Forțele britanice și franceze au bombardat un depozit subteran din Siria: „Ținta a fost lovită cu succes”
TV8, 4 ianuarie 2026 20:50
Forțele britanice și franceze au bombardat un depozit subteran din Siria: „Ținta a fost lovită cu succes”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Acum 2 ore
19:50
Acum 4 ore
18:50
18:20
17:30
Acum 6 ore
16:40
16:10
16:00
15:40
15:10
Acum 8 ore
14:30
14:00
13:30
13:10
Acum 12 ore
12:40
12:10
11:40
10:50
10:20
09:40
09:10
Acum 24 ore
23:20
21:20
Ieri
20:30
19:00
18:20
17:50
16:50
16:10
15:40
15:10
15:10
14:10
13:40
13:30
13:30
13:10
12:30
12:10
11:40
11:10
10:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.