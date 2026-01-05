Novak Djokovic s-a retras din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis pe care însuși o crease
Realitatea.md, 5 ianuarie 2026 09:40
Novak Djokovic a făcut un anunț bulversant pentru lumea tenisului cu doar câteva zile înainte de startul Australian Open. Sârbul s-a retras definitiv din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, pe care el însuși o crease pentru a ajuta sportivii să aibă un cuvânt mai ușor de auzit. PTPA a fost organizația care a apărat-o pe românca
• • •
Acum 5 minute
10:00
Ce se schimbă la TVA pentru gaze și energie electrică: reguli noi din 2026 pentru 29 de comercianți
Începând cu 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare noi reguli la completarea Declarației privind TVA pentru tranzacțiile cu produse energetice și serviciile aferente acestora. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care precizează că modificările au drept scop simplificarea procedurilor de declarare și eliminarea interpretărilor neuniforme, scrie Bani.md. Noile prevederi se
Acum 30 minute
09:40
Novak Djokovic s-a retras din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis pe care însuși o crease
Novak Djokovic a făcut un anunț bulversant pentru lumea tenisului cu doar câteva zile înainte de startul Australian Open. Sârbul s-a retras definitiv din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, pe care el însuși o crease pentru a ajuta sportivii să aibă un cuvânt mai ușor de auzit. PTPA a fost organizația care a apărat-o pe românca
Acum o oră
09:30
Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul istoric al președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, acuzat de conducerea unei organizații de trafic de droguri care operează la nivel internațional. Maduro a fost arestat în urma unei operațiuni militare americane la Caracas și transferat, ultterior, în Statele Unite ale Americii. Autoritățile americane îl acuză de implicare
09:30
Ce trebuie să știe moldovenii despre situația din Iran: avertismentul Ambasadei și opțiunile de ieșire din țară
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Într-un anunț oficial, misiunea diplomatică îndeamnă cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului să contacteze de urgență
09:10
Atac cu drone asupra capitalei și regiunii Kiev în noaptea de 5 ianuarie: doi morți și mai mulți răniți
Rusia a atacat capitala și regiunea Kiev cu un val de drone în noaptea de 5 ianuarie, ucigând cel puțin două persoane, potrivit autorităților regionale, transmite The Kyiv Independent. Un centru medical privat din districtul Obolonskîi al Kievului a fost avariat în urma atacului, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, a anunțat Serviciul
Acum 2 ore
09:00
O petiție semnată de reprezentanți din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universității Cahul
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie. Inițiativa vine în contextul
08:40
Incendiu la biserica „Sfânta Treime" din Sofia, Drochia. O încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la biserica „Sfânta Treime" din satul Sofia, raionul Drochia. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică în care era instalat cazanul ce asigura încălzirea bisericii. „Am fost şi noi încercaţi astăzi, încă în plină noapte, printr-o nenorocire care a adus pagube sfintei noastre biserici… În urma unui incident, a
Acum 4 ore
07:50
Bilanț devastator, după incendiul din Crans-Montana: din cei 40 de morți, 20 sunt copii
Toate cele 40 de persoane care și-au pierdut viața în incendiul produs în stațiunea elvețiană Crans-Montana au fost identificate, au anunțat autoritățile din cantonul Valais. Bilanțul tragediei este cu atât mai grav cu cât jumătate dintre victime sunt minori – adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, transmite Antena 3 CNN, citând poliția
07:30
Începem săptămâna cu vreme instabilă în toată țara. La nord sunt prognozate ninsori slabe, în centru va cădea lapoviță, iar la sud – ploi slabe. Maximele zilei vor fi cuprinse între -2 și +3 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că pentru ziua de astăzi rămâne în vigoare codul galben de condiții periculoase
07:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 5 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 76 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 86 de bani. Leul românesc valorează 3 lei și 88 de bani. Hrivna ucraineană costă 39 de bani.
