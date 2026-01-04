Trecut-prezent: Drumul de la instituție financiară la templu al muzicii
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.{{844886}}În ciuda dezvoltării arhitecturii urbane, elementele nostalgice păstrate în clădirile vechi ne amintesc de istoria capitalei.Acum ne vom îndrepta atenția spre strada centrală, unde, la intersecția bulevardului
Pe întreg teritoriul Statelor Unite, americanii au ieșit la manifestații împotriva operațiunii militare a președintelui Donald Trump în Venezuela, scrie CNN.Publicația menționează: deși venezuelenii au reacționat diferit la aceste evenimente, mulți oameni din SUA își exprimă dezamăgirea din cauza amenințării unui război și a vărsării de sînge pentru interesele petroliere, transmite pravda.com.
A apărut o nouă șansă pentru încheierea conflictului din Ucraina, a declarat președintele țării, Volodîmîr Zelenski, în cadrul unei reuniuni cu consilierii pentru securitate națională ai statelor europene.„Acum avem o nouă șansă de a pune capăt conflictului. Și sîntem recunoscători că nu sîntem singuri pe acest drum diplomatic”, a spus Zelenski, transmite rbc.{{857257}}Potrivit acestuia,
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru mulți, tradiții transmise din generație în generație, pline de viață, mirosuri și emoții autentice.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, o cititoare a împărtășit o amintire plină de culoare din copilăria sa, legată de Crăciunul de la țară.Autoarea povestește că cele mai frumoase momente erau t
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atît pe plan intern, cît și internațional.Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, transmite Moldova1.{{857277}}Este o primă reacție a autorităților de la Chișinău, după operațiun
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 4 ianuarie sînt:04 ianuarie — a 4-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 361 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:22 4 Sf. Mc. AnastasiaCe se sărbătorește în lume: Ziua lui N
Curtea Supremă a Venezuelei a desemnat vicepreședinta executivă a republicii, Delcy Rodríguez, în funcția de președinte interimar al statului.„Curtea Supremă a Venezuelei (TSJ) a dispus ca vicepreședinta executivă a republicii, Delcy Rodríguez, să preia imediat atribuțiile de președinte al republicii, în strictă conformitate cu Constituția și legile Venezuelei”, a declarat judecătoarea Tania D
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns la Metropolitan Detention Center din Brooklyn – scrie CNN, citînd poliția din New York.În fața clădirii s-a adunat o mulțime de oameni cu steaguri venezuelene. De asemenea, la fața locului se află un număr mare de ofițeri de ordine, transmite Oxu.Az.{{857268}}Contul oficial de reacție rapidă al Casei Albe a publicat un videoclip în care Madu
Regatul Unit și Franța au efectuat lovituri aeriene asupra unor depozite subterane de armament ale organizației teroriste Statul Islamic în Siria.Potrivit Oxu.Az, cu referire la RBK, informația a fost confirmată de Ministerul Apărării al Regatului Unit.{{857072}}Serviciile de informații au identificat o structură subterană la nord de Palmyra, a precizat ministerul. La operațiune au partici
Astăzi, în țară cerul va fi predominant noros.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță, pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din direcție variabilă, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1...+3°C.În centru se așteaptă -2...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -4...-2°C.
