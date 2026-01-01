„Podul de flori” va fi dat în folosință în 2026

Logos-Press, 1 ianuarie 2026 18:00

„Podul de Flori” peste râul Prut, care leagă orașele Ungheni-Golaiesti (România) și Zagarancu (Republica Moldova), va fi deschis circulației în toamna acestui an. Demararea lucrărilor a fost anunțată pe 26 aprilie 2025, informează Logos Press.

• • •

Acum 10 minute
18:15
Munteanu a încălcat tradiția și a prezentat raportul Logos-Press
Premierul Alexandru Munteanu a prezentat un raport „informal” privind primele două luni ale actualului cabinet, informează Logos Press.
Acum 30 minute
Acum o oră
17:30
Aranjorul și editorul „Bi-2” au devenit cetățeni ai Moldovei Logos-Press
Muzicianul prog-rock Gleb Koliadin, care a cântat cu formația rusă „Bi2” în calitate de aranjor, precum și cameramanul și editorul Eugen Remizovsky au primit cetățenia Republicii Moldova, informează Logos Press.
Acum 2 ore
17:15
Porturile Odessa și Izmail au fost avariate Logos-Press
Aproximativ 200 de drone au fost lansate pe teritoriul Ucrainei în ajunul Anului Nou, unele dintre ele în regiunea Odesa. În urma atacului, infrastructura portuară a fost deteriorată, a declarat vicepremierul ucrainean pentru reconstrucție Oleksiy Kuleba. Potrivit acestuia, instalațiile din porturile Izmail și Odessa au fost avariate.
17:00
Poliția va cheltui 1,5 milioane de lei pentru reparații auto Logos-Press
Poliția va cheltui aproape 1,5 milioane de lei în 2026 pentru repararea și întreținerea parcului său auto, a informat Logos Press.
16:45
De la 1 ianuarie, liber-profesioniștii intră sub incidența legii Logos-Press
De la 1 ianuarie 2026, o nouă formă de activitate – antreprenorul independent – va fi lansată oficial în Moldova, – informează Logos Press.
Acum 4 ore
16:15
Salariile minime din Moldova și Belarus egalizate Logos-Press
Salariul minim în Moldova de la 1 ianuarie 2026 a ajuns la 6.300 de lei (aproximativ 320 de euro). Acesta este aproape la fel de mare ca în Belarus, mai mare decât în Rusia și Ucraina, dar semnificativ mai mic decât în cele mai apropiate țări din zona euro”, a raportat Logos Press.
15:30
În timpul războiului, 11 milioane de oameni au părăsit Ucraina Logos-Press
Aproximativ 11 milioane de cetățeni ucraineni au părăsit țara de la începutul ostilităților.
15:00
Financial Times a publicat previziunile sale ferme pentru 2026 Logos-Press
În mod tradițional, la 31 decembrie, autorii Financial Times își publică previziunile anuale pentru 2026, care acoperă politica, economia și tehnologia, potrivit Logos Press.
14:30
Cel mai mare jaf din istoria Germaniei: până la 90 de milioane de euro furați Logos-Press
În ajunul Anului Nou, în orașul Gelsenkirchen din vestul Germaniei, hoții au forat zidul băncii Sparkasse, pătrunzând în aproximativ 3 200 de celule. Pagubele sunt estimate la până la 90 de milioane de euro. Acesta este unul dintre cele mai mari jafuri bancare din istoria Germaniei, informează Logos Press cu referire la DW.
Acum 6 ore
13:45
Ratingul miliardarilor 2025. Cine a ajuns pe lista celor mai bogați oameni din lume Logos-Press
Forbes SUA a publicat un clasament global al miliardarilor în dolari. În acest an, au fost 3.028 de miliardari în el – și acesta este un nou record pentru listă (în 2024, numărul miliardarilor din lume a ajuns la 2.781). Averea totală a crescut, de asemenea – de la 14,2 trilioane de dolari anul trecut la 16,090 trilioane de dolari anul acesta.
13:15
Moldovenii sunt de câteva ori mai săraci decât europenii Logos-Press
Venitul pe cap de locuitor al Moldovei este de 3,5-4,5 ori mai mic decât media UE, a raportat Logos Press.
12:30
Cea mai bună economie în 2025: versiunea The Economist Logos-Press
În 2025, titlul de „economia anului” a fost acordat Portugaliei, care a ocupat primul loc în clasament din 36 de țări.
Acum 8 ore
11:30
Parlamentul moldovean intră în vacanță Logos-Press
În 2025, sesiunea de toamnă a Parlamentului s-a încheiat mai târziu decât de obicei, la 31 decembrie. Sesiunea de primăvară va începe în februarie și va dura până la sfârșitul lunii iulie, în timp ce sesiunea de toamnă va începe în septembrie și va dura până la sfârșitul lunii decembrie.
10:45
A avut loc o explozie la un restaurant elvețian în ajunul Anului Nou Logos-Press
În timpul sărbătorilor de Anul Nou din orașul elvețian Crans-Montana (cantonul Valais) au avut loc o explozie și un incendiu. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost ucise și zeci au fost rănite, au relatat publicațiile locale RTS și Blick.