Acum 24 ore
20:50
Un incident grav a avut loc astăzi, în jurul orei 18:40, pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga. O femeie a sesizat Poliția din, declarând că în timp ce se afla în mașină, împreună cu copilul și concubinul său, a fost trasă o împușcătură în automobilul lor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma
19:10
Drumurile din Republica Moldova au probleme serioase de calitate și nu respectă, în mare parte, standardele europene, arată un raport al Comisiei Europene privind rețeaua de transport TEN-T. Rețeaua TEN-T din Moldova are aproape 900 de kilometri, însă aproape toate drumurile sunt drumuri obișnuite, cu o singură bandă pe sens. Autostrăzi nu există, iar drumurile
17:50
În timp ce oamenii caută tot mai obsesiv surse de proteină – de la popcorn proteic promovat de vedete până la smoothie-uri neobișnuite – insectele rămân aproape complet excluse din alimentația occidentală, deși sunt extrem de nutritive și sustenabile. La nivel global, interesul pentru proteină a crescut cu peste 200% în ultimii 10 ani, însă
16:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova au intrat în vigoare reguli mai simple privind moștenirea. Potrivit noii legi, soțul sau soția rămasă în viață este inclus(ă) din nou în prima clasă de moștenitori, alături de copii. Pe lângă partea sa din moștenire, soțul supraviețuitor poate păstra mobilierul și obiectele de uz casnic din
16:10
Autoritățile anunță trafic intens la frontieră, în special la punctele Leușeni și Palanca. Duminică seara, la Leușeni se înregistrează aglomerare pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar la Palanca traficul rămâne ridicat atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Autoritățile de control activează la capacitate maximă și iau măsuri pentru fluidizarea traficului. Pentru
15:20
Ninsoarea face victime: tânără de 23 de ani, transportată la spital după un accident la Rezina
Ninsoarea din toată țara creează condiții periculoase pe drumurile din Republica Moldova. O tânără de 23 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 4 ianuarie, pe traseul R-20, în apropierea localității Otac, raionul Rezina. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Potrivit ofițerei
14:20
Zeci de zboruri au fost întârziate, anulate sau redirecționate pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul de apropiere instrumentală și a vizibilității reduse pe pistă. Potrivit administratorului aeroportului, între sâmbătă seara și duminică dimineața, 63 de zboruri de sosire au fost afectate, iar 39 de curse de
13:40
Curtea Supremă de Justiție din Venezuela a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării. Decizia a fost luată la o zi după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune a Statelor Unite ale Americii, anunțată public de liderul de la Washington. Potrivit Reuters, instanța a motivat hotărârea
12:40
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația din teren și intervin acolo unde este necesar pentru prevenirea riscurilor. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în trafic și să acorde o atenție sporită copiilor și minorilor, care trebuie supravegheați. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în
12:20
Un român de 18 ani, printre victimele incendiului din Elveția din noaptea de Revelion
Un cetățean român în vârstă de 18 ani se numără printre victimele incendiului produs în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Informația a fost confirmată duminică de Ministerul Afacerilor Externe din România. Potrivit MAE, tânărul fusese inițial dat dispărut, însă autoritățile elvețiene au confirmat ulterior decesul acestuia. Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia
11:40
Franța și Marea Britanie au efectuat, sâmbătă seara, o lovitură aeriană comună în Siria, vizând un obiectiv subteran suspectat că era folosit de Statul Islamic. Atacul a avut loc în zona muntoasă din apropierea orașului Palmira, unde ar fi fost depozitate arme și explozibili. Avioanele britanice au folosit bombe ghidate pentru a distruge mai multe
11:10
Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume – aproximativ 303 miliarde de barili, de peste cinci ori mai mult decât Statele Unite, potrivit Al Jazeera. Cele mai mari cantități se află în Centura Orinoco, o regiune din estul țării, scrie bani.md. Totuși, petrolul de aici este foarte greu de extras și costisitor,
11:00
De aproape 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă este sistată complet sau se înregistrează presiune foarte scăzută, transmite tvn.md. Autoritățile locale au anunțat că echipele
10:40
Declarații la Realitatea TV: Rețelele de socializare expun copiii la 4 riscuri majore. Experții atenționează părinții
Copiii de toate vârstele, inclusiv tinerii, se confruntă cu numeroase riscuri în mediul online. De această părere sunt invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV. Potrivit lor, dincolo de oportunitățile de creștere, de comunicare sau de dezvoltare, rețelele de socializare aduc o serie de provocări complicate pentru minori. Ludmila Bodiu, coordonatoare de programe la
10:10
De aproape 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă este sistată complet sau se înregistrează presiune foarte scăzută, transmite tvn.md. Autoritățile locale au anunțat că echipele […] Articolul Fără apă la robinet de aproape 48 de ore! Ce se întâmplă la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
09:40
Drumarii au acționat pe timp de noapte pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova, în contextul Codului galben de vreme complicată, valabil pe întreg teritoriul țării până luni.
