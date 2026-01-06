/VIDEO/ Rezultatele summitului de la Paris: Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat de un acord de securitate
TV8, 6 ianuarie 2026 22:30
/VIDEO/ Rezultatele summitului de la Paris: Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat de un acord de securitate
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:30
Acum o oră
22:00
22:00
Acum 2 ore
21:40
21:10
Acum 4 ore
20:40
19:50
Acum 6 ore
18:40
17:20
Acum 8 ore
16:40
15:30
14:50
Acum 12 ore
14:30
14:00
13:30
13:00
12:50
12:50
12:20
12:00
11:40
11:00
10:20
10:00
Acum 24 ore
09:40
09:10
08:50
08:20
07:40
07:10
5 ianuarie 2026
23:10
23:00
Ieri
22:40
22:10
21:30
21:00
20:40
19:40
18:50
18:40
18:20
17:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.