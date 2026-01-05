VIDEO | Trump își extinde amenințările după atacul din Venezuela: „O operațiune în Columbia sună bine” și „avem nevoie în mod absolut de Groenlanda”

08:40

Poliția de Frontieră informează că, la această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la mai multe puncte de trecere a frontierei, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, valori ridicate de trafic sunt semnalate la PTF Sculeni, unde se menține aglomerația pe direcția de ieșire din […] Articolul Trafic intens la mai multe puncte de frontieră, pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.