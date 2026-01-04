Poliția îndeamnă la prudență: Controale sporite pe drumurile naționale
TVR Moldova, 4 ianuarie 2026 14:10
În contextul creșterii semnificative a traficului din perioada sărbătorilor, Poliția anunță intensificarea patrulărilor pe traseele naționale, în special pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul deputatului Vasile Costiuc, potrivit unui proces-verbal emis la data de 31 decembrie 2025.
Beijingulsolicită SUA să îi asigure siguranța personală a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, să îi elibereze imediat.
Ministerul Afacerilor Externe al României a comunicat că urmărește, în strânsă coordonare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situația din Venezuela.
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică Ministerul român de Externe, potrivit G4media.ro.
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții din Republica Moldova cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant au acces la trei noi medicamente compensate prin fondurile de asigurare medicală obligatorie, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Președintele venezuelean capturat, Nicolás Maduro, este deținut la un centrul de detenție preventivă din Brooklyn, New York, și este învinuit de trafic de droguri și arme, scrie CNN.
Liber-profesioniștii din justiție vor achita peste 30.000 lei anual contribuții sociale # TVR Moldova
Liber-profesioniștii care activează în domeniul justiției – avocați, notari, executori judecătorești, mediatori sau administratori autorizați – vor trebui să achite în 2026 contribuții sociale fixe de 30.966 de lei pe an, adică 2.580 de lei lunar.
Aglomerație la Aeroportul din Chișinău: Pasagerii, îndemnați să ajungă cu 3 ore înainte de zbor # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează pasagerii despre recomandările privind organizarea călătoriilor, în scopul asigurării unui flux mai eficient și a unui nivel sporit de confort în terminal.
Între 600 de milioane de lei şi un miliard ajung la gunoi în Republica Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt produsele neconsumate şi aruncate, pentru că oamenii obişnuiesc să gătească mult mai mult decât consumă. Sunt datele unei analize făcută de expertul Veaceslav Ioniţă. Multe familii, pentru a evita risipa alimentară, păstrează mâncarea de la sărbători timp de mai multe zile. Nutriţioniştii ne atenţionează, însă, să fim atenţi la câteva reguli care să ne ţină departe de intoxicaţii.
Fabricile de lactate din Republica Moldova folosesc preponderent ca materie primă laptele de import. Anul trecut, cea mai mare parte, aproximativ 66%, a fost cumpărată din Ucraina. Suntem în această situaţie pentru că producerea internă de lapte este scăzută, afirmă experţii economici. La rândul lor, reprezentanţii fermelor locale se arată îngrijoraţi de această stare a lucrurilor şi le cer autorităţilor implementarea unor politici care să le susţină activitatea.
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025.
O avalanșă de reacții vine din partea mai multor lideri europeni, care răspund la operațiunea militară a Statelor Unite din Venezuela, scrie TVRINFO.RO.
Vicepreședinta Venezuelei și ministra Petrolului, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu mișcările sale. Ministerul rus de Externe spune că este „fals”.
În continuare sunt prezentate câteva informații-cheie despre Nicolas Maduro, președintele venezuelean despre care președintele Donald Trump a declarat că a fost capturat de forțele americane sâmbătă.
SUA au înfrânt regimul lui Maduro în 30 de minute: „Va înfrunta mânia deplină a justiției americane” # TVR Moldova
Maduro și soția sa se vor „confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”, în baza unui rechizitoriu în Districtul Sudic din New York, a declarat procurorul general Bondi într-o postare pe X, potrivit politico.eu.
Spionajul ucrainean: Rusia ar putea pregăti o „provocare la scară largă” de Crăciun pe stil vechi # TVR Moldova
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat pe 2 ianuarie că Rusia ar putea pregăti „o provocare la scară largă cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit kyivindependent.com.
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a anunțat renunțarea la automatele „Kalașkov”, AK-47 / AK-74, în cadrul unei tranziții graduale la calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale, a estimat el.
