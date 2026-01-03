Rîs cu plîns: Inflația ca un cal fără călăreț
Noi.md, 3 ianuarie 2026 12:00
Avînd în vedere cum a fost sfîrșitul anului 2024 din punct de vedere economic, anul Calului promite să fie unul agitat. Pensiile, salariile și tarifele – cele mai vulnerabile și dureroase puncte ale Moldovei – continuă să „sară”, provocînd îngrijorare în rîndul cetățenilor.Cu toate acestea, oamenii speră că calul va reuși totuși să-și îndrepte calea și să c
Acum 15 minute
12:00
12:00
Ministerul Afacerilor Externe confirmă, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova, decesul cetățeanului moldovean, găsit împușcat în cap pe un cîmp din Italia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul locuia în apropierea zonei în care a fost descoperit corpul neînsuflețit.Potrivit MAE, acesta a fost găsit de către o persoană, iar la fața locului nu au fost iden
Acum o oră
11:30
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru mulți, nu doar liniște și familie, ci și aventuri copilărești care rămîn vii în memorie toată viața.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Corina Martiniuc a împărtășit o poveste plină de umor și nostalgie din iernile copilăriei sale.Autoarea își amintește cum, în anii copilăriei, aș
Acum 2 ore
11:00
RTEC informează că, începînd cu data de 03.01.2026, vor fi operate modificări în orarul zilelor de odihnă pentru următoarele rute de autobuz: nr. 2, 4, 19, 26 și 37.Călătorii sînt îndemnați să țină cont de aceste schimbări la planificarea deplasărilor.Informații suplimentare pot fi obținute apelînd dispeceratul PUA: 022 837 317.
11:00
Casa ministrului apărării al Venezuelei, Vladimir Padrino López, ar fi fost lovită într-un atac aerian, susține Sky News Arabia.Potrivit surselor postului de televiziune, a fost vizat și portul din Caracas, relatează haqqin.az.{{857019}}Între timp, pe străzile capitalei a apărut tehnică blindată. Vehiculele de luptă au fost desfășurate în zonele din apropierea palatului prezidențial Mirafl
10:30
În atenția cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA)! Activitatea Ambasadei R. Moldova în SUA, va fi relocată, pentru o perioadă estimată de trei - cinci luni, la o altă adresă, din data de 5 ianuarie.În caz de necesitate, cetățenii Republicii Moldova se pot apropia la următoarea adresă: 1015 15th Street, NW, et. 6, Washington, DC 20005, transmite Moldova1.Potrivit misiuni
10:30
Anul s-a dovedit incredibil de divers în ceea ce privește interviurile: de la filozofie profundă și explorare spațială la sporturi de elită și bătălii diplomatice. Dacă analiza este creierul unei publicații, atunci interviurile sunt fața și vocea ei. În 2025, departamentul analiză și interviuri al site-ului Noi.md și-a stabilit un obiectiv ambițios: să prezinte diversitatea lumii moldovene
Acum 4 ore
10:00
Actorul, regizorul și scenaristul rus Andrei Horoșev a decedat la vîrsta de 66 de ani. Despre aceasta a anunțat portalul „KinoTeatr.ru” la 2 ianuarie.{{856021}}Pe pagina artistului sînt indicate datele vieții — 29 iunie 1959 și 1 ianuarie 2026. Cauza morții nu este dezvăluită, relatează rzn.info.Andrei Horoșev s-a născut în localitatea Nahabino, regiunea Moscova. Faima i-au adus rolurile d
10:00
România, potrivit Ministerului Apărării Naționale, a ridicat în aer două avioane de vînătoare F-16 la granița cu Ucraina din cauza alertei aeriene.Vineri, 2 ianuarie, sistemul de supraveghere al ministerului „a înregistrat lansarea unei drone al Federației Ruse” în direcția porturilor ucrainene de pe Dunăre. Aproximativ la ora 11:50, două avioane F-16 au decolat de la Baza Aeriană 86 din Feteș
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 3 ianuarie sînt:03 ianuarie — a 3-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 362 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:21 3 Sfînta IulianaCe se sărbătorește în lume: Ziua Comemoră
09:00
Astăzi, în țară cerul va fi predominant noros.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță, pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din direcție variabilă, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +5...+6°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -1...+1°C.
Acum 6 ore
07:30
Scriitorul Vasile Ernu, despre prognoza Financial Times pentru acest an: "Să-i credem?" # Noi.md
Scriitorul Vasile Ernu, stabilit la București, România, dar care se trage de pe meleagurile noastre, a venit cu o reflecție în rețelele sociale, în contextul perspectivei pentru noul an anunțată, în mod tradițional, de publicația britanică The Financial Times, notează Noi.md."The Financial Times și-a publicat prognoza tradițională pentru anul viitor.Ce avem? Să-i credem?{{856980}}-Lume
07:00
Roman Iagupov, solistul trupei moldovenești Zdob Și Zdub, a împărtășit într-un interviu acordat jurnalistei Nata Albot amintiri personale despre familie și opiniile sale despre cultură și lume.Muzicianul a povestit că mama sa este originară din Chișinău, artistă de profesie, a studiat la școala de muzică și a cîntat în legendara capelă Doina. Potrivit lui, ea a jucat un rol cheie în formarea p
06:30
În trecut, în teatru existau mai multe personalități, oameni de la care nu puteai să-ți iei ochii pe scenă și cu care regizorul dorea să lucreze.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și artistul emerit al Moldovei, Dmitri Coev, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexander Stahurschi, pe canalul N4, relatează Noi.md„În prezent
Acum 8 ore
06:00
Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, compania Apple va schimba radical ciclul anual de lansare a smartphone-urilor sale.În 2026, nu va fi prezentat modelul de bază iPhone 18. În schimb, în toamnă se așteaptă anunțarea doar a dispozitivelor flagship: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max și iPhone pliabil, în timp ce iPhone 18 standard și alte modele accesibile vor fi lansate abia în primăva
05:30
Kedmi: „Belarus poate juca un rol decisiv în normalizarea relațiilor dintre Rusia și Ucraina” # Noi.md
Rusia nu a avut niciodată intenția de a distruge Ucraina, dar Moscova se opune utilizării teritoriului ucrainean ca bază militară. În acest context, Belarus va juca un rol decisiv în normalizarea relațiilor dintre Rusia și Ucraina.Această opinie a fost exprimată în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelia
05:00
Președintele Elveției: "Incendiul din Crans-Montana - una dintre cele mai cumplite tragedii" # Noi.md
Președintele Elveției, Guy Parmelin, a calificat incendiul din barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana drept una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria țării.„Incendiul care a avut loc noaptea trecută într-un bar din Crans-Montana este una dintre cele mai cumplite tragedii care au avut loc vreodată în țara noastră”, a declarat acesta.{{857011}}Guy Parmelin a mai a
04:30
Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional de la noi: A fost aprobat un nou proiect # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a semnat un Memorandum de Înțelegere cu o organizație din Ucraina.Documentul stabilește cadrul de colaborare pentru perioada 2026–2027 și are drept scop susținerea școlarizării copiilor refugiați și a continuării parcursului educațional al tinerilor ucraineni, notează Noi.md.Proiectul se referă la organizarea de activități și evenimente comune pentru prom
Acum 12 ore
04:00
În Finlanda, se permite din nou vînătoarea de lupi începînd cu 1 ianuarie, din cauza îngrijorării legate de creșterea numărului acestora – în prima zi după ridicarea interdicției, vînătorii au ucis 12 animale.Interdicția pe tot parcursul anului privind vînătoarea de lupi în Finlanda a fost ridicată odată cu noul an, cînd a intrat în vigoare controversata lege actualizată privind vînătoarea.
03:30
În sezonul rece, păsările sălbatice sedentare întîmpină dificultăți majore în găsirea hranei, iar sprijinul oamenilor poate fi decisiv pentru supraviețuirea lor.Ornitologul Silvia Ursul atrage atenția că hrănirea păsărilor pe timp de iarnă trebuie făcută corect și constant, folosind doar alimente naturale, neprocesate, și evitînd complet produsele dăunătoare, precum pîinea.{{855141}}Potriv
03:00
În regiunea Laponia din Finlanda, a fost înregistrat un record de temperatură de iarnă.Vineri, 2 ianuarie, puțin înainte de ora 1 noaptea, în satul Kilpisjärvi din municipiul Enontekiö a fost înregistrată o temperatură de minus 39,9 grade Celsius.{{855990}}Meteorologul Antti Ylhä-Ollila a precizat că temperatura nu va ajunge la -40 de grade, notează Noi.md cu referire la eurointegration.
