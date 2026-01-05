Sistemul electronic de prescriere a medicamentelor, modernizat cu sprijin financiar extern. Care sunt noutățile

10:00

Supraviețuitori ai tragediei din barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, au vorbit despre experiența cutremurătoare prin care au trecut, „ca într-un film de groază”. Mulți dintre prietenii lor sunt dispăruți, iar părinții și rudele îi caută cu disperare. În stațiunea îndoliată, sute de oameni cu lacrimi în ochi continuă să aprindă lumânări în memoria victimelor...