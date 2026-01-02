Fiscul începe controalele din acest an
Noi.md, 2 ianuarie 2026 16:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să întreprindă măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.În perioada lunii ianuarie 2026, vor fi desfășurate în continuare acțiuni de control fiscale prin metoda verificării operative, care se vor axa asupra
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
16:00
Șeful Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Kirill Budanov, a acceptat propunerea președintelui Vladimir Zelenski de a conduce Biroul președintelui.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd mesajul lui Budanov pe Telegram.„Am acceptat propunerea președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, de a conduce Biroul șefului statului. Continuu să slujesc Ucraina”,
16:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să întreprindă măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.În perioada lunii ianuarie 2026, vor fi desfășurate în continuare acțiuni de control fiscale prin metoda verificării operative, care se vor axa asupra
16:00
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care au avut o durată totală de 30 de ore. În aceeași perioadă, au intrat în procedură legislativă 43 de proiecte de acte normative.În total, în luna decembrie, Parlamentul a adoptat 39 de acte normative. Este vorba despre 34 de legi și 5 hotărîri. De menționat că 5 dintre inițiativele legislative ad
Acum o oră
15:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o ședință cu șeful adjunct al Cabinetului șefului statului, Pavlo Palisa, cerîndu-i să analizeze problema modificărilor necesare în cadrul Forțelor de Apărare.Acest lucru a fost relatat de RBC-Ucraina, care îl citează pe șeful statului ucrainean pe Telegram.Potrivit lui Zelenski, Palisa a raportat despre pregătirile pentru întîlnirile cu co
15:30
În Afganistan, după o secetă îndelungată, ploile și ninsorile sezoniere au provocat inundații puternice, în urma cărora au murit cel puțin 17 persoane și alte 11 au fost rănite.Cele mai grave pierderi au fost înregistrate în provincia Herat, unde cinci membri ai unei familii au murit în urma prăbușirii acoperișului casei.{{854957}}Potrivit lui Mohammad Yousaf Hammad, reprezentant al Servic
15:30
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a părăsit joi spitalul pentru a se întoarce la închisoare şi a-şi continua executarea pedepsei de 27 de ani pentru complot în vederea răsturnării guvernului.Judecătorii au respins cererea avocaţilor lui Bolsonaro de a-i acorda arest la domiciliu din motive de sănătate.Bolsonaro, în vîrstă de 70 de ani, a fost internat în spital timp de mai mu
Acum 2 ore
15:00
Legea nr. 301 din 12 decembrie 2025 pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost promulgată de către șefa statului.Modificările operate se referă atît la clarificarea noțiunilor juridice, cît și la actualizarea terminologiei folosite în lege. Astfel, sintagma „Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, i
15:00
Părinți: "Zilele acestea, la spitalele de copii, am stat în rînduri uriașe. Unde sînt specialiștii?" # Noi.md
Ecologul și reprezentantul asociației „Arboretum” Alexandru Sainsus s-a plîns de aglomerația din Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 de pe strada S. Lazo. El a scris despre acest lucru într-o postare pe Facebook.Potrivit lui Sainsus, în prima zi a anului, el a petrecut aproximativ trei ore la coadă împreună cu copilul său mai mic: „Prima zi a anului. Spitalul de Copii nr. 1 (Spitalul Clin
14:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a propus șefului Direcției Generale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apărării, Kirill Budanov, să conducă biroul președintelui.Zelenski nu a precizat cine ar putea deveni succesorul lui Budanov în funcția de șef al serviciilor de informații.Președintele ucrainean și-a motivat alegerea prin necesitatea de a se concentra pe problemele de
14:30
Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este figurează fosta deputată Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, se află în continuare în procedura de examinare la Curtea de Apel.Pînă acum, partea acuzării și-a prezentat probele aferente apelului declarat de procuror, precum și probele aferente cererilor de apel înaintate de apărare, a precizat serviciul de presă al
14:30
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tînăr de 19 ani, acuzat de violență comisă împotriva oamenilor legii, notează Noi.md.Potrivit acuzării înaintate de procurorii de la Călărași, în noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Călăraşi i-au întocmit inculpatului un proces-verbal contravențional pentru comiterea
Acum 4 ore
14:00
Pe 31 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvîrșirea infracțiunii de trafic de influență (art. 326 alin. (1) din Codul penal), notează Noi.md.Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe termen de 1 an, fiind privat de dreptul de a desfășura activitatea de avocat pe un termen de 5 ani.{{856184}}Pînă la rămînerea definitivă a sentinței, în pr