Acum 24 ore
19:15
Condiții de reînnoire a finanțării pentru Federația Karate-do Logos-Press
Finanțarea pentru Federația Moldovenească de Karate-Do nu va fi reluată până când nu vor fi eliminate deficiențele identificate într-un audit al Ministerului Educației și Cercetării, a informat Logos Press.
18:30
Modificările la Codul fiscal vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 Logos-Press
În Monitorul Oficial din 31 decembrie a fost publicată Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative, care introduce o serie de modificări ale Codului fiscal ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 – informează Logos Press.
Ieri
18:00
Ministerul de Finanțe reînnoiește echipa Logos-Press
Lydia Ababiy îi va succeda lui Anu Luca în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor începând cu 5 ianuarie 2026, informează Logos Press.
17:45
25 de milioane de lei vor fi alocate pentru proiecte de reintegrare în 2026 Logos-Press
Guvernul Republicii Moldova a anunțat un apel pentru proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul Programului de măsuri pentru reintegrarea țării pentru 2026, informează Logos Press.
17:15
Meta va investi peste 2 miliarde de dolari în startup-uri de inteligență artificială pentru a concura cu Google Logos-Press
Meta, gigantul tehnologic al lui Mark Zuckerberg, este pe cale să cumpere Manus, un startup de inteligență artificială cu sediul în Singapore, pentru mai mult de 2 miliarde de dolari, pentru a concura cu adversari puternici precum Google și OpenAI – informează Logos Press.
16:45
Bulgaria va trece la moneda euro de la 1 ianuarie Logos-Press
Bulgaria va renunța la moneda sa națională, lev, iar de la 1 ianuarie 2026 va deveni a 21-a țară care va adera la zona euro, informează Logos Press.
16:15
The Telegraph: „Sandu a provocat singura înfrângere serioasă a lui Putin Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută drept Liderul Mondial al Anului de către ziarul britanic The Telegraph în cadrul nominalizării „Standing up to Russia”, – informează Logos Press.
15:30
Dolarul își pierde statutul de „refugiu sigur” pentru investitori Logos-Press
Dolarul se îndreaptă spre cea mai abruptă scădere anuală din 2017, iar Wall Street preconizează că moneda va slăbi și mai mult în 2026, a raportat Logos Press.
15:15
Odesa atacată: o parte a orașului a rămas fără lumină și căldură Logos-Press
În noaptea de 31 decembrie, Rusia a atacat Odessa cu drone de atac. Ca urmare, mai multe persoane au fost rănite, dintre care trei copii.
14:45
Până la sfârșitul lunii septembrie 2026, nevoile de gaze ale Moldovei sunt satisfăcute Logos-Press
Furnizorul de ultimă instanță pentru gaze naturale, Energocom SA, a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale în perioada mai-decembrie 2025, echivalentul a aproximativ 782 de milioane de metri cubi, pentru a acoperi integral necesarul național de gaze naturale până la 30 septembrie 2026, a informat Logos Press.
14:15
ODA va deveni o bancă de dezvoltare Logos-Press
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) va fi transformată într-o bancă de dezvoltare, a relatat Logos Press.
13:45
Previziunile pieței financiare: bitcoin poate crește până la 250 de mii de dolari. Logos-Press
Reprezentanți bine-cunoscuți ai criptocomunității și companii financiare majore prezic bitcoin pentru 2026 ca o creștere la 250 de mii de dolari și o scădere la 10 mii de dolari, rapoarte Logos Press cu referire la RBC.
13:30
Investiții suplimentare de 100 de milioane de lei în modernizarea complexului agroindustrial Logos-Press
Valoarea finanțării gestionate de Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare Agricolă (ADMA) a crescut cu peste 100 de milioane de lire sterline în 2025, a informat Logos Press.
13:00
Ministerul Muncii intenționează să angajeze 25.000 de persoane Logos-Press
În 2025, peste 20 de mii de persoane erau angajate în Moldova – cu 20% mai mult față de anul precedent.
12:15
Volumul traficului mobil în Moldova a crescut cu 12% Logos-Press
Traficul de date mobile în Moldova a crescut cu 12,3% în trimestrul al treilea, depășind 105.000 TB, a raportat Logos Press.
12:00
Aproximativ 30 de mii de tone de citrice au fost importate în Moldova în 2025 Logos-Press
Tradițional, cererea de citrice crește în ajunul și în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Potrivit comercianților, de la mijlocul lunii decembrie până la sfârșitul lunii ianuarie, cifra de afaceri a citricelor în lanțurile de magazine se dublează. Iar o treime din aceasta este reprezentată de mandarine, informează Logos Press.
11:30
Se prevede investirea a 600 de milioane de lei în modernizarea instituțiilor medicale Logos-Press
Ministerul Sănătății intenționează să investească peste 600 de milioane de lei în 2026 pentru modernizarea instituțiilor medicale, precum și pentru creșterea semnificativă a bugetelor pentru asistența medicală primară, asistența medicală de urgență prespitalicească și rambursarea medicamentelor, relatează Logos Press.
