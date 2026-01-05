Sistemul electronic de prescriere a medicamentelor, modernizat cu sprijin financiar extern. Care sunt noutățile
Ziarul de Garda, 5 ianuarie 2026 11:10
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății luni, 5 ianuarie, au fost implementate „14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
11:30
A intrat în vigoare noul mod de completare a declarației TVA pentru achizițiile de energie electrică și gaze naturale # Ziarul de Garda
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), pentru ceea ce privește achizițiile de energie electrică și gaze naturale, a fost modificată, urmând să fie completată într-un mod mai simplu. Noile reguli au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite Serviciul Fiscal de Stat (SFS). SFS explică că modificările vizează achizițiile efectuate de la furnizori...
Acum 15 minute
11:20
Prima ședință din acest an în dosarul Plahotniuc: fostul premier Iurie Leancă, audiat ca martor al apărării # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat luni, 5 ianuarie 2026, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc. Fostul lider democrat este prezent la ședință. Instanța urmează să-l audieze astăzi pe fostul prim-ministru Iurie Leancă, scrie News Maker. Până în prezent au fost audiați 7 dintre cei 20 de martori ai apărării acceptați de instanță. La...
Acum 30 minute
11:10
Sistemul electronic de prescriere a medicamentelor, modernizat cu sprijin financiar extern. Care sunt noutățile # Ziarul de Garda
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății luni, 5 ianuarie, au fost implementate „14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor...
Acum o oră
11:00
Cuba afirmă că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii de capturare a lui Maduro # Ziarul de Garda
Guvernul Cubei a declarat duminică, 4 ianuarie, că 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul raidului american din Venezuela, desfășurat pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro și a-l duce în Statele Unite pentru a fi judecat. Havana a anunțat că vor fi două zile de doliu, pe 5 și 6 ianuarie, în...
10:50
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, pe fondul tensiunilor interne # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune, anunță Ambasada R. Moldova în Iran cu reședința la Baku, Azerbaidjan. Cetățenii R. Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului...
10:40
Intervenții cu 64 de utilaje speciale și antiderapant, pe traseele naționale: „În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă” # Ziarul de Garda
Ca urmare a precipitațiilor din 4 ianuarie, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit, pe parcursul nopții spre 5 ianuarie, în raioanele din nordul, centrul și sudul țării. Acestea au patrulat și monitorizat traseele naționale, precum și au efectuat lucrări de combatere a lunecușului, transmite Administraţia Națională a Drumurilor. Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei,...
Acum 2 ore
10:30
LIVE TEXT/ Nouă rachete balistice și peste 160 de drone, lansate asupra Ucrainei în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În noaptea de 5 ianuarie (de la ora 18:00 pe 4 ianuarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 9 rachete balistice Iskander-M/rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Briansk și Voronej, precum și cu 165 de drone de atac de tip Șahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo și...
10:20
Incendiu la o biserică din Drochia. Responsabilii bisericilor și mănăstirilor sunt rugați să respecte regulile antiincendiare # Ziarul de Garda
Un incendiu a izbucnit ieri, 4 ianuarie, la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia, din cauza încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea cazanului care funcționa pe combustibil solid, potrivit pompierilor care au fost la fața locului pentru a lichida incendiul, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost...
10:00
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” au anunțat luni, 5 ianuarie, că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi colectați separat și nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere. Conform autorităților, brazii depozitați corect, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, pot fi transformați în îngrășământ natural sau tocați pentru obținerea de...
10:00
Președinta interimară a Venezuelei solicită cooperarea cu SUA, după ce Trump a declarat că este posibilă o nouă lovitură militară # Ziarul de Garda
Președinta interimară a Venezuelei a spus duminică, 4 ianuarie, că este dispusă să colaboreze cu Statele Unite pe o agendă axată pe „dezvoltare comună”. Este pentru prima dată când adoptă un ton mai pașnic, notează Reuters, de când forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, președinta...
09:50
Danemarca îl îndeamnă pe Trump să înceteze amenințările de a prelua Groenlanda. „Este lipsit de respect” # Ziarul de Garda
Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că Statele Unite ale Americii (SUA) nu au dreptul să anexeze teritoriul, după ce Trump a insistat, din nou, că SUA trebuie să controleze teritoriul arctic bogat în resurse pentru securitatea națională, la o zi după ce forțele americane au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro,...
Acum 4 ore
09:20
Un bărbat din sudul țării ar fi tras în mașina în care se aflau soția de care divorțează, copilul lor și concubinul acesteia. Suspectul a fost reținut # Ziarul de Garda
Un bărbat din sudul țării este suspectat că ar fi trans în mașina în care se aflau soția sa, cu care se află în proces de divorț, copilul și concubinul acesteia. Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată de o femeie duminică, 4 ianuarie, în jurul orei 18:40, precum că, pe drumul local de legătură Tomai-Ceadîr-Lunga,...