Corneliu Popovici: "Ca la noi, la nimeni: standarde duble în conducerea universităților" # Noi.md
"Se pregătește o modificare a Codului Educației care ridică semne majore de întrebare privind integritatea guvernanței universitare din Republica Moldova". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md.Potrivit fostului ministru, "contrar standardelor europene și angajamentelor internaționale asumate de stat, se propune o normă „inedită”.{{857251}}"
Actuala politică a președintelui SUA, Donald Trump, vizează, printre altele, slăbirea economiei europene, care este principalul concurent al economiei Statelor Unite.Acest punct de vedere a fost exprimat în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi.„Europa a devenit un
Solistul trupei moldovenești Zdob Și Zdub, Roman Iagupov, a amintit într-un interviu acordat jurnalistei Nata Albot despre anii grei în care muzicienii erau nevoiți să supraviețuiască fără un venit stabil.Potrivit lui Iagupov, în acea perioadă, el și colegii săi din trupă dădeau anunțuri la poștă, oferind orice fel de ajutor: de la muncă în construcții pînă la slujbe temporare.{{856618}}„M
În Grecia, după aproape o lună de proteste, fermierii nu sînt dispuși să cedeze și iau în calcul escaladarea acțiunilor, relatează Ekathimerini, citată de „Evropeiskaia Pravda”.Duminică, fermierii din întreaga țară urmează să se reunească pentru a treia oară la Malgari, un nod rutier din apropierea orașului Salonic. Conducerea protestatarilor ar putea propune deplasarea cu tractoarele spre Ate
Suma totală a valorilor furate de persoane necunoscute din depozitul băncii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen este estimată la peste 100 de milioane de euro.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Bild, citînd propriile surse. Inițial se vorbea despre aproximativ 30 de milioane de euro. Filiala Sparkasse era închisă pentru sărbătorile de Crăciun. Conform datelor preliminare, infr
Directorul Agenției Naționale Aeronautice și Spațiale a SUA (NASA), Jared Isaacman, a anunțat planuri de a trimite astronauți americani în cea mai îndepărtată călătorie cosmică din istoria Statelor Unite, precum și de a ajunge din nou în apropierea Lunii deja în 2026.Potrivit Oxu.Az, declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua socială X.{{854901}}„În acest an, astronauții american
Okunoshima: Cum a devenit o insulă nelocuită un paradis al iepurilor și o destinație turistică virală # Noi.md
Cîndva o insulă ștearsă intenționat de pe hărțile Japoniei, fiind folosită ca bază militară secretă pentru producerea gazelor toxice în Al Doilea Război Mondial, Okunoshima s-a transformat spectaculos.Printre ruinele fostelor instalații militare, sute de iepuri trăiesc astăzi în libertate, iar insula a devenit una dintre cele mai virale și fotografiate destinații turistice din Japonia. La prim
Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni se numără printre cele 30 de instituții de învățămînt din țară care participă la un proiect de îmbunătățire a infrastructurii de apă, sanitație și igienă.Lucrările realizate au inclus reabilitarea completă a blocurilor sanitare, a instalațiilor de apă, a sistemelor electrice și de ventilație, a vestiarelor sălii de sport, precum și dotarea acestora
2 ianuarie 2026, în incinta IP Palatul Municipal de Cultură Bălți, a avut loc spectacolul „Морозко”, prezentat de cercul teatral „Andrieș” al Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc”.Spectacolul a adus pe scenă o cunoscută poveste de iarnă, interpretată cu sensibilitate și profesionalism de tinerii actori.Evenimentul s-a bucurat de aprecierea publicului, fiind parte a activităților cul
Statele Unite au redus semnificativ tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a activității acestora, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei. Decizia vine după ce Washingtonul anunțase inițial taxe suplimentare de pînă la 92%.Autoritățile americane au anunțat în octombrie că 13 companii italiene de paste vor fi supuse unei taxe suplimentare d
Președintele Argentinei Javier Milei a promulgat vineri o lege numită „inocență fiscală”, care își propune să descurajeze oamenii să depoziteze dolarii acasă sau să îi transfere în conturi offshore, iertînd evaziunea fiscală pînă la un anumit grad. {{856056}}De-a lungul anilor de inflație ridicată și control valutar, argentinienii și-au schimbat sumele deținute în moneda națională pesos, î
Începutul anului 2026 a marcat sfîrșitul privilegiilor acordate foștilor prim-miniștri și miniștri de interne francezi. De joi, 1 ianuarie, aceștia nu vor mai putea beneficia de anumite avantaje în natură acordate anterior „pe viață”, în special posibilitatea de a deține o mașină de serviciu cu șofer și protecție polițienească. {{855706}}Privilegiile, moștenite dintr-o epocă apusă și c
O curte de apel americană a decis vineri că interdicția de a purta arme de foc în mod public în majoritatea statului California este neconstituțională.Un complet de la Curtea de Apel din SUA, cu sediul în San Francisco, a decis în favoarea unui proprietar de armă, hotărînd că interdicția statului privind portul de armă la vedere în comitatele cu peste 200.000 de locuitori a încălcat dreptul de
