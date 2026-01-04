Raport UE șocant. Calea ferată a Moldovei este practic nefuncțională
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind în stare proastă, iar aproape 45% din rețeaua extinsă este evaluată ca foarte degradată, în condițiile în care trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu
Mecanismul prin care statul ar urma să sprijine fermierii prin emiterea unor obligațiuni garantate de Guvern este unul utilizat și în alte state, însă aplicarea lui în Republica Moldova riscă să creeze mai multe probleme decât soluții, avertizează expertul în agricultură Iurie Rija. Potrivit acestuia, ideea Guvernului este ca statul să devină fidejusor în fața
Termoelectrica, „bomba cu ceas” din energie: profit mic, datorii mari și risc direct pentru buget # Bani.md
Ministerul Finanțelor avertizează, în analiza riscurilor bugetar-fiscale, că Termoelectrica rămâne una dintre cele mai sensibile vulnerabilități ale statului, în pofida faptului că a raportat profit în 2024. Compania este cel mai mare producător de stat de energie termică și electrică din Republica Moldova și furnizează aproximativ 15% din energia electrică a țării și asigură încălzirea
Ministerul Finanțelor recunoaște că o parte importantă dintre întreprinderile și societățile comerciale cu capital de stat rămân o vulnerabilitate pentru bugetul public, chiar dacă unele raportează profituri. Analiza vizează rezultatele financiare pe 2024 pentru 91 de întreprinderi de stat, 15 societăți cu capital majoritar de stat și 13 societăți cu capital integral de stat Per
Anul 2026 vine cu schimbări economice și sociale în Republica Moldova, care vor afecta populația, mediul de afaceri și administrația publică. Este vorba de politici salariale și fiscale, până la energie, agricultură și piața muncii, autoritățile pregătesc schimbări cu impact major. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, vor fi eliminate compensațiile pentru energia electrică, sprijinul
Investitorii de stat ai Emiratelor Arabe Unite (SOI) administrează active în valoare de 2,931 de trilioane de dolari (aproximativ 10,75 trilioane de dirhami), ceea ce plasează țara pe locul al patrulea la nivel mondial, potrivit Raportului Anual 2026 publicat joi de Global SWF, citat de khaleejtimes.com. Statele Unite conduc clasamentul global, cu 13,2 trilioane de dolari
Mai multe scenarii privind principalele evenimente care sunt așteptate să ocupe atenția globală în anul 2026 au fost analizate de jurnaliștii de la publicația POLITICO. Într-un mod similar cu analiza pariurilor sportive, aceștia au stabilit cote privind cele mai importante teme ale arenei internaționale, precum posibila supraviețuire politică atât a maghiarului Viktor Orban, cât și a
O amplă dezbatere a fost declanșată în Washington de mutarea lui Jeff Bezos în Florida, pentru a scăpa de impozitul pe câștiguri de capital de 7% introdus de stat. Decizia lui Bezos a redus cu aproape un miliard de dolari veniturile proiectate pentru educație, demonstrând dependența statului de câteva tranzacții mari realizate de un număr
Piața de echilibrare a energiei electrice a devenit operațională: primele tranzacții, înregistrate # Bani.md
Primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE) din Republica Moldova au fost realizate la 31 decembrie 2025, după depunerea primelor oferte pentru energie de echilibrare, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica". Tranzacțiile au fost efectuate în baza dispozițiilor de dispecer emise de Operatorul Sistemului de Transport al energiei electrice (OST), conform Regulilor pieței
Un lot de ouă de găină a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au indicat prezența unei substanțe farmacologice interzise, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre ouă de găină cu marcajul 3 MD BR 004, comercializat de SRL Raiplai-Avicola, având data durabilității minimale cuprinsă între 10 ianuarie 2026 și
Marea țeapă a roaming-ului cu UE! Moldovenii care sună din UE în Moldova, taxați conform tarifelor internaționale # Bani.md
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă, în baza regimului „Roam Like at Home". Operatorii locali și-au adaptat ofertele astfel încât apelurile, mesajele și internetul mobil să nu mai implice costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. În practică
