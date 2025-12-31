Previziunile pieței financiare: bitcoin poate crește până la 250 de mii de dolari.

Logos-Press, 31 decembrie 2025 13:45

Reprezentanți bine-cunoscuți ai criptocomunității și companii financiare majore prezic bitcoin pentru 2026 ca o creștere la 250 de mii de dolari și o scădere la 10 mii de dolari, rapoarte Logos Press cu referire la RBC.

Acum 30 minute
13:45
Acum o oră
13:30
Investiții suplimentare de 100 de milioane de lei în modernizarea complexului agroindustrial Logos-Press
Valoarea finanțării gestionate de Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare Agricolă (ADMA) a crescut cu peste 100 de milioane de lire sterline în 2025, a informat Logos Press.
Acum 2 ore
13:00
Ministerul Muncii intenționează să angajeze 25.000 de persoane Logos-Press
În 2025, peste 20 de mii de persoane erau angajate în Moldova – cu 20% mai mult față de anul precedent.
12:15
Volumul traficului mobil în Moldova a crescut cu 12% Logos-Press
Traficul de date mobile în Moldova a crescut cu 12,3% în trimestrul al treilea, depășind 105.000 TB, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
12:00
Aproximativ 30 de mii de tone de citrice au fost importate în Moldova în 2025 Logos-Press
Tradițional, cererea de citrice crește în ajunul și în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Potrivit comercianților, de la mijlocul lunii decembrie până la sfârșitul lunii ianuarie, cifra de afaceri a citricelor în lanțurile de magazine se dublează. Iar o treime din aceasta este reprezentată de mandarine, informează Logos Press.
11:30
Se prevede investirea a 600 de milioane de lei în modernizarea instituțiilor medicale Logos-Press
Ministerul Sănătății intenționează să investească peste 600 de milioane de lei în 2026 pentru modernizarea instituțiilor medicale, precum și pentru creșterea semnificativă a bugetelor pentru asistența medicală primară, asistența medicală de urgență prespitalicească și rambursarea medicamentelor, relatează Logos Press.
11:00
Medierea înainte de proces va deveni obligatorie Logos-Press
Va fi obligatorie parcurgerea unei proceduri prealabile plătite – medierea – înainte de a merge în instanță pentru anumite litigii civile și familiale, relatează Logos Press.
10:15
„Energocom a importat mai mult de 90 % din energia electrică în 2025 Logos-Press
În cursul anului 2025, compania de stat Energocom a achiziționat peste 3,400 mii MWh de energie electrică ca parte a obligațiilor sale de serviciu public, din care aproximativ 90% a fost importată, a raportat Logos Press.
Acum 6 ore
08:45
Ministerul Economiei: 2026 va fi anul investițiilor Logos-Press
Investițiile și reinvestițiile vor fi principalul motor al creșterii economice a Moldovei în 2026, relatează Logos Press.
08:15
Locuitorii moldoveni preferă numerarul Logos-Press
Moldova ocupă locul 20 din 123 de țări în ceea ce privește ponderea utilizării numerarului, relatează Logos Press.
Acum 24 ore
19:30
A fost lansat Centrul de accelerare a dezvoltării SER Logos-Press
Secretariatul Comunității Energiei a lansat un nou Centru de Accelerare a Energiei Regenerabile (CER), un organism regional conceput pentru a oferi sprijin tehnic tuturor părților contractante ale Comunității în vederea accelerării dezvoltării energiei regenerabile prin îmbunătățirea planificării și coordonării, informează Logos Press.
19:15
Cabinetul de Miniștri reintroduce moratoriul temporar privind angajarea angajaților finanțați de stat Logos-Press
Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, moratoriul se aplică tuturor posturilor vacante înregistrate la 30 noiembrie 2025 în sectorul bugetar.
19:00
Industria auto din China va depăși Japonia în vânzări pentru prima dată Logos-Press
Producătorii auto chinezi vor putea depăși pentru prima dată mărcile japoneze în ceea ce privește vânzările globale până la sfârșitul anului 2025, – informează Logos Press.
19:00
O marjă de 3% va permite băncilor să rămână în Prima Casa Logos-Press
În 2026, marja maximă pentru împrumuturile garantate de stat în cadrul programului Prima Casa va rămâne la 3%.
18:45
Europa și-a redus achizițiile de gaz rusesc la minimul ultimilor 50 de ani Logos-Press
Exporturile de gaze rusești către Europa prin gazoductul Turkish Stream s-au ridicat la doar 18 miliarde de metri cubi în 2025, cel mai scăzut nivel din 1975, a raportat Logos Press.
18:30
Moldova devine un jucător important în turismul istoric european Logos-Press
Moldova își consolidează treptat poziția în domeniul turismului istoric pe continentul european, relatează Logos Press.
18:00
ANRE a aprobat metodologia de stabilire a prețurilor la energia electrică pentru anumite categorii de furnizori Logos-Press
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pe 29 decembrie Metodologia de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă instanță și furnizorul de serviciu universal, informează Logos Press.
17:45
25.000 de persoane vor fi angajate în 2026 Logos-Press
Pentru 2026, Moldova intenționează să angajeze 25.000 de persoane – un sfert din numărul total prevăzut în programul de guvernare, a raportat Logos Press.
17:30
Un tren care transporta mașini este blocat într-un tunel pe sub Canalul Mânecii Logos-Press
Mulți pasageri care doresc să călătorească din Europa continentală în Regatul Unit și invers pentru Revelion riscă să petreacă perioada festivă la cozi imense sau într-un tunel pe sub Canalul Mânecii, relatează Logos Press.
17:15
Împrumuturile interne cresc datoria publică Logos-Press
Trei sferturi din creșterea datoriei publice în 2025 se datorează împrumuturilor interne ale guvernului”, a raportat Logos Press.
16:45
Investițiile în spitalele republicane au depășit 250 de milioane de lei Logos-Press
Peste 250 de milioane de lei au fost investite în spitalele republicane din Moldova în 2025 pentru dotarea secțiilor moderne de chirurgie, achiziționarea de echipamente pentru imagistică prin rezonanță magnetică și în alte scopuri, a raportat Logos Press.
16:15
China a lansat prima turbină cu gaz cu hidrogen din lume Logos-Press
China a lansat prima turbină cu gaz din lume care produce hidrogen și funcționează cu acesta atunci când capacitatea centralelor electrice ecologice nu este solicitată, relatează Logos Press.
15:45
Autoritățile se vor ocupa de igiena cibernetică a populației Logos-Press
Până în 2030, 80 la sută din populația Moldovei va avea competențe digitale de bază, ceea ce necesită eforturi suplimentare din partea statului pentru a asigura securitatea cibernetică a cetățenilor, a raportat Logos Press.
15:15
Diaspora poate importa proprietăți fără taxe vamale Logos-Press
Moldova va extinde privilegiile de import pentru mașinile personale și bunuri pentru cetățenii diasporei care se întorc în țară.
14:30
Criza economică a Germaniei ia amploare Logos-Press
Profiturile înainte de impozitare ale principalelor companii germane au scăzut cu 15% în 2025, o tendință care a fost observată pentru al treilea an consecutiv, a raportat Logos Press.
14:15
Vettingul judecătorilor va fi extins Logos-Press
Președinta Maia Sandu a declarat că mai multe dosare de corupție și fraude bancare stagnează în instanță de ani de zile, de aceea reforma justiției trebuie accelerată, transmite Logos Press.
Ieri
13:45
GIZ lansează un proiect „eficient din punct de vedere energetic” în valoare de 2 milioane EUR Logos-Press
În 2026, Moldova va primi un grant de 1,85 milioane EUR din partea Germaniei pentru a sprijini investițiile IMM-urilor în eficiența energetică.
13:15
O instanță din Ucraina a returnat „moldoveneasca” Logos-Press
Republica Moldova a redobândit în sfârșit dreptul de proprietate asupra unuia dintre cele mai mari complexe balneare din sudul Ucrainei – sanatoriul „Moldova” din prestigioasa zonă de coastă Arcadia din Odessa, – informează Logos Press.
12:15
TOP-30 cele mai scumpe echipe sportive din lume în 2025 Logos-Press
Publicația Forbes (SUA) a lansat un clasament al celor mai scumpe echipe sportive din lume pentru anul 2025, care este condus de franciza Dallas Cowboys cu echipa de fotbal american cu același nume din 2016, informează Logos Press.
10:15
Secțiune de cale ferată reabilitată pentru importul de piatră concasată din Ucraina Logos-Press
Republica Moldova a reparat un tronson de cale ferată de la frontiera cu Ucraina până la frontiera cu România, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, care nu a mai fost utilizat de mai bine de cinci ani, pentru a asigura importul de piatră concasată din Ucraina pentru reconstrucția autostrăzii R-34″, informează Logos Press.
29 decembrie 2025
16:15
Bugetul-2026 a fost adoptat fără voturile opoziției Logos-Press
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură bugetul de stat pentru anul 2026 cu 54 de voturi ale partidului de guvernământ Acțiunea și Solidaritatea (PAS), informează Logos Press.
15:00
Guvernul va cheltui 3,68 milioane EUR pentru „întreprinderi puternice Logos-Press
Proiectul „Întreprinderi și municipalități puternice pentru Moldova”, în valoare de 3,68 milioane de euro, va fi implementat cu sprijinul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ), informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Pacea în Ucraina este „foarte aproape” Logos-Press
Rusia și Ucraina „ar putea fi foarte aproape” de a pune capăt unui război care a durat aproape patru ani, relatează Logos Press.
12:30
Moldova intenționează să finalizeze toate măsurile de aderare la UE până în 2029 Logos-Press
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul actualizat al Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, – informează Logos Press.
10:15
Secretarul de stat pentru Ministerul Economiei va fi numit din străinătate Logos-Press
Din 5 ianuarie 2026, un specialist din diaspora va prelua funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, informează Logos Press.
28 decembrie 2025
17:00
Anul „Premieră” al teatrelor din Moldova Logos-Press
Peste 40 de spectacole în premieră vor fi prezentate publicului de către teatrele din Moldova, subordonate Ministerului Culturii, în anul 2025, – relatează Logos Press.
15:45
ONU numără numărul migranților din Moldova Logos-Press
Moldova ocupă locul 120 în lume din 232 de state și teritorii în ceea ce privește raportul dintre migranți și populația țării, informează Logos Press.
14:15
India înregistrează cel mai rapid ritm de creștere dintre țările G-20 Logos-Press
Economia Indiei va înregistra o creștere a PIB-ului de 7% în acest an și își va menține poziția de lider în următorii doi ani în rândul țărilor G-20, a raportat Logos Press.
12:45
Cetățenii sunt îndemnați să investească în titluri de stat Logos-Press
Ministerul Finanțelor anunță prelungirea pentru anul 2026 a programului investițional de subscripții directe prin intermediul platformei electronice eVMS.md și încurajează toți cetățenii țării să se înregistreze mai activ pe platformă anul viitor și să crediteze Guvernul, – transmite Logos Press.
27 decembrie 2025
17:15
Pe ultimul loc în Europa: moldovenii consumă cea mai puțină energie Logos-Press
Moldova are cel mai mic consum de energie electrică pe cap de locuitor – 2.140 kWh pe persoană, ceea ce este semnificativ mai mic decât media europeană, a raportat Logos Press.
16:15
Scandalul din jurul KSU a „plecat în vacanță” Logos-Press
În toiul sărbătorilor de iarnă, autoritățile au lansat „consultări publice” pe tema aderării Universității de Stat din Cahul (USC) „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), – informează Logos Press.
15:15
Ucraina a descoperit un „grup criminal de deputați” Logos-Press
Scandalul de corupție din Ucraina continuă – Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au demascat un „grup infracțional organizat” format din actuali deputați ucraineni ai Radei Verhovna, a raportat Logos Press.
14:15
Dublu beneficiu pentru grădiniță Logos-Press
Deja de doi ani, grădinița Catincuța din satul Pașcani, raionul Cahul, nu plătește pentru energia electrică datorită panourilor fotovoltaice instalate acolo. În această perioadă, au fost economisiți aproximativ 140 de mii de lei.
11:15
Simboluri de Crăciun la un preț avantajos Logos-Press
Simbolurile parfumate de Crăciun de toate tipurile pot fi găsite la vânzare: pin, molid, brad. Prețurile variază în funcție de specie, înălțime, forma coroanei și scopul utilizării – în interior sau în exterior. Agenția „Moldsilva” informează că în 2025 va oferi locuitorilor țării noastre aproape 38 de mii de „pomi de sărbătoare” proaspăt tăiați, cu prețuri cuprinse între 90 și 2,5 mii de lei per bucată.
09:15
Întreprinderile mici sunt relativ mulțumite de mediul de afaceri Logos-Press
Majoritatea IMM-urilor din Moldova consideră că mediul de afaceri din țară este mediu sau favorabil. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de iData între octombrie și noiembrie 2025 pe un eșantion de 397 de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) active.
26 decembrie 2025
19:15
Fostul jucător al lui Sheriff dezvăluie salariile de la club Logos-Press
Deputatul PAS și fostul fotbalist Maksim Potyrnicke a dezvăluit ce salarii au primit jucătorii de la Sheriff în perioada 2015-2017, când el a jucat pentru echipa din Tiraspol, relatează Logos Press.
19:00
În România, unele taxe sunt reduse de la 1 ianuarie Logos-Press
Ministrul Finanțelor din România, Alexandru Nazare, a anunțat adoptarea unei hotărâri de guvern pe 23 decembrie care reduce povara fiscală pentru anumite categorii de antreprenori, informează Logos Press.
18:45
Bătălia ecologică în jurul salcâmului: alternativele au un preț Logos-Press
Discuția privind admisibilitatea implementării Programului Național de Reîmpădurire în principal prin plantarea de noi plantații de salcâm alb continuă în spațiul informațional moldovenesc, transmite Logos Press.
18:15
Apă-Canal Chișinău dă dovadă de recuperare Logos-Press
Societatea Apă-Canal Chișinău S.A. din capitală înregistrează o îmbunătățire semnificativă a performanțelor sale financiare, după cum reiese din rezultatele preliminare pentru 2025, conform Logos Press.
17:45
Formula pentru „achiziționarea legală” a portului din Giurgiulești Logos-Press
Transferul controlului asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești către stat ar trebui să aibă loc la valoarea de piață pentru a nu fi considerat ilegal, relatează Logos Press.
