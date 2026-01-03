Procurorul general al SUA anunță că Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme

08:50

La Punctul vamal de frontieră Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerația este semnalată pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră precizează că întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea desfășurându-se la capacitate maximă. Participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze pentru rute […] Articolul Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră recomandă alegerea altor puncte de trecere apare prima dată în ZIUA.md.