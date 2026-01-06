/VIDEO/ Ultimele cumpărături înainte de Crăciun pe stil vechi: Ce nu lipsește de pe mesele moldovenilor
TV8, 6 ianuarie 2026 20:40
/VIDEO/ Ultimele cumpărături înainte de Crăciun pe stil vechi: Ce nu lipsește de pe mesele moldovenilor
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
Acum 2 ore
19:50
Acum 4 ore
18:40
17:20
Acum 6 ore
16:40
15:30
Acum 8 ore
14:50
14:30
14:00
13:30
Acum 12 ore
13:00
12:50
12:50
12:20
12:00
11:40
11:00
10:20
10:00
09:40
09:10
08:50
08:20
Acum 24 ore
07:40
07:10
5 ianuarie 2026
23:10
23:00
22:40
22:10
21:30
Ieri
21:00
20:40
19:40
18:50
18:40
18:20
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.