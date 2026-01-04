Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din R. Moldova pentru siguranța circulației
Ziua, 4 ianuarie 2026 11:00
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din Republica Moldova, desfășurând lucrări de întreținere a drumurilor în regim de iarnă, în zonele unde condițiile meteorologice au impus intervenții. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pentru prevenirea lunecușului, în contextul avertizării de Cod galben de vreme complicată, emisă de meteorologi și valabilă pe întreg teritoriul
• • •
Acum 15 minute
11:30
Un român a murit în incendiul din Crans-Montana. Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime # Ziua
Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Printre aceştia se numără şi un cetăţean român, în vârstă de 18 ani, scrie BBC. Informaţia a fost confirmată şi de reprezentanţii Ministerului de Externe de la București. Cea mai tânără victimă este o
Acum o oră
11:00
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din Republica Moldova, desfășurând lucrări de întreținere a drumurilor în regim de iarnă, în zonele unde condițiile meteorologice au impus intervenții. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pentru prevenirea lunecușului, în contextul avertizării de Cod galben de vreme complicată, emisă de meteorologi și valabilă pe întreg teritoriul
Acum 2 ore
10:20
Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au efectuat, sâmbătă seara, 3 ianuarie, un atac aerian asupra unui obiectiv al organizației teroriste „Statul Islamic" (ISIS) situat în munții din apropierea orașului Palmyra, în centrul Siriei. Potrivit Ministerului Apărării de la Londra, ținta atacului a fost un sistem de tuneluri care ducea către un presupus depozit
Acum 4 ore
09:40
Elon Musk anunță acces gratuit la Starlink „în sprijinul poporului venezuelean”, după capturarea lui Nicolas Maduro # Ziua
Miliardarul american Elon Musk a anunțat duminică că rețeaua sa de sateliți Starlink va oferi internet gratuit timp de o lună cetățenilor din Venezuela, invocând sprijinul pentru populația țării după capturarea președintelui Nicolas Maduro. „În sprijinul poporului venezuelean", a scris Musk pe platforma X, distribuind un mesaj oficial al Starlink privind activarea gratuită a serviciilor
09:20
R. Moldova se alătură apelurilor internaționale pentru o tranziție democratică în Venezuela: „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp” # Ziua
Ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a reacționat la evenimentele recente din Venezuela, subliniind că legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. „Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată de mult timp, atât acasă, cât și în străinătate. Susținem dreptul poporului venezuelean
08:50
VIDEO | Trump afirmă că SUA vor „conduce” Venezuela până la o tranziție completă. Maduro a ajuns la New York, unde va fi judecat # Ziua
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis pe teren oameni încă din vară. Donald Trump
Acum 24 ore
17:10
Ucraina evacuează de urgență peste 3.000 de copii și părinți din două regiuni, pe fondul înaintării trupelor ruse # Ziua
Autoritățile ucrainene au dispus evacuarea de urgență a peste 3.000 de copii și a părinților acestora din zonele de frontieră ale regiunilor Zaporojie și Dnepropetrovsk, pe fondul intensificării ofensivei trupelor ruse. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Alexei Kuleba. „Având în vedere situația complicată de securitate, a fost luată decizia
16:50
Reacția Ucrainei după atacul SUA asupra Venezuelei: „Regimul Maduro a încălcat grav drepturile omului și principiile democratice” # Ziua
Ucraina și-a reafirmat poziția fermă împotriva regimurilor dictatoriale și în sprijinul dreptului popoarelor de a trăi în libertate, în contextul atacului Statelor Unite asupra Venezuelei și al capturării președintelui Nicolas Maduro. Potrivit șefului diplomației de la Kiev, Andrei Sibiga, Ucraina a apărat în mod constant dreptul națiunilor de a trăi fără dictatură, opresiune și încălcări
16:20
Ayatollahul Ali Khamenei cere reprimarea dură a protestelor din Iran: „Instigatorii trebuie puși la locul lor” # Ziua
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat pentru prima dată public la protestele de amploare care continuă în țară de peste o săptămână, cerând reprimarea fermă a celor pe care îi numește „instigatori ai dezordinilor". Într-un discurs transmis de televiziunea de stat, Khamenei a calificat manifestațiile drept un „complot al dușmanilor interni și
