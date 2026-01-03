Facturi mai mari la energia electrică din ianuarie. Explicațiile oficialilor

20:10

Anul 2025 a fost marcat de alegeri importante pentru Republica Moldova, care urmau să definească drumul pe mai departe al ţării. În pofida unei ample campanii de dezinformare din partea Kremlinului şi a încercărilor masive de corupere electorală, cetăţenii au ales calea democraţiei. A rezultat un Parlament cu o majoritate stabilă, dar care ar trebui să asigure și pluralismul de opinie. Tot anul acesta, Chişinăul a fost gazda unui important summit şi a fost vizitat de mai mulţi oficiali de rang înalt. Urmăriți în continuare o retrospectivă politică a anului 2025.