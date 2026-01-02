Folosirea articolelor pirotehnice: Cu ce inițiativă vine Oficiul Avocatului Poporului

08:00

În data de 1 ianuarie, la primele orele ale dimineţii, la Spitalul "Gheorghe Paladi" din capitală s-au născut trei copii, iar la Institutul Mamei şi Copilului - încă unul. Toţi bebelușii și mamele sînt sănătoși.Artur este numele primului băieţel care s-a născut pe 1 ianuarie la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi". Este al patrulea copil al familiei Roşca, din Dănceni, raionul Ialoveni.