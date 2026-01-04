Poziția Israelului față de acțiunile SUA în Venezuela
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru acțiunile SUA de înlăturare a lui Nicolás Maduro.„Este vorba despre restabilirea libertății și a justiției într-o altă regiune a lumii. În întreaga Americă Latină asistăm la o schimbare istorică — statele revin pe axa americană și își reînnoiesc relațiile cu Israelul”, a declarat premierul, citat de haqqin.a
Poliția de Frontieră informează despre trafic intens la unele puncte de trecere a frontierei # Noi.md
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Totodată, la PTF Palanca se mențin valori majorate de trafic, atît pentru călători, cît și pentru mijloacele de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova.Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, act
Un rol-cheie în conducerea Venezuelei după înlăturarea președintelui Nicolás Maduro ar putea fi jucat de șeful diplomației americane și actualul consilier interimar al președintelui SUA pentru securitate națională, Marco Rubio.Despre aceasta relatează agenția Bloomberg, citînd o sursă din Casa Albă. Interlocutorul Bloomberg a reamintit, de asemenea, că Rubio l-a criticat ani de zile atît pe Ma
Mulți moldoveni aleg să meargă în această perioadă la munte, unde pîrtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sînt principalele atracții.Pachetele turistice sînt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri.{{857210}}Este important să fiți atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turis
S.A. Apă-Canal Chișinău informează că luni, 5 ianuarie 2026, furnizarea apei potabile va fi temporar deconectată din cauza executării unor lucrări planificate.Între orele 09:00 – 20:00, fără apă vor rămîne consumatorii din s. Tohatin, s. Cheltuitor, precum și I.P. „Muşcata” și I.P. „Victoria Aura”.{{856455}}Între orele 09:00 – 17:00, apa va fi deconectată pe străzile Codreanu, Roşiori, Hum
Zeci de zboruri anulate în Caraibe au provocat perturbări majore în traficul aerian regional, sîmbătă, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei.Ca urmare a escaladării tensiunilor, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis ordine prin care avioanele comerciale sînt obligate să evite anumite zone ale spațiului aerian din regiunea Caraibelor, din motive de securitat
Aeroporturile din întreaga Grecie au întrerupt duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters.Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice. Autoritatea greacă a aviației civile a transmis că unele survoluri care folosesc Regiunea de Informaț
Noul șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, este considerat la Casa Albă mai „realist și lucid” în privința negocierilor de pace decît fostul șef al Biroului, Andrei Iermak.Despre aceasta scrie ziarul The Washington Post, citînd un fost oficial al administrației lui Donald Trump, care a lucrat pe dosarele legate de Rusia și Ucraina, transmite haqqin.az.{{857291}}„În ciuda
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația în teren și intervin prompt acolo unde este necesar.Autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență la deplasare și în trafic, iar copiii și minorii să fie supravegheați în permanență.{{857329}}Potri
Rubrica „Amintiri din copilărie” adună povești despre sărbători trăite cu simplitate și profunzime, iar această mărturie semnată de Andrei David vorbește despre un Crăciun al liniștii, al legăturilor nevăzute și al lecțiilor de viață învățate fără cuvinte mari.Pentru autor, Crăciunul copilăriei mirosea a lemn ars și a cenușa presărată pe cărare, pentru ca pașii să nu alunece pe gheață. Fiind s
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează pasagerii despre recomandările privind organizarea călătoriilor, în scopul asigurării unui flux mai eficient și a unui nivel sporit de confort în terminal.Potrivit administrației aeroportului, călătorii sînt îndemnați să ajungă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu mai devreme de 3 ore înainte de zbor și, pe cît posibil
Soția adjunctului șefului administrației Casei Albe, Stephen Miller, Katie Miller, a publicat o hartă a Groenlandei colorată în culorile drapelului SUA, însoțită de inscripția „În curînd”.Postarea lui Katie Miller a adunat în 10 ore peste 8 milioane de vizualizări.{{851111}}Anterior, ziarul The Guardian menționa că evenimentele din Venezuela vor provoca o alarmă imediată în state precum Ir
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții, lucrările de întreținere a drumurilor naționale pe timp de iarnă au continuat în regiunile unde au fost necesare intervenții ale unităților teritoriale S.A. „Drumuri”.Pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud au fost efectuate lucrări de patrulare rutieră, iar pe sectoarele Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești
Poliția Națională informează că, în mai multe zone ale țării, se înregistrează ninsori, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu omăt.Autoritățile recomandă șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule.Totodată, înainte de deplasare, conducătorii auto sînt î
În contextul creșterii fluxului de transport din perioada sărbătorilor, Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în special, în direcția punctelor de trecere a frontierei de stat, precum și pe direcțiile de deplasare dinspre și spre acestea.Zonele vizate sînt, în principal, traseele cu acces către frontieră, monitorizate continuu, unde se atestă un flux sporit de automobi
Locuitorii din Bălți sînt rugați să aibă răbdare: ce spune Apă-Canal despre lichidarea avariei # Noi.md
Lucrările de reparație pentru lichidarea avariei la conducta de apă au fost finalizate, iar alimentarea cu apă în rezervor a fost restabilită. Despre aceasta a informat Vitalie Ungureanu, director tehnic al întreprinderii municipale Apă-Canal Bălți.{{855950}}În prezent are loc umplerea magistralei de apă cu o lungime de 248 km, precum și a rezervoarelor municipiului. După aceasta va începe res
În partea de sud-vest a Berlinului, începînd de sîmbătă dimineață, 3 ianuarie, au fost deconectate de la rețea aproximativ 50 de mii de gospodării și peste două mii de întreprinderi.Despre aceasta informează „Adevărul european”, cu referire la DW.{{837679}}Potrivit operatorului, întreruperea a afectat cartierele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde. Reluarea alimentării cu energ
Pe întreg teritoriul Statelor Unite, americanii au ieșit la manifestații împotriva operațiunii militare a președintelui Donald Trump în Venezuela, scrie CNN.Publicația menționează: deși venezuelenii au reacționat diferit la aceste evenimente, mulți oameni din SUA își exprimă dezamăgirea din cauza amenințării unui război și a vărsării de sînge pentru interesele petroliere, transmite pravda.com.
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.{{844886}}În ciuda dezvoltării arhitecturii urbane, elementele nostalgice păstrate în clădirile vechi ne amintesc de istoria capitalei.Acum ne vom îndrepta atenția spre strada centrală, unde, la intersecția bulevardului
A apărut o nouă șansă pentru încheierea conflictului din Ucraina, a declarat președintele țării, Volodîmîr Zelenski, în cadrul unei reuniuni cu consilierii pentru securitate națională ai statelor europene.„Acum avem o nouă șansă de a pune capăt conflictului. Și sîntem recunoscători că nu sîntem singuri pe acest drum diplomatic”, a spus Zelenski, transmite rbc.{{857257}}Potrivit acestuia,
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru mulți, tradiții transmise din generație în generație, pline de viață, mirosuri și emoții autentice.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, o cititoare a împărtășit o amintire plină de culoare din copilăria sa, legată de Crăciunul de la țară.Autoarea povestește că cele mai frumoase momente erau t
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atît pe plan intern, cît și internațional.Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, transmite Moldova1.{{857277}}Este o primă reacție a autorităților de la Chișinău, după operațiun
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 4 ianuarie sînt:04 ianuarie — a 4-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 361 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:22 4 Sf. Mc. AnastasiaCe se sărbătorește în lume: Ziua lui N
Curtea Supremă a Venezuelei a desemnat vicepreședinta executivă a republicii, Delcy Rodríguez, în funcția de președinte interimar al statului.„Curtea Supremă a Venezuelei (TSJ) a dispus ca vicepreședinta executivă a republicii, Delcy Rodríguez, să preia imediat atribuțiile de președinte al republicii, în strictă conformitate cu Constituția și legile Venezuelei”, a declarat judecătoarea Tania D
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns la Metropolitan Detention Center din Brooklyn – scrie CNN, citînd poliția din New York.În fața clădirii s-a adunat o mulțime de oameni cu steaguri venezuelene. De asemenea, la fața locului se află un număr mare de ofițeri de ordine, transmite Oxu.Az.{{857268}}Contul oficial de reacție rapidă al Casei Albe a publicat un videoclip în care Madu
Regatul Unit și Franța au efectuat lovituri aeriene asupra unor depozite subterane de armament ale organizației teroriste Statul Islamic în Siria.Potrivit Oxu.Az, cu referire la RBK, informația a fost confirmată de Ministerul Apărării al Regatului Unit.{{857072}}Serviciile de informații au identificat o structură subterană la nord de Palmyra, a precizat ministerul. La operațiune au partici
Astăzi, în țară cerul va fi predominant noros.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță, pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din direcție variabilă, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1...+3°C.În centru se așteaptă -2...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -4...-2°C.
Corneliu Popovici: "Ca la noi, la nimeni: standarde duble în conducerea universităților" # Noi.md
"Se pregătește o modificare a Codului Educației care ridică semne majore de întrebare privind integritatea guvernanței universitare din Republica Moldova". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md.Potrivit fostului ministru, "contrar standardelor europene și angajamentelor internaționale asumate de stat, se propune o normă „inedită”.{{857251}}"
Actuala politică a președintelui SUA, Donald Trump, vizează, printre altele, slăbirea economiei europene, care este principalul concurent al economiei Statelor Unite.Acest punct de vedere a fost exprimat în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi.„Europa a devenit un
Solistul trupei moldovenești Zdob Și Zdub, Roman Iagupov, a amintit într-un interviu acordat jurnalistei Nata Albot despre anii grei în care muzicienii erau nevoiți să supraviețuiască fără un venit stabil.Potrivit lui Iagupov, în acea perioadă, el și colegii săi din trupă dădeau anunțuri la poștă, oferind orice fel de ajutor: de la muncă în construcții pînă la slujbe temporare.{{856618}}„M
În Grecia, după aproape o lună de proteste, fermierii nu sînt dispuși să cedeze și iau în calcul escaladarea acțiunilor, relatează Ekathimerini, citată de „Evropeiskaia Pravda”.Duminică, fermierii din întreaga țară urmează să se reunească pentru a treia oară la Malgari, un nod rutier din apropierea orașului Salonic. Conducerea protestatarilor ar putea propune deplasarea cu tractoarele spre Ate
Suma totală a valorilor furate de persoane necunoscute din depozitul băncii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen este estimată la peste 100 de milioane de euro.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Bild, citînd propriile surse. Inițial se vorbea despre aproximativ 30 de milioane de euro. Filiala Sparkasse era închisă pentru sărbătorile de Crăciun. Conform datelor preliminare, infr
Directorul Agenției Naționale Aeronautice și Spațiale a SUA (NASA), Jared Isaacman, a anunțat planuri de a trimite astronauți americani în cea mai îndepărtată călătorie cosmică din istoria Statelor Unite, precum și de a ajunge din nou în apropierea Lunii deja în 2026.Potrivit Oxu.Az, declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua socială X.{{854901}}„În acest an, astronauții american
Okunoshima: Cum a devenit o insulă nelocuită un paradis al iepurilor și o destinație turistică virală # Noi.md
Cîndva o insulă ștearsă intenționat de pe hărțile Japoniei, fiind folosită ca bază militară secretă pentru producerea gazelor toxice în Al Doilea Război Mondial, Okunoshima s-a transformat spectaculos.Printre ruinele fostelor instalații militare, sute de iepuri trăiesc astăzi în libertate, iar insula a devenit una dintre cele mai virale și fotografiate destinații turistice din Japonia. La prim
Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni se numără printre cele 30 de instituții de învățămînt din țară care participă la un proiect de îmbunătățire a infrastructurii de apă, sanitație și igienă.Lucrările realizate au inclus reabilitarea completă a blocurilor sanitare, a instalațiilor de apă, a sistemelor electrice și de ventilație, a vestiarelor sălii de sport, precum și dotarea acestora
2 ianuarie 2026, în incinta IP Palatul Municipal de Cultură Bălți, a avut loc spectacolul „Морозко”, prezentat de cercul teatral „Andrieș” al Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc”.Spectacolul a adus pe scenă o cunoscută poveste de iarnă, interpretată cu sensibilitate și profesionalism de tinerii actori.Evenimentul s-a bucurat de aprecierea publicului, fiind parte a activităților cul
Statele Unite au redus semnificativ tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a activității acestora, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei. Decizia vine după ce Washingtonul anunțase inițial taxe suplimentare de pînă la 92%.Autoritățile americane au anunțat în octombrie că 13 companii italiene de paste vor fi supuse unei taxe suplimentare d
Președintele Argentinei Javier Milei a promulgat vineri o lege numită „inocență fiscală”, care își propune să descurajeze oamenii să depoziteze dolarii acasă sau să îi transfere în conturi offshore, iertînd evaziunea fiscală pînă la un anumit grad. {{856056}}De-a lungul anilor de inflație ridicată și control valutar, argentinienii și-au schimbat sumele deținute în moneda națională pesos, î
