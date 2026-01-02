Beijingul reiterează că exercițiile din jurul Taiwanului sînt justificate și necesare

13:30

Ucraina „niciodată nu va putea” să devină membră a NATO.Acest lucru a fost declarat de ministrul Apărării al Slovaciei, Robert Kaliňák, citat de agenția de presă slovacă TASR.„Ministrul a reiterat că Ucraina nu va fi niciodată în NATO. În opinia sa, ea va avea probleme și în privința aderării la Uniunea Europeană”, se arată în comunicat.Kaliňák a adăugat că UE „nu ar trebui să încerce