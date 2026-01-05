O companie de pe piața metalelor din R. Moldova face apel asupra unor riscuri pentru securitatea economică: „Ni se pot înscena fapte ilegale”
Ziarul de Garda, 5 ianuarie 2026 19:50
O companie activă pe piața metalelor feroase și neferoase din R. Moldova face apel asupra unor „riscuri grave pentru securitatea activității sale economice”. Într-un comunicat publicat de directorul companiei SRL „Sofilarex Plus” Valentin Eșanu luni, 5 ianuarie, compania anunță existența unor semnale privind posibile „acțiuni de provocare și compromitere artificială a activității comerciale”. Potrivit companiei,...
• • •
O companie activă pe piața metalelor feroase și neferoase din R. Moldova face apel asupra unor „riscuri grave pentru securitatea activității sale economice”. Într-un comunicat publicat de directorul companiei SRL „Sofilarex Plus” Valentin Eșanu luni, 5 ianuarie, compania anunță existența unor semnale privind posibile „acțiuni de provocare și compromitere artificială a activității comerciale”. Potrivit companiei,...
O companie activă pe piața metalelor feroase și neferoase din R. Moldova face apel asupra unor „riscuri grave pentru securitatea activității sale economice”. Într-un comunicat publicat de directorul companiei SRL „Sofilarex Plus” Valentin Eșanu luni, 5 ianuarie, compania anunță existența unor semnale privind posibile „acțiuni de provocare și compromitere artificială a activității comerciale”. Potrivit companiei,...
Mai multe mașini și camioane au derapat de pe carosabil din cauza condițiilor meteo. IGP îndeamnă șoferii să manifeste prudență la volan # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport, anunță luni, 5 ianaurie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Pentru siguranța tuturor, IGP recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare...
655 de diplome ale tinerilor din regiunea transnistreană au fost apostilate de către autoritățile R. Moldova. Uniunea Europeană rămâne principala destinație # Ziarul de Garda
Pe parcursul a aproape 8 ani, 655 de diplome de model neutru ale căror posesori sunt tineri din regiunea transnistreană, au fost apostilate de către autoritățile R. Moldova, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a celor agreate prin Decizia protocolare „Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii din regiunea transnistreană” din...
Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au crescut cu peste 17 miliarde de lei în 2025 # Ziarul de Garda
Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) s-au mărit în 2025 cu 17 miliarde 494 milioane de lei, înregistrând o creștere cu 1,5 miliarde de lei în comparație cu cele din 2024, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit instituției, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu...
Președinta Mexicului condamnă acțiunile SUA în Venezuela și răspunde acuzațiilor lui Trump # Ziarul de Garda
Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, notează CNN. Totodată, aceasta a venit și cu un răspuns la acuzațiile lui Donald Trump, potrivit cărora Mexicul nu face suficient în lupta cu consumul de droguri. „Poziția Mexicului față de orice formă de intervenție este fermă,...
LIVE TEXT/ Un atac cu cinci rachete a rănit un bărbat și a provocat „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1411 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:59 Rusia a lansat cinci atacuri cu rachete asupra orașului Harkiv, rănind un bărbat de 58 de ani și provocând „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice a orașului, au declarat autoritățile locale. Bărbatul rănit, angajat al unei companii din apropierea locului atacului, a fost internat în spital, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov și Procuraturii din regiunea...
SUA ar putea majora „foarte rapid” tarifele pentru India dacă continuă să cumpere petrol rusesc # Ziarul de Garda
Statele Unite ar putea majora tarifele pentru bunurile indiene dacă New Delhi nu își reduce achizițiile de petrol rusesc, a declarat președintele american Donald Trump duminică, 4 ianuarie, transmite The Kyiv Independent. India, alături de China, a devenit cel mai mare cumpărător de petrol rusesc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de...
LIVE TEXT/ Un atac cu cinci rachete a rănit un bărbat și a provocat „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:59 Rusia a lansat cinci atacuri cu rachete asupra orașului Harkiv, rănind un bărbat de 58 de ani și provocând „daune foarte semnificative” infrastructurii energetice a orașului, au declarat autoritățile locale. Bărbatul rănit, angajat al unei companii din apropierea locului atacului, a fost internat în spital, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov și Procuraturii din regiunea...
161 de arbori au fost tăiați ilegal la Criuleni, cu un prejudiciul de aproximativ 200 de mii de lei. Ministrul Mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă” # Ziarul de Garda
161 arbori au fost tăiați ilegal, iar prejudiciu este de 200 mii de lei descoperit în urma unui controlul inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, a anunțat luni, 5 ianuarie, Ministerul Mediului. În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost prezentate drept lucrări...
