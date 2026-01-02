De sărbători, francezii au ars sute de mașini
Noi.md, 3 ianuarie 2026 00:00
813 mașini au fost arse în timpul sărbătorilor de Anul Nou în Franța. Dintre acestea, 183 au luat foc din cauza răspîndirii flăcărilor.Departamentul Bas-Rhin, unde se află orașul Strasbourg, a înregistrat cel mai mare număr de incidente de vandalism, cu 117 mașini arse.În departamentul Rhône, cu capitala la Lyon, 82 de mașini au fost incendiate, urmat de departamentul Gironde în vest și de
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
00:00
813 mașini au fost arse în timpul sărbătorilor de Anul Nou în Franța. Dintre acestea, 183 au luat foc din cauza răspîndirii flăcărilor.Departamentul Bas-Rhin, unde se află orașul Strasbourg, a înregistrat cel mai mare număr de incidente de vandalism, cu 117 mașini arse.În departamentul Rhône, cu capitala la Lyon, 82 de mașini au fost incendiate, urmat de departamentul Gironde în vest și de
00:00
Datele platformelor online arată că, încasările totale ale cinematografiei chineze în perioada Anului Nou 2026 (1-3 ianuarie) au depășit 500 de milioane de yuani.Pe primele trei locuri în box-office se află filmele „Zootopia 2”, „Avatar 3” și „The Quick and the Dead”, scrie romanian.cri.cn.
Acum o oră
23:30
În Israel, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, l-a criticat dur pe președintele Curții Supreme, Yitzhak Amit, folosind amenințări care au fost percepute ca violență directă.Această declarație a reprezentat o nouă etapă în escaladarea conflictului dintre puterea executivă și cea judiciară din țară. Reacția la declarațiile lui Smotrich a fost imediată: judecătorii și oamenii de afaceri și-au
23:30
Mai multe țări solicită ridicarea restricțiilor în Fîșia Gaza și distribuirea ajutoarelor umanitare # Noi.md
Miniștrii de Externe ai Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Indoneziei, Pakistanului, Turciei, Arabiei Saudite, Qatarului și Egiptului au emis, vineri, o declarație comună privind situația umanitară din Fîșia Gaza, exprimîndu-și îngrijorarea cu privire la deteriorarea continuă a condițiilor din această zonă, scrie romanian.cri.cnDeclarația subliniază că această criza umanitară din Fîșia Gaza a
Acum 2 ore
23:00
În vestul Germaniei, persoane necunoscute au pătruns în depozitul băncii Sparkasse și au furat bani și obiecte de valoare. Conform datelor preliminare, pagubele se ridică la aproximativ 34 de milioane de euro.Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 29 decembrie în orașul Gelsenkirchen. Hoții au făcut o gaură uriașă în peretele biroului și au pătruns în interior. Au luat tot ce se afla în s
23:00
Fluxul total de persoane între regiuni pe toate mijloacele de transport a fost de 207,47 de milioane în prima zi a noului an, reprezentînd o scădere cu 0,1% față de luna precedentă și o creștere de 20,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit ministerului chinez al Transporturilor, scrie romanian.cri.cn. Traficul feroviar de călători a fost de 18,56 de milioane, în creștere cu 11,3
22:30
Inspectorii de mediu din Sîngerei, în comun cu Inspectoratul de Poliție Sîngerei, au desfășurat recent razii de control privind respectarea legislației de mediu pe teritoriul raionului Sîngerei, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor desfășurate a fost identificat un caz de braconaj. În adiacentul satului Rădoaia, a fost reținut un cetățean care avea asupra sa o armă de foc lungă cu țeavă ghintui
Acum 4 ore
22:00
Un incendiu a izbucnit în biserica Vondelkerk, construită în 1872, din capitala Olandei. Clădirea veche de aproape 150 de ani a fost distrusă de flăcări.Flăcările au cuprins biserica, situată în apropierea centrului istoric al orașului. Turnul bisericii s-a prăbușit.Potrivit primarului din Amsterdam, Femke Halsema, principala preocupare a serviciilor de urgență a fost asigurarea siguranței
22:00
Operațiunile anti-secesiune și anti-interferență desfășurate de Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei în jurul insulei Taiwan au fost pe deplin justificate, necesare și ireproșabile, a declarat vineri purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Apărării, Zhang Xiaogang, ca reacție la unele comentarii făcute de autoritățile Statelor Unite ale Americii, Japoniei, Australiei, statului Filipi
21:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul zilei de 02 ianuarie curent, circulația rutieră pe drumurile publice naționale s-a desfășurat în condiții de iarnă, fără dificultăți majore în trafic.Rețeaua rutieră a fost monitorizată permanent, fiind făcute lucrări de patrulare în zonele Centru și Sud, iar în zona de Nord – patrulare și combaterea lunecușului, notează No
21:30
Zeci de kilometri de apeduct și rețele de canalizare, construite în ultimii doi ani în suburbiile capitalei # Noi.md
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost construite în ultimii doi ani în suburbiile municipiului Chișinău, notează Noi.md.Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare în suburbii, în anii 2024-2025, cu suportul financiar și tehnic acordat de Primăria municipiului Chișinău și serviciile municipale specializate.{{849321}}Accesul la sistemele
