A șasea zi de proteste în Iran
Veridica.md, 3 ianuarie 2026 07:10
În primele cinci zile de proteste au murit cel puțin șapte persoane, iar 33 au fost rănite.
Actualul ministru, Denis Șmigal, urmează să preia un alt post în cadrul guvernului.
Echipa de filmare a televiziunii britanice a intrat fără permisiune în locuința distrusă a acestora.
Un avion militar a plecat de la București pentru a transporta la un spital din Paris şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri.
Șeful serviciilor de informații militare îl înlocuiește pe Andrii Iermak, implicat într-un scandal de corupție.
CIO a interzis prezența echipelor Rusiei și Belarusului după declanșarea războiului din Ucraina.
Capitala va continua să funcționeze în baza unui buget provizoriu. Orașul Chișinău nu a avut un buget aprobat nici în 2025.
În miezul zilei, autorităţile au îndemnat populaţia să se adăpostească.
SUA vor veni în ajutorul protestatarilor dacă Teheranul va recurge la violență pentru reprimarea manifestațiilor.
Moscova a acuzat Kievul că, în noaptea de anul nou, a ucis 27 de civili, între care doi copii, într-un atac cu drone.
Maia Sandu salută preluarea de către Cipru a președinției rotative a UE: „Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează"
Autoritățile Republicii Moldova au mari speranțe privind susținerea parcursului european și salută preluarea președinției rotative de către Nicosia.
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
Moldovenii au scăpat de cheltuielile pentru roaming. Regiunea transnistreană intră în 2026 cu aceleași probleme legate de asigurarea cu gaze. Vladimir Andronachi a reușit să petreacă Crăciunul acasă, dar a fost întors în penitenciar. O altă condamnare importantă și o altă fugă în Transnistria. Sunt câteva din evenimentele care au marcat această săptămână.
Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6 300 de lei lunar, cu 800 de lei mai mult față de 2025.
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională - „roam like at home”.
Gestul este parte a unui acord semnat în 1988, pentru a evita atacurile reciproce.
Rusia prezintă SUA dovezi ale presupusului atac ucrainean asupra reședinței prezidențiale
Armata rusă a predat mecanismul de control al unei drone, recuperat după doborâre.
Rusia denunţă, la rândul ei, un atac ucrainean asupra unor obiective civile din regiunea Herson.
Poliţia exclude varianta unui atac terorist.
Preşedintele american a anunţat "atingerea obiectivelor", dar a ameninţat cu revenirea asupra măsurii.
Liderul chinez Xi Jinping afirmă că "reunificarea patriei" nu poate fi împiedicată.
Armata SUA anunță opt morți în noi atacuri împotriva "traficanților de droguri"
Numărul de decese raportate de SUA de la declanşarea operaţiunii de combatere a "narcoterorismului" a crescut la 115.
El şi-a preluat mandatul în cadrul unei ceremonii simbolice, organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan.
Liderul ucrainean afirmă că mai e puţin "până la pace".
Bulgaria devine a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană.
România contribuie la „Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL) cu suma de 50 de milioane de euro
Kievul îi mulţumeşte Bucureştiului pentru „sprijinul neclintit”.
Preşedintele Nicuşor Dan: în 2026, „este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni"
România trebuie să fie „un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul”.
Sprijinirea Ucrainei, astfel încât aceasta să se poată apăra împotriva agresiunii ruseşti, va rămâne o „prioritate absolută” - a promis preşedintele Nikos Christodoulides.
Președinta R. Moldova Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph.
Șefa unui centru medical, pe banca acuzaților, după ce a facilitat intrarea în R. Moldova a unor consultanți politici ruși pentru campania lui Dodon
Procuratura Anticorupție anunță că a trimis în judecată o cauză penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de falsificarea documentelor oficiale și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase într-un dosar privind finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la prezidențialele din 2020.
12 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, bilanțul anului pentru regiunea autonomă și problema lipsei dialogului între Chișinău și Comrat, iată temele dezbătute săptămâna trecută în mass-media găgăuză.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a prezentat un bilanț al activității de verificare a integrității unor categorii de judecători și candidați la funcții în sistemul judecătoresc.
Victoria răsunătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare din 28 septembrie este evenimentul ce caracterizează în mod definitoriu, din mai multe unghiuri, anul politic 2025 în Republica Moldova.
Președinta Republicii Moldova denunță comportamentul Rusiei, care nu își dorește pacea în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Procuratura Anticorupție a expediat în instanța de judecată dosarul în cazul unui curier al fostului partid „Șor”.
A8 va face conexiune directă cu Republica Moldova, la Ungheni.
Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gazenaturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026.
Ar fi existat planuri de atac de Anul Nou.
„Zona este bombardată zilnic”.
Republica Moldova a trecut în anul ce se încheie de una dintre cele mai turbulente perioade din ultimii zece ani, iar toate speranțele sunt că 2026 va fi mai bun.
Ministerul de Externe de la Bucureşti le recomandă cetăţenilor români aflaţi în Iran să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale.
Anul politic 2025 a fost unul intens pentru Republica Moldova și, totodată, a fost unul extrem de important pentru evoluția politică a celui de-al doilea stat românesc. Cu siguranță, evenimentul central al anului au fost alegerile parlamentare din 28 septembrie care au încheiat un ciclu electoral din mai multe scrutine succesive – localele din 2023, referendumul pentru integrarea europeană și prezidențialele din 2024. În mod surprinzător, rezultatul parlamentarelor din septembrie a fost unul neașteptat de bun pentru partida proeuropeană de la Chișinău.
Președinta Maia Sandu cere totodată accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în evaluarea performanței judecătorilor, în contextul în care mai multe dosare de rezonanță sunt tergiversate în instanța de judecată.
Ministerul român al Transporturilor susţine că a absorbit în 2025 fonduri europene în valoare record, de circa 5,6 miliarde de euro
Anul acesta s-au deschis 146 de kilometri de autostradă şi drum expres.
Ministerul Apărării de la Minsk nu a dezvăluit locația acestora.
Acesta fusese preluat de stat, după ce procurorii i-au acuzat pe acţionari că fac jocul Occidentului.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina este un „stat neonazist", incapabil să organizeze alegeri libere
Ucraina nu va organiza alegeri libere, deoarece Zelenski a instaurat un regim neonazist care controlează și falsifică voința poporului, potrivit presei pro-Kremlin.
Ucraina neagă acuzaţiile Rusiei cu privire la un pretins atac asupra reşedinţei lui Putin
Zelenski afirmă că acuzaţia este doar o scuză pentru continuarea atacurilor împotriva Ucrainei şi subminarea negocierilor de pace.
Cei doi au prezentat un front unit împotriva Iranului şi Hamas, precum şi a oricărei alte ameninţări la adresa Israelului.
Bani și dezechilibre în Sănătate: cum sunt finanțate spitalele, ambulatoriul și prevenția în 2026
Spitalele din Republica Moldova vor beneficia în 2026 de o finanțare de până la 8,9 miliarde de lei, o creștere constantă a finanțării sectorului spitalicesc în ultimele două decenii.
