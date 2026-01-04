Blackout tehnic la toate aeroporturile din Grecia. Zborurile au fost suspendate

12:40

Apar noi detalii privind cauza incendiului urmat de explozia devastatoare din barul Constellation, din stațiunea Crans-Montana, Elveția, din noaptea de Revelion. O fotografie publicată de BFMTV surprinde chiar momentul izbucnirii focului, care ar fi pornit de la izolația din spumă de pe tavanul localului. În partea superioară a imaginii se observă primele flăcări apărând la […] Articolul Cauza incendiului din barul din Elveția, surprinsă în imagini. Focul a pornit de la niște artificii ridicate foarte aproape de tavan apare prima dată în ZIUA.md.