15:50
Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului din stațiunea Crans-Montana # Ziua
Poliția elvețiană a identificat primele patru victime ale incendiului devastator izbucnit în noaptea de Revelion la un bar din stațiunea montană Crans-Montana, tragedie soldată cu zeci de morți și peste o sută de răniți. Potrivit Poliției cantonale Valais, este vorba despre două tinere elvețiene, în vârstă de 21 și 16 ani, și doi tineri elvețieni,
15:20
Procurorul general al SUA anunță că Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme # Ziua
Procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, a anunțat că Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost inculpați în Districtul Sudic din New York, fiind acuzați de mai multe infracțiuni grave, inclusiv legate de narcoterorism. Potrivit declarației făcute publice de șefa Departamentului de Justiție al SUA, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație pentru
14:50
Un avocat acuzat de trafic de influență a fost condamnat la un an de închisoare și privat de dreptul de a exercita profesia timp de cinci ani, printr-o sentință pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a menținut, totodată, sechestrul aplicat în faza de urmărire penală asupra unui imobil care aparține avocatului, transmite IPN. Potrivit
14:10
Reacția UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” # Ziua
Uniunea Europeană a reacționat rapid după informațiile privind atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat necesitatea respectării dreptului internațional și a Cartei Organizației Națiunilor Unite, făcând apel la reținere. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețeaua X, Kallas a anunțat că UE monitorizează îndeaproape situația din
13:30
Un copil de un an din orașul Râbnița, regiunea transnistreană, a fost spitalizat cu arsuri la mână, după ce a suferit un șoc electric în propria locuință. Incidentul s-a produs în seara zilei de 2 ianuarie, când toți membrii familiei se aflau acasă, transmite IPN. Potrivit părinților, într-un moment de neatenție, copilul a întins mâinile
13:10
Cod galben de vreme complicată pe întreg teritoriul R. Moldova. Polei și depuneri de lapoviță pe arii extinse # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben privind condiții complicate ale vremii, valabilă începând de mâine, 4 ianuarie, ora 10:00, până luni, pe 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse sunt prognozate polei și depuneri de lapoviță, iar pe carosabil se va forma un strat subțire de gheață, ceea
12:50
Nicolas Maduro a fost arestat și urmează să fie adus în Statele Unite pentru a răspunde în fața justiției. Informația a fost făcută publică de senatorul american Mike Lee, care afirmă că a fost informat direct de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Oficialul a precizat că nu sunt anticipate alte acțiuni americane în
12:20
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a condamnat într-un comunicat ceea ce califică drept un act de agresiune armată al Statelor Unite ale Americii împotriva Venezuelei, exprimând „profundă îngrijorare și condamnare" față de evoluțiile recente. Potrivit MAE rus, pretextele invocate pentru „justificarea acțiunilor americane sunt „neîntemeiate", iar ostilitatea ideologizată ar fi prevalat asupra pragmatismului și
Ieri
11:40
Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, Nicolas Maduro, afirmând că acesta ar fi fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară. Potrivit declarației făcute de Trump, operațiunea a fost realizată în cooperare cu agenții americane de
10:50
Doi morți, inclusiv un copil de 3 ani, în urma atacului din Harkov. Kievul acuză Rusia, Moscova neagă loviturile # Ziua
Un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din orașul ucrainean Harkov s-a soldat cu moartea a două persoane, printre care un copil de trei ani, și rănirea a cel puțin 19 persoane, au anunțat autoritățile regionale ucrainene. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 2 ianuarie. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Siniegubov, a declarat
10:30
Ambasada Republicii Moldova în SUA își mută temporar sediul, în urma incendiului din decembrie # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii anunță că, începând cu data de 5 ianuarie, activitatea misiunii diplomatice va fi relocată temporar pentru o perioadă estimată de 3–5 luni. Potrivit informațiilor oficiale, noua adresă temporară a Ambasadei este: 1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005. Relocarea a devenit necesară în urma incendiului
