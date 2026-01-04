În SUA au avut loc proteste împotriva acțiunilor lui Trump

19:00

Mod de preparare:Ardeii se curăţă de peduncul şi seminţe, se opăresc cu uncrop, se scurg prin strecurătoare, se răcesc, se umplu. Roşiile se curăţă de pieliţă şi seminţe, se sărea­ză şi se dau prin maşina de tocat. Ardeii umpluţi se prăjesc, se pun într-o oală cu fundul gros cu umplutura în sus, deasupra se pune tocătura de roşii şi se înăbuşă în cuptor. Dacă se prepară la aragaz, se adaugă şi