09:20
Autoritățile de la Chișinău au reacționat la reținerea liderului venezuelean Nicolás Maduro. Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că legitimitatea regimului condus de Maduro este contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. Oficialul a subliniat că Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate […] Articolul Ce crede Chișinăul despre reținerea lui Maduro de Trump apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de condiții complicate ale vremii, care este valabilă până pe 5 ianuarie, ora 14:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se vor înregistra ninsori și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră și pietonală. Autoritățile recomandă […] Articolul Meteorologii avertizează! Cod galben de vreme complicată pe 4 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
3 ianuarie 2026
20:40
VIDEO După Maduro, Trump arată spre Cuba și Columbia: „Ar trebui să fie îngrijorați” # Realitatea.md
Donald Trump a sugerat sâmbătă, 3 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, că armata Statelor Unite ar putea avea și alte ținte în America Latină. Întrebat de un reporter care s-a prezentat ca fiind din Cuba despre o posibilă intervenție americană, Trump a răspuns: „Cuba va fi ceva […] Articolul VIDEO După Maduro, Trump arată spre Cuba și Columbia: „Ar trebui să fie îngrijorați” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Peste 80 de echipe au intervenit pe teren în urma ninsorilor care au afectat România # Realitatea.md
În urma condițiilor meteo extreme, marcate de avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben, precum și de intensificări ale vântului și ninsori, mai multe județe din România au fost afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, transmite MediaFax. Compania de distribuție DEER a anunțat, sâmbătă, că aproximativ 80 de echipe intervin în teren pentru […] Articolul Peste 80 de echipe au intervenit pe teren în urma ninsorilor care au afectat România apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Zeci de lebede au fost surprinse sâmbătă pe litoralul românesc, în stațiunea Eforie, adunate în apropierea malului mării. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au atras rapid atenția internauților. Fotografiile distribuite în mediul online arată grupuri numeroase de lebede care plutesc aproape de țărm, într-un cadru dominat de vreme senină și mare liniștită. […] Articolul VIDEO Spectacol alb pe litoral: zeci de lebede, vedetele iernii la Eforie apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din București # Realitatea.md
Într-o dimineață obișnuită, camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București au surprins trei vulpi în zona exterioară a instituției, în plin centrul orașului. Evenimentul, neobișnuit pentru mediul urban, a fost publicat de reprezentanții muzeului și considerat o oportunitate de educație științifică, scrie stirileprotv.ro. „Prezența acestor animale este un semnal […] Articolul VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din București apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți a declarat astăzi, 3 ianuarie 2026, situație excepțională cu caracter tehnogen în domeniul alimentării cu apă potabilă. Decizia a fost luată în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, care a descris măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii serviciului și cauzele întârzierii restabilirii alimentării cu apă, a […] Articolul Situație excepțională la Bălți: alimentarea cu apă afectată până pe 5 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Noi detalii în urma atacurilor din Venezuela: reacții, capturarea lui Maduro și cum s-a desfășurat operațiunea # Realitatea.md
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă de forțele americane Delta Force, într-un raid efectuat în miez de noapte la reședința lor, potrivit surselor citate de presa internațională. Operațiunea nu s-a soldat cu pierderi în rândul militarilor americani, deși un elicopter a fost lovit. Președintele SUA, Donald Trump, a […] Articolul Noi detalii în urma atacurilor din Venezuela: reacții, capturarea lui Maduro și cum s-a desfășurat operațiunea apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Berlin: Zeci de mii de gospodării fără curent după un atac incendiar, reparațiile vor dura până pe 8 ianuarie # Realitatea.md
