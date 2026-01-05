/VIDEO/ Cristian Chivu începe anul cu dreptul: Inter Milano revine pe primul loc în Serie A
TV8, 5 ianuarie 2026 09:40
/VIDEO/ Cristian Chivu începe anul cu dreptul: Inter Milano revine pe primul loc în Serie A
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
09:50
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Acum 2 ore
Acum 4 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
4 ianuarie 2026
Acum 24 ore
20:50
20:30
19:50
18:50
18:20
17:30
16:40
16:10
16:00
15:40
15:10
14:30
14:00
13:30
13:10
12:40
12:10
11:40
10:50
10:20
Ieri
09:40
09:10
3 ianuarie 2026
23:20
21:20
20:30
19:00
18:20
17:50
16:50
16:10
15:40
15:10
15:10
14:10
13:40
13:30
13:30
13:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.