10:00
Venezuela acuză SUA de „agresiune militară gravă”. Nicolas Maduro a decretat stare de urgență în țară # Ziua
Autoritățile de la Caracas au acuzat Statele Unite ale Americii de o „agresiune militară gravă" împotriva teritoriului și populației venezuelene, susținând că atacurile au vizat atât obiective civile, cât și militare din capitala Caracas, precum și din statele Miranda, Aragua și La Guaira. Într-un comunicat oficial, transmis de ministrul de Externe al Venezuelei, Yvan Gil
09:50
VIDEO | Armata Venezuelei scoasă pe străzi. Reuters anunță debarcarea forțelor terestre americane în Caracas # Ziua
Unități ale armatei Venezuelei au fost scoase pe străzile din Caracas, pe fondul atacului SUA. Tehnică blindată a fost observată în apropierea reședinței președintelui țării, Nicolas Maduro. Reuters scrie că forțe terestre americane au debarcat în capitala Venezuelei. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că Venezuela este supusă în prezent unui atac militar. Potrivit acestuia,
09:00
VIDEO | Aviația militară a SUA a atacat Venezuela. Cel puțin șapte explozii raportate în capitala Caracas # Ziua
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au efectuat lovituri asupra capitalei Venezuelei, Caracas, vizând mai multe obiective militare strategice. Potrivit informațiilor apărute în media, atacurile ar fi vizat baza militară Fort Tiuna și baza aeriană „Generalisimo Francisco de Miranda". Martorii oculari au raportat explozii puternice în capitală, cel puțin șapte deflagrații fiind auzite în diferite zone
08:40
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la mai multe puncte de trecere a frontierei, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, valori ridicate de trafic sunt semnalate la PTF Sculeni, unde se menține aglomerația pe direcția de ieșire din
2 ianuarie 2026
19:30
Sergiu Țârnă este numele tânărului moldovean găsit mort pe un câmp din Veneția. Avea 25 de ani și locuia de mulți ani în Italia # Ziua
Tânărul din Republica Moldova, găsit fără suflare într-un câmp din regiunea italiană Veneto, se numea Sergiu Țârnă și locuia de mai mulți ani în Italia. Acesta avea 25 de ani și era stabilit în Mestre, unde lucrase în mai multe localuri din domeniul alimentației publice. Potrivit cotidianului Il Gazzettino, corpul neînsuflețit a fost descoperit întâmplător
19:00
FOTO | Mai multe bunuri au fost deteriorate în Parcul Râșcani din Capitală. Poliția îi caută pe făptași # Ziua
Un nou act de vandalism în Capitală, de această dată în parcul din sectorul Râșcani. Persoane necunoscute au deteriorat un gard și au distrus mai multe corpuri de iluminat stradal. Autoritățile municipale condamnă acțiunea și cer pedepsirea vinovaților. Fapta au fost constatată în dimineața zilei de 1 ianuarie de către muncitorii Asociației de Gospodărire a
17:20
Încă un lot de ouă retras din vânzare. ANSA anunță că a depistat în ele o substanță veterinară interzisă # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii că a dispus retragerea din vânzare a unui lot de ouă, produse de Raiplai-Avicola, care ar fi periculoase pentru consum. Este vorba despre ouă de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, cu data expirării cuprinsă între 10 și 27 ianuarie inclusiv. Potrivit ANSA, în urma unei
17:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii că a dispus retragerea din vânzare a unui lot de ouă, produse de Raiplai-Avicola, care ar fi periculoase pentru consum. Este vorba despre ouă de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, cu data expirării cuprinsă între 10 și 27 ianuarie inclusiv. Potrivit ANSA, în urma unei
16:30
Vremea în luna ianuarie 2026 se va încarda în limitele normale ale sezonului, arată analiza materialelor sinoptice și climatice, realizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperatura medie lunară a aerului este prognozată între -2 și -4 grade Celsius, iar cantitatea de precip
16:10
VIDEO | Avalansă de zăpadă în Munții Făgărași din România, provocată de doi schiori. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit # Ziua