Începutul anului 2026 a marcat sfîrșitul privilegiilor acordate foștilor prim-miniștri și miniștri de interne francezi. De joi, 1 ianuarie, aceștia nu vor mai putea beneficia de anumite avantaje în natură acordate anterior „pe viață”, în special posibilitatea de a deține o mașină de serviciu cu șofer și protecție polițienească. {{855706}}Privilegiile, moștenite dintr-o epocă apusă și c
O curte de apel americană a decis vineri că interdicția de a purta arme de foc în mod public în majoritatea statului California este neconstituțională.Un complet de la Curtea de Apel din SUA, cu sediul în San Francisco, a decis în favoarea unui proprietar de armă, hotărînd că interdicția statului privind portul de armă la vedere în comitatele cu peste 200.000 de locuitori a încălcat dreptul de
Mod de preparare:Ardeii se curăţă de peduncul şi seminţe, se opăresc cu uncrop, se scurg prin strecurătoare, se răcesc, se umplu. Roşiile se curăţă de pieliţă şi seminţe, se sărează şi se dau prin maşina de tocat. Ardeii umpluţi se prăjesc, se pun într-o oală cu fundul gros cu umplutura în sus, deasupra se pune tocătura de roşii şi se înăbuşă în cuptor. Dacă se prepară la aragaz, se adaugă şi
Franța a condamnat acțiunile Statelor Unite în legătură cu reținerea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale.Potrivit haqqin.az, Ministerul Afacerilor Externe al Franța a emis o declarație în care se menționează:{{857268}}„Înlăturarea lui Maduro din funcție și încălcarea suveranității reprezintă un act grav de agresiune împotriva demnității poporului venezuelean și a dre
Autoritățile Statele Unite ale Americii ar putea începe, în scurt timp după Venezuela, să „rezolve problema drogurilor” din Mexic. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump.„Mexicul este condus de carteluri. Va trebui să facem ceva în privința lor”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News.{{857268}}Președintele american a menționat că omoloaga sa mexicană, Claudi
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sînt deja vizibile pe teren.Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice local
Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi propus Venezuelei mai multe „căi de retragere” în schimbul opririi traficului de droguri și al returnării petrolului „furat” către Statele Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de vicepreședintele american J.D. Vance într-o postare pe rețeaua socială X, transmite haqqin.az.Potrivit lui Vance, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, reținut de mil
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, se află în Rusia, relatează Reuters, citînd patru surse familiarizate cu deplasările acesteia.Potrivit agenției, fratele vicepreședintei, președintele Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, se află în acest timp în capitala Venezuelei, Caracas, transmite haqqin.az.{{857268}}Anterior, Delcy Rodríguez a apărut la televiziunea de stat cu u
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ia în considerare demiterea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, și numirea acestuia într-o altă funcție.Acest lucru a fost relatat de RBK-Ucraina,care a citat anumite surse.„Există, într-adevăr, încercări de a-l demite pe Vasil Maliuk din funcție. Dar încă nu s-a decis nimic; discuțiile sînt în curs de desfășurare”,
În rezultatul controalelor finalizate în perioada 22 - 31 decembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale.Printe neregulile identificate se numără:-Nerespectarea destinației finale a mărfurilor importate cu facilități fiscale și vamale;{{856451}}-Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus al taxelor
Michael Schumacher s-a născut la 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vîrsta de 22 de ani, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps şi a obţinut prima victorie un an mai tîrziu, pe acelaşi circuit.Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, î
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile.Într-un interviu acordat postului public de televiziune, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a subliniat că, în anul curent, pachetul legislativ va fi finalizat și va avea prevăzut un buget, comunică Moldpres.
