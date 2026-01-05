Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani: Un tânăr, condamnat
TVR Moldova, 5 ianuarie 2026 12:40
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru escrocherie.
Acum 30 minute
12:40
12:40
Un judecător în vârstă de 92 de ani va conduce procesul penal a lui Nicolás Maduro, la New York # TVR Moldova
Procesul penal intentat în Statele Unite împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro va fi prezidat de judecătorul federal Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai vârstnici magistrați activi din sistemul judiciar american. Născut în 1933, Hellerstein are 92 de ani și continuă să judece dosare de mare importanță la Tribunalul Districtual pentru Districtul Sudic al New Yorkului, din Manhattan.
Acum o oră
12:30
Tensiuni diplomatice: premierul Groenlandei reacționează ferm la declarațiile lui Trump # TVR Moldova
„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa, scrie TVR Info.
12:10
O fată în vârstă de 17 ani a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit, în raionul Căușeni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 2 ore
11:40
Indemnizația pentru tinerii medici care vor lucra în mediul rural va crește la 250.000 de lei # TVR Moldova
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural până la 250.000 de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres.
11:30
Ninsori, lapoviță și minime de -10 grade în această săptămână. Cum se circulă pe drumurile din RM? # TVR Moldova
În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale din republică, anunță Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, instituția menționează că au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul republicii pentru patrularea și monitorizarea continuă a șoselelor naționale, precum și pentru combaterea poleiului.
11:20
Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.
Acum 4 ore
10:50
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.
10:50
Locuitorii municipiului Chișinău sunt îndemnați să nu arunce brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă în containerele pentru deșeuri menajere.
10:50
Iurie Leancă este primul martor din 2026 al lui Vladimir Plahotniuc în dosarul acestuia din cauza denumită generic „Furtul Miliardului”. Iurie Leancă a deținut funcția de premier din aprilie 2013 până în februarie 2015. În timpul mandatului lui Leancă în fruntea Executivului, au avut loc cele mai grave abateri sistemul bancar din Republica Moldova. Acestea au culminat pe 19-26 noiembrie 2014, perioadă în care fosta conducere a Băncii Naționale nu a intervenit pentru a stopa activitățile ilicite.
10:20
Ninsori, lapoviță și minime de -10 grade în această săptămână. Cum se circulă pe traseele naționale # TVR Moldova
În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale din republică, anunță Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii menționează că au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul republicii pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului.
09:50
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3 260 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.
09:10
Un incendiu produs duminică noapte a afectat Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, unde o încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări, provocând pagube materiale.
Acum 6 ore
08:50
Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea în fața unui judecător federal din New York luni la prânz, a anunțat duminică tribunalul, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, relatează tvrinfo.ro, cu referire la AFP.
08:40
Rusia a atacat Kievul și regiunea capitalei ucrainene cu o serie de drone în noaptea de 5 ianuarie, ucigând o persoană în Kiev și alta în regiunea Kiev, potrivit autorităților regionale din Ucraina, transmite kyivindependent.com.
Acum 24 ore
21:40
Împușcătură la Ceadîr-Lunga: Bărbat aflat în divorț, suspectat că ar fi tras asupra mașinii familiei # TVR Moldova
Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată duminică, în jurul orei 18:40, de o femeie care a anunțat că, în timp ce se deplasa împreună cu copilul și concubinul său pe drumul local de legătură Tomai–Ceadîr-Lunga, asupra automobilului în care se aflau a fost efectuată o împușcătură.
20:10
Republica Moldova a introdus un regim fiscal special pentru freelanceri: Cât vor plăti? # TVR Moldova
Din 1 ianuarie, antreprenorii independenţi din Republica Moldova sau aşa-numiţii freelanceri vor activa în baza unui regim fiscal special. Potrivit noii legi, sunt vizaţi reprezentanţii a 40 de domenii de activitate, incluse în Codul Fiscal. Aceştia vor plăti un impozit unic, vor fi asiguraţi cu poliţă medicală şi vor beneficia de facilităţi sociale. Cu ajutorul acestei legi, autorităţile speră să-i aducă în câmpul legal de impozitare pe cât mai mulţi antreprenori.