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs astăzi în Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, după ce a fost declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută drept „Balcoane”, informează Salvamont Sibiu. Potrivit salvatorilor montani, avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară a versantului și ajungând […] Articolul VIDEO | Avalansă de zăpadă în Munții Făgărași din România, provocată de doi schiori. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Atac rusesc cu rachete balistice asupra orașului Harkov din Ucraina. Kievul susține că au fost vizate direct zone rezidențiale # Ziua
Orașul ucrainean Harkov a fost vizat de un atac rusesc cu rachete, loviturile fiind îndreptate direct asupra zonelor rezidențiale, anunță autoritățile locale. Potrivit informațiilor preliminare, bilanțul victimelor a ajuns la 16 răniți, dintre care o persoană se află în stare gravă. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm atacul, calificându-l drept „îngrozitor” și subliniind că […] Articolul Atac rusesc cu rachete balistice asupra orașului Harkov din Ucraina. Kievul susține că au fost vizate direct zone rezidențiale apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Administrației Prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri o serie de decizii și inițiative majore privind conducerea statului, securitatea națională și reformarea instituțiilor-cheie. Fostul său şef de cabinet, Andrei Ermak, a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie în urma unui scandal de corupţie în cadrul guvernului. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial de Telegram, Zelenski a […] Articolul Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Administrației Prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Maduro sugerează că Venezuela este deschisă dialogului cu SUA, în pofida tensiunilor militare recente # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat joi că rămâne deschis cooperării și dialogului cu Statele Unite, în ciuda escaladării tensiunilor dintre Caracas și Washington, survenite după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind un presupus atac militar american asupra unei infrastructuri portuare venezuelene, relatează France24. Declarațiile vin după ce Donald Trump a susținut, la începutul săptămânii, […] Articolul Maduro sugerează că Venezuela este deschisă dialogului cu SUA, în pofida tensiunilor militare recente apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
România trimite în Elveția un avion special, pentru a aduce acasă tinerii răniți în incendiul de la Crans-Montana # Ziua
România trimite în Elveția un avion militar configurat pentru misiuni medicale, care va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave în urma incendiului produs în barul din Crans-Montana. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării de la București, Radu Miruță, citat de Biziday. Acesta a spus, că astăzi, în urma deciziei Consiliului Național pentru […] Articolul România trimite în Elveția un avion special, pentru a aduce acasă tinerii răniți în incendiul de la Crans-Montana apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Calendarul principalelor evenimente sportive internaţionale din primul trimestru al anului 2026 # Ziua
Primul trimestru al anului 2026 aduce evenimente sportive internaționale de mare importanță, precum Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Milano-Cortina d’Ampezzo, Raliul Dakar, primul turneu de Mare Șlem din tenis, Australian Open etc., notează Moldpres. Cupa Africii pe Națiuni 2025 la fotbal continuă în ianuarie, până în data de 18. Luna ianuarie aduce și Campionatul […] Articolul Calendarul principalelor evenimente sportive internaţionale din primul trimestru al anului 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Admiterea la grădinițe se va putea face online pe întreg teritoriul R. Moldova, prin sistemul informațional „e-Admitere” # Ziua
Părinții din întreaga țară își vor putea înscrie copiii la grădiniță online. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat conceptul sistemului informațional „e-Admitere” pentru educația timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău, potrivit IPN. Potrivit MEC, în prezent procesul de admitere în grădinițe este neuniform la nivel național, fragmentat și implică un efort administrativ semnificativ […] Articolul Admiterea la grădinițe se va putea face online pe întreg teritoriul R. Moldova, prin sistemul informațional „e-Admitere” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Ucraina neagă atacul asupra unui hotel din regiunea Herson, despre care Rusia spunea că a făcut 27 de victime # Ziua