O pană de curent a lovit sud-vestul Berlinului sâmbătă dimineața, afectând aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de clienți comerciali. Serviciile de telefonie și sistemele de încălzire au fost, de asemenea, afectate pe scară largă, scrie Bild. În districtul Lichterfelde aproximativ 10.000 de gospodării ar putea primi electricitate mai devreme, însă majoritatea celor afectați vor […] Articolul Berlin: Zeci de mii de gospodării fără curent după un atac incendiar, reparațiile vor dura până pe 8 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Ucraina: întâlniri cu 15 țări europene și SUA pentru plan de pace, investiții și reconstrucție economică # Realitatea.md
Astăzi, 3 ianuarie, la Kiev au sosit consilieri pentru securitate națională din 15 țări europene, printre care Germania, Finlanda și Canada. La întâlniri participă, de asemenea, reprezentanți ai NATO, Consiliului European și Comisiei Europene. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a transmis pe rețelele sociale. „Urmează o zi de lucru […] Articolul Ucraina: întâlniri cu 15 țări europene și SUA pentru plan de pace, investiții și reconstrucție economică apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Alertă rutieră în Moldova: Poliția recomandă prudență pe fondul codului galben de polei și lapoviță # Realitatea.md
În contextul codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, șoferii din Republica Moldova sunt atenționați să circule cu prudență, din cauza poleiului, lapoviței și ghețușului care se pot forma pe drumuri. Autoritățile subliniază că condițiile meteo vor afecta traficul pe întreg teritoriul țării. Poliția Națională a venit cu recomandări clare pentru conducătorii auto, începând […] Articolul Alertă rutieră în Moldova: Poliția recomandă prudență pe fondul codului galben de polei și lapoviță apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din Bucure;ti # Realitatea.md
Într-o dimineață obișnuită, camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București au surprins trei vulpi în zona exterioară a instituției, în plin centrul orașului. Evenimentul, neobișnuit pentru mediul urban, a fost publicat de reprezentanții muzeului și considerat o oportunitate de educație științifică, scrie stirileprotv.ro. „Prezența acestor animale este un semnal […] Articolul VIDEO Fauna sălbatică urbană: vulpi filmate lângă Muzeul „Grigore Antipa” din Bucure;ti apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Zelenski îl propune pe Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, ca viceprim-ministru și ministru al Energiei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat propunerea ca Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, să ocupe funcția de viceprim-ministru și ministru al Energiei. Decizia vizează consolidarea guvernanței sectorului energetic, afectat de atacurile rusești asupra infrastructurii. „M-am întâlnit cu Denis Șmîhal. Îi mulțumesc pentru munca sistematică depusă în cadrul Ministerului Apărării și pentru procesele accelerate pentru […] Articolul Zelenski îl propune pe Denis Șmîhal, actual ministru al Apărării, ca viceprim-ministru și ministru al Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un nou bilanț al intervențiilor montane din România arată amploarea situațiilor de urgență din ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate de Dispeceratul Național Salvamont. Conform informațiilor publicate pe Facebook de autoritățile române, în acest interval au fost salvate 85 de persoane aflate în dificultate pe munte. Dintre acestea, 32 de persoane au fost transportate […] Articolul România: 85 de persoane salvate pe munte în 24 de ore, un deces confirmat apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Un moment de neatenție a fost suficient pentru a transforma o seară obișnuită într-un incident grav, soldat cu rănirea unui copil de doar un an, în orașul Rîbnița. În seara zilei de 2 ianuarie, părinții micuțului s-au prezentat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Raional din Rîbnița, după ce copilul a suferit […] Articolul Incident șocant la Rîbnița: un copil a suferit arsuri după un șoc electric apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate # Realitatea.md