08:50
LIVE TEXT/ Atacul din ultima noapte asupra Kievului și regiunii a luat viața a două persoane, inclusiv a unui pacient internat într-o clinică lovită. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:45 În noaptea de 5 ianuarie, trupele ruse au lansat un nou atac asupra orașului Kiev și regiunii Kiev. În urma atacurilor rusești, doi civili au murit, alte câteva persoane au fost rănite și s-au înregistrat distrugeri ale infrastructurii civile, anunță procurorii ucraineni. În Kiev, în urma lovirii unei clinici medicale private din cartierul...
Acum 24 ore
18:00
LIVE TEXT/ La Kiev a explodat o mașină, un militar a fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:54 La Kiev a explodat o mașină, un militar a fost rănit. Procuratura a calificat incidentul drept atentat terorist. Explozia a avut loc azi dimineață, în momentul în care militarul a deschis portbagajul, a informat procuratura orașului Kiev. Potrivit datelor instituției, militarul a suferit răni prin șrapnel. Alături de el se afla o femeie,...
17:20
Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Marco Rubio, scrie Bloomberg. Nu se știe însă cum anume SUA vor administra țara. Articolul menționează că Rubio a criticat pe tot parcursul carierei sale președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și predecesorul său, Hugo Chavez. După cum scrie The...
16:50
Marea Britanie și Franța au lansat un atac aerian asupra unui depozit de arme al ISIS în Siria # Ziarul de Garda
Forțele aeriene ale Marii Britanii și Franței au desfășurat o operațiune comună de bombardare a unui depozit subteran de arme din Siria, utilizat de gruparea teroristă „Statul Islamic” (ISIS), notează Meduza. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Marea Britanie, ținta, situată în munții de la nord de Palmyra, a fost lovită cu succes. Militarii...
15:30
Poliția atenționează: „În mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă” # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că în mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor de vehicule să fie atenți la drum. „Recomandăm șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță...
14:20
În spatele „operațiunii speciale” din Venezuela, soldată cu capturarea lui Maduro: detalii despre organizarea atacului și numărul victimelor # Ziarul de Garda
În urma atacului SUA asupra Venezuelei, au murit cel puțin 40 de persoane. Despre asta scrie The New York Times, citând un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului. Publicația vine și cu alte detalii despre pregătirea și desfășurarea atacului. În august, o echipă clandestină de ofițeri CIA s-a infiltrat în...
13:40
UPDATE 12:38 O dronă rusească a atacat o benzinărie din Herson. În urma aruncării unui obiect exploziv, un modul de gaz și o mașină de pe teritoriul benzinăriei au luat foc. „Echipele de salvare au stins incendiul. Operațiunile au fost îngreunate de activitatea constantă a dronelor inamice. Din fericire, nu au existat victime”, a raportat...
13:10
Ministerul de externe de la București anunță moartea unui român în tragedia din Elveția # Ziarul de Garda
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică, 4 ianuarie, Ministerul român de Externe (MAE), scrie G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus...
13:00
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică, 4 ianuarie, Ministerul român de Externe (MAE), scrie G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus...
12:40
Mihai Popșoi, despre atacul asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro: „Este crucial să se asigure o tranziție democratică” # Ziarul de Garda
Chișinăul a venit cu o primă reacție după capturarea președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela. Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Externe, a declarat că susține „dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație”. „Legitimitatea regimului Maduro a fost mult timp contestată atât în țară, cât și în străinătate. Susținem dreptul...
11:40
În urma capturării președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela, conducerea țării sud-americane a trecut în mâinile vicepreședintei executive Delcy Rodríguez. Aceasta este situația prevăzută de Constituția Venezuelei în diferitele scenarii care anticipează absența președintelui. Potrivit articolelor 233 și 234, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale....
Ieri
11:00
Zelenski, despre capturarea lui Maduro: „Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci SUA știu ce să facă în continuare” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, comentând la briefing capturarea de către Statele Unite a liderului venezuelean Nicolas Maduro, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări, mai apropiată de Ucraina, notează BBC. „Dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a...
10:40
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa # Ziarul de Garda
China a solicitat Statelor Unite să-i elibereze „imediat” pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, care se află în arest în SUA după ce au fost răpiți de forțele americane din capitala venezueleană Caracas, notează CNN. „China solicită Statelor Unite să asigure siguranța personală a președintelui Maduro și a soției sale, să-i elibereze...
10:10
Avionul cu liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, capturate de SUA, a aterizat la baza aeriană americană „Stewart” din New York. Președintele Venezuelei a fost transportat cu elicopterul la Manhattana, iar apoi – la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, scrie CNN. Casa Albă a postat ulterior un videoclip cu ceea ce...
09:50
Curtea Supremă din Venezuela a numit-o pe Delcy Rodríguez președinta interimară a țării # Ziarul de Garda
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro, a decis Curtea Supremă a țării. Într-un comunicat al instanței se precizează că Rodríguez „preia funcția de președinte pentru a garanta continuitatea guvernării și protecția deplină a țării”, potrivit Meduza. Sâmbătă, 3 ianuarie, Delcy Rodríguez însăși s-a adresat...
09:20
LIVE TEXT/ A crescut nunărul morților în urma atacului rusesc asupra Harkivului. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:12 La locul atacului rusesc din Harkiv au fost găsite fragmente ale corpului unei alte persoane. Astfel, numărul victimelor în urma bombardamentului din 2 ianuarie a crescut la patru. Acest lucru a fost comunicat de primarul orașului, Igor Terehov. Operațiunile de căutare și salvare continuă. Pe 2 ianuarie, trupele ruse au lovit un bloc...
3 ianuarie 2026
19:20
FOTO/ Prima fotografie cu președintele Venezuelei după ce a fost capturat de forțele americane # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a publicat o fotografie cu Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, după ce a fost capturat de forțele americane în timpul unei operațiuni de amploare. Maduro are ochii acoperiți și se află la bordul unei nave militare americane. Soția acestuia, Cilia Flores, nu apare în fotografie. Tensiuni între SUA și Venezuela Sâmbătă dimineață,...
18:50
Vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă, au declarat sâmbătă patru surse sub protecția anonimatului după ce liderul american Donald Trump a spus că președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane, relatează Reuters. Fratele ei, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, se află la Caracas, au spus trei surse care cunosc locația...
18:20
Trump: Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei. Primele declarații ale liderului american după operațiunea de capturare a lui Maduro # Ziarul de Garda
Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei, în urma operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, a declarat președintele american Donald Trump, relatează Reuters. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai bune, și vom fi foarte implicați în acest sector”, a spus el. Întrebat...
18:00
Pe 7 ianuarie, când este marcat Crăciunul pe stil vechi, în R. Moldova se prognozează o vreme răcoroasă, însă fără ninsori sau precipitații atmosferice. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 6 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la un grad Celsius. În nordul țării, valorile termice vor indica în jur de 4...
17:50
LIVE TEXT/ Consilierii pentru securitate națională vor informa liderii Coaliției celor dispuși despre documentele de negociere, afirmă un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:48 Consilierii pentru securitate națională care s-au reunit la Kiev pe 3 ianuarie vor informa liderii înainte de întâlnirea Coaliției celor dispuși, pe 6 ianuarie, cu privire la conținutul documentelor pregătite în cadrul procesului de negocieri pentru pace, a declarat Serhii Kyslytsya, viceprim-ministrul de Externe al Ucrainei, la o conferință de presă, potrivit Ukrinform....
17:30
Uniunea Europeană face apel la dezescaladarea conflictului. Costa: „Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare” # Ziarul de Garda
Mai mulți oficiali europeni spun că urmăresc cu îngrijorare situația din Venezuela. Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, declară că orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU. „Urmărim foarte îndeaproape situația din Venezuela. Suntem alături de poporul venezuelean și sprijinim o tranziție pașnică și democratică”, a spus Ursula von der...
17:10
VIDEO/ „Am trăit sub o dictatură abuzivă”. Mai mulți venezueleni au ieșit în stradă pentru a sărbători capturarea lui Maduro # Ziarul de Garda
Mai mulți venezueleni s-au adunat sâmbătă, 3 ianuarie, la Santiago după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de trupele speciale ale SUA, fiind acuzați, printre altele, de „conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină”. Oamenii au fost suprinși ținând în mâini atât steaguri ale SUA, cât...
16:30
LIVE TEXT/ Zelenski propune numirea lui Denîs Șmîhal în funcția de ministru al Energiei al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:25 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat numirea lui Denîs Șmîhal, ministrul Apărării și fost prim-ministru al țării, la conducerea Ministerului Energiei al Ucrainei. Propunerea vine în urma unei remanieri politice majore, în cadrul căreia mai mulți oficiali de rang înalt au fost redistribuiți în alte funcții guvernamentale, scrie Ukrinform. „Am purtat consultări cu...
16:00
Ce acuzații i se aduc președintelui Venezuelei și soției sale: procurorul general al SUA oferă detalii # Ziarul de Garda
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Districtul Sudic al statului New York. Cei doi sunt acuzați de „conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive distructive îndreptate împotriva Statelor Unite”. O...
15:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, când călătoriţi în țările Uniunii Europene se aplică principiul „Roam like at home”. Reprezentanții Guvernului explică cum funcționează roamingul în UE. Astfel, această măsură prevede: Apeluri și SMS: Internet mobil (date): Sursa: Guvern Începând cu 1 ianuarie 2026, R. Moldova și Ucraina sunt primele state candidate la aderarea la Uniunea...