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) a respins acuzațiile formulate de Federația Rusă potrivit cărora militarii ucraineni ar fi atacat un hotel și o cafenea din satul Horlî, situat în partea ocupată a regiunii Herson. Purtătorul de cuvânt al Statului Major, Dmitri Lihovii, a declarat că armata ucraineană efectuează lovituri „exclusiv asupra […] Articolul Ucraina neagă atacul asupra unui hotel din regiunea Herson, despre care Rusia spunea că a făcut 27 de victime apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Ion Ceban: „Dincolo de discursurile triumfaliste, 2025 a fost un an de regres pentru Republica Moldova” # Ziua
În pofida discursurilor optimiste ale guvernării, anul 2025 a fost „un an greu” pentru Republica Moldova, cu regrese vizibile în economie, educație, protecție socială și funcționarea statului. Constatarea aparține primarului capitalei, Ion Ceban, care acuză guvernarea PAS de incompetență și cinism. „În anii de guvernare ai PAS, nivelul sărăciei absolute a crescut de la 25% […] Articolul Ion Ceban: „Dincolo de discursurile triumfaliste, 2025 a fost un an de regres pentru Republica Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Avertisment pentru amatorii de pescuit la copcă: gheața pe râuri și lacuri este subțire și extrem de periculoasă! # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația că, până pe 3 ianuarie, pe râurile mici, pe unele lacuri și pe anumite sectoare ale Nistrului și Prutului se mențin formațiuni de gheață instabile, care nu pot susține greutatea unei persoane. Potrivit salvatorilor, temperaturile oscilante din această perioadă favorizează subțierea gheții, ceea ce crește semnificativ […] Articolul Avertisment pentru amatorii de pescuit la copcă: gheața pe râuri și lacuri este subțire și extrem de periculoasă! apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei: Kremlinul pregătește o provocare de amploare, pentru a sabota negocierile de pace # Ziua
Kremlinul ar pregăti o provocare de proporții, cu victime umane, menită să deturneze negocierile de pace mediate de Statele Unite, avertizează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SVR). Informația a fost făcută publică vineri, într-un comunicat citat de RBC-Ucraina. Potrivit SVR, operațiunea ar avea un caracter complex și face parte dintr-o strategie mai largă de […] Articolul Serviciul de Informații Externe al Ucrainei: Kremlinul pregătește o provocare de amploare, pentru a sabota negocierile de pace apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Un tânăr din Republica Moldova, găsit împușcat în cap, pe un câmp din regiunea Veneto, Italia # Ziua
Corpul neînsuflețit al unui tânăr de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost depistat într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira din Italia. Potrivit presei apenine, citată de Deschide, moldoveanul activa în calitate de chelner într-un local din regiunea Veneția. Cotidianul Corriere della Sera scrie că descoperirea macabră a fost făcută pe […] Articolul Un tânăr din Republica Moldova, găsit împușcat în cap, pe un câmp din regiunea Veneto, Italia apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Trump amenință regimul de la Teheran pe fondul protestelor de amploare: „SUA vor veni în ajutorul manifestanților pașnici” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat vineri un avertisment dur la adresa autorităților de la Teheran, afirmând că Washingtonul este pregătit să sprijine protestatarii iranieni dacă regimul va continua să recurgă la violență împotriva populației civile. Declarația a fost făcută de liderul american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în contextul manifestațiilor masive […] Articolul Trump amenință regimul de la Teheran pe fondul protestelor de amploare: „SUA vor veni în ajutorul manifestanților pașnici” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
DOC | Opt cetățeni ruși au primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret emis de președintele Maia Sandu # Ziua
Opt cetățeni ai Federației Ruse au obținut cetățenia Republicii Moldova în baza unui decret semnat de președintele Maia Sandu în data de 31 decembrie 2025. Printre noii cetățeni se regăsesc persoane care au colaborat sau sunt apropiate de trupa rusească Bi-2. Conform decretului prezidențial, cetățenia Republicii Moldova le-a fost acordată lui Gleb Koliadin, cunoscut ca […] Articolul DOC | Opt cetățeni ruși au primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret emis de președintele Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Cauza incendiului din barul din Elveția, surprinsă în imagini. Focul a pornit de la niște artificii ridicate foarte aproape de tavan # Ziua
