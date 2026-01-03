Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional de la noi: A fost aprobat un nou proiect

16:30

Clubul de fotbal „Unirea” Slobozia din prima ligă a României (locul 12) a anunțat oficial semnarea unui contract pe un an și jumătate cu mijlocașul echipei naționale a Moldovei (1 meci, 1 assist), fostul jucător al echipei „Petrocub” din Hîncești, Teodor Lungu.Potrivit Media Sport, Teodor Lungu a declarat că acesta este un pas înainte în cariera sa și că este mulțumit de alegerea făcută.„S