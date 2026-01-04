Siguranța rutieră pe timp de ninsoare: Cum își pregătesc șoferii mașinile?

21:10

Între 600 de milioane de lei şi un miliard ajung la gunoi în Republica Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt produsele neconsumate şi aruncate, pentru că oamenii obişnuiesc să gătească mult mai mult decât consumă. Sunt datele unei analize făcută de expertul Veaceslav Ioniţă. Multe familii, pentru a evita risipa alimentară, păstrează mâncarea de la sărbători timp de mai multe zile. Nutriţioniştii ne atenţionează, însă, să fim atenţi la câteva reguli care să ne ţină departe de intoxicaţii.