Ninsorile slabe și poleiul format pe drumuri au scos în teren utilajele speciale și noaptea trecută

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii că a dispus retragerea din vânzare a unui lot de ouă, produse de Raiplai-Avicola, care ar fi periculoase pentru consum. Este vorba despre ouă de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, cu data expirării cuprinsă între 10 și 27 ianuarie inclusiv. Potrivit ANSA, în urma unei […]