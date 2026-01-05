Un bărbat din sudul țării ar fi tras în mașina în care se aflau soția de care divorțează, copilul lor și concubinul acesteia. Suspectul a fost reținut

17:30

Numărul copiilor care se pot bucura zilnic de o masă caldă gratuită la școală a crescut cu 118%, de la 135 de mii la aproape 295 de mii de elevi, după ce a fost extins programul de alimentație gratuită pentru elevii claselor gimnaziale, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Totodată, Guvernul a alocat circa 200...