19:40
Iarna vine la pachet şi cu situaţiile de risc în trafic. Din acest motiv, echiparea corespunzătoare a automobilelor este esenţială, mai ales, pe timp de ninsoare, lapoviţă sau gheţuş. La piaţa auto de pe strada Calea Orheiului din Chişinău am surprins, astăzi, mai mulţi şoferi care au venit să-şi cumpere acumulatoare, anvelope, ulei sau soluţie anticongelantă.
18:30
Accident la Rezina: O tânără a ajuns la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat # TVR Moldova
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital, în urma unui grav accident care s-a produs în această dimineaţă, în apropiere de localitatea Otac, raionul Rezina. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat în jurul orei 07:00.
17:10
Anul 2026 promite să fie unul dintre cei mai spectaculoși ani pentru pasionații de astronomie. Potrivit unui calendar astronomic publicat de Space.com, cerul va găzdui o serie de fenomene vizibile cu ochiul liber — de la eclipse până la roiuri de meteori și o superlună.
16:10
Elveția a declarat zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele Guy Parmelin, citat de AFP și Agerpres.
16:00
Ministrul de Externe, Popșoi: Susținem dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a reacționat după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către autoritățile americane.
15:10
Integritate financiară pusă sub semnul întrebării: încă un judecător pleacă de la Curtea de Apel # TVR Moldova
O judecătoare de la Curtea de Apel nu a trecut reevaluarea externă, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a constatat existența unor dubii serioase privind integritatea sa financiară. CSM a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă (vetting) cu 8 voturi „pro” și 2 „împotrivă”, stabilind nepromovarea evaluării.
14:10
În contextul creșterii semnificative a traficului din perioada sărbătorilor, Poliția anunță intensificarea patrulărilor pe traseele naționale, în special pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova.
13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul deputatului Vasile Costiuc, potrivit unui proces-verbal emis la data de 31 decembrie 2025.
Ieri
12:10
Beijingulsolicită SUA să îi asigure siguranța personală a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, să îi elibereze imediat.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe al României a comunicat că urmărește, în strânsă coordonare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situația din Venezuela.
11:40
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică Ministerul român de Externe, potrivit G4media.ro.
11:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții din Republica Moldova cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant au acces la trei noi medicamente compensate prin fondurile de asigurare medicală obligatorie, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
11:10
Președintele venezuelean capturat, Nicolás Maduro, este deținut la un centrul de detenție preventivă din Brooklyn, New York, și este învinuit de trafic de droguri și arme, scrie CNN.
10:10
Liber-profesioniștii din justiție vor achita peste 30.000 lei anual contribuții sociale # TVR Moldova
Liber-profesioniștii care activează în domeniul justiției – avocați, notari, executori judecătorești, mediatori sau administratori autorizați – vor trebui să achite în 2026 contribuții sociale fixe de 30.966 de lei pe an, adică 2.580 de lei lunar.
09:10
Aglomerație la Aeroportul din Chișinău: Pasagerii, îndemnați să ajungă cu 3 ore înainte de zbor # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează pasagerii despre recomandările privind organizarea călătoriilor, în scopul asigurării unui flux mai eficient și a unui nivel sporit de confort în terminal.
3 ianuarie 2026
21:10
Între 600 de milioane de lei şi un miliard ajung la gunoi în Republica Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt produsele neconsumate şi aruncate, pentru că oamenii obişnuiesc să gătească mult mai mult decât consumă. Sunt datele unei analize făcută de expertul Veaceslav Ioniţă. Multe familii, pentru a evita risipa alimentară, păstrează mâncarea de la sărbători timp de mai multe zile. Nutriţioniştii ne atenţionează, însă, să fim atenţi la câteva reguli care să ne ţină departe de intoxicaţii.
19:40
Fabricile de lactate din Republica Moldova folosesc preponderent ca materie primă laptele de import. Anul trecut, cea mai mare parte, aproximativ 66%, a fost cumpărată din Ucraina. Suntem în această situaţie pentru că producerea internă de lapte este scăzută, afirmă experţii economici. La rândul lor, reprezentanţii fermelor locale se arată îngrijoraţi de această stare a lucrurilor şi le cer autorităţilor implementarea unor politici care să le susţină activitatea.
