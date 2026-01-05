Șoferii din străinătate, care încalcă, nu vor mai scăpa de amendă? S-ar putea transmite notificări internaționale

11:00

De aproape 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă este sistată complet sau se înregistrează presiune foarte scăzută, transmite tvn.md. Autoritățile locale au anunțat că echipele […] Articolul Fără apă la robinet de două zile! Ce se întâmplă la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.