11:00
Medierea înainte de proces va deveni obligatorie Logos-Press
Va fi obligatorie parcurgerea unei proceduri prealabile plătite – medierea – înainte de a merge în instanță pentru anumite litigii civile și familiale, relatează Logos Press.
10:15
„Energocom a importat mai mult de 90 % din energia electrică în 2025 Logos-Press
În cursul anului 2025, compania de stat Energocom a achiziționat peste 3,400 mii MWh de energie electrică ca parte a obligațiilor sale de serviciu public, din care aproximativ 90% a fost importată, a raportat Logos Press.
08:45
Ministerul Economiei: 2026 va fi anul investițiilor Logos-Press
Investițiile și reinvestițiile vor fi principalul motor al creșterii economice a Moldovei în 2026, relatează Logos Press.
08:15
Locuitorii moldoveni preferă numerarul Logos-Press
Moldova ocupă locul 20 din 123 de țări în ceea ce privește ponderea utilizării numerarului, relatează Logos Press.
30 decembrie 2025
19:30
A fost lansat Centrul de accelerare a dezvoltării SER Logos-Press
Secretariatul Comunității Energiei a lansat un nou Centru de Accelerare a Energiei Regenerabile (CER), un organism regional conceput pentru a oferi sprijin tehnic tuturor părților contractante ale Comunității în vederea accelerării dezvoltării energiei regenerabile prin îmbunătățirea planificării și coordonării, informează Logos Press.
19:15
Cabinetul de Miniștri reintroduce moratoriul temporar privind angajarea angajaților finanțați de stat Logos-Press
Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, moratoriul se aplică tuturor posturilor vacante înregistrate la 30 noiembrie 2025 în sectorul bugetar.
19:00
Industria auto din China va depăși Japonia în vânzări pentru prima dată Logos-Press
Producătorii auto chinezi vor putea depăși pentru prima dată mărcile japoneze în ceea ce privește vânzările globale până la sfârșitul anului 2025, – informează Logos Press.
19:00
O marjă de 3% va permite băncilor să rămână în Prima Casa Logos-Press
În 2026, marja maximă pentru împrumuturile garantate de stat în cadrul programului Prima Casa va rămâne la 3%.
18:45
Europa și-a redus achizițiile de gaz rusesc la minimul ultimilor 50 de ani Logos-Press
Exporturile de gaze rusești către Europa prin gazoductul Turkish Stream s-au ridicat la doar 18 miliarde de metri cubi în 2025, cel mai scăzut nivel din 1975, a raportat Logos Press.
18:30
Moldova devine un jucător important în turismul istoric european Logos-Press
Moldova își consolidează treptat poziția în domeniul turismului istoric pe continentul european, relatează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
ANRE a aprobat metodologia de stabilire a prețurilor la energia electrică pentru anumite categorii de furnizori Logos-Press
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pe 29 decembrie Metodologia de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă instanță și furnizorul de serviciu universal, informează Logos Press.
17:45
25.000 de persoane vor fi angajate în 2026 Logos-Press
Pentru 2026, Moldova intenționează să angajeze 25.000 de persoane – un sfert din numărul total prevăzut în programul de guvernare, a raportat Logos Press.
17:30
Un tren care transporta mașini este blocat într-un tunel pe sub Canalul Mânecii Logos-Press
Mulți pasageri care doresc să călătorească din Europa continentală în Regatul Unit și invers pentru Revelion riscă să petreacă perioada festivă la cozi imense sau într-un tunel pe sub Canalul Mânecii, relatează Logos Press.
17:15
Împrumuturile interne cresc datoria publică Logos-Press
Trei sferturi din creșterea datoriei publice în 2025 se datorează împrumuturilor interne ale guvernului”, a raportat Logos Press.
16:45
Investițiile în spitalele republicane au depășit 250 de milioane de lei Logos-Press
Peste 250 de milioane de lei au fost investite în spitalele republicane din Moldova în 2025 pentru dotarea secțiilor moderne de chirurgie, achiziționarea de echipamente pentru imagistică prin rezonanță magnetică și în alte scopuri, a raportat Logos Press.
16:15
China a lansat prima turbină cu gaz cu hidrogen din lume Logos-Press
China a lansat prima turbină cu gaz din lume care produce hidrogen și funcționează cu acesta atunci când capacitatea centralelor electrice ecologice nu este solicitată, relatează Logos Press.
15:45
Autoritățile se vor ocupa de igiena cibernetică a populației Logos-Press
Până în 2030, 80 la sută din populația Moldovei va avea competențe digitale de bază, ceea ce necesită eforturi suplimentare din partea statului pentru a asigura securitatea cibernetică a cetățenilor, a raportat Logos Press.
15:15
Diaspora poate importa proprietăți fără taxe vamale Logos-Press
Moldova va extinde privilegiile de import pentru mașinile personale și bunuri pentru cetățenii diasporei care se întorc în țară.
Mai multe ştiri