21:30
Parchetul cantonal Valais înclină spre teoria conform căreia incendiul de la un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana a fost cauzat de folosirea neglijentă a unei lumînări sau a unor focuri bengaleze.Acest lucru a fost declarat de procurorul general cantonal, Beatrice Pilloux.{{856933}}Potrivit acesteia, focurile bengaleze au fost introduse în sticle de șampanie și plasate prea aproape
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, printre care Chicago și Los Angeles.Administrația Trump și-a retras demersurile legale de a menține controlul asupra trupelor dislocate în Los Angeles. Săptămîna trecută, Curtea Supremă a decis că Trump nu poate folosi trupele din Chicago pentru aplicarea legii interne.{{856052}}„R
21:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că încă un operator din domeniul alimentar recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD CM 001 și data durabilității minimale de la data de 16.01.2026 pînă la data de 23.01.2026, inclusiv.În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor ANSA și a analizelor de laborat
21:00
Anul 2025 a fost unul extraordinar, s-au împlinit 80 de ani de la victoria în Războiul de rezistență al poporului chinez împotriva agresiunii japoneze și în Războiul mondial antifascist, s-a încheiat cel de-al 14-lea plan cincinal și a fost planificat cel de-al 15-lea plan cincinal.Convocarea cu succes a celei de-a patra sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a sta
20:30
Primăria Chișinău invită seniorii din capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”, notează Noi.md.Evenimentul va avea loc sîmbătă și duminică, 03 și 04 ianuarie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.Locuitorii și oaspeții capitalei se vor putea delec
20:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a trecut cu succes testul cognitiv, iar medicii îi evaluează starea de sănătate ca fiind excelentă.Liderul american a vorbit despre rezultatele examinării sale pe rețeaua de socializare Truth Social.„Medicii de la Casa Albă tocmai mi-au comunicat că sînt într-o stare excelentă de sănătate și că am trecut cu brio (adică am răspuns corect la 100%
Acum 6 ore
20:00
Peste 20 de victime ale incendiului din barul stațiunii Crans-Montana, care sînt internate la clinica universitară din Lausanne, au suferit arsuri pe peste 60% din suprafața corpului.Despre acest lucru a declarat Wassim Raffoul, medicul șef al spitalului Morge din suburbia vestică a orașului Lausanne. Potrivit acestuia, clinica universitară, în care sînt transferați pacienții în stare gravă di
20:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025.Concursul este dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi, sau altor actori importanți în domeniul educației fizice și a sportului, care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, a
19:30
CEC informează despre termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de al doilea semestru al anului 2025, este data de 15 ianuarie curent.Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raport
19:30
Prețurile medii ale produselor agricole din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere de 3% în anul 2025 față de 2024, potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat. În același timp, prețurile bunurilor și serviciilor utilizate în agricultură au crescut mai lent, cu mai puțin de 1%.Evoluția din 2025 vine după o ușoară scădere a prețurilor agricole în 2024, care a urmat unui interval
19:00
În weekendul 03 - 04 ianuarie, în sectoarele capitalei, vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, notează Noi.md.În Piața Marii Adunări Naționale, este Tîrgul de Crăciun al municipiului Chișinău, deschis pînă la 07.01.2026.În sectorul BotanicaPe aleea
19:00
Țara în care focurile de artificii au durat cel mai mult: a fost stabilit un nou record mondial # Noi.md
În capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, în noaptea de Revelion a fost stabilit un nou record mondial privind durata spectacolului cu focuri de artificii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat wsm.ae.{{856589}}Cu ocazia Anului Nou, în oraș a avut loc un spectacol festiv de amploare, cu artificii și drone. Pe cer au fost lansate simultan aproximativ 6.500 de drone, ceea ce a fă
18:30
Prezența copiilor în grădinițe este redusă în perioada sărbătorilor de iarnă. Rata de frecventare constituie circa 50% din numărul total de copii înscriși, în comparație cu circa 80-85% în regim obișnuit, la Chișinău.Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport, în contextul vacanței școlare și concediilor părinților, în perioada sărbătorilor de iarnă, frecvența în granițele din capi
18:30
Țara care va interzice reclamele la produsele de tip „junk food” în timpul zilei, pentru a combate obezitatea infantilă # Noi.md
