REŢETA ZILEI: Pui cu legume
Noi.md, 4 ianuarie 2026 19:00
Mod de preparare:Puiul se taie bucăţi, se sărează şi se piperează, se prăjeşte într-o tigaie pînă la obţinerea unei cruste rumene. Legumele se taie felii mari, se adaugă la pui, se rumenesc. Se toarnă vinul, se sărează, se piperează. Se căleşte pînă carnea devine moale. Cu 2-3 minute înainte de a se lua de pe foc, se adaugă usturoiul şi verdeaţa tocate.Ingrediente:1 pui întreg,2 ce
Acum 5 minute
19:30
Arheologii Autorității pentru Antichități din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datînd de aproximativ 1300 de ani.În colaborare cu Fundația Orașului lui David și Societatea pentru Restaurarea și Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în parcul arheologic David
Acum o oră
19:00
Acum 2 ore
18:30
Capturarea, de către autoritățile SUA, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a provocat o undă de șoc la nivelul întregii planete.Întreaga lume a urmărit cum liderul venezuelean a fost adus, flancat de forțele de ordine, pe teritoriul american pentru a fi a judecat, în urma unei operațiuni-fulger, efectuate de comandourile de elită ale Armatei Delta Force, transmite Digi24.O operațiun
18:00
Între 600 de milioane de lei şi un miliard ajung la gunoi în Republica Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. sînt produsele neconsumate şi aruncate, pentru că oamenii obişnuiesc să gătească mult mai mult decît consumă. {{856778}}Sînt datele unei analize făcută de expertul Veaceslav Ioniţă. Multe familii, pentru a evita risipa alimentară, păstrează mîncarea de la sărbători timp de mai
18:00
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva administratorilor barului unde un incendiu la o petrecere de Anul Nou s-a soldat cu 40 de morți, au anunțat sîmbătă autoritățile.Cei doi sînt suspectați de omucidere involuntară, vătămare corporală involuntară și provocare involuntară de incendiu, a declarat reporterilor procurorul-șef al regiunii Valais, Beatrice Pilloud, potrivit A
Acum 4 ore
17:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va concentra eforturile pe promovarea diplomației economice, cu accent pe creșterea exporturilor, atragerea investițiilor și sporirea bunăstării cetățenilor.Integrarea europeană rămîne un obiectiv central, iar autoritățile își propun accelerarea negocierilor de aderare la UE și deschiderea tuturor clusterelor.{{855751}}O altă prioritate vizează conso
17:30
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a semnat un contract pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămînzeni, Dumbrăvița – localitățile raionului – din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei”.Proiectul este finanțat d
17:00
Consilierul președintelui Turciei, Mehmet Uçum, a calificat arestarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite ale Americii drept un exemplu elocvent de „agresiune imperialistă”, în care „sînt ignorate complet normele dreptului internațional, instituțiile internaționale și rolul Organizația Națiunilor Unite”.„Ceea ce se întîmplă demonstrează că, în actuala ordine mondială, nu mai există mecan
17:00
Actorul Leonardo DiCaprio va lipsi de la gala festivalului de film din Palm Springs din cauza restricțiilor privind legăturile aeriene cu Venezuela.Potrivit Oxu.Az, care citează Variety, DiCaprio trebuia să primească premiul Desert Palm Achievement Award pentru rolul din filmul „O luptă după alta”.{{857288}}Totuși, după cum au relatat mass-media internaționale, laureatul premiului Oscar nu
17:00
Starlink, divizia de telecomunicații a companiei SpaceX, fondată de Elon Musk, intenționează să ofere locuitorilor Venezuelei acces gratuit la internet pe parcursul lunii următoare.{{857268}}„Starlink oferă locuitorilor Venezuelei acces gratuit la internet de bandă largă pînă la 3 februarie, asigurînd o conexiune neîntreruptă”, se arată într-o declarație publicată pe pagina Starlink din rețeau
16:30
Poliția de Frontieră informează despre trafic intens la unele puncte de trecere a frontierei # Noi.md
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Totodată, la PTF Palanca se mențin valori majorate de trafic, atît pentru călători, cît și pentru mijloacele de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova.Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, act
16:30
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru acțiunile SUA de înlăturare a lui Nicolás Maduro.„Este vorba despre restabilirea libertății și a justiției într-o altă regiune a lumii. În întreaga Americă Latină asistăm la o schimbare istorică — statele revin pe axa americană și își reînnoiesc relațiile cu Israelul”, a declarat premierul, citat de haqqin.a
16:00
Un rol-cheie în conducerea Venezuelei după înlăturarea președintelui Nicolás Maduro ar putea fi jucat de șeful diplomației americane și actualul consilier interimar al președintelui SUA pentru securitate națională, Marco Rubio.Despre aceasta relatează agenția Bloomberg, citînd o sursă din Casa Albă. Interlocutorul Bloomberg a reamintit, de asemenea, că Rubio l-a criticat ani de zile atît pe Ma
16:00
Mulți moldoveni aleg să meargă în această perioadă la munte, unde pîrtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sînt principalele atracții.Pachetele turistice sînt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri.{{857210}}Este important să fiți atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turis