Angajatorii din Republica Moldova pot acorda salariaților tichete de vacanță sau pot compensa cheltuielile pentru odihnă în structurile de primire turistică din mediul rural, în baza modificărilor operate la Codul fiscal, care au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026. Potrivit noilor prevederi, companiile pot alege între achiziționarea tichetelor de vacanță pentru angajați sau contractarea
Trump Media and Technology Group, compania afiliată președintelui american Donald Trump, a anunțat că va lansa un nou token digital care va fi distribuit tuturor acționarilor săi, câte un token pentru fiecare acțiune deținută. Măsura marchează o extindere semnificativă a grupului în zona activelor digitale și vine într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în
200 000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar putea dispărea până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a inteligenței artificiale, arată un raport al băncii de investiții Morgan Stanley. Estimările indică faptul că aproximativ 10% din forța de muncă a băncilor europene, adică peste 212.000 de angajați, ar putea fi afectată de
Republica Moldova a importat cafea boabe în valoare de 26 de milioane de dolari în anul 2025, depășind pentru prima dată, din punct de vedere financiar, importurile de cafea solubilă. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul", care constată o schimbare clară în structura consumului de cafea
Peste 36 000 de lei pe lună pentru o familie: Moldova, mai scumpă decât Ucraina și aproape de România # Bani.md
Cheltuielile lunare estimate pentru o familie de patru persoane în Republica Moldova ajung la aproximativ 36 020 de lei, fără a include chiria, potrivit datelor publicate de platforma internațională Numbeo, care monitorizează prețurile și puterea de cumpărare în peste 200 de țări. Pentru o persoană singură, costurile lunare sunt evaluate la circa 10 427 de
Accizele și marja comercială schimbă jocul pe piața carburanților: 2026 începe cu scumpiri la benzină și motorină # Bani.md
Piața carburanților din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu minime record de preț, iar începutul lui 2026 aduce primele scumpiri, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Pentru benzina COR 95, prețul maxim din 2025 a fost de 24,79 lei pe litru, înregistrat în perioada 25–28 ianuarie. Cel mai mic preț, de 21,72 lei
Fiecare al doilea control fiscal a scos la iveală nereguli: amenzi de peste un milion de lei # Bani.md
Încălcări ale legislației fiscale au fost constatate în 263 de cazuri, în urma a 432 de acțiuni de control fiscal desfășurate în luna decembrie 2025. Pentru neregulile depistate, Serviciul Fiscal de Stat a aplicat sancțiuni fiscale în sumă de 835 mii lei și sancțiuni contravenționale în valoare de 261,3 mii lei. Acțiunile de control au
Republica Moldova a importat lapte și produse lactate în valoare totală de 23,4 milioane de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, potrivit datelor Serviciul Vamal obținute de RUPOR.MD. Volumul total al importurilor de produse încadrate a fost de 26.717 tone. Cea mai mare parte a importurilor de lapte ca materie primă a provenit din Ucraina, care
Investițiile străine directe (ISD) continuă să se diminueze în Republica Moldova, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru trimestrul III 2025. Evoluția trimestrială arată o tendință descendentă, care ridică semne de întrebare în privința atractivității mediului investițional. Conform datelor BNM, în trimestrul III 2025, acumularea netă de pasive sub formă de investiții străine
Importul de automobile chinezești în Rusia s-a prăbușit la jumătate, pe fondul majorării taxei de reciclare # Bani.md
Livrările de automobile din China către Rusia au scăzut dramatic în acest an, ajungând la 8,1 miliarde de dolari în perioada ianuarie–noiembrie, de aproape două ori mai puțin față de anul trecut. Calculul aparține Institutul Gaidar, pe baza datelor administrației vamale chineze. Potrivit analiștilor, principala cauză a prăbușirii este majorarea taxei de reciclare (utilizaționny sbór),
Republica Moldova continuă să consume mai mult decât produce, iar acest dezechilibru structural se vede clar în datele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei pentru trimestrul III 2025. Deficitul contului curent a ajuns la 867,1 milioane de dolari, echivalentul a 14,3% din PIB, un nivel considerat critic pentru o economie mică și dependentă de importuri.
Moldova, blocată la coada sărăciei. Venitul pe cap de locuitor este de cinci ori mai mic decât în Vest # Bani.md
Republica Moldova continuă să se afle printre țările cu cele mai mici venituri naționale pe cap de locuitor la nivel global, potrivit datelor pentru anul 2024 publicate de World Inequality, exprimate în euro la paritatea puterii de cumpărare (PPP). Venitul mediu anual pe cap de locuitor în Republica Moldova este estimat la aproximativ 9.100 de
Banii pe mâna inteligenței artificiale: Visa și Mastercard experimentează plăți fără oameni # Bani.md
Marile companii din domeniul plăților și tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru o nouă formă de comerț digital, în care agenți de inteligență artificială pot căuta produse, compara prețuri și finaliza achiziții în numele consumatorilor. Potrivit CNBC, acest model, denumit „agentic commerce", este văzut ca următoarea mare transformare a comerțului global și ar putea deveni realitate
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat existența unei practici comerciale înșelătoare la o unitate de schimb valutar a BC „Victoriabank" SA, în urma unui control inopinat privind respectarea obligațiilor de informare corectă a consumatorilor. Constatările au stat la baza unei Hotărâri din 11 noiembrie 2025, care a fost menținută de Consiliul de Administrație
Compania aeriană HiSky, controlată de omul de afaceri moldovean Iulian Scorpan, anunță extinderea operațiunilor pe piața transatlantică, după reluarea, în 2024, a zborurilor directe dintre București și New York. La împlinirea unui an de operare pe această rută, peste 40.000 de pasageri au călătorit deja fără escală între România și Statele Unite cu zboruri HiSky.
Fără interes, fără rezervări: coridorul de gaze Grecia–Est care trece prin Moldova rămâne pe hârtie # Bani.md
Coridorul vertical de transport al gazelor naturale din Grecia spre Europa de Est și de Nord, care include și Republica Moldova, intră într-o etapă decisivă, în care viabilitatea comercială a proiectului este pusă la încer
Importurile de produse energetice și electricitate ale Republicii Moldova au crescut în trimestrul III 2025 și au ajuns la 423,88 milioane de dolari SUA, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți. Potrivit BNM, principalul factor care a determinat majorarea […] Articolul Moldova a plătit dublu pentru lumină. Importurile de energie au sărit ca valoare apare prima dată în Bani.md.
Datoria externă a Moldovei a crescut cu peste 1,27 miliarde USD în nouă luni. Povara a ajuns la aproape 59% din PIB # Bani.md
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți Majorarea, echivalentă cu 1,28 miliarde USD, a fost determinată atât de […] Articolul Datoria externă a Moldovei a crescut cu peste 1,27 miliarde USD în nouă luni. Povara a ajuns la aproape 59% din PIB apare prima dată în Bani.md.
Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova s-au redus în trimestrul III 2025 cu 2,9% față de perioada anterioară și au totalizat 463,75 milioane de dolari SUA, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei în Balanța de plăți. Volumul acestora a reprezentat 7,6% din Produsul Intern Brut. Scăderea a fost determinată în principal de […] Articolul Moldova rămâne fără banii muncitorilor din străinătate apare prima dată în Bani.md.
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, moneda naţională […] Articolul Bulgaria spune „adio” levei. Euro a devenit moneda oficială din 2026 apare prima dată în Bani.md.
Sancțiuni suspendate temporar: SUA dau undă verde rafinăriei din Serbia, controlată de Rusia # Bani.md
Statele Unite au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al energiei Dubravka Djedovic Handanovic, potrivit Agerpres. „Societatea NIS a obţinut o licenţă de la Biroul de control […] Articolul Sancțiuni suspendate temporar: SUA dau undă verde rafinăriei din Serbia, controlată de Rusia apare prima dată în Bani.md.
Transportatorii moldoveni au primit 40 de autorizații suplimentare pentru curse spre Armenia # Bani.md
40 de autorizații suplimentare pentru transportul rutier de mărfuri în/din țări terțe au fost obținute pentru anul 2025, în urma negocierilor purtate de Agenția Națională Transport Auto cu autoritățile din Republica Armenia. Potrivit anunțului făcut de ANTA la sfârșitul anului trecut, autorizațiile au fost acordate de Ministerul Administrației Teritoriale și Infrastructurii al Republicii Armenia și […] Articolul Transportatorii moldoveni au primit 40 de autorizații suplimentare pentru curse spre Armenia apare prima dată în Bani.md.
Roaming liberalizat cu UE pentru moldoveni: economii de circa 180 de milioane de euro pe an # Bani.md
Roamingul cu Uniunea Europeană a fost liberalizat începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, cetățenii moldoveni care călătoresc peste hotare vor achita tarife naționale pentru serviciile de comunicații, scrie REALITATEA.MD. Se estimează că, urmare a implementării măsurii, cetățenii noștri vor economisi anual 180 de milioane de euro. Decizia privind liberalizarea roamingului a fost aprobată urmare a […] Articolul Roaming liberalizat cu UE pentru moldoveni: economii de circa 180 de milioane de euro pe an apare prima dată în Bani.md.
Peste 3,4 milioane MWh de energie electrică au fost achiziționate de SA „Energocom” în cadrul obligației de serviciu public, aproximativ 90% din aceste volume provenind din import, pentru a acoperi necesarul pieței interne a Republicii Moldova în anul 2025. Pentru realizarea importurilor, compania a participat la peste 1 500 de licitații de rezervare a capacității […] Articolul Energocom a procurat peste 3,4 milioane MWh de energie electrică prin 1 500 de licitații apare prima dată în Bani.md.
Articolul La mulți ani, 2026 apare prima dată în Bani.md.
Bitcoin a încheiat anul cu o evoluție sub așteptările pieței, marcând o scădere de aproape 5% pe ansamblul anului și un declin accentuat în ultimul trimestru, în pofida unui context care părea favorabil pentru criptomonede. Investitorii mizau pe posibile reduceri ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală în 2026, pe un cadru de reglementare mai […] Articolul Bitcoin încheie anul pe minus: așteptările optimiste nu au salvat piața cripto apare prima dată în Bani.md.
Agenția internațională de rating Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, plasând capitala Ungariei în categoria cu risc ridicat, cunoscută drept „junk”. Mai mult, ratingul a fost pus sub revizuire pentru o posibilă nouă retrogradare, pe fondul riscului crescut de neplată. Potrivit comunicatului Moody’s, principalul motiv al deciziei îl […] Articolul Moody’s trage frâna: Budapesta devine o destinație riscantă pentru investiții apare prima dată în Bani.md.
Lovitură fiscală la pompă. Accizele cresc din nou, benzina și motorina se scumpesc de la 1 ianuarie # Bani.md
Cotele accizelor la produsele petroliere vor fi majorate din 1 ianuarie 2026. Prevederile sunt incluse în Codul fiscal, care stabilește nivelurile de impozitare pentru anul viitor. Astfel, acciza pentru motorină va crește de la 3.475,36 lei pe tonă în anul curent la 3.718,64 lei pe tonă în 2026. În cazul benzinei, acciza va fi majorată […] Articolul Lovitură fiscală la pompă. Accizele cresc din nou, benzina și motorina se scumpesc de la 1 ianuarie apare prima dată în Bani.md.
Exportul de gaze către Republica Moldova, prin gazoductul Iași – Ungheni, atinge astăzi 6 milioane metri cubi, maximul absolut de capacitate al conductei, scrie economedia.ro. Jurnaliștii români precizează că țara noastră are ca unică sursă de aprovizionare România, atât ca import de gaze de peste Prut, cât și ca oferirea de spațiu de depozitare subterană […] Articolul Gaz la limită pentru Moldova: conducta Iași–Ungheni funcționează la capacitate maximă apare prima dată în Bani.md.
Primele zile ale anului 2026 vin cu scumpiri nesemnificative la carburanți. Potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru perioada 1–2 ianuarie 2026, șoferii vor plăti puțin mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Astfel, benzina COR 95 va avea un preț maxim de 21,74 lei/litru, în […] Articolul Prețurile la benzină și motorină cresc ușor în primele zile din 2026 apare prima dată în Bani.md.
Fiscul pune pe masă regulile pentru freelanceri: cum se va aplica noul regim fiscal din 2026 # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a venit cu noi clarificări privind aplicarea „legii freelancerilor”, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, oferind detalii practice despre modul de impozitare, înregistrare și evidență a activității pentru antreprenorii independenți. Precizările vin în continuarea discuțiilor publice despre viitorul patentei și tranziția liber-profesioniștilor către noul regim fiscal. Noul […] Articolul Fiscul pune pe masă regulile pentru freelanceri: cum se va aplica noul regim fiscal din 2026 apare prima dată în Bani.md.
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei ani, odată cu intrarea în funcţiune a unor noi facilităţi de producţie în America de Nord, transmite Bloomberg. Potrivit unui raport elaborat de firma Kpler, care urmăreşte datele privind transportul maritim, exporturile de gaze lichefiate au crescut […] Articolul Gazul lichefiat american ia cu asalt lumea: SUA sparg borna de 100 de milioane de tone apare prima dată în Bani.md.
Seara de Revelion va fi sărbătorită și în Piața Marii Adunări Naționale, unde cetățenii sunt așteptați să întâmpine noul an cu muzică, dans și focuri de artificii, începând cu ora 20:00. Programul începe cu spectacolul „Feerie | D’ale Carnavalului…”, unde vor evolua interpreți cunoscuți, printre care DARA, Brio Sonores, Diana Rotaru, AURA, Georgeta Voinovan, Catharsis, […] Articolul Concertul de Revelion din centrul capitalei, în direct la Realitatea TV. Vezi programul apare prima dată în Bani.md.
Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart un seif cu burghiul și au furat de 30 de milioane de euro # Bani.md
Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart cu un burghiu un seif din care au furat bani, aur și bijuterii de 30 de milioane de euro. FOTO Facebook Gelsenkirchen Police Hoții au intrat într-o bancă din vestul Germaniei și au spart cu un burghiu de mari dimensiuni un seif din care au furat numerar […] Articolul Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart un seif cu burghiul și au furat de 30 de milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
Începând cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților ungare, circulația camioanelor va fi direcționată în principal pe autostrăzi, acestea urmând a fi părăsite doar în apropierea destinației finale și pe […] Articolul Tranzitul și taxele prin Ungaria se schimbă: ce trebuie să știe transportatorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
41 767 de persoane fizice din Republica Moldova au redirecționat în anul 2025 câte 2% din impozitul pe venit, iar suma totală validată a depășit 19,9 milioane de lei. Datele sunt incluse în raportul privind desemnarea procentuală pentru anul 2025 și indică o creștere constantă a utilizării acestui mecanism față de anii precedenți. În total, […] Articolul Boom la mecanismul 2%: ONG-urile și cultele au atras aproape 20 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Ratele de bază ale dobânzilor rămân diferite de la o țară la alta și reflectă inflația, riscurile economice și politicile monetare adoptate de băncile centrale. În acest context global, Republica Moldova are o rată de bază de 5%, un nivel situat sub dobânzile foarte ridicate din unele economii emergente, dar peste cele practicate în statele […] Articolul Dobânzile de bază în lume. Moldova, la 5%, între economiile emergente și cele dezvoltate apare prima dată în Bani.md.
Fiecare al treilea moldovean este sărac. Ministra Muncii, Plugaru: Metodologia e sovietică și nu reflectă tot sprijinul # Bani.md
Datele actuale publicate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei din Republica Moldova nu reflectă tot sprijinul acordat de guvern, a declarat, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, unde ministra a fost întrebată dacă moldovenii trăiesc, într-adevăr, mai bine și dacă autoritățile contestă […] Articolul Fiecare al treilea moldovean este sărac. Ministra Muncii, Plugaru: Metodologia e sovietică și nu reflectă tot sprijinul apare prima dată în Bani.md.
Casa de producție Realitatea Film se numără printre beneficiarii concursului anual de finanțare organizat în 2025 de Centrul Național al Cinematografiei (CNC). Decizia a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului CNC nr. 19/25 din 4 decembrie 2025, în urma suplinirii bugetului instituției din partea Ministerului Culturii. În cadrul acestei decizii, două proiecte dezvoltate de Realitatea Film […] Articolul „Import/Export MD” și „Fiica vinificatorului” primesc finanțare de la CNC Moldova apare prima dată în Bani.md.
