Datoriile Ucrainei depășesc 200 de miliarde de dolari

Forbes SUA a publicat un clasament global al miliardarilor în dolari. În acest an, au fost 3.028 de miliardari în el – și acesta este un nou record pentru listă (în 2024, numărul miliardarilor din lume a ajuns la 2.781). Averea totală a crescut, de asemenea – de la 14,2 trilioane de dolari anul trecut la 16,090 trilioane de dolari anul acesta.