14:00
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional că, începînd cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri este permis doar pe o rețea de drumuri desemnată.Potrivit autorităților ungare, traficul rutier va fi orientat, în principal, pe autostrăzi, acestea urmînd a fi părăsite doar în apropierea destinație
13:30
Ucraina „niciodată nu va putea” să devină membră a NATO.Acest lucru a fost declarat de ministrul Apărării al Slovaciei, Robert Kaliňák, citat de agenția de presă slovacă TASR.„Ministrul a reiterat că Ucraina nu va fi niciodată în NATO. În opinia sa, ea va avea probleme și în privința aderării la Uniunea Europeană”, se arată în comunicat.Kaliňák a adăugat că UE „nu ar trebui să încerce
13:30
Un înalt oficial militar rus a înmînat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinînd date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămîna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă.Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, din nordul Rusiei, cu 91 de drone de atac
13:30
Rubrica „Amintiri din copilărie” aduce o mărturie emoționantă semnată de Ion Dimitrașco, despre Crăciunurile simple, dar pline de sens, trăite în copilărie.Pentru autor, sărbătorile începeau înainte de răsărit, cu foșnetul bunicii în fața sobei, cu jocul flăcărilor pe pereți și cu mirosul inconfundabil de iarnă și căldură. Cadourile erau puține, dar neprețuite: câteva mașinuțe de lemn și hăinu
13:00
Începînd cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a aderat oficial la zona euro, ca monedă națională, după 19 ani de apartenență la Uniunea Europeană. Vechea monedă națională, leva, nu mai este valabilă în țară.Despre acest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la Reuters. În cinstea aderării oficiale la zona euro, pe fațada băncii centrale din Sofia a fost organizată o expoziție cu noile monede
13:00
Începînd cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate a fost completată cu un nou preparat
12:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, cetățenii străini care vizitează Georgia în scop turistic vor avea obligația de a deține o asigurare medicală.Polița de asigurare urmează să acopere întreaga perioadă a șederii în Georgia, atît data sosirii, cît și data plecării..Astfel, conform noilor prevederi, pentru a intra pe teritoriul Georgiei în scop turistic, cetățenii străini, inclusiv cetățenii Repub
12:30
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15.Potrivit informațiilor, incendiul cu flacără deschisă s-a produs la o anexă a casei de locuit. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompi
12:30
Kedmi: „SUA nu mai consideră Rusia drept o amenințare la adresa securității sale sau a Europei” # Noi.md
SUA nu consideră Rusia o amenințare la adresa securității sale, precum și a Europei.Despre acest lucru a declarat analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube BELTA.„Declarațiile lui Trump și ale celor mai apropiați colaboratori ai săi indică faptul că SUA nu mai consideră Rusia o amenințare la adresa se
Acum 6 ore
12:00
Evoluția prețurilor la carburanți și factorii care vor influența nivelul acestora la începutul anului 2026 # Noi.md
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record.Benzina COR 95Prețul maxim, de 24,79 lei/litru, a fost consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025.Prețul minim, de 21,72 lei/lit
11:30
Sărbătorile de iarnă păstrează amintiri care nu se estompează odată cu trecerea anilor.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititorul Igor Sclifos a împărtășit una dintre cele mai calde amintiri ale copilăriei sale, legată de magia Anului Nou.Pentru autor, Anul Nou nu era doar o dată din calendar, ci o stare de așteptare a miraco
11:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, astăzi, 2 ianuarie, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă, conform datelor operative disponibile în această dimineață, la ora 09:00.Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au intervenit preponderent în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate acțiuni de monitoriz
11:00
Mass-media iraniană informează că în mai multe orașe ale țării a fost instituită stare de război din cauza protestelor în masă.Revoltele în masă continuă, protestatarii agresînd membrii forțelor de securitate.Anterior s-a anunțat că un membru al forțelor de securitate iraniene a murit în timpul protestelor în masă împotriva inflației ridicate care a cuprins țara.Potrivit mass-media ira
11:00
Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Moldovei chiar în ajunul Revelionului. Maia Sandu a semnat decretul pe 31 decembrie 2025.Printre aceștia se numără mai mulți membri ai trupei BI2. Este vorba despre compozitorul Gleb Coleadin, care a lucrat cu formația, dar și omul responsabil de montaj – Evgheni Remizovskii.De asemenea, fiul mai mare al solistului BI2 Egor Bortnik, Fedor, a devenit c
11:00
Guvernul Venezuelei este gata să discute cu SUA un acord privind combaterea traficului de droguri și investițiile în sectorul petrolier.Despre acest lucru a declarat președintele țării sud-americane, Nicolas Maduro.„Cred că trebuie să începem să discutăm serios, bazîndu-ne pe fapte. Guvernul SUA știe – pentru că am spus acest lucru multor reprezentanți ai săi – că, dacă ei doresc să discut
10:30
Energetică, suveranitate și piețe globale: ce i-a preocupat cel mai mult pe cititorii noștri în anul 2025 # Noi.md
Pentru departamentul nostru de analiză, 2025 a fost o perioadă de „răspuns rapid” la schimbările tectonice din economie și geopolitică. Scopul nostru nu a fost să documentăm pur și simplu evenimentele - rezilierea contractelor de gaze, privatizarea instalațiilor strategice sau schimbările în comerțul global - ci și să calculăm consecințele lor pe termen lung pentru fiecare cetățean al Republicii M
10:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o întîlnire a consilierilor de securitate națională privind garanțiile de securitatePreședintele a reamintit că pe 3 ianuarie va avea loc la Kiev o întîlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională, care va fi prima întîlnire de acest gen din Ucraina pe tema păcii. Participarea la aceasta a fost confirmată de reprezentanții europ
Acum 8 ore
10:00
Anchetatorii din Elveția au început sarcina dificilă de identificare a cadavrelor carbonizate ale victimelor incendiului care, în timpul petrecerii de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Cran-Montana, a curmat viața a aproximativ 40 de persoane.Arsurile suferite în principal de tinerii care se aflau în barul Le Constellation sunt atît de grave încît, potrivit oficialilor elveț
10:00
De la 1 ianuarie 2026, Cipru a început președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, preluînd acest rol de la Danemarca.Președinția va dura pînă la 1 iulie. Statul care deține președinția organizează și prezidează reuniunile Consiliului UE (cu excepția Consiliului Afaceri Externe), stabilește agenda și prioritățile pentru semestrul respectiv și conduce negocierile între țările UE
10:00
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare Ciprului cu ocazia preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene.Șefa statului a adresat urări și președintelui Nikos Christodoulides, exprimîndu-și încrederea că următoarele luni vor aduce decizii importante pentru consolidarea Uniunii Europene și a stabilității regionale.„Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmeaz
09:30
Elveția a declarat o zi de doliu național în urma unui incendiu major din stațiunea Crans-Montana, care a curmat viața a 40 de persoane.Președintele elvețian Guy Parmelin a anunțat că steagurile naționale din capitala Berna vor fi coborîte în bernă pe toată durata perioadei de doliu.{{856933}}Conform ultimelor rapoarte, 115 persoane au fost rănite în incident, relatează Noi.md, citînd cali
09:00
Moldovenii, la început de an: "Să fie pace și să avem sănătate. Restul se rezolvă" # Noi.md
Venituri mai mari, credite mai accesibile pentru apartamente și sănătate. Sînt cîteva dintre dorințele moldovenilor pentru următorul an. Oamenii spun că atît timp cît este pace, toate visurile pot deveni realitate.Mulți oameni spun că vor de la noul an, în primul rînd, sănătate, dar și mai multe realizări.„Vreau stabilitate, să fie prețuri accesibile la apartamente”. „2026 să fie un an cît
09:00
Începînd de astăzi, vor fi operate modificări în orarul rutelor a două autobuze, informează Primăria capitalei. notează Noi.md.Astfel, se va schimba orarul rutelor autobuzelor:-nr. 37 “str. Vasile Alecsandri - or. Stăuceni”-nr. 5 „bd. Cuza-Vodă - str. Bucovinei”.
09:00
08:49 // Trafic intens se observă la această oră și la postul vamal Sculeni.La această oră, în PTF Leușeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.{{840228}}Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate max
08:30
Aproape 200 de oameni au cerut ajutorul specialiştilor Institutului de Medicină Urgentă din Chişinău, după ce au exagerat cu mîncarea sau cu băutura în noaptea dintre ani. 35 de pacienţi au rămas internaţi, printre ei și doi bărbați răniți în urma exploziei unor artificii.Cel mai grav a fost rănit un bărbat de 41 de ani. El a suferit leziuni la nivelul feței și ochilor.{{856486}}"În cursul
08:30
La această oră, în PTF Leușeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.{{840228}}De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă."Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din ti
08:30
Fiica actorului și regizorului american Tommy Lee Jones a fost găsită moartă la Hotelul Fairmont San Francisco din California.Medicii care au răspuns apelului au confirmat moartea Victoriei la vîrsta de 34 de ani.„Cauza morții rămîne necunoscută în acest moment, iar oficialii nu au oferit detalii suplimentare”, au relatat agențiile media americane, notează Noi.md, citînd 1news.az.
Acum 12 ore
08:00
În data de 1 ianuarie, la primele orele ale dimineţii, la Spitalul "Gheorghe Paladi" din capitală s-au născut trei copii, iar la Institutul Mamei şi Copilului - încă unul. Toţi bebelușii și mamele sînt sănătoși.Artur este numele primului băieţel care s-a născut pe 1 ianuarie la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi". Este al patrulea copil al familiei Roşca, din Dănceni, raionul Ialoveni.
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 2 ianuarie sînt:02 ianuarie — a 2-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 363 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:20 2 Sf. Mс. Ignatie. Sf. şi Dreptul Ioan de la KronştadtCe se săr
07:30
Astăzi, 2 ianuarie, vremea va fi predominant noroasă, cu perioade de înseninări. Nu se așteaptă precipitații semnificative.Meteorologii atenționează că în orele de dimineață și pe timpul nopții, pe unele porțiuni de drum, este posibilă formarea poleiului, astfel încît șoferii și pietonii trebuie să manifeste prudență sporită.Vînt: din vest, moderat.Ziua în sudul țării termometrele vor
06:30
Problema financiară este foarte importantă pentru un actor, oricum ar fi, și în orice profesie trebuie să existe un salariu decent.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și artistul emerit al Moldovei, Dmitri Coev, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexander Stahurschi, pe canalul N4, relatează Noi.mdEl a fost de acord cu o a
05:30
Anul 2026 va fi guvernat de Soare și va scoate în față egoul, conform astrologei Corina Leonte. Oamenii vor dori să fie mai valorificați, apreciați, să se manifeste și să ajungă în centrul atenției.Specialista în numerologie estimează că 2026 va fi anul noilor lideri, oportunităților și lecțiilor pe care trebuie să le trecem pe plan politic. Potrivit prognozelor sale, va fi necesar să găsim ec
05:00
Nu este pentru prima dată cînd specialiştii susţin că un consum zilnic de fructe poate face minuni în prevenirea unor afecţiuni. De exemplu, banalul măr, pe care puţini îl consumă, este un excelent "medicament" în lupta cu multe boli, unele care pot fi fatale, transmite telegrafonline.ro.Dacă toţi britanicii de peste 50 de ani ar mînca un măr pe zi, în această ţară ar putea fi evitate în fieca
04:30
Warren Buffett se retrage din funcția de CEO executiv al Berkshire Hathaway. „Oracolul din Omaha” și-a ales succesorul # Noi.md
Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway după șase decenii, iar investitorii așteaptă să vadă cum va gestiona succesorul său portofoliul de peste 1 trilion de dolariWarren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a predat oficial ștafeta la conducerea Berkshire Hathaway, după aproape șase decenii în fruntea companiei. Greg Abel, vicepreședinte al grupului și veteran al
04:00
Primele manifestări ale osteocondrozei cervicale sînt durerile de spate, durerile de cap, amețelile, "muşte" în ochi, slăbirea auzului sau zgomotul din urechi, precum și legănatul în timpul mersului ca urmare a dereglării coordonării mişcărilor.Pentru a evita acest lucru, vă propunem cîteva exerciții simple, care vă vor ajuta să învingeţi osteocondroza și să vă menţineţi sănătatea.1. Trage
03:30
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse # Noi.md
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani. Aceștia contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a info
Acum 24 ore
03:00
Te protejeaza de bacteriile daunatoare din organism si iti intareste sistemul imunitar. Multe persoane il folosesc in loc de medicamentele clasice.Daca manaci usturoi pe stomcul gol vei reusi sa previi zeci de boli, datorita accentuarii proprietatilor antibiotice.Usturoiul lupta cu o multime de infectii fungice, raceli, gripe si alte boli care se pot trata cu medicamente clasice. Este impo
02:30
WhatsApp intră în 2026 cu un set amplu de modificări care vor afecta atît modul în care utilizatorii comunică, cît și dispozitivele pe care aplicația va mai funcționa, scrie playtech.ro.Meta pregătește funcții noi de confidențialitate și confort, dar și decizii controversate, precum eliminarea boților de inteligență artificială terți, inclusiv ChatGPT, și restrîngerea compatibilității pentru t
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.