Mod de preparare:Ardeii se curăţă de peduncul şi seminţe, se opăresc cu uncrop, se scurg prin strecurătoare, se răcesc, se umplu. Roşiile se curăţă de pieliţă şi seminţe, se sărează şi se dau prin maşina de tocat. Ardeii umpluţi se prăjesc, se pun într-o oală cu fundul gros cu umplutura în sus, deasupra se pune tocătura de roşii şi se înăbuşă în cuptor. Dacă se prepară la aragaz, se adaugă şi
Franța a condamnat acțiunile Statelor Unite în legătură cu reținerea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale.Potrivit haqqin.az, Ministerul Afacerilor Externe al Franța a emis o declarație în care se menționează:{{857268}}„Înlăturarea lui Maduro din funcție și încălcarea suveranității reprezintă un act grav de agresiune împotriva demnității poporului venezuelean și a dre
Autoritățile Statele Unite ale Americii ar putea începe, în scurt timp după Venezuela, să „rezolve problema drogurilor” din Mexic. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump.„Mexicul este condus de carteluri. Va trebui să facem ceva în privința lor”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News.{{857268}}Președintele american a menționat că omoloaga sa mexicană, Claudi
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sînt deja vizibile pe teren.Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice local
Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi propus Venezuelei mai multe „căi de retragere” în schimbul opririi traficului de droguri și al returnării petrolului „furat” către Statele Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de vicepreședintele american J.D. Vance într-o postare pe rețeaua socială X, transmite haqqin.az.Potrivit lui Vance, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, reținut de mil
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, se află în Rusia, relatează Reuters, citînd patru surse familiarizate cu deplasările acesteia.Potrivit agenției, fratele vicepreședintei, președintele Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, se află în acest timp în capitala Venezuelei, Caracas, transmite haqqin.az.{{857268}}Anterior, Delcy Rodríguez a apărut la televiziunea de stat cu u
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ia în considerare demiterea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, și numirea acestuia într-o altă funcție.Acest lucru a fost relatat de RBK-Ucraina,care a citat anumite surse.„Există, într-adevăr, încercări de a-l demite pe Vasil Maliuk din funcție. Dar încă nu s-a decis nimic; discuțiile sînt în curs de desfășurare”,
În rezultatul controalelor finalizate în perioada 22 - 31 decembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale.Printe neregulile identificate se numără:-Nerespectarea destinației finale a mărfurilor importate cu facilități fiscale și vamale;{{856451}}-Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus al taxelor
Michael Schumacher s-a născut la 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vîrsta de 22 de ani, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps şi a obţinut prima victorie un an mai tîrziu, pe acelaşi circuit.Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, î
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile.Într-un interviu acordat postului public de televiziune, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a subliniat că, în anul curent, pachetul legislativ va fi finalizat și va avea prevăzut un buget, comunică Moldpres.
În ciuda tragediei de la Crans-Montana, unde un incendiu într-un bar s-a soldat cu cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi, unii suferind arsuri grave, desfăşurarea etapei din Cupa Mondială de schi alpin, prevăzută pentru sfîrşitul lunii ianuarie în staţiunea elveţiană, nu este pusă în discuţie pentru moment.Elveţia este sub şocul incendiului care a izbucnit într-un bar din Crans-Montana
Taberele de iarnă sînt tot mai căutate și sînt o alternativă pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Cele mai cerute sînt cele care oferă activități sportive, IT sau ateliere de creație.Prețul poate ajunge la cîteva sute de lei pe zi, cu prînzul inclus. Educatorii se asigură că micii participanți sînt ocupați pe tot parcursul zilei, astfel încît să uite de telefoane sau alt
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis o declarație în legătură cu agresiunea armată a SUA împotriva Venezuelei, produsă în această dimineață.„În această dimineață, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă o profundă îngrijorare și condamnare. Pretextele invocate pentru justificarea unor asemenea acțiuni sînt nefondate. Antipatia ideologizată a
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sîmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este acuzat de „trafic de droguri în Statele Unite”.La rîndul ei, Pam Bondi, procurorul general al SUA, enumeră mai multe acuzații la adresa lui Maduro și afirmă că acesta, împreună cu soția lui, „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”.{{857212}}„Maduro nu este președintele
