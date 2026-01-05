Peste 650 de diplome apostilate pentru tinerii din stânga Nistrului: Unde aleg să-și continue studiile

TV8, 5 ianuarie 2026 22:40

Peste 650 de diplome apostilate pentru tinerii din stânga Nistrului: Unde aleg să-și continue studiile

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 15 minute
23:10
Cabluri rupte și pericol de electrocutare: Recomandările autorităților în condiții de polei și ceață TV8
Acum 30 minute
23:00
/FOTO/ Ministerul Mediului a sesizat Procuratura după verificări în păduri: Câți arbori tăiați ilegal au fost găsiți TV8
Acum o oră
22:40
Peste 650 de diplome apostilate pentru tinerii din stânga Nistrului: Unde aleg să-și continue studiile TV8
Acum 2 ore
22:10
/FOTO/ Ministerul Mediului a sesizat Procuratura: Câți arbori tăiați ilegal au fost găsiți TV8
21:30
/VIDEO/ Pericol ascuns: Gheața subțire de pe râuri și lacuri poate fi amăgitoare. Avertismentul IGSU TV8
Acum 4 ore
21:00
/VIDEO/ Sute de tone de ulei vărsate pe străzile orașului ucrainean Dnipro: Momentul atacului cu dronă rusească TV8
20:40
Prima apariție a lui Maduro în sala de judecată din SUA: „Sunt nevinovat”. Când va fi următoarea ședință TV8
19:50
Roaming în UE ca acasă: De ce operatorii telefonici sunt mai rezervați la schimbare TV8
19:40
/VIDEO/ La un pas de tragedie: O fată de 17 ani a ajuns de urgență la spital. Ce s-ar fi întâmplat TV8
Acum 6 ore
18:50
/FOTO/ Lanț de accidente pe timp de zăpadă și polei: Avertismentul autorităților pentru șoferi TV8
18:40
/FOTO/ Accidente rutiere pe fond de ninsoare și polei: Avertismentul autorităților pentru șoferi TV8
18:20
/VIDEO/ Lukoil Moldova evită judecata: Ce se întâmplă după ce Guvernul a preluat bunurile de la Aeroport TV8
Acum 8 ore
17:00
Schimbare la vârful serviciilor de informații ucrainene: Șeful SBU demisionează sub presiunea lui Zelenski. Cine îi va lua locul TV8
17:00
Roaming în UE la tarife ca în Moldova. MAE: „Un nou pas în procesul de integrare” TV8
16:30
Moarte misterioasă: Un tânăr din Moldova a fost găsit împușcat pe un câmp din Italia TV8
16:00
/VIDEO/ Iurie Leancă, față în față cu Vladimir Plahotniuc la Judecătoria Buiucani: Regretul ex-premierului TV8
16:00
/VIDEO/ Nicolas Maduro și soția lui au fost aduși cu elicopterul la judecată: Acuzațiile din 2020 TV8
15:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1412: Record din 2025, atac în Rusia, morți la Kiev și plan dejucat. Trump îl contrazice pe Putin TV8
15:30
Iurie Leancă, față în față cu Vladimir Plahotniuc la Judecătoria Buiucani: Regretul ex-premierului TV8
Acum 12 ore
14:40
/HARTĂ/ Alertă meteo în ajun de Crăciun pe stil vechi: Cod galben de polei și ceață. Perioada vizată TV8
14:30
Dată în căutare după o condamnare la 14 ani de închisoare: Unde a fost prinsă o moldoveancă TV8
13:30
Judecătorul desemnat în cazul lui Nicolas Maduro are 92 de ani: Cine este Alvin Hellerstein TV8
13:00
Benzina trece pragul de 22 de lei: Cu cât se scumpesc carburanții pe 6 ianuarie 2026 TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1412: Atac la Moscova, morți la Kiev, plan dejucat și misteriosul Budanov. Trump îl contrazice pe Putin TV8
12:40
Primul antrenor demis în 2026: Ruben Amorim, dat afară de la Manchester United TV8
12:10
„Nașa” falsă din închisoare: Ce riscă un deținut care ar fi înșelat un bărbat de bani TV8
11:40
/VIDEO/ Prima ședință de judecată a lui Vladimir Plahotniuc din 2026: Ce cadouri a primit și cine e martorul audiat TV8
11:30
Ce să faci cu brazii după sărbători: Primăria Chișinău explică cum să fie colectați corect TV8
11:10
/VIDEO/ Donald Trump a pus ochii pe următoarea țară după Venezuela: „Este condusă de un om bolnav” TV8
10:40
/VIDEO/ Atac rusesc la Kiev: Centru medical avariat și cel puțin doi morți TV8
10:40
/FOTO/ Incendiu la o biserică din raionul Drochia: Intervenția pompierilor a salvat lăcașul TV8
10:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1412: Atac la Moscova, morți la Kiev și misteriosul Budanov. Trump îl contrazice pe Putin TV8
Acum 24 ore
10:20
Alertă de călătorie în Iran, din cauza riscurilor de securitate: Recomandări oficiale pentru cetățenii Moldovei TV8
09:50
Incendiul din Elveția. Toate victimele au fost identificate: 40 de morți, printre care 20 de minori TV8
09:40
/VIDEO/ Cristian Chivu începe anul cu dreptul: Inter Milano revine pe primul loc în Serie A TV8
09:10
/FOTO/ Incendiu la o biserică din raionul Drochia: Intervenția salvatorilor a salvat lăcașul TV8
08:50
Atac rusesc la Kiev: Centru medical avariat și cel puțin doi morți TV8
07:40
Horoscop 5 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Racii caută liniște, Capricornii rezolvă sarcini, iar Leii împărtășesc idei TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 5 ianuarie 2026: Zi cu ninsori și ghețuș. Care vor fi temperaturile minime TV8
00:40
/HARTĂ/ Atenție, călători: Trafic intens la un punct vamal de la ieșirea din Moldova TV8
Ieri
21:10
Împușcătură într-o mașină, la Ceadîr-Lunga: În interior se afla și un copil TV8
20:50
Forțele britanice și franceze au bombardat un depozit subteran din Siria: „Ținta a fost lovită cu succes” TV8
20:30
/VIDEO/ Mariah Carey continuă să domine topurile cu hitul său legendar: Cât câștigă anual din „All I Want for Christmas Is You” TV8
19:50
Consiliul Europei critică intervenția SUA în Venezuela: „O lume guvernată de excepții este periculoasă” TV8
18:50
/FOTO/ Eclipse, parade planetare și superluni: Evenimente astronomice care vor lumina cerul în 2026 TV8
18:20
/VIDEO/ Mariah Carey continuă să domine topurile cu hitul său legendar: Cât câștigă anul din „All I Want for Christmas Is You” TV8
17:30
Starlink va asigura internet gratuit în Venezuela timp de o lună. Elon Musk: „În sprijinul poporului” TV8
17:10
/HARTĂ/ Atenție, călători: Trafic intens la mai un punct vamal la ieșirea din Moldova TV8
16:40
/FOTO/ Cum va fi vremea de Crăciun pe stil vechi: Temperaturile prognozate pe 7 ianuarie 2026 TV8
16:10
/HARTĂ/ Atenție, călători: Trafic intens la mai multe puncte vamale la ieșirea din Moldova TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.