18:30
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025.
17:50
O avalanșă de reacții vine din partea mai multor lideri europeni, care răspund la operațiunea militară a Statelor Unite din Venezuela, scrie TVRINFO.RO.
17:30
Vicepreședinta Venezuelei și ministra Petrolului, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu mișcările sale. Ministerul rus de Externe spune că este „fals”.
17:10
În continuare sunt prezentate câteva informații-cheie despre Nicolas Maduro, președintele venezuelean despre care președintele Donald Trump a declarat că a fost capturat de forțele americane sâmbătă.
16:00
SUA au înfrânt regimul lui Maduro în 30 de minute: „Va înfrunta mânia deplină a justiției americane” # TVR Moldova
Maduro și soția sa se vor „confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”, în baza unui rechizitoriu în Districtul Sudic din New York, a declarat procurorul general Bondi într-o postare pe X, potrivit politico.eu.
15:30
Spionajul ucrainean: Rusia ar putea pregăti o „provocare la scară largă” de Crăciun pe stil vechi # TVR Moldova
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat pe 2 ianuarie că Rusia ar putea pregăti „o provocare la scară largă cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit kyivindependent.com.
13:50
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a anunțat renunțarea la automatele „Kalașkov”, AK-47 / AK-74, în cadrul unei tranziții graduale la calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale, a estimat el.
13:20
Polei, lapoviță și ghețuș pe drumuri pentru duminică și luni, transmite Serviciul Hidrometeorologic # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova anunță Cod Galben, condiții complicate ale vremii, pentru zilele de duminică și luni.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Ministerul rus de Externe: SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei # TVR Moldova
Autoritățile americane au comis un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei” prin capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, a declarat Ministerul rus de Externe.
12:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat și evacuat din Venezuela după ce SUA au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, adăugând că „vor urma să apară mai multe detalii”, potrivit CNN.
11:40
SUA au efectuat atacuri în interiorul Venezuelei, a declarat un oficial american, în timp ce exploziile au zguduit capitala Caracas în urma lunilor de amenințări ale președintelui Donald Trump la adresa președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, potrivit reuters.com.
11:10
Judecătoarea Sofia Ghidirim, care „a băgat spaima” în polițiști, este verificată de ANI # TVR Moldova
Magistrata Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia, care a anulat zeci de procese-verbale întocmite de polițiști în dosare de corupere electorală și care a ratat Vetting-ul,a intrat în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI).Instituția a demarat controlul averii judecătoarei în urma unei sesizări.
10:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă, prin intermediul Consulatului General la Padova, decesul unui cetățean al Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Italiene, Sergiu Țărnă, care a fost găsit, în după-amiaza zilei de 31 decembrie, fără suflare pe un câmp dintr-o surburbie a Veneției.
2 ianuarie 2026
20:10
Anul 2025 a adus schimbări importante în sectorul energetic din Republica Moldova. Finalizarea Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, programele de eficiență energetică pentru gospodării și instituții publice, dar și pașii spre integrarea pe piața energetică europeană au fost printre principalele realizări.
19:10
Republica Moldova a devenit un importator masiv de cafea: Câte cești consumă un adult anual? # TVR Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova consumă tot mai multă cafea, iar în 2025 un adult bea până la 190 de cești pe an. Potrivit unui studiu, în ultimii cinci ani, importul de cafea în Republica Moldova a crescut, în medie, cu aproximativ 25% anual, ca urmare a creșterii consumului și a prețurilor. De asemenea, în 2025, Republica Moldova a devenit un importator masiv de cafea boabe.
18:40
Creșterea cazurilor de viroze pune presiune pe serviciile medicale pediatrice din Chișinău. Spitalele pentru copiii activează în regim intens, pe fondul unui flux sporit de internări cu pneumonii și bronșite, în special, în rândul micuţilor cu vârste de până la trei ani.