Acum 6 ore
15:30
S.A. Apă-Canal Chișinău informează că luni, 5 ianuarie 2026, furnizarea apei potabile va fi temporar deconectată din cauza executării unor lucrări planificate.Între orele 09:00 – 20:00, fără apă vor rămîne consumatorii din s. Tohatin, s. Cheltuitor, precum și I.P. „Muşcata” și I.P. „Victoria Aura”.{{856455}}Între orele 09:00 – 17:00, apa va fi deconectată pe străzile Codreanu, Roşiori, Hum
15:00
Zeci de zboruri anulate în Caraibe au provocat perturbări majore în traficul aerian regional, sîmbătă, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei.Ca urmare a escaladării tensiunilor, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis ordine prin care avioanele comerciale sînt obligate să evite anumite zone ale spațiului aerian din regiunea Caraibelor, din motive de securitat
15:00
Aeroporturile din întreaga Grecie au întrerupt duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters.Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice. Autoritatea greacă a aviației civile a transmis că unele survoluri care folosesc Regiunea de Informaț
14:30
Noul șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, este considerat la Casa Albă mai „realist și lucid” în privința negocierilor de pace decît fostul șef al Biroului, Andrei Iermak.Despre aceasta scrie ziarul The Washington Post, citînd un fost oficial al administrației lui Donald Trump, care a lucrat pe dosarele legate de Rusia și Ucraina, transmite haqqin.az.{{857291}}„În ciuda
14:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația în teren și intervin prompt acolo unde este necesar.Autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență la deplasare și în trafic, iar copiii și minorii să fie supravegheați în permanență.{{857329}}Potri
14:00
Rubrica „Amintiri din copilărie” adună povești despre sărbători trăite cu simplitate și profunzime, iar această mărturie semnată de Andrei David vorbește despre un Crăciun al liniștii, al legăturilor nevăzute și al lecțiilor de viață învățate fără cuvinte mari.Pentru autor, Crăciunul copilăriei mirosea a lemn ars și a cenușa presărată pe cărare, pentru ca pașii să nu alunece pe gheață. Fiind s
14:00
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează pasagerii despre recomandările privind organizarea călătoriilor, în scopul asigurării unui flux mai eficient și a unui nivel sporit de confort în terminal.Potrivit administrației aeroportului, călătorii sînt îndemnați să ajungă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu mai devreme de 3 ore înainte de zbor și, pe cît posibil
Acum 8 ore
13:30
Soția adjunctului șefului administrației Casei Albe, Stephen Miller, Katie Miller, a publicat o hartă a Groenlandei colorată în culorile drapelului SUA, însoțită de inscripția „În curînd”.Postarea lui Katie Miller a adunat în 10 ore peste 8 milioane de vizualizări.{{851111}}Anterior, ziarul The Guardian menționa că evenimentele din Venezuela vor provoca o alarmă imediată în state precum Ir
13:00
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul nopții, lucrările de întreținere a drumurilor naționale pe timp de iarnă au continuat în regiunile unde au fost necesare intervenții ale unităților teritoriale S.A. „Drumuri”.Pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud au fost efectuate lucrări de patrulare rutieră, iar pe sectoarele Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești
13:00
Poliția Națională informează că, în mai multe zone ale țării, se înregistrează ninsori, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu omăt.Autoritățile recomandă șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule.Totodată, înainte de deplasare, conducătorii auto sînt î
13:00
În contextul creșterii fluxului de transport din perioada sărbătorilor, Poliția intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în special, în direcția punctelor de trecere a frontierei de stat, precum și pe direcțiile de deplasare dinspre și spre acestea.Zonele vizate sînt, în principal, traseele cu acces către frontieră, monitorizate continuu, unde se atestă un flux sporit de automobi
12:30
Locuitorii din Bălți sînt rugați să aibă răbdare: ce spune Apă-Canal despre lichidarea avariei # Noi.md
Lucrările de reparație pentru lichidarea avariei la conducta de apă au fost finalizate, iar alimentarea cu apă în rezervor a fost restabilită. Despre aceasta a informat Vitalie Ungureanu, director tehnic al întreprinderii municipale Apă-Canal Bălți.{{855950}}În prezent are loc umplerea magistralei de apă cu o lungime de 248 km, precum și a rezervoarelor municipiului. După aceasta va începe res
12:30
În partea de sud-vest a Berlinului, începînd de sîmbătă dimineață, 3 ianuarie, au fost deconectate de la rețea aproximativ 50 de mii de gospodării și peste două mii de întreprinderi.Despre aceasta informează „Adevărul european”, cu referire la DW.{{837679}}Potrivit operatorului, întreruperea a afectat cartierele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde. Reluarea alimentării cu energ
12:00
Pe întreg teritoriul Statelor Unite, americanii au ieșit la manifestații împotriva operațiunii militare a președintelui Donald Trump în Venezuela, scrie CNN.Publicația menționează: deși venezuelenii au reacționat diferit la aceste evenimente, mulți oameni din SUA își exprimă dezamăgirea din cauza amenințării unui război și a vărsării de sînge pentru interesele petroliere, transmite pravda.com.