Apar noi detalii privind cauza incendiului urmat de explozia devastatoare din barul Constellation, din stațiunea Crans-Montana, Elveția, din noaptea de Revelion. O fotografie publicată de BFMTV surprinde chiar momentul izbucnirii focului, care ar fi pornit de la izolația din spumă de pe tavanul localului. În partea superioară a imaginii se observă primele flăcări apărând la […] Articolul Cauza incendiului din barul din Elveția, surprinsă în imagini. Focul a pornit de la niște artificii ridicate foarte aproape de tavan apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Și-au violat sora și au lăsat-o însărcinată la doar 12 ani. Doi frați, condamnați la câte 10 ani de închisoare # Ziua
Doi frați în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, dintr-o localitate din sudul Republicii Moldova, au fost condamnați la câte 10 de de închisoare, pentru că și-au violat în mod repetat sora minoră încă de când avea doar 8 ani. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală. Potrivit probatoriului acumulat, pe parcursul mai multor […] Articolul Și-au violat sora și au lăsat-o însărcinată la doar 12 ani. Doi frați, condamnați la câte 10 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
WSJ: Atacurile Rusiei asupra Odessei vizează „artera economică” a Ucrainei, în timp ce eforturile de pace ale SUA continuă # Ziua
Rusia și-a intensificat în luna decembrie atacurile asupra orașului Odesa, principalul port al Ucrainei la Marea Neagră și nod-cheie pentru exporturile de cereale, într-o strategie care urmărește să lovească direct economia ucraineană, pe fondul continuării eforturilor diplomatice americane pentru încetarea războiului. Cu o zi înainte ca președintele Volodimir Zelenski să ceară un sprijin american sporit […] Articolul WSJ: Atacurile Rusiei asupra Odessei vizează „artera economică” a Ucrainei, în timp ce eforturile de pace ale SUA continuă apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Carburanții se scumpesc în weekend. ANRE invocă noi factori care influențează prețurile la benzină și motorină # Ziua
Prețuri mai mari la carburanți. Potrivit plafonului stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru perioada 3-5 ianuarie, benzina cu cifra octanică 95 se scumpește cu 18 bani, iar motorina – cu 14 bani. Astfel, benzina se va vinde la pompă cu 21,92 lei, iar motorina va costa 18 lei și 70 de bani. […] Articolul Carburanții se scumpesc în weekend. ANRE invocă noi factori care influențează prețurile la benzină și motorină apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
38 de bebeluși au apărut pe lume, în prima zi din 2026. Exact jumătate sunt băieți, respectiv, cealaltă jumătate fete # Ziua
38 de copii s-au născut în Republica Moldova, în prima zi a noului an, anunță Ministerul Sănătății. Proporția între sexe este egală, adică 19 nou-născuți sunt băieței, iar 19 fetițe. Toate nașterile au decurs fără complicații, mai precizează instituția. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului, unde s-au născut șapte […] Articolul 38 de bebeluși au apărut pe lume, în prima zi din 2026. Exact jumătate sunt băieți, respectiv, cealaltă jumătate fete apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Ucraina pregătește reluarea schimburilor de prizonieri. Reuniuni-cheie pentru pace, cu participarea Europei, SUA și NATO # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi seară intensificarea eforturilor diplomatice pentru reluarea schimburilor de prizonieri cu Rusia și organizarea, la începutul lunii ianuarie, a unor reuniuni internaționale esențiale dedicate păcii și garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Potrivit lui Zelenski, șeful delegației ucrainene în negocieri, Rustem Umerov, se află în aceste zile în Turcia, unde poartă […] Articolul Ucraina pregătește reluarea schimburilor de prizonieri. Reuniuni-cheie pentru pace, cu participarea Europei, SUA și NATO apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O femeie în vârstă de 71 de ani din Vadul lui Vodă, care era imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri, după ce în casa în care locuiește a izbucnit un incendiu. Intervenția a avut loc în seara zilei de 1 ianuarie, apelul la 112 fiind recepționat la ora 21:15. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările […] Articolul O femeie imobilizată la pat a fost salvată dintr-un incendiu produs aseară la Vadul lui Vodă apare prima dată în ZIUA.md.