Iurie Leancă a fost audiat ca martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc: „Garanțiile de stat au fost emise în condiții secrete pentru a evita panica în societate” # Ziarul de Garda
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, ca martor al apărării în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „furtul miliardului” din 2014. Potrivit Europa Liberă, acesta a povestit că este vizat într-un alt episod al fraudei și a spus că regretă că nu și-a dat demisia „la timp”. Fostul...
288 de afaceri agricole micro și mici au primit finanțare în 2025 prin programul FCA # Ziarul de Garda
Au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, începând cu lansarea programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, 38 de afaceri fiind finanțate doar în ultima lună. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord, transmite...
De ce a încălcat CSJ termenul stabilit de lege pentru examinarea contestațiilor judecătorilor de la curțile de apel care nu au promovat evaluarea? Răspunsul instanței # Ziarul de Garda
„Finalizarea examinării în fond a cauzelor are loc, în mare parte, în termenul legal de 30 zile, doar că pledoariile și pronunțarea deciziilor s-a amânat pentru motive justificate”, a comunicat Curtea Supremă de Justiție (CSJ) după ce ZdG a constat că mii de dosare bat pasul pe loc în ultima jumătate de an, în timp...
Trump avertizează că Iranul va fi „lovit foarte tare”, dacă vor fi uciși protestatari # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi „lovit foarte tare” dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie țara de mai bine de o săptămână, informează dpa, citat de Agerpres. El nu a oferit detalii cu privire la măsurile pe care SUA le-ar putea lua în considerare. „Urmărim situația cu...
„Destul este destul”. Mesajul ferm al premierului Groenlandei pentru Trump. UE și alți aliați își exprimă solidaritatea # Ziarul de Garda
Groenlanda i-a cerut lui Donald Trump să renunțe la „fanteziile sale despre anexare”, după ce președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), proaspăt ieșit din operațiunea militară din Venezuela, a amenințat din nou că va prelua controlul asupra teritoriului arctic, transmite The Guardian. Într-o declarație, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a acuzat SUA de o retorică „complet...
FOTO/ Maduro, transferat la tribunalul federal unde urmează să compară în fața judecătorului # Ziarul de Garda
Liderul destituit al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din statul New York, unde urmează să compară în fața unui judecător, pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri. Tensiuni între SUA și Venezuela În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară...
Zilele următoare aduc polei, gheață și ceață. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertizări meteo care vizează zilele de 5, 6 și 7 ianuarie. Din data de 5 ianuarie, ora 14:00, până pe 6 ianuarie, ora 10:00, în vigoare va fi codul galben de polei și gheață: „pe arii extinse se va menține...
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei demisionează sub presiunea lui Zelenski, pentru a se concentra pe operațiuni împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat azi, 5 ianuarie, că Vasili Maliuk va renunța la funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dar va rămâne în cadrul instituției pentru a se concentra pe operațiuni asimetrice împotriva Rusiei, scrie The Kyiv Independent. „(Maliuk) știe cel mai bine cum să facă acest lucru și...
În România, alocația de stat pentru copii este înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, scrie Edupedu.ro. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, cunoscută drept „oug trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea...
Trump avertizează alte țări și sugerează că ar putea urma o acțiune militară în Columbia: „Sună bine pentru mine” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că ar putea urma o acțiune militară în Columbia, după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Maduro, și a spus că „Mexicul trebuie să-și pună lucrurile în ordine”. Declarațiile au fost făcute pentru reporterii de la bordul Air Force One, în timp ce liderul american se întorcea din...
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone în mai multe regiuni ale Ucrainei: un bărbat a decedat în timp ce manevra un excavator. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:43 O persoană a murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, a anunțat șefului Administrației Regionale, Ivan Fedorov. O dronă rusă a lovit una dintre zonele orașului. În urma atacului, un excavator a luat foc. Șoferul a murit pe loc. În urma atacului cu drone, în Dnipro a izbucnit un incendiu. O...
Ziarul de Gardă începe anul cu inimile pline de recunoștință: avem 19 189 de abonați pentru luna ianuarie 2026, care devine astfel cel mai abonat ianuarie din toată istoria noastră de 21 de ani. Mulțumim fiecăruia pentru încredere și pentru că ați ales să fiți parte din comunitatea ZdG. Fiecare abonament înseamnă sprijin pentru informare...
Cota zero la impozitul pe profit reinvestit va fi menținută și în 2026. Care sunt companiile ce pot beneficia # Ziarul de Garda
Parlamentul și Guvernul R. Moldova au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și pentru anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale menite susținerii mediului de afaceri și stimulării creșterii economice, a anunțat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victoria Belous. Potrivit noilor prevederi, vor putea beneficia de scutirea de impozit pe...