12:00
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.{{844886}}În ciuda dezvoltării arhitecturii urbane, elementele nostalgice păstrate în clădirile vechi ne amintesc de istoria capitalei.Acum ne vom îndrepta atenția spre strada centrală, unde, la intersecția bulevardului
Acum 12 ore
11:30
A apărut o nouă șansă pentru încheierea conflictului din Ucraina, a declarat președintele țării, Volodîmîr Zelenski, în cadrul unei reuniuni cu consilierii pentru securitate națională ai statelor europene.„Acum avem o nouă șansă de a pune capăt conflictului. Și sîntem recunoscători că nu sîntem singuri pe acest drum diplomatic”, a spus Zelenski, transmite rbc.{{857257}}Potrivit acestuia,
11:30
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru mulți, tradiții transmise din generație în generație, pline de viață, mirosuri și emoții autentice.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, o cititoare a împărtășit o amintire plină de culoare din copilăria sa, legată de Crăciunul de la țară.Autoarea povestește că cele mai frumoase momente erau t
11:00
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atît pe plan intern, cît și internațional.Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, transmite Moldova1.{{857277}}Este o primă reacție a autorităților de la Chișinău, după operațiun
10:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 4 ianuarie sînt:04 ianuarie — a 4-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 361 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:22 4 Sf. Mc. AnastasiaCe se sărbătorește în lume: Ziua lui N
10:00
Curtea Supremă a Venezuelei a desemnat vicepreședinta executivă a republicii, Delcy Rodríguez, în funcția de președinte interimar al statului.„Curtea Supremă a Venezuelei (TSJ) a dispus ca vicepreședinta executivă a republicii, Delcy Rodríguez, să preia imediat atribuțiile de președinte al republicii, în strictă conformitate cu Constituția și legile Venezuelei”, a declarat judecătoarea Tania D
10:00
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns la Metropolitan Detention Center din Brooklyn – scrie CNN, citînd poliția din New York.În fața clădirii s-a adunat o mulțime de oameni cu steaguri venezuelene. De asemenea, la fața locului se află un număr mare de ofițeri de ordine, transmite Oxu.Az.{{857268}}Contul oficial de reacție rapidă al Casei Albe a publicat un videoclip în care Madu
10:00
Regatul Unit și Franța au efectuat lovituri aeriene asupra unor depozite subterane de armament ale organizației teroriste Statul Islamic în Siria.Potrivit Oxu.Az, cu referire la RBK, informația a fost confirmată de Ministerul Apărării al Regatului Unit.{{857072}}Serviciile de informații au identificat o structură subterană la nord de Palmyra, a precizat ministerul. La operațiune au partici
08:30
Astăzi, în țară cerul va fi predominant noros.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță, pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din direcție variabilă, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1...+3°C.În centru se așteaptă -2...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -4...-2°C.
07:30
Corneliu Popovici: "Ca la noi, la nimeni: standarde duble în conducerea universităților" # Noi.md
"Se pregătește o modificare a Codului Educației care ridică semne majore de întrebare privind integritatea guvernanței universitare din Republica Moldova". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md.Potrivit fostului ministru, "contrar standardelor europene și angajamentelor internaționale asumate de stat, se propune o normă „inedită”.{{857251}}"
Acum 24 ore
06:30
Actuala politică a președintelui SUA, Donald Trump, vizează, printre altele, slăbirea economiei europene, care este principalul concurent al economiei Statelor Unite.Acest punct de vedere a fost exprimat în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi.„Europa a devenit un
05:30
Solistul trupei moldovenești Zdob Și Zdub, Roman Iagupov, a amintit într-un interviu acordat jurnalistei Nata Albot despre anii grei în care muzicienii erau nevoiți să supraviețuiască fără un venit stabil.Potrivit lui Iagupov, în acea perioadă, el și colegii săi din trupă dădeau anunțuri la poștă, oferind orice fel de ajutor: de la muncă în construcții pînă la slujbe temporare.{{856618}}„M
04:30
În Grecia, după aproape o lună de proteste, fermierii nu sînt dispuși să cedeze și iau în calcul escaladarea acțiunilor, relatează Ekathimerini, citată de „Evropeiskaia Pravda”.Duminică, fermierii din întreaga țară urmează să se reunească pentru a treia oară la Malgari, un nod rutier din apropierea orașului Salonic. Conducerea protestatarilor ar putea propune deplasarea cu tractoarele spre Ate
03:30
Suma totală a valorilor furate de persoane necunoscute din depozitul băncii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen este estimată la peste 100 de milioane de euro.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Bild, citînd propriile surse. Inițial se vorbea despre aproximativ 30 de milioane de euro. Filiala Sparkasse era închisă pentru sărbătorile de Crăciun. Conform datelor preliminare, infr
02:30
Directorul Agenției Naționale Aeronautice și Spațiale a SUA (NASA), Jared Isaacman, a anunțat planuri de a trimite astronauți americani în cea mai îndepărtată călătorie cosmică din istoria Statelor Unite, precum și de a ajunge din nou în apropierea Lunii deja în 2026.Potrivit Oxu.Az, declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua socială X.{{854901}}„În acest an, astronauții american
01:30
Okunoshima: Cum a devenit o insulă nelocuită un paradis al iepurilor și o destinație turistică virală # Noi.md
Cîndva o insulă ștearsă intenționat de pe hărțile Japoniei, fiind folosită ca bază militară secretă pentru producerea gazelor toxice în Al Doilea Război Mondial, Okunoshima s-a transformat spectaculos.Printre ruinele fostelor instalații militare, sute de iepuri trăiesc astăzi în libertate, iar insula a devenit una dintre cele mai virale și fotografiate destinații turistice din Japonia. La prim
00:30
Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni se numără printre cele 30 de instituții de învățămînt din țară care participă la un proiect de îmbunătățire a infrastructurii de apă, sanitație și igienă.Lucrările realizate au inclus reabilitarea completă a blocurilor sanitare, a instalațiilor de apă, a sistemelor electrice și de ventilație, a vestiarelor sălii de sport, precum și dotarea acestora
00:00
2 ianuarie 2026, în incinta IP Palatul Municipal de Cultură Bălți, a avut loc spectacolul „Морозко”, prezentat de cercul teatral „Andrieș” al Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc”.Spectacolul a adus pe scenă o cunoscută poveste de iarnă, interpretată cu sensibilitate și profesionalism de tinerii actori.Evenimentul s-a bucurat de aprecierea publicului, fiind parte a activităților cul
3 ianuarie 2026
23:00
Statele Unite au redus semnificativ tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a activității acestora, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei. Decizia vine după ce Washingtonul anunțase inițial taxe suplimentare de pînă la 92%.Autoritățile americane au anunțat în octombrie că 13 companii italiene de paste vor fi supuse unei taxe suplimentare d
22:00
Președintele Argentinei Javier Milei a promulgat vineri o lege numită „inocență fiscală”, care își propune să descurajeze oamenii să depoziteze dolarii acasă sau să îi transfere în conturi offshore, iertînd evaziunea fiscală pînă la un anumit grad. {{856056}}De-a lungul anilor de inflație ridicată și control valutar, argentinienii și-au schimbat sumele deținute în moneda națională pesos, î
21:00
Începutul anului 2026 a marcat sfîrșitul privilegiilor acordate foștilor prim-miniștri și miniștri de interne francezi. De joi, 1 ianuarie, aceștia nu vor mai putea beneficia de anumite avantaje în natură acordate anterior „pe viață”, în special posibilitatea de a deține o mașină de serviciu cu șofer și protecție polițienească. {{855706}}Privilegiile, moștenite dintr-o epocă apusă și c
20:00
O curte de apel americană a decis vineri că interdicția de a purta arme de foc în mod public în majoritatea statului California este neconstituțională.Un complet de la Curtea de Apel din SUA, cu sediul în San Francisco, a decis în favoarea unui proprietar de armă, hotărînd că interdicția statului privind portul de armă la vedere în comitatele cu peste 200.000 de locuitori a încălcat dreptul de