Publicitatea pentru produsele de tip „junk food”, alimente considerate nesănătoase din cauza conținutului ridicat de zahăr, sare și grăsimi saturate, va fi interzisă în Regatul Unit pe parcursul zilei, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost amînată aproape trei ani, în urma negocierilor tensionate cu industria alimentară, potrivit EFE.Concret, reclamele la aceste prod
Acum 8 ore
18:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat vineri seara, 2 ianuarie, că Oleg Ivashchenko a devenit noul șef al Serviciului de Informații Militare.Informația a fost transmisă de RBC-Ucraina, citînd declarația lui Zelenski pe Telegram.„Începînd de astăzi, Oleg Ivashchenko va continua să servească statul nostru și să îndeplinească sarcini de limitare a potențialului militar rus din p
18:00
Uniunea Avocaților organizează concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților.Pot candida avocații care sînt înscriși în Lista avocaților cu drept de exercitare a profesiei și care au o experiență neîntreruptă de cel puțin cinci ani în avocatură.{{854717}}De asemenea, candidații trebuie să dispună de minimum șapte ani de experiență pro
18:00
Un gard și mai multe corpuri de iluminat stradal au fost deteriorate în Parcul Rîșcani din capitală.Actele de vandalism au fost constatate de către muncitorii Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi în dimineața zilei de 1 ianuarie.{{853175}}Reprezentanții întreprinderii precizează că perimetrul Parcului Rîșcani este monitorizat video, iar imaginile vor fi analizate pentru identificare
17:30
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care au avut o durată totală de 30 de ore. În aceeași perioadă, au intrat în procedură legislativă 43 de proiecte de acte normative.În total, în luna decembrie, Parlamentul a adoptat 39 de acte normative. Este vorba despre 34 de legi și 5 hotărîri. De menționat că 5 dintre inițiativele legislative ad
17:30
Elevii și profesorii Centrului de Excelență în Industria Ușoară din capitală sînt nemulțumiți de inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a-i muta într-o altă clădire, începînd cu anul viitor de studii.Din toamnă, Centrul de Excelență în Industria Ușoară urmează să fie strămutat într-un alt sediu din centrul capitalei. În locul celor trei sute de elevi vor veni tinerii care studiază
17:30
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat mai multe apeluri publice și a expediat demersuri către autoritățile publice centrale și locale privind limitarea, respectiv interzicerea folosirii articolelor pirotehnice, notează Noi.md.Aceste inițiative au fost susținute de mii de persoane, de ministere și instituții ale statului, precum și de un număr semnificativ de
17:00
Sute de zboruri, anulate din cauza vremii nefavorabile într-unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa # Noi.md
Din cauza vremii nefavorabile, cel puțin 200 de zboruri au fost anulate pe aeroportul olandez Schiphol, unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa.Despre aceasta relatează NOS, potrivit „Adevărul European”.Peste o sută de zboruri au fost, de asemenea, întîrziate. „Din cauza unei combinații neplăcute de condiții meteorologice de iarnă și vînt puternic, a avut loc o adevărată perturbar
17:00
Majoritatea oamenilor din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari, sînt tare nemulțumiți că lîngă satul lor ar putea apărea o carieră de nisip. Terenul cu pricina, spun localnicii, a fost acaparat ilegal de un agent economic, notează Noi.md.Localnicii din Coșnița, în cadrul unei ședințe la Primăria din sat, le-au cerut consilierilor locali să respingă propunerea privind construcția unei cariere
17:00
Distracțiile de sărbători aduc bucurie celor mici, dar, uneori, pot apărea și incidente.Despre un caz îngrijorător, care s-a petrecut în capitală au informat carabinierii, notează Noi.md.{{851550}}Aceștia, aflați în misiune de menținere a ordinii publice, au intervenit în urma unui incident produs, la un patinoar din centrul orașului, unde un copil de 13 ani s-a lovit la cap.Observînd
17:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că un operator din domeniul alimentar recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității minimale de la data de 10.01.2026 pînă la data de 27.01.2026, inclusiv.În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alim
16:30
Conform prognozei hidrologice, pînă pe 3 ianuarie 2026, ca urmare a temperaturilor scăzute ale aerului, formațiunile de gheață se vor menține pe majoritatea rîurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale rîurilor Nistru și Prut.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din ț
16:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost printre invitații la petrecerea de Anul Nou organizată de președintele american Donald Trump la reședința sa din Palm Beach, Florida.Potrivit biroului prim-ministrului israelian, Netanyahu și soția sa au participat la eveniment la invitația expresă a președintelui american. El a fost singurul lider străin prezent la balul prezidențial.{{85
16:30
