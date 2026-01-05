Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici
SafeNews, 5 ianuarie 2026 09:10
Guvernul își consolidează politicile de protecție socială pentru persoanele în vârstă, anunțând majorări de pensii, investiții mai mari și extinderea serviciilor sociale și educaționale dedicate seniorilor. Începând cu anul 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3.263 de lei. Totodată, bugetul alocat pensiilor va fi majorat semnificativ: de la 30,7 miliarde […] Articolul Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
09:30
Peste 3.260 de abateri rutiere, depistate de poliție în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și nerespectarea semafoarelor # SafeNews
În zilele de weekend, polițiștii rutieri din întreaga țară au constatat peste 3.260 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe drumurile publice. Conform datelor oficiale, 32 de șoferi au fost scoși din trafic după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. […] Articolul Peste 3.260 de abateri rutiere, depistate de poliție în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și nerespectarea semafoarelor apare prima dată în SafeNews.
09:30
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice # SafeNews
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, relatează Bloomberg, citată de Agerpres. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni cu până la 2,1%, depăşind 4.420 dolari pe pe uncie, în timp ce argintul a câştigat aproape 5%. Preşedintele […] Articolul Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:10
Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici # SafeNews
Guvernul își consolidează politicile de protecție socială pentru persoanele în vârstă, anunțând majorări de pensii, investiții mai mari și extinderea serviciilor sociale și educaționale dedicate seniorilor. Începând cu anul 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3.263 de lei. Totodată, bugetul alocat pensiilor va fi majorat semnificativ: de la 30,7 miliarde […] Articolul Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici apare prima dată în SafeNews.
09:10
Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de un lanț de restaurante de sushi # SafeNews
Cel mai mare preț oferit pentru un pește s-a înregistrat la licitația de Anul Nou din piața de pește Toyosu din Tokyio, informează Reuters. Prețul licitat pentru un ton cu aripioară albastră de către un restaurant japonez de sushi a fost de 510.000.000 yeni, echivalentul a 3.240.000 de dolari. Exemplarul cu o greutate de 243 […] Articolul Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de un lanț de restaurante de sushi apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:50
Trafic intens la frontieră: peste 72 de mii de persoane au traversat granița R. Moldova în 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 72 de mii de persoane, potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră. Cel mai intens trafic s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost contabilizate peste 20 de mii de traversări. Printre cele mai aglomerate puncte de trecere se mai numără […] Articolul Trafic intens la frontieră: peste 72 de mii de persoane au traversat granița R. Moldova în 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:30
„Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat # SafeNews
Pasagerii unei curse Berlin-Roma au avut parte de o noapte lungă petrecută în avion și apoi în aeroport doar ca să ajungă a doua zi acasă. Blocați la aeroportul din Berlin din cauza unui zbor Ryanair către Roma care nu a mai decolat: inițial programat pentru ora 19:30 sâmbătă, 3 ianuarie, acesta a fost amânat […] Articolul „Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat apare prima dată în SafeNews.
08:20
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical # SafeNews
Rusia a atacat din nou Ucraina în cursul nopții de duminică spre luni, vizând Kievul și regiunea sa. Atacurile ruseşti s-au soldat cu doi morţi la Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete, potrivit Kyiv Independent. În Kiev, „o persoană a […] Articolul Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical apare prima dată în SafeNews.
08:00
Rezultatele unei expediții aeriene de două luni deasupra mărilor Beaufort și Ciukotsk au dat peste cap ideea vulnerabilității climatice a Nordului. Totul a început la începutul anului 2022, când o expediție științifică masivă numită CHACHA a zburat deasupra Alaskăi. Timp de două luni, o echipă de cercetători condusă de Dr. Jose D. Fuentes de la […] Articolul Studiu: Crăpăturile din gheața arctică și smogul creează o „bombă” climatică apare prima dată în SafeNews.
07:50
Institutul Bank of America a publicat un studiu important care arată că Generația Z va deveni cea mai bogată generație până în 2035, iar importanța ei economică va crește constant în următorii 10 ani. Aproximativ o treime din populația lumii va fi formată din utilizatori Zoomer (Generașia Z), iar venitul lor combinat va crește brusc: […] Articolul Bank of America: Generația Z va fi cea mai bogată generație până în 2035 apare prima dată în SafeNews.