Polei, lapoviță și ghețuș pe drumuri pentru duminică și luni, transmite Serviciul Hidrometeorologic # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova anunță Cod Galben, condiții complicate ale vremii, pentru zilele de duminică și luni.
Ministerul rus de Externe: SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei # TVR Moldova
Autoritățile americane au comis un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei” prin capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, a declarat Ministerul rus de Externe.
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat și evacuat din Venezuela după ce SUA au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, adăugând că „vor urma să apară mai multe detalii”, potrivit CNN.
SUA au efectuat atacuri în interiorul Venezuelei, a declarat un oficial american, în timp ce exploziile au zguduit capitala Caracas în urma lunilor de amenințări ale președintelui Donald Trump la adresa președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, potrivit reuters.com.
Judecătoarea Sofia Ghidirim, care „a băgat spaima” în polițiști, este verificată de ANI # TVR Moldova
Magistrata Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia, care a anulat zeci de procese-verbale întocmite de polițiști în dosare de corupere electorală și care a ratat Vetting-ul,a intrat în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI).Instituția a demarat controlul averii judecătoarei în urma unei sesizări.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă, prin intermediul Consulatului General la Padova, decesul unui cetățean al Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Italiene, Sergiu Țărnă, care a fost găsit, în după-amiaza zilei de 31 decembrie, fără suflare pe un câmp dintr-o surburbie a Veneției.
2 ianuarie 2026
Anul 2025 a adus schimbări importante în sectorul energetic din Republica Moldova. Finalizarea Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, programele de eficiență energetică pentru gospodării și instituții publice, dar și pașii spre integrarea pe piața energetică europeană au fost printre principalele realizări.
Republica Moldova a devenit un importator masiv de cafea: Câte cești consumă un adult anual? # TVR Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova consumă tot mai multă cafea, iar în 2025 un adult bea până la 190 de cești pe an. Potrivit unui studiu, în ultimii cinci ani, importul de cafea în Republica Moldova a crescut, în medie, cu aproximativ 25% anual, ca urmare a creșterii consumului și a prețurilor. De asemenea, în 2025, Republica Moldova a devenit un importator masiv de cafea boabe.
Creșterea cazurilor de viroze pune presiune pe serviciile medicale pediatrice din Chișinău. Spitalele pentru copiii activează în regim intens, pe fondul unui flux sporit de internări cu pneumonii și bronșite, în special, în rândul micuţilor cu vârste de până la trei ani.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că deplasarea pe gheața subțire a râurilor şi lacurilor reprezintă un pericol pentru viaţă. Urmare a temperaturilor scăzute ale aerului, formațiunile de gheață se vor menține pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Nistru și Prut.
„O crimă brutală”. Presa a reconstituit ultimele zile ale tânărului moldovean omorât în Italia # TVR Moldova
Cadavrul lui Sergiu Tarna, rănit la tâmplă, a fost găsit în mijlocul câmpurilor din Mira, o suburbie Veneției, dar timp de cel puțin doi ani viața tânărului se învârtea în jurul un club „Moretta” din inima orașului Mestre, închis în urma unui ordin al comisarului de poliție pe 3 decembrie, potrivit publicației veneziatoday.it.
Carburanți mai scumpi. Precizările ANRE privind prețurile pentru următoarele două săptămâni # TVR Moldova
Motorina și benzina se scumpesc cu 14 bani și, respectiv, cu 18 bani. Prețurile au fost anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
„E crimă”. Un tânăr din Republica Moldova a fost găsit mort, cu o rană la tâmplă, în Veneția # TVR Moldova
La Veneția, un cetățean moldovean Sergiu Tarna, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort în după-amiaza zilei de 31 decembrie. El era îmbrăcat într-o jachetă și pantaloni negri, probabil, în uniformă de chelner. Avea o rană la tâmplă, probabil de la un obiect contondent. Investigațiile inițiale sugerează că rana a fost provocată prin împușcare. O autopsie va clarifica situația în următoarele ore, potrivit presei locale.