În anul 2025, peste 23 000 de studenți au ales să studieze în universitățile din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC), într-un comunicat. Potrivit responsabililor de la educație, dintre aceștia, 1 113 provin din alte țări, ceea ce reprezintă un număr record. Din numărul total de studenți, 17 346 au fost înmatriculați la...
Au fost identificate cele 40 de victime ale incendiului din Crans-Montana. Cuplul francez care administra barul, cercetați pentru omor din neglijență # Ziarul de Garda
Cadavrele celor 40 de victime ale incendiului izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate de poliție. Vârsta victimelor variază între 14 și 39 de ani, 15 dintre ele având sub 18 ani, scrie BBC. Cele mai tinere victime sunt o fată elvețiană și un băiat francez,...
Escrocherie…din detenție. Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a înșelat un bărbat de bani # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost recunoscut vinovat de escrocherie și condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, tânărul nu se află la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru furt și jaf, cazul...
Extinderea sistemului „Roaming ca acasă” spre alte țări din regiune, întâmpină rezistență din partea operatorilor # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face presiuni pentru extinderea ariei de roaming a UE ca parte a agendei de extindere a blocului, însă planul se confruntă cu un scepticism tot mai mare din partea operatorilor de telecomunicații și a țărilor candidate, inclusiv Ucraina și R. Moldova, transmite Euractiv. Sistemul „Roaming ca acasă” permite...
Achizițiile de energie electrică în luna decembrie 2025: circa 35% din volumul total a fost cumpărat de Energocom de la producătorii locali # Ziarul de Garda
În decembrie 2025, societatea pe acțiuni deținută de stat Energocom a achiziționat un volum total de 458,150 mii de MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 euro/MWh. Conform unui comunicat de presă, importurile au constituit 65,46% din volumul total, în...
A intrat în vigoare noul mod de completare a declarației TVA pentru achizițiile de energie electrică și gaze naturale # Ziarul de Garda
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), pentru ceea ce privește achizițiile de energie electrică și gaze naturale, a fost modificată, urmând să fie completată într-un mod mai simplu. Noile reguli au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite Serviciul Fiscal de Stat (SFS). SFS explică că modificările vizează achizițiile efectuate de la furnizori...
Prima ședință din acest an în dosarul Plahotniuc: fostul premier Iurie Leancă, audiat ca martor al apărării # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat luni, 5 ianuarie 2026, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc. Fostul lider democrat este prezent la ședință. Instanța urmează să-l audieze astăzi pe fostul prim-ministru Iurie Leancă, scrie News Maker. Până în prezent au fost audiați 7 dintre cei 20 de martori ai apărării acceptați de instanță. La...
Sistemul electronic de prescriere a medicamentelor, modernizat cu sprijin financiar extern. Care sunt noutățile # Ziarul de Garda
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății luni, 5 ianuarie, au fost implementate „14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor...
Cuba afirmă că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii de capturare a lui Maduro # Ziarul de Garda
Guvernul Cubei a declarat duminică, 4 ianuarie, că 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul raidului american din Venezuela, desfășurat pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro și a-l duce în Statele Unite pentru a fi judecat. Havana a anunțat că vor fi două zile de doliu, pe 5 și 6 ianuarie, în...
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, pe fondul tensiunilor interne # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune, anunță Ambasada R. Moldova în Iran cu reședința la Baku, Azerbaidjan. Cetățenii R. Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului...
Intervenții cu 64 de utilaje speciale și antiderapant, pe traseele naționale: „În prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă” # Ziarul de Garda
Ca urmare a precipitațiilor din 4 ianuarie, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit, pe parcursul nopții spre 5 ianuarie, în raioanele din nordul, centrul și sudul țării. Acestea au patrulat și monitorizat traseele naționale, precum și au efectuat lucrări de combatere a lunecușului, transmite Administraţia Națională a Drumurilor. Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei,...
LIVE TEXT/ Nouă rachete balistice și peste 160 de drone, lansate asupra Ucrainei în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În noaptea de 5 ianuarie (de la ora 18:00 pe 4 ianuarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 9 rachete balistice Iskander-M/rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Briansk și Voronej, precum și cu 165 de drone de atac de tip Șahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo și...
Incendiu la o biserică din Drochia. Responsabilii bisericilor și mănăstirilor sunt rugați să respecte regulile antiincendiare # Ziarul de Garda
Un incendiu a izbucnit ieri, 4 ianuarie, la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia, din cauza încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea cazanului care funcționa pe combustibil solid, potrivit pompierilor care au fost la fața locului pentru a lichida incendiul, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost...