Clubul de fotbal „Unirea” Slobozia din prima ligă a României (locul 12) a anunțat oficial semnarea unui contract pe un an și jumătate cu mijlocașul echipei naționale a Moldovei (1 meci, 1 assist), fostul jucător al echipei „Petrocub” din Hîncești, Teodor Lungu.Potrivit Media Sport, Teodor Lungu a declarat că acesta este un pas înainte în cariera sa și că este mulțumit de alegerea făcută.„S
Acum 12 ore
16:00
Șeful Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Kirill Budanov, a acceptat propunerea președintelui Vladimir Zelenski de a conduce Biroul președintelui.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd mesajul lui Budanov pe Telegram.„Am acceptat propunerea președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, de a conduce Biroul șefului statului. Continuu să slujesc Ucraina”,
16:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să întreprindă măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.În perioada lunii ianuarie 2026, vor fi desfășurate în continuare acțiuni de control fiscale prin metoda verificării operative, care se vor axa asupra
16:00
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care au avut o durată totală de 30 de ore. În aceeași perioadă, au intrat în procedură legislativă 43 de proiecte de acte normative.În total, în luna decembrie, Parlamentul a adoptat 39 de acte normative. Este vorba despre 34 de legi și 5 hotărîri. De menționat că 5 dintre inițiativele legislative ad
15:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o ședință cu șeful adjunct al Cabinetului șefului statului, Pavlo Palisa, cerîndu-i să analizeze problema modificărilor necesare în cadrul Forțelor de Apărare.Acest lucru a fost relatat de RBC-Ucraina, care îl citează pe șeful statului ucrainean pe Telegram.Potrivit lui Zelenski, Palisa a raportat despre pregătirile pentru întîlnirile cu co
15:30
În Afganistan, după o secetă îndelungată, ploile și ninsorile sezoniere au provocat inundații puternice, în urma cărora au murit cel puțin 17 persoane și alte 11 au fost rănite.Cele mai grave pierderi au fost înregistrate în provincia Herat, unde cinci membri ai unei familii au murit în urma prăbușirii acoperișului casei.{{854957}}Potrivit lui Mohammad Yousaf Hammad, reprezentant al Servic
15:30
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a părăsit joi spitalul pentru a se întoarce la închisoare şi a-şi continua executarea pedepsei de 27 de ani pentru complot în vederea răsturnării guvernului.Judecătorii au respins cererea avocaţilor lui Bolsonaro de a-i acorda arest la domiciliu din motive de sănătate.Bolsonaro, în vîrstă de 70 de ani, a fost internat în spital timp de mai mu
15:00
Legea nr. 301 din 12 decembrie 2025 pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost promulgată de către șefa statului.Modificările operate se referă atît la clarificarea noțiunilor juridice, cît și la actualizarea terminologiei folosite în lege. Astfel, sintagma „Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, i
15:00
Părinți: "Zilele acestea, la spitalele de copii, am stat în rînduri uriașe. Unde sînt specialiștii?" # Noi.md
Ecologul și reprezentantul asociației „Arboretum” Alexandru Sainsus s-a plîns de aglomerația din Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 de pe strada S. Lazo. El a scris despre acest lucru într-o postare pe Facebook.Potrivit lui Sainsus, în prima zi a anului, el a petrecut aproximativ trei ore la coadă împreună cu copilul său mai mic: „Prima zi a anului. Spitalul de Copii nr. 1 (Spitalul Clin
14:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a propus șefului Direcției Generale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apărării, Kirill Budanov, să conducă biroul președintelui.Zelenski nu a precizat cine ar putea deveni succesorul lui Budanov în funcția de șef al serviciilor de informații.Președintele ucrainean și-a motivat alegerea prin necesitatea de a se concentra pe problemele de
14:30
Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este figurează fosta deputată Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, se află în continuare în procedura de examinare la Curtea de Apel.Pînă acum, partea acuzării și-a prezentat probele aferente apelului declarat de procuror, precum și probele aferente cererilor de apel înaintate de apărare, a precizat serviciul de presă al
14:30
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tînăr de 19 ani, acuzat de violență comisă împotriva oamenilor legii, notează Noi.md.Potrivit acuzării înaintate de procurorii de la Călărași, în noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Călăraşi i-au întocmit inculpatului un proces-verbal contravențional pentru comiterea
14:00
Pe 31 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvîrșirea infracțiunii de trafic de influență (art. 326 alin. (1) din Codul penal), notează Noi.md.Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe termen de 1 an, fiind privat de dreptul de a desfășura activitatea de avocat pe un termen de 5 ani.{{856184}}Pînă la rămînerea definitivă a sentinței, în pr
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.