Excesul de produse de panificație, mai ales din făină rafinată, poate contribui la apariția unor boli metabolice care evoluează lent și fără simptome evidente. Aceasta este avertizarea invitatelor emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV care au declarat că produsele de panificație rămân în topul celor mai consumate alimente din cauza prețului accesibil și importanței […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Pâinea, alimentul de bază al moldovenilor, este asociat cu riscuri mari pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Meteorologii avertizează: condiții complicate ale vremii în mai multe zone din Moldova # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică cod galben, valabilă între 04 ianuarie, ora 10:00 și 05 ianuarie, ora 14:00. Fenomenele vizate includ condiții complicate ale vremii pe arii extinse. Autoritățile avertizează că se așteaptă depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri va exista risc de ghețuș, ceea ce poate afecta siguranța […] Articolul Meteorologii avertizează: condiții complicate ale vremii în mai multe zone din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii care călătoresc în țările Uniunii Europene beneficiază de principiul „Roam like at home”. Aceasta înseamnă că utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil atunci când se află într-o țară membră UE, potrivit Ministerului Dezvoltării economice și Digitalizării. Minutele, SMS-urile și datele incluse deja în […] Articolul Roaming gratuit în UE din 2026: cum funcționează apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Administrația venezueleană cere dovezi după ce Trump a declarat capturarea lui Maduro # Realitatea.md
Donald Trump a afirmat, într-o postare pe contul său oficial, că Statele Unite au „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară „în coordonare cu forțele de ordine americane”. Trump a anunțat și o conferință de […] Articolul Administrația venezueleană cere dovezi după ce Trump a declarat capturarea lui Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În localitatea Nezavertailovka, din raionul Slobozia, o bunică și nepotul ei s-au intoxicat cu fum și gaze rezultate din arderea lemnului. În dimineața zilei de 2 ianuarie, băiatului în vârstă de 10 ani i s-a făcut rău, iar puțin mai târziu și starea bunicii s-a înrăutățit. În timp ce se afla în bucătărie, femeia a […] Articolul Incident la Slobozia: bunică și nepot intoxicati cu fum și monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”: Târg de Crăciun organizat la Chișinău pe 6 ianuarie # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău organizează, pe 6 ianuarie, în ajunul Crăciunului, un eveniment festiv în cadrul Târgului de Crăciun. Evenimentul este intitulat „Aprindeți luminile în seara de Crăciun” și face parte din programul sărbătorilor de iarnă organizate de municipalitate. Manifestarea va avea loc în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. Potrivit organizatorilor, evenimentul va începe la ora […] Articolul VIDEO„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”: Târg de Crăciun organizat la Chișinău pe 6 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Primele reacții oficiale ale liderilor internaționali după atacurile SUA asupra Venezuelei # Realitatea.md
În urma loviturilor declanșate de Statele Unite în Venezuela, mai mulți lideri internaționali au venit cu reacții oficiale, condamnând atacurile și solicitând măsuri de pace. Autoritățile venezuelene au confirmat că au fost vizate capitala Caracas și statele Miranda, La Guaira și Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul local, acestea au calificat evenimentele drept „un […] Articolul Primele reacții oficiale ale liderilor internaționali după atacurile SUA asupra Venezuelei apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Condițiile de circulație pe drumurile publice naționale sunt asigurate în regim de iarnă, potrivit informațiilor operative comunicate de Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii au desfășurat intervenții în mai multe regiuni ale țării pentru menținerea siguranței rutiere. Lucrările au avut loc pe drumurile naționale din zonele de Nord, Centru și Sud, unde echipele […] Articolul Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții nocturne ale drumarilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Explozii la Caracas și portavioane în Caraibe: ofensiva lui Trump împotriva lui Maduro # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat sâmbătă, 3 ianuarie, atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Acțiunea face parte din intensificarea campaniei administrației americane împotriva regimului condus de președintele venezuelean Nicolas Maduro. Atacurile au avut loc după luni de consolidare a prezenței militare americane în […] Articolul VIDEO Explozii la Caracas și portavioane în Caraibe: ofensiva lui Trump împotriva lui Maduro apare prima dată în Realitatea.md.