07:40
Capacitatea maximă a tronsoanelor interstatale pentru importul energiei electrice din Uniunea Europeană în blocul comun de reglementare Moldova-Ucraina a crescut la 2.450 megawați. „Ukrenergo”, care a publicat informațiile, subliniază că acesta a fost rezultatul cooperării dintre operatorii de sisteme de transport care aparțin regiunii de calcul al capacității din Europa de Est (EE CCR), ENTSO-E […] Articolul Capacitatea de import a energiei electrice din UE în Moldova și Ucraina a crescut apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:30
Administrația președintelui american Donald Trump solicită companiilor petroliere să introducă masiv numerar în Venezuela, dacă doresc să primească despăgubiri pentru activele confiscate în țara latino-americană. „Dacă companiile petroliere doresc, compensații pentru platformele lor de foraj, conductele și alte proprietăți confiscate de autoritățile venezuelene, ar trebui să fie dispuse să investească în restaurarea industriei”, scrie Politico, citând […] Articolul SUA a cerut companiilor petroliere să investească în Venezuela apare prima dată în SafeNews.
07:20
FOTO | Cadouri scumpe și concesii politice: cum încearcă liderii străini să câștige favorurile lui Trump # SafeNews
Președintele american Donald Trump a acceptat, în ultimele luni, o serie de cadouri costisitoare din partea unor lideri politici și oameni de afaceri, pe fondul negocierilor economice și diplomatice purtate de administrația sa. Informațiile au fost prezentate de publicația The Insider. Un exemplu recent a avut loc la mijlocul lunii noiembrie, când Trump a primit […] Articolul FOTO | Cadouri scumpe și concesii politice: cum încearcă liderii străini să câștige favorurile lui Trump apare prima dată în SafeNews.
07:10
Amenințările și urmărirea online, pedepsite penal în Republica Moldova. Când intră în vigoare # SafeNews
Republica Moldova va avea, din februarie 2026, legi mai dure împotriva hărțuirii online, amenințărilor și altor forme de violență digitală. Modificările legislative au fost adoptate în luna iulie 2025 și publicate pe 14 august, urmând să intre în vigoare la șase luni de la publicare. Codul penal a fost completat cu un nou articol, „Acte […] Articolul Amenințările și urmărirea online, pedepsite penal în Republica Moldova. Când intră în vigoare apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un soldat ucrainean a fost rănit sâmbătă în urma exploziei unei mașini la Kiev, a anunțat procuratura municipală. Potrivit autorităților, explozia s-a produs în momentul în care a fost deschis portbagajul vehiculului. Militarul a suferit răni provocate de schije și a fost transportat pentru îngrijiri medicale. Procuratura a deschis o anchetă penală, cazul fiind examinat […] Articolul Explozie suspectă la Kiev: un militar ucrainean a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
06:50
Consumatorii ar putea resimți noi creșteri de prețuri la produsele electronice începând din 2026, pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra lanțurilor de aprovizionare cu componente-cheie. Experții din industrie avertizează că unele piese considerate până recent accesibile au devenit brusc mult mai scumpe, iar efectele se vor vedea în prețurile finale ale telefoanelor, laptopurilor […] Articolul Tehnologia se scumpește: val nou de creșteri de prețuri la telefoane și laptopuri apare prima dată în SafeNews.
06:40
Regatul Unit și Franța au efectuat în comun sâmbătă seara o lovitură în Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a fi utilizat de gruparea jihadistă Statul Islamic, a anunțat Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP. Acest atac a avut loc în munții din nordul vechiului oraș Palmira, în centrul Siriei, asupra instalațiilor ocupate de […] Articolul Marea Britanie și Franța au atacat împreună Statul Islamic în Siria apare prima dată în SafeNews.
06:30
Venezuela are petrol, dar și o datorie externă uriașă. Cine sunt „vulturii” care își așteaptă banii # SafeNews
Capturarea președintelui Nicolas Maduro într-o operațiune americană a rea adus în prim-plan criza datoriilor din Venezuela, una dintre cele mai mari situații de neplată nerezolvată din lume, subliniază Reuters. După ani de criză economică și sancțiuni din partea SUA care au izolat-o de piețele internaționale de capital, Venezuela a intrat în incapacitate de plată la […] Articolul Venezuela are petrol, dar și o datorie externă uriașă. Cine sunt „vulturii” care își așteaptă banii apare prima dată în SafeNews.
06:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6.300 de lei pe lună, cu 800 de lei mai mult decât în 2025. De asemenea, de la începutul anului, salariul mediu lunar pe economie a crescut de la 16.100 de lei la 17.400 de lei, relatează ipn.md. În ceea ce privește salariul […] Articolul Sindicatele: Un salariu de 6.300 de lei nu acoperă nevoile unui angajat cu copil apare prima dată în SafeNews.
06:10
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri. Ultimele detalii din anchetă # SafeNews
Nava provenind din Rusia, suspectată că ar fi avariat, în Golful Finlandei, un cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, a târât ancora pe zeci de kilometri înainte de a atinge cablul, a spus duminică poliția finlandeză, potrivit AFP. Anchetatorii reconstituie manevrele navei pentru a stabili dacă aceasta a avariat intenționat cablul submarin. […] Articolul Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri. Ultimele detalii din anchetă apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:30
ULTIMA ORĂ | Incident armat la Ceadîr-Lunga: S-a tras într-o mașină în care se afla o femeie și copilul acesteia. Soțul, cu care e în divorț, reținut de poliție # SafeNews
Un incident armat a avut loc astăzi, în jurul orei 18:40, pe drumul local care leagă localitățile Tomai și Ceadîr-Lunga. Poliția a fost alertată de o femeie care a declarat că automobilul în care se afla, alături de copilul său și concubin, a fost vizat de un foc de armă în timpul deplasării. Din fericire, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Incident armat la Ceadîr-Lunga: S-a tras într-o mașină în care se afla o femeie și copilul acesteia. Soțul, cu care e în divorț, reținut de poliție apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:40
Turiștii care au ajuns recent la celebrul crater de gaz Darvaza din Turkmenistan, supranumit „Porțile iadului”, au fost surprinși și dezamăgiți de intensitatea scăzută a flăcărilor. Se estimează că acest crater din deșert s-a format în anii 1960–1970, după ce o platformă sovietică de foraj s-a prăbușit, permițând metanului să iasă la suprafață, relatează Europa […] Articolul „Porțile iadului” se închid. Cum va fi stins craterul de gaz Darvaza din Turkmenistan apare prima dată în SafeNews.
15:30
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump # SafeNews
În vârstă de 63 de ani, fost şofer de autobuz, liderul venezuelean Nicolas Maduro a condus ţara sud-americană cândva relativ prosperă către un colaps economic prelungit, provocând exodul a aproximativ 7,7 milioane de emigranţi. Venezuela, ţară membră OPEC, este guvernată de socialişti de un sfert de secol, de când fostul preşedinte Hugo Chavez, între timp […] Articolul Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump apare prima dată în SafeNews.
15:20
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene # SafeNews
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters. „Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informaţii Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricţii asupra […] Articolul Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene apare prima dată în SafeNews.
15:10
MAE anunță prioritățile pentru 2026: diplomație economică, sprijin consular și integrare europeană # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va concentra eforturile în anul 2026 pe promovarea diplomației economice, cu scopul creșterii exporturilor, atragerii investițiilor și sporirii bunăstării cetățenilor. Prioritățile au fost prezentate de vicepremierul Mihai Popșoi într-un interviu acordat MOLDPRES. Printre prioritățile MAE se numără și consolidarea sprijinului consular pentru moldovenii din diasporă, prin servicii mai accesibile și […] Articolul MAE anunță prioritățile pentru 2026: diplomație economică, sprijin consular și integrare europeană apare prima dată în SafeNews.
15:10
Primăria Chișinău anunță că, în contextul vremii nefavorabile, echipele municipale sunt mobilizate pentru a interveni acolo unde este nevoie. Cetățenii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să acorde atenție copiilor și minorilor. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00, depuneri de polei și lapoviță, iar […] Articolul Atenționare meteo: Polei și ghețuș în Chișinău, Primăria recomandă prudență în trafic apare prima dată în SafeNews.
12:40
Vremea de iarnă creează dificultăți pentru participanții la trafic în mai multe zone ale țării, unde se înregistrează ninsori, iar carosabilul este pe alocuri alunecos sau acoperit cu zăpadă. Autoritățile atrag atenția că aceste condiții pot afecta siguranța rutieră, în special în orele de vârf și pe sectoarele de drum mai puțin circulate. Conducătorii auto […] Articolul Poliția avertizează: ninsori și carosabil alunecos în mai multe zone ale țării apare prima dată în SafeNews.
12:30
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025. Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani […] Articolul Facturi mai mari la energia electrică din ianuarie. Explicațiile oficialilor apare prima dată în SafeNews.