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” au anunțat luni, 5 ianuarie, că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi colectați separat și nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere. Conform autorităților, brazii depozitați corect, fără a fi amestecați cu alte deșeuri, pot fi transformați în îngrășământ natural sau tocați pentru obținerea de...
Președinta interimară a Venezuelei solicită cooperarea cu SUA, după ce Trump a declarat că este posibilă o nouă lovitură militară # Ziarul de Garda
Președinta interimară a Venezuelei a spus duminică, 4 ianuarie, că este dispusă să colaboreze cu Statele Unite pe o agendă axată pe „dezvoltare comună”. Este pentru prima dată când adoptă un ton mai pașnic, notează Reuters, de când forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, președinta...
Danemarca îl îndeamnă pe Trump să înceteze amenințările de a prelua Groenlanda. „Este lipsit de respect” # Ziarul de Garda
Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că Statele Unite ale Americii (SUA) nu au dreptul să anexeze teritoriul, după ce Trump a insistat, din nou, că SUA trebuie să controleze teritoriul arctic bogat în resurse pentru securitatea națională, la o zi după ce forțele americane au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro,...
Un bărbat din sudul țării ar fi tras în mașina în care se aflau soția de care divorțează, copilul lor și concubinul acesteia. Suspectul a fost reținut # Ziarul de Garda
Un bărbat din sudul țării este suspectat că ar fi trans în mașina în care se aflau soția sa, cu care se află în proces de divorț, copilul și concubinul acesteia. Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată de o femeie duminică, 4 ianuarie, în jurul orei 18:40, precum că, pe drumul local de legătură Tomai-Ceadîr-Lunga,...
LIVE TEXT/ Atacul din ultima noapte asupra Kievului și regiunii a luat viața a două persoane, inclusiv a unui pacient internat într-o clinică lovită. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:45 În noaptea de 5 ianuarie, trupele ruse au lansat un nou atac asupra orașului Kiev și regiunii Kiev. În urma atacurilor rusești, doi civili au murit, alte câteva persoane au fost rănite și s-au înregistrat distrugeri ale infrastructurii civile, anunță procurorii ucraineni. În Kiev, în urma lovirii unei clinici medicale private din cartierul...
LIVE TEXT/ La Kiev a explodat o mașină, un militar a fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1410 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:54 La Kiev a explodat o mașină, un militar a fost rănit. Procuratura a calificat incidentul drept atentat terorist. Explozia a avut loc azi dimineață, în momentul în care militarul a deschis portbagajul, a informat procuratura orașului Kiev. Potrivit datelor instituției, militarul a suferit răni prin șrapnel. Alături de el se afla o femeie,...
Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Marco Rubio, scrie Bloomberg. Nu se știe însă cum anume SUA vor administra țara. Articolul menționează că Rubio a criticat pe tot parcursul carierei sale președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și predecesorul său, Hugo Chavez. După cum scrie The...
Marea Britanie și Franța au lansat un atac aerian asupra unui depozit de arme al ISIS în Siria # Ziarul de Garda
Forțele aeriene ale Marii Britanii și Franței au desfășurat o operațiune comună de bombardare a unui depozit subteran de arme din Siria, utilizat de gruparea teroristă „Statul Islamic” (ISIS), notează Meduza. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Marea Britanie, ținta, situată în munții de la nord de Palmyra, a fost lovită cu succes. Militarii...
Poliția atenționează: „În mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă” # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că în mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor de vehicule să fie atenți la drum. „Recomandăm șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță...
În spatele „operațiunii speciale” din Venezuela, soldată cu capturarea lui Maduro: detalii despre organizarea atacului și numărul victimelor # Ziarul de Garda
În urma atacului SUA asupra Venezuelei, au murit cel puțin 40 de persoane. Despre asta scrie The New York Times, citând un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului. Publicația vine și cu alte detalii despre pregătirea și desfășurarea atacului. În august, o echipă clandestină de ofițeri CIA s-a infiltrat în...
UPDATE 12:38 O dronă rusească a atacat o benzinărie din Herson. În urma aruncării unui obiect exploziv, un modul de gaz și o mașină de pe teritoriul benzinăriei au luat foc. „Echipele de salvare au stins incendiul. Operațiunile au fost îngreunate de activitatea constantă a dronelor inamice. Din fericire, nu au existat victime”, a raportat...
Ministerul de externe de la București anunță moartea unui român în tragedia din Elveția # Ziarul de Garda
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică, 4 ianuarie, Ministerul român de Externe (MAE), scrie G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus...
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică, 4 ianuarie, Ministerul român de Externe (MAE), scrie G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus...
