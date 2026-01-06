Doi acuzatori de la PA au trecut evaluarea externă: Cum justifică Ghennadi Epure averea inexplicabilă de aproape 200.000 de lei

Doi acuzatori de la PA au trecut evaluarea externă: Cum justifică Ghennadi Epure averea inexplicabilă de aproape 200.000 de lei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8