15:00
Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident. Ministrul Anatolie Nosatîi: „O facem treptat” # Ziarul de Garda
Armata Națională a R. Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1. Totodată, oficialul a menționat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent....
14:20
Senator republican: Rubio afirmă că Maduro va fi judecat în SUA și nu anticipează nicio acțiune suplimentară în Venezuela # Ziarul de Garda
Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio acțiune suplimentară împotriva Venezuelei după capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, afirmă senatorul republican, Mike Lee, relatează BBC. Mike Lee a confirmat arestarea președintelui venezuelean Maduro, care urmează să fie judecat pentru acuzații penale în SUA, după un apel telefonic cu Rubio. „El (Marco Rubio,...
14:00
Reacția Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela: „Pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate” # Ziarul de Garda
Ministerul rus de Externe a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind „convocarea imediată a unei...
13:40
LIVE TEXT/ Consilieri europeni pentru securitate au sosit la Kiev. Urmează discuții în cadrul Coaliției de Voință. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 La Kiev au sosit consilieri pentru probleme de securitate națională din țările europene, anunță Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, într-o postare pe Telegram. „La întâlniri participă reprezentanți din Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia, Norvegia și Danemarca, precum...
13:10
Cod galben de vreme severă pentru următoarele zile: meteorologii prognozează polei, lapoviță și ghețuș # Ziarul de Garda
În zilele următoare se prognozează polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul țării. Avertizarea va intra în vigoare pe 4 ianuarie, la ora 10:00, și...
12:40
Tensiuni între Statele Unite și Venezuela. Când Trump a dat armatei SUA undă verde pentru a efectua lovituri terestre – presa americană # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump a dat armatei SUA undă verde pentru a efectua lovituri terestre în Venezuela cu câteva zile înainte ca operațiunea propriu-zisă să aibă loc, potrivit a doi oficiali americani care au vorbit pentru CBS News sub protecția anonimatului. Oficialii militari au discutat desfășurarea misiunii în ziua Crăciunului, însă loviturile aeriene americane din Nigeria...
11:50
Trump anunță că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat și „scos din țară”. Liderul de la Casa Albă susține că SUA au efectuat „cu succes un atac de amploare” # Ziarul de Garda
Liderul american Donald Trump anunță sâmbătă, 3 ianuarie, că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”. „Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine ale SUA. Urmează detalii. Va avea...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Un băiat român de 17 ani a rămas fără mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion, în Italia. Adolescentul a suferit răni grave și la nivelul feței și gâtului și este internat în stare critică, relatează G4Media. Incidentul a avut loc în contextul numeroaselor accidente provocate de...
10:40
TOPUL celor mai vizionate materiale video publicate de ZdG în 2025 | Investigații sub acoperire, reportaje, mărturii ale celor care și-au vândut voturile # Ziarul de Garda
Pe parcursul anului 2025, Ziarul de Gardă a produs și publicat, pe canalul de youtube, 374 de materiale video lungi și 221 de tip short. Investigațiile, reportajele, emisiunile de știri și podcasturile ZdG au generat, în 2025, peste 6 milioane de vizionări de la privitori din R. Moldova, România, Italia, Germania, Marea Britanie. Vedeți mai...
10:30
Venezuela în alertă maximă după mai multe explozii în capitală și alte state. Autoritățile din Caracas acuză SUA de „agresiune militară” # Ziarul de Garda
Autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, relatează agenția britanică de știri Reuters. Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al...
10:00
„M-am trezit sub trei, patru persoane care ardeau ușor, erau oameni morți în jur”. Mărturii după tragedia din stațiunea Crans-Montana # Ziarul de Garda
Supraviețuitori ai tragediei din barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, au vorbit despre experiența cutremurătoare prin care au trecut, „ca într-un film de groază”. Mulți dintre prietenii lor sunt dispăruți, iar părinții și rudele îi caută cu disperare. În stațiunea îndoliată, sute de oameni cu lacrimi în ochi continuă să aprindă lumânări în memoria victimelor...
09:40
LIVE TEXT/ 116 confruntări de luptă au fost înregistrate de-a lungul liniei frontului. 74% dintre ucraineni sunt împotriva unui plan de pace care implică retragerea Kievului din Donbas și limitarea armatei – sondaj. Război în Ucraina, ziua 1409 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:30 116 confruntări de luptă au fost înregistrate între forțele ucrainene și trupele ruse de-a lungul liniei frontului, pe 2 ianuarie, notează Ukrinform. Forțele ruse au efectuat un atac folosind două rachete și 57 de lovituri aeriene, în care au fost utilizate 153 de bombe aeriene ghidate. În total, au fost înregistrate 6358 de...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.