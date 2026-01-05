Trump, supărat pe Machado: ar putea refuza sprijinul pentru cursa prezidențială din Venezuela

14:00

Excesul de produse de panificație, mai ales din făină rafinată, poate contribui la apariția unor boli metabolice care evoluează lent și fără simptome evidente. Aceasta este avertizarea invitatelor emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV care au declarat că produsele de panificație rămân în topul celor mai consumate alimente din cauza prețului accesibil și importanței […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.