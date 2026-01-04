VIDEO | Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au atacat poziții ISIS în Siria 

11:40

38 de copii s-au născut în Republica Moldova, în prima zi a noului an, anunță Ministerul Sănătății. Proporția între sexe este egală, adică 19 nou-născuți sunt băieței, iar 19 fetițe. Toate nașterile au decurs fără complicații, mai precizează instituția. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului, unde s-au născut șapte […] Articolul 38 de bebeluși au apărut pe lume, în prima zi din 2026. Exact jumătate sunt băieți, respectiv, cealaltă jumătate fete apare prima dată în ZIUA.md.