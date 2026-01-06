Doi acuzatori de la PA au trecut evaluarea externă: Cum justifică Ghennadi Epure averea inexplicabilă de aproape 200.000 de lei
TV8, 6 ianuarie 2026 11:40
Doi acuzatori de la PA au trecut evaluarea externă: Cum justifică Ghennadi Epure averea inexplicabilă de aproape 200.000 de lei
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
12:00
Acum 30 minute
11:40
Acum 2 ore
11:00
10:20
Acum 4 ore
10:00
09:40
09:10
08:50
08:20
Acum 6 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
23:10
Acum 24 ore
23:00
22:40
22:10
21:30
21:00
20:40
19:40
18:50
18:40
18:20
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:40
14:30
13:30
12:40
Ieri
11:40
11:30
11:10
10:40
10:40
10:20
09:50
09:40
09:10
07:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.