Acte de vandalism în parcul Râşcani din Chişinău chiar în noaptea dintre ani. Persoane necunoscute au distrus un gard din beton și mai multe corpuri de iluminat stradal.
Sportivii ruşi nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina # TVR Moldova
Sportivii ruşi care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să îşi reprezinte ţara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, scrie TVR Info.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu șeful serviciilor speciale militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, pentru a-i propune să conducă Biroul Prezidențial.
Adăpost pentru cei fără casă: 89 de persoane, cazate la Centrul de găzduire din Chișinău # TVR Moldova
Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Chișinău din găzduiește 89 de persoane. Potrivit Primăriei Chișinău, centrul devine tot mai solicitat în sezonul rece.
Taberele de iarnă, tot mai căutate: sport și IT pentru copii, la câteva sute de lei pe zi # TVR Moldova
Taberele de iarnă sunt tot mai solicitate și sunt o soluție pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Cele mai căutate sunt cele care oferă activități sportive, IT sau ateliere de creație. Prețul poate ajunge la câteva sute de lei pe zi, cu prânzul inclus. Educatorii se asigură că micii participanți sunt ocupați pe tot parcursul zilei, astfel încât să uite de telefoane sau alte gadgeturi.
Aproape 3,3 milioane de alegători sunt înscriși în Registrul de Stat la început de 2026 # TVR Moldova
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3.299.794), 2.763.719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, potrivit Comisiei Electorale Centrale.
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a început procesul de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern sunt obligaţi să plătească asigurarea în primele trei luni ale anului.
Plăcile comemorative ale poeților Gheorghe Vodă și Nicolae Costenco, acoperite de decorațiuni # TVR Moldova
Plăcile comemorative dedicate poeților Gheorghe Vodă și Nicolae Costenco au ajuns să fie acoperite de decorul de iarnă al unui magazin de bijuterii din Chișinău. Gestul a stârnit nemulțumirea compozitorului şi interpretului Ricu Vodă, care a făcut public cazul pe rețelele sociale. Reprezentanții magazinului susțin însă că nu văd o problemă și afirmă că vor scoate decoraţiunile după 7 ianuarie, când e sărbătorit Crăciunul pe stil vechi.
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordinele sau forțarea soldaților bolnavi sau răniți să se întoarcă pe front, a fost expusă de The New York Times, într-o investigație bazată pe mai mult de 6.000 de plângeri confidențiale despre război, citatată de Hotnews.ro.
Un grav accident rutier s-a produs aseară, la intrarea în localitatea Sipoteni, raionul Călăraşi
O analiză a Comunității Watchdog, semnată de expertul în securitate și apărare Artur Leșcu, arată că administrația separatistă din stânga Nistrului, în pofida crizei energetice din perioada anului 2025, ar putea să mobilizeze 24.500 de persoane cu pregătire militară în cazul unei escaladări a conflictului transnitrean.
O femeie de 76 de ani a suferit o intoxicație ușoară cu fum după ce un incendiu a izbucnit în locuinţa sa, aflată în orașul Vadul lui Vodă din Chişinău. Bătrâna era imobilizată la pat şi a fost salvată de pompieri.
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # TVR Moldova
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici.
Șoferii din Moldova pot obține de anul acesta permise de conducere noi, mai sigure și digitale # TVR Moldova
De anul acesta, șoferii din Republica Moldova pot obține un nou model de permis de conducere, care respectă standardele europene. Astfel creşte securitatea documentelor şi gradul de digitalizare a serviciilor publice. ASP anunță că permisele actuale rămân valabile până la expirarea lor.
Răzbunare pe polițiști: închisoare pentru un tânăr care a dat foc unei mașini a oamenilor legii # TVR Moldova
Un tânăr de 19 ani va ajunge după gratii după ce a incendiat automobilul unui echipaj de poliție, anunță Procuratura Strășeni, oficiul Călărași.
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova au venit pe lume 38 de copii.