02:30
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sînt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).Potrivit Comisiei Electorale Centrale, diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care a
02:00
Casa Albă a făcut public un grafic de nouă săptămîni pentru obținerea autorizațiilor de construcție a sălii de bal propuse de președintele Donald Trump.Acest lucru s-a întîmplat pe fondul declarațiilor uneia dintre comisiile federale că nu a primit încă planurile oficiale de construcție, iar detaliile cheie ale proiectului rămîn neclare.{{844140}}Termenele strînse și divulgarea limitată a
01:30
Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, situat pe str. Haltei, nr. 2, mun. Chișinău, reprezintă o instituție socială de importanță majoră, fiind unicul centru de acest tip din țară, notează Noi.md.Acest tip unic de serviciu este prestat de Primăria Chișinău, fiind finanțată integral din bugetul municipal. În perioada de iarnă numărul beneficiarilor c
01:00
O aeronavă de tip Beechcraft King Air B200, echipată cu sistemul Garmin Autoland, a efectuat o aterizare complet autonomă pe aeroportul „Rocky Mountain Metropolitan” din Colorado, SUA, după ce pilotul a devenit incapabil să mai controleze avionul. Este prima folosire de urgență în lume a acestei tehnologii.Pe 20 decembrie 2025, în statul Colorado, în jurul orei 14:00, în timpul unui zbor de la
00:30
Noile cercetări arată că, din cauza încălzirii globale, uraganele devin mai puternice, iar actuala scară Saffir-Simpson, limitată la categoria a cincea, ar putea să nu mai reflecte riscurile reale.Potrivit oamenilor de știință, din 2013, cel puțin cinci furtuni din lume au atins viteze ale vîntului de peste 309 km/h, ceea ce depășește cu mult pragul pentru categoria 5 (252 km/h). {{852381}
00:00
813 mașini au fost arse în timpul sărbătorilor de Anul Nou în Franța. Dintre acestea, 183 au luat foc din cauza răspîndirii flăcărilor.Departamentul Bas-Rhin, unde se află orașul Strasbourg, a înregistrat cel mai mare număr de incidente de vandalism, cu 117 mașini arse.În departamentul Rhône, cu capitala la Lyon, 82 de mașini au fost incendiate, urmat de departamentul Gironde în vest și de
00:00
Datele platformelor online arată că, încasările totale ale cinematografiei chineze în perioada Anului Nou 2026 (1-3 ianuarie) au depășit 500 de milioane de yuani.Pe primele trei locuri în box-office se află filmele „Zootopia 2”, „Avatar 3” și „The Quick and the Dead”, scrie romanian.cri.cn.
2 ianuarie 2026
23:30
În Israel, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, l-a criticat dur pe președintele Curții Supreme, Yitzhak Amit, folosind amenințări care au fost percepute ca violență directă.Această declarație a reprezentat o nouă etapă în escaladarea conflictului dintre puterea executivă și cea judiciară din țară. Reacția la declarațiile lui Smotrich a fost imediată: judecătorii și oamenii de afaceri și-au
23:30
Mai multe țări solicită ridicarea restricțiilor în Fîșia Gaza și distribuirea ajutoarelor umanitare # Noi.md
Miniștrii de Externe ai Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Indoneziei, Pakistanului, Turciei, Arabiei Saudite, Qatarului și Egiptului au emis, vineri, o declarație comună privind situația umanitară din Fîșia Gaza, exprimîndu-și îngrijorarea cu privire la deteriorarea continuă a condițiilor din această zonă, scrie romanian.cri.cnDeclarația subliniază că această criza umanitară din Fîșia Gaza a
Acum 24 ore
23:00
În vestul Germaniei, persoane necunoscute au pătruns în depozitul băncii Sparkasse și au furat bani și obiecte de valoare. Conform datelor preliminare, pagubele se ridică la aproximativ 34 de milioane de euro.Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 29 decembrie în orașul Gelsenkirchen. Hoții au făcut o gaură uriașă în peretele biroului și au pătruns în interior. Au luat tot ce se afla în s
23:00
Fluxul total de persoane între regiuni pe toate mijloacele de transport a fost de 207,47 de milioane în prima zi a noului an, reprezentînd o scădere cu 0,1% față de luna precedentă și o creștere de 20,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit ministerului chinez al Transporturilor, scrie romanian.cri.cn. Traficul feroviar de călători a fost de 18,56 de milioane, în creștere cu 11,3
22:30
Inspectorii de mediu din Sîngerei, în comun cu Inspectoratul de Poliție Sîngerei, au desfășurat recent razii de control privind respectarea legislației de mediu pe teritoriul raionului Sîngerei, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor desfășurate a fost identificat un caz de braconaj. În adiacentul satului Rădoaia, a fost reținut un cetățean care avea asupra sa o armă de foc lungă cu țeavă ghintui
22:00
Un incendiu a izbucnit în biserica Vondelkerk, construită în 1872, din capitala Olandei. Clădirea veche de aproape 150 de ani a fost distrusă de flăcări.Flăcările au cuprins biserica, situată în apropierea centrului istoric al orașului. Turnul bisericii s-a prăbușit.Potrivit primarului din Amsterdam, Femke Halsema, principala preocupare a serviciilor de urgență a fost asigurarea siguranței
22:00
Operațiunile anti-secesiune și anti-interferență desfășurate de Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei în jurul insulei Taiwan au fost pe deplin justificate, necesare și ireproșabile, a declarat vineri purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Apărării, Zhang Xiaogang, ca reacție la unele comentarii făcute de autoritățile Statelor Unite ale Americii, Japoniei, Australiei, statului Filipi
21:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul zilei de 02 ianuarie curent, circulația rutieră pe drumurile publice naționale s-a desfășurat în condiții de iarnă, fără dificultăți majore în trafic.Rețeaua rutieră a fost monitorizată permanent, fiind făcute lucrări de patrulare în zonele Centru și Sud, iar în zona de Nord – patrulare și combaterea lunecușului, notează No
21:30
Zeci de kilometri de apeduct și rețele de canalizare, construite în ultimii doi ani în suburbiile capitalei # Noi.md
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost construite în ultimii doi ani în suburbiile municipiului Chișinău, notează Noi.md.Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare în suburbii, în anii 2024-2025, cu suportul financiar și tehnic acordat de Primăria municipiului Chișinău și serviciile municipale specializate.{{849321}}Accesul la sistemele
21:30
Parchetul cantonal Valais înclină spre teoria conform căreia incendiul de la un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana a fost cauzat de folosirea neglijentă a unei lumînări sau a unor focuri bengaleze.Acest lucru a fost declarat de procurorul general cantonal, Beatrice Pilloux.{{856933}}Potrivit acesteia, focurile bengaleze au fost introduse în sticle de șampanie și plasate prea aproape
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, printre care Chicago și Los Angeles.Administrația Trump și-a retras demersurile legale de a menține controlul asupra trupelor dislocate în Los Angeles. Săptămîna trecută, Curtea Supremă a decis că Trump nu poate folosi trupele din Chicago pentru aplicarea legii interne.{{856052}}„R
21:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că încă un operator din domeniul alimentar recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD CM 001 și data durabilității minimale de la data de 16.01.2026 pînă la data de 23.01.2026, inclusiv.În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor ANSA și a analizelor de laborat
21:00
Anul 2025 a fost unul extraordinar, s-au împlinit 80 de ani de la victoria în Războiul de rezistență al poporului chinez împotriva agresiunii japoneze și în Războiul mondial antifascist, s-a încheiat cel de-al 14-lea plan cincinal și a fost planificat cel de-al 15-lea plan cincinal.Convocarea cu succes a celei de-a patra sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a sta
20:30
Primăria Chișinău invită seniorii din capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”, notează Noi.md.Evenimentul va avea loc sîmbătă și duminică, 03 și 04 ianuarie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.Locuitorii și oaspeții capitalei se vor putea delec
20:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a trecut cu succes testul cognitiv, iar medicii îi evaluează starea de sănătate ca fiind excelentă.Liderul american a vorbit despre rezultatele examinării sale pe rețeaua de socializare Truth Social.„Medicii de la Casa Albă tocmai mi-au comunicat că sînt într-o stare excelentă de sănătate și că am trecut cu brio (adică am răspuns corect la 100%
20:00
Peste 20 de victime ale incendiului din barul stațiunii Crans-Montana, care sînt internate la clinica universitară din Lausanne, au suferit arsuri pe peste 60% din suprafața corpului.Despre acest lucru a declarat Wassim Raffoul, medicul șef al spitalului Morge din suburbia vestică a orașului Lausanne. Potrivit acestuia, clinica universitară, în care sînt transferați pacienții în stare gravă di
20:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025.Concursul este dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi, sau altor actori importanți în domeniul educației fizice și a sportului, care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, a
19:30
CEC informează despre termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de al doilea semestru al anului 2025, este data de 15 ianuarie curent.Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raport
19:30
Prețurile medii ale produselor agricole din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere de 3% în anul 2025 față de 2024, potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat. În același timp, prețurile bunurilor și serviciilor utilizate în agricultură au crescut mai lent, cu mai puțin de 1%.Evoluția din 2025 vine după o ușoară scădere a prețurilor agricole în 2024, care a urmat unui interval
19:00
În weekendul 03 - 04 ianuarie, în sectoarele capitalei, vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, notează Noi.md.În Piața Marii Adunări Naționale, este Tîrgul de Crăciun al municipiului Chișinău, deschis pînă la 07.01.2026.În sectorul BotanicaPe aleea
19:00
Țara în care focurile de artificii au durat cel mai mult: a fost stabilit un nou record mondial # Noi.md
În capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, în noaptea de Revelion a fost stabilit un nou record mondial privind durata spectacolului cu focuri de artificii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat wsm.ae.{{856589}}Cu ocazia Anului Nou, în oraș a avut loc un spectacol festiv de amploare, cu artificii și drone. Pe cer au fost lansate simultan aproximativ 6.500 de drone, ceea ce a fă
18:30
Prezența copiilor în grădinițe este redusă în perioada sărbătorilor de iarnă. Rata de frecventare constituie circa 50% din numărul total de copii înscriși, în comparație cu circa 80-85% în regim obișnuit, la Chișinău.Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport, în contextul vacanței școlare și concediilor părinților, în perioada sărbătorilor de iarnă, frecvența în granițele din capi