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna noiembrie de prestatorii contractaţi.Astfel, au fost viraţi peste 559 de milioane de lei, ceea ce reprezintă restul de 20% din suma contractuală pentru luna respectivă. Banii au fost transferaţi prestatorilor care au prezentat facturi completate după toate rigorile.{{857024}}C
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud, unde s-au desfășurat lucrări de patrulare.Totodată, pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în vederea menținerii condițiilor de siguranță a circulației rutiere.{{85634
Agenția Servicii Publice informează cetățenii despre orarul de lucru al subdiviziunilor teritoriale în perioada sărbătorilor de iarnă.Program de lucru:06 ianuarie 2026 – program redus, între orele 08:00–16:00{{856479}}(audiența cetățenilor: 08:00–15:30)05 și 09 ianuarie 2026 – program obișnuit, între orele 08:00–17:00(audiența cetățenilor: 08:00–16:30)07 și 08 ianuarie 2026
Fostul ministru al Educației al Republicii Moldova, Corneliu Popovici, a declarat despre continuarea lichidării forțate a universităților de stat. Motivul îl constituie decizia de închidere a universității din Cahul, care, potrivit lui, a fost deja luată la nivel politic.«Încă o universitate de stat „sacrificată”. Cine urmează? Lichidarea forțată a universităților publice din Republica Moldova
Ianuarie 2026 în Republica Moldova se anunță o lună de iarnă fără abateri majore față de caracteristicile obișnuite.Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează că temperatura medie lunară se va încadra în limitele valorilor normale, adică −2…−4°C, iar cantitatea de precipitații va fi de 25-40 mm, ceea ce înseamnă aproximativ 10-15 zile cu ninsori, lapoviță sau ploi, transmite TV8.
În contextul Codului Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care prevede polei, lapoviță și formarea ghețușului pe carosabil, Poliția Națională îndeamnă participanții la trafic să manifeste maximă prudență.Oamenii legii recomandă:adaptarea vitezei la condițiile meteo și de drum;păstrarea distanței de siguranță față de vehiculul din față;evitarea manevrelor neasigurate;
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că, în urma ședinței consiliului de securitate, autoritățile țării au decis să desfășoare militari ai forțelor armate la granița cu Venezuela.„La graniță sînt trimise forțele armate, precum și toate resursele disponibile, în caz de aflux de refugiați”, a scris el pe rețeaua X, transmite haqqin.az.{{857182}}Petro a adăugat că Columbia nu acc
Pentru a reduce timpii de așteptare la controlul din posturile vamale de frontieră, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru rute alternative și să își planifice călătoria din timp.Astfel, persoanele care intenționează să traverseze frontiera prin punctele Leușeni sau Sculeni sînt îndemnate să folosească rutele alternative PVFI Costești și PVF
Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca îndeamnă toți locuitorii raionului și municipiului Soroca să manifeste responsabilitate și prudență în perioada rece a anului și să respecte cu strictețe regulile de siguranță, în special în apropierea rîului Nistru, lacurilor din localități și altor bazine acvatice, unde formarea gheții poate crea un pericol major pentru viață.În sezonul re
Screenshot din trecut: Rubio reamintește poziția Washingtonului pe fondul loviturilor asupra Venezuelei # Noi.md
Loviturile SUA nu au afectat infrastructura petrolieră a Venezuelei, aceasta funcționează normal, informează Reuters.În același timp, agenția menționează că portul La-Guaira din Venezuela a fost grav avariat în urma loviturilor, transmite haqqin.az. Ministrul de Externe al Venezuelei, Iván Gil Pinto, a comunicat pe Telegram că Venezuela a înaintat o solicitare urgentă pentru convocarea unei șe
Misiunea diplomatică a Statelor Unite a îndemnat cetățenii americani să se abțină de la orice călătorie pe teritoriul Venezuelei.Potrivit Caliber.Az, despre acest lucru se comunică pe site-ul instituției.{{857182}}Ambasada a declarat, de asemenea, că este la curent cu informațiile privind exploziile din Caracas și din împrejurimi. Americanilor care se află deja în Venezuela li s-a recomand
Creșterea cazurilor de viroze pune presiune pe serviciile medicale pediatrice din Chișinău. Spitalele pentru copiii activează în regim intens, pe fondul unui flux sporit de internări cu pneumonii și bronșite, în special, în rîndul micuţilor cu vîrste de pînă la trei ani.Secţia de primire a Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1 a fost neîncăpătoare în aceste zile. Părinți cu copii mici în
Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.Președintele american Donald Trump a anunțat sîmbătă că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, transmite mediafax.{{857212}}Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodrigue
