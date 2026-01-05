După sărbători, locuitorii Capitalei sunt îndemnați să nu arunce brazii în tomberoane

16:10

O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs astăzi în Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, după ce a fost declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută drept „Balcoane”, informează Salvamont Sibiu. Potrivit salvatorilor montani, avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară a versantului și ajungând […] Articolul VIDEO | Avalansă de zăpadă în Munții Făgărași din România, provocată de doi schiori. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit apare prima dată în ZIUA.md.