui lucrător la ferma asasinului de la Anenii Noi

14:20

Zeci de zboruri au fost întârziate, anulate sau redirecționate pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul de apropiere instrumentală și a vizibilității reduse pe pistă. Potrivit administratorului aeroportului, între sâmbătă seara și duminică dimineața, 63 de zboruri de sosire au fost afectate, iar 39 de curse de […]