12:20
Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China # SafeNews
Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (n.r. numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo. Mișcarea regimului de la Phenian are loc în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-Myung […] Articolul Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China apare prima dată în SafeNews.
11:50
FOTO | Trump anunță că SUA vor conduce Venezuela până la tranziţia completă. Noi imagini cu Maduro în arest # SafeNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis pe teren oameni încă din vară. Donald Trump […] Articolul FOTO | Trump anunță că SUA vor conduce Venezuela până la tranziţia completă. Noi imagini cu Maduro în arest apare prima dată în SafeNews.
11:50
Accizele pe tutun au crescut în Moldova Din ianuarie 2026, accizele la produsele din tutun au crescut, în medie, cu 10%. Acest lucru este stipulat de modificările aduse Codului Fiscal, care stabilesc o creștere a accizelor la țigaretele care conțin tutun, cu și fără filtru, de la 1081,43 lei +13% la 1189,57 lei +13% (dar […] Articolul Accizele pe tutun au crescut în Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:30
Mihai Popșoi: Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație # SafeNews
Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o postare publicată în contextul evoluțiilor recente din Venezuela. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro este contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. Potrivit ministrului, situația […] Articolul Mihai Popșoi: Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație apare prima dată în SafeNews.
11:10
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan # SafeNews
La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje […] Articolul „Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan apare prima dată în SafeNews.
10:50
Trafic intens în perioada sărbătorilor: Poliția intensifică controalele pe drumurile naționale # SafeNews
Pe fondul creșterii semnificative a numărului de autoturisme în perioada sărbătorilor, Poliția a anunțat intensificarea prezenței în trafic pe principalele drumuri naționale ale țării. Măsurile vizează în special rutele care duc spre punctele de trecere a frontierei, unde se înregistrează aglomerații. Echipajele de poliție sunt desfășurate atât pe traseele de acces către frontieră, cât și […] Articolul Trafic intens în perioada sărbătorilor: Poliția intensifică controalele pe drumurile naționale apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:00
Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul # SafeNews
Situație neobișnuită la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni. Un tată și-a adus copilul la examinare medicală și l-a lăsat în spital timp de două zile. Incidentul s-a produs în seara zilei de 31 decembrie, când un copil în vârstă de 12 ani a fost adus cu ambulanța, la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni, […] Articolul Gest șocant la Căușeni: Un tată și-a abandonat copilul în spital și a mers să facă Revelionul apare prima dată în SafeNews.
07:50
Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas # SafeNews
Atacul SUA asupra Venezuelei în dimineața de 3 ianuarie a reconfigurat harta diplomatică a Americii Latine. Puținii aliați rămași ai regimului de la Caracas au fost obligați să adopte poziții radicale, în timp ce vechii adversari regionali au salutat intervenția drept un pas decisiv spre sfârșitul unei ere de instabilitate și autoritarism. Venezuela a devenit […] Articolul Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas apare prima dată în SafeNews.
07:40
Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară # SafeNews
Turiştii străini care vor dori să își petreacă vacanța în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele care vor fi analizate. Începând cu acest an, guvernul provincial al insulei intenţionează să examineze turiştii internaţionali care sosesc în funcţie de capacitatea lor financiară, durata şederii şi activităţile […] Articolul Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară apare prima dată în SafeNews.
07:30
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an. Oficialul european a prezentat mai multe vești bune pentru oamenii din Republica Moldova, aplicabile începând cu 1 ianuarie curent. Este vorba de […] Articolul Mureșan: În 2026, Moldova va continua să beneficieze de sprijin pentru aderarea la UE apare prima dată în SafeNews.
07:20
Începând de la 1 ianuarie 2026, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București plătește o taxă fixă # SafeNews
Începând de la 1 ianuarie 2026, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București va plăti o taxă fixă de 10 lei românești pe noapte, aproximativ 2 euro, indiferent de costul cazării. Potrivit presei române, sumele vor fi colectate de unitățile de cazare, platformele online de rezervări precum Airbnb și Booking.com sau de agențiile de […] Articolul Începând de la 1 ianuarie 2026, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București plătește o taxă fixă apare prima dată în SafeNews.
07:10
Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou # SafeNews
Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” în care un incendiu izbucnit de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au fost plasați sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni citați de The Guardian. Cuplul francez Jacques și Jessica Moretti, care sunt și proprietarii barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, sunt suspectați sunt […] Articolul Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou apare prima dată în SafeNews.
07:00
Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită # SafeNews
SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit preşedintelui american, Donald Trump, care a făcut declarații la câteva […] Articolul Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită apare prima dată în SafeNews.
06:50
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, declară premierul Pedro Sanchez după declaraţiile lui Donald Trump că va prelua controlului ţării # SafeNews
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă premierul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată în timpul nopţii, relatează Reuters. „Spania nu a recunoscut regimul Maduro. Dar nici nu va recunoaşte o […] Articolul Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, declară premierul Pedro Sanchez după declaraţiile lui Donald Trump că va prelua controlului ţării apare prima dată în SafeNews.
06:40
Cetățenii moldoveni din Rusia riscă să fie atrași în mașinăria de război. Mihai Popșoi: „Cel mai bine ar fi ca aceștia să caute soluții să revină acasă” # SafeNews
Riscul pentru cetățenii Republicii Moldova și alți cetățeni străini care se află în Federația Rusă crește pentru a fi atrași în mașinărie de război și pentru a fi trimiși pe front. Avertismentul a fost lansat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, „se utilizează […] Articolul Cetățenii moldoveni din Rusia riscă să fie atrași în mașinăria de război. Mihai Popșoi: „Cel mai bine ar fi ca aceștia să caute soluții să revină acasă” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a anunțat renunțarea la automatele „Kalașnikov”, AK-47 / AK-74, în cadrul unei tranziții graduale la calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea ce va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale, a estimat el. „Vom trece definitiv la armamentul folosit în Occident, la calibrul NATO, care […] Articolul Armata Națională renunță la automatele Kalașnikov, în cadrul unui plan de modernizare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția # SafeNews
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept „legitimă” operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o „intervenţie defensivă”, subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează EFE. „În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este […] Articolul Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția apare prima dată în SafeNews.
06:10
Au fost identificate primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana: două fete și doi băieți # SafeNews
Primele patru cadavre ale persoanelor care au murit în teribilul incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate. Cadavrele a două fete elvețiene în vârstă de 21 și 16 ani și ale a doi tineri elvețieni în vârstă de 18 și 16 ani au fost încredințate familiilor […] Articolul Au fost identificate primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana: două fete și doi băieți apare prima dată în SafeNews.
3 ianuarie 2026
18:50
Donald Trump a publicat sâmbătă o fotografie, pe rețeaua sa Truth Social, în care apare președintele venezuelean Nicolas Maduro la scurt timp după ce a fost capturat de forțele speciale americane. Imaginea îl prezintă pe președintele Nicolas Maduro cu ochii acoperiți, mâinile încătușate și urechile acoperite de căști. Acesta este îmbrăcat într-un trening și ține […] Articolul FOTO | Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de SUA apare prima dată în SafeNews.
18:40
După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează” # SafeNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE, conform Agerpres. Preşedintele american a făcut această declaraţie într-un interviu telefonic acordat postului de televiziune Fox News, după atacul împotriva Venezuelei care a dus […] Articolul După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează” apare prima dată în SafeNews.
15:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”. Concret, utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil. Minutele, mesajele și datele mobile incluse în abonamentul sau […] Articolul Cum funcționează roamingul în UE pentru cetățenii Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO | Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz a rămas împotmolit, fiind împins de călători # SafeNews
Se circulă cu dificultate, sâmbătă, pe drumul care leagă Brașov de Poiana Brașov, din cauza zăpezii acumulate pe carosabil. Un autobuz care asigură transportul în comun între Brașov și Poiana Brașov a rămas astăzi împotmolit în zăpadă, arată imaginile publicate pe Facebook de Radio România Brașov. Imaginile arată cum călătorii cobotâți din autobuz încearcă să […] Articolul VIDEO | Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz a rămas împotmolit, fiind împins de călători apare prima dată în SafeNews.
14:00
Stau pe cea mai mare rezervă de petrol din lume, dar trăiesc în sărăcie. Venezuela, țara unde benzina costă 1 cent # SafeNews
Venezuela este una dintre cele mai mari contradicții economice ale lumii. Țara, a patra cea mai bogată din America Latină și cu cele mai mari rezerve de petrol de pe planetă, dar populația trăiește, în mare parte, în sărăcie. În timp ce milioane de venezueleni se luptă cu salarii extrem de mici și cu lipsuri […] Articolul Stau pe cea mai mare rezervă de petrol din lume, dar trăiesc în sărăcie. Venezuela, țara unde benzina costă 1 cent apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.