Copil de un an din Râbnița, spitalizat cu arsuri în urma unei electrocutări

14:30

Oficialii americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că Ucraina nu l-a vizat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și nici una dintre reședințele acestuia, în cadrul unui presupus atac cu drone, contrazicând acuzațiile formulate de Moscova potrivit cărora Kievul ar fi încercat să-l asasineze pe liderul rus, relatează The Wall Street Journal. Potrivit […] Articolul WSJ: Ucraina nu l-a vizat pe Putin în presupusul atac cu drone asupra reședinței sale, însă existența atacului nu este exclusă apare prima dată în ZIUA.md.