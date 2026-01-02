De sărbători, francezii au ars sute de mașini

15:00

Ecologul și reprezentantul asociației „Arboretum” Alexandru Sainsus s-a plîns de aglomerația din Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 de pe strada S. Lazo. El a scris despre acest lucru într-o postare pe Facebook.Potrivit lui Sainsus, în prima zi a anului, el a petrecut aproximativ trei ore la coadă împreună cu copilul său mai mic: „Prima zi a anului. Spitalul de Copii nr. 1 (Spitalul Clin