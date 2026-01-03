Ministerul Finanțelor a lansat o platformă privind integrarea europeană
Logos-Press, 3 ianuarie 2026 16:45
Ministerul Finanțelor a introdus pe site-ul său o nouă secțiune dedicată integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, informează Logos Press.
Acum 15 minute
16:45
Acum 2 ore
15:15
Pragul pentru contractele de achiziție publică va fi de un milion de lei în cazul lucrărilor și serviciilor sociale și de 600 de mii de lei în cazul bunurilor și serviciilor, informează Logos Press.
Acum 4 ore
14:00
La 1 ianuarie 2026, China va reîncepe să perceapă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru vânzarea de prezervative și pilule contraceptive după 30 de ani, a anunțat Logos Press la 1 ianuarie 2026.
Acum 6 ore
12:45
Bancnotele Băncii Naționale a Moldovei aflate în circulație sunt în deplină conformitate cu legislația în vigoare, iar autenticitatea lor nu poate fi pusă la îndoială, informează Logos Press.
12:15
Între 2 și 3 ianuarie 2026, în jurul orei 2 a.m., cel puțin șapte explozii au răsunat în capitala venezueleană Caracas și cel puțin 11 ținte au fost atacate de SUA, a raportat Logos Press.
11:30
Din ianuarie 2026, accizele la produsele din tutun au crescut, în medie, cu 10%. Acest lucru este stipulat de modificările aduse Codului Fiscal, care stabilesc o creștere a accizelor la țigaretele care conțin tutun, cu și fără filtru, de la 1081,43 lei +13% la 1189,57 lei +13% (dar nu mai puțin de 1.595,53 lei la 1.000 de bucăți).
Acum 8 ore
10:45
Activitatea unei grupări criminale transnaționale, specializată în furtul unor sume mari de bani pe zboruri internaționale, a fost lichidată în Moldova, informează Logos Press.
09:15
Capacitățile tehnologice ale Europei nu asigură securitatea tuturor datelor doar în resursele cloud europene. Piața digitală este dominată de americani. Aceasta este opinia lui Miguel de Bruycker, șeful Centrului belgian de securitate cibernetică, relatează Logos Press cu referire la Financial Times.
Acum 24 ore
19:00
Cetățenii moldoveni care au locuit în străinătate și au decis să se întoarcă în țară pentru ședere permanentă pot beneficia de o scutire de taxe de import pentru bunurile personale și un autoturism, a raportat Logos Press.
18:00
Deficitul contului curent al balanței de plăți în T3 2025 a fost de 867 de milioane de dolari, comparativ cu 995 de milioane de dolari în T2 și 883 de milioane de dolari în T3 2024″, a raportat Logos Press.
17:30
În următorii trei ani, 59,5% din împrumuturile externe vor fi utilizate pentru susținerea bugetului de stat, în timp ce aproximativ 40,5% vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor de investiții, a raportat Logos Press.
Ieri
16:45
Capitala turistică a Mediteranei, așa cum este numită Antalya în Turcia, a primit 17 122 548 de turiști în 2025, un alt record, a raportat Logos Press.
16:15
De la 1 ianuarie 2026, angajatorii din Republica Moldova au dreptul de a oferi angajaților vouchere de vacanță în mediul rural, informează Logos Press.
15:30
Între 2026 și 2028, Ucraina va trebui să plătească în medie peste 28 de miliarde de dolari (1,19 trilioane de grivne) anual pentru a-și rambursa datoriile externe, a raportat Logos Press.
15:15
Numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova (RSA) a crescut cu aproape 6.000 de persoane în ultimii patru ani, informează Logos Press.
14:45
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), datoria externă brută a Moldovei a crescut cu 1,28 miliarde de dolari în ianuarie-septembrie 2025, echivalentul unei creșteri de 12,4%, a raportat Logos Press.
14:15
La 1 ianuarie, Regatul Unit și alte peste 40 de țări au început să pună în aplicare noi norme fiscale pentru criptomonede, a raportat Logos Press, citând Financial Times.
13:45
Organizațiile culturale, artiștii, pictorii, scriitorii, arhitecții și designerii moldoveni au obținut acces direct la finanțarea europeană”, relatează Logos Press.
13:15
Consumul de vin în Georgia a scăzut cu peste 60% în ultimii zece ani, de la aproape 79 de milioane de litri în 2016 la puțin peste 31 de milioane de litri în 2024, a raportat Logos Press.
12:30
Piața mondială a petrolului așteaptă cu nerăbdare reuniunea online a țărilor OPEC+ din 4 ianuarie pentru a evalua situația actuală a comerțului cu produse petroliere și pentru a stabili politica de producție de petrol pentru 2026, a raportat Logos Press.
12:00
Trump a dat dovadă de ignoranță totală în cadrul întâlnirii sale cu Zelensky la Mar-a-Lago, susținând o poziție pro-rusă, a raportat Logos Press, citând WP.
11:30
În 2026, Academiile de Științe ale Moldovei și României își vor sărbători aniversările prin proiecte științifice și culturale comune, relatează Logos Press.
10:45
În anul 2025, 45.353 de contribuabili au virat 2% din impozitul pe venit către o organizație non-profit sau religioasă, susținând astfel ONL-urile cu suma totală de 19.922.257 lei, informează Logos Press.
10:15
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu la sistemul de taxare rutieră vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026, – Logos Press.
09:45
Marja maximă de până la 3% pe an pentru creditele ipotecare garantate de stat în cadrul programului de stat „Prima Casă” va fi aplicată contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026, informează Logos Partners.
09:15
Importatorii de oțel și aluminiu din UE vor începe să plătească o taxă pe emisiile de CO2 provenite de la produsele lor începând cu 1 ianuarie 2026. Criticii consideră noile măsuri ca fiind protecționiste, argumentând că acestea vor afecta comerțul, a relatat Logos Press, citând Euronews.
08:45
Loviturile Rusiei asupra Odessei au ca scop tăierea liniei de aprovizionare economică a Ucrainei. Aceasta este ceea ce a sugerat publicația de autoritate The Wall Street Journal (WSJ), a raportat Logos Press.
08:15
Compania Trump Media a președintelui american Donald Trump va emite o nouă criptomonedă pentru acționarii săi, potrivit Logos Press.
1 ianuarie 2026
19:15
Acum, abonații operatorilor moldoveni pot efectua apeluri, trimite SMS-uri și utiliza internetul mobil în 27 de țări ale UE fără tarife de roaming – în aceleași condiții ca acasă.
19:00
Uniunea Avocaților din Moldova a anunțat că se va întruni în ședință extraordinară pe data de 5 ianuarie 2026, informează Logos Press.
18:45
Un incendiu de proporții la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana în noaptea de Anul Nou a provocat moartea a 40 de persoane.
18:15
Premierul Alexandru Munteanu a prezentat un raport „informal” privind primele două luni ale actualului cabinet, informează Logos Press.
18:00
„Podul de Flori” peste râul Prut, care leagă orașele Ungheni-Golaiesti (România) și Zagarancu (Republica Moldova), va fi deschis circulației în toamna acestui an. Demararea lucrărilor a fost anunțată pe 26 aprilie 2025, informează Logos Press.
17:30
Muzicianul prog-rock Gleb Koliadin, care a cântat cu formația rusă „Bi2” în calitate de aranjor, precum și cameramanul și editorul Eugen Remizovsky au primit cetățenia Republicii Moldova, informează Logos Press.
17:15
Aproximativ 200 de drone au fost lansate pe teritoriul Ucrainei în ajunul Anului Nou, unele dintre ele în regiunea Odesa. În urma atacului, infrastructura portuară a fost deteriorată, a declarat vicepremierul ucrainean pentru reconstrucție Oleksiy Kuleba. Potrivit acestuia, instalațiile din porturile Izmail și Odessa au fost avariate.
17:00
Poliția va cheltui aproape 1,5 milioane de lei în 2026 pentru repararea și întreținerea parcului său auto, a informat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:45
De la 1 ianuarie 2026, o nouă formă de activitate – antreprenorul independent – va fi lansată oficial în Moldova, – informează Logos Press.
16:15
Salariul minim în Moldova de la 1 ianuarie 2026 a ajuns la 6.300 de lei (aproximativ 320 de euro). Acesta este aproape la fel de mare ca în Belarus, mai mare decât în Rusia și Ucraina, dar semnificativ mai mic decât în cele mai apropiate țări din zona euro”, a raportat Logos Press.
15:30
Aproximativ 11 milioane de cetățeni ucraineni au părăsit țara de la începutul ostilităților.
15:00
În mod tradițional, la 31 decembrie, autorii Financial Times își publică previziunile anuale pentru 2026, care acoperă politica, economia și tehnologia, potrivit Logos Press.
14:30
În ajunul Anului Nou, în orașul Gelsenkirchen din vestul Germaniei, hoții au forat zidul băncii Sparkasse, pătrunzând în aproximativ 3 200 de celule. Pagubele sunt estimate la până la 90 de milioane de euro. Acesta este unul dintre cele mai mari jafuri bancare din istoria Germaniei, informează Logos Press cu referire la DW.
13:45
Forbes SUA a publicat un clasament global al miliardarilor în dolari. În acest an, au fost 3.028 de miliardari în el – și acesta este un nou record pentru listă (în 2024, numărul miliardarilor din lume a ajuns la 2.781). Averea totală a crescut, de asemenea – de la 14,2 trilioane de dolari anul trecut la 16,090 trilioane de dolari anul acesta.
13:15
Venitul pe cap de locuitor al Moldovei este de 3,5-4,5 ori mai mic decât media UE, a raportat Logos Press.
12:30
În 2025, titlul de „economia anului” a fost acordat Portugaliei, care a ocupat primul loc în clasament din 36 de țări.
11:30
În 2025, sesiunea de toamnă a Parlamentului s-a încheiat mai târziu decât de obicei, la 31 decembrie. Sesiunea de primăvară va începe în februarie și va dura până la sfârșitul lunii iulie, în timp ce sesiunea de toamnă va începe în septembrie și va dura până la sfârșitul lunii decembrie.
10:45
În timpul sărbătorilor de Anul Nou din orașul elvețian Crans-Montana (cantonul Valais) au avut loc o explozie și un incendiu. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost ucise și zeci au fost rănite, au relatat publicațiile locale RTS și Blick.
31 decembrie 2025
19:15
Finanțarea pentru Federația Moldovenească de Karate-Do nu va fi reluată până când nu vor fi eliminate deficiențele identificate într-un audit al Ministerului Educației și Cercetării, a informat Logos Press.
18:30
În Monitorul Oficial din 31 decembrie a fost publicată Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative, care introduce o serie de modificări ale Codului fiscal ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 – informează Logos Press.
18:00
Lydia Ababiy îi va succeda lui Anu Luca în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor începând cu 5 ianuarie 2026, informează Logos Press.
17:45
Guvernul Republicii Moldova a anunțat un apel pentru proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul Programului de măsuri pentru reintegrarea țării pentru 